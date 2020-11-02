Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті

У листопаді-грудні уряд може призупинити фінансування державних програм на сотні мільярдів через величезну діру в бюджеті. Після скандальних рішень Конституційного Суду України не варто розраховувати на фінансову допомогу зовнішніх кредиторів.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми так обговорюємо бюджет 2021 року. Давайте трішки згадаємо, що у нас не завершився цей рік. Ще раз нагадаю: у нас величезна діра. Надвеличезна. Ніколи такого не було. І зараз у листопаді-грудні ми будемо бачити, як не проплачуються програми на сотні мільярдів. Особливо після рішення Конституційного Суду, коли ніхто нам у світі не дасть грошей. Тому що гроші владі, яка не хоче боротися з корупцією, не дають. Вона їх вкраде", - сказав Ярослав Железняк.

"І це питання треба вирішувати, в тому числі, напевно, треба буде збиратися з міністром фінансів [Сергієм Марченком – ред.] і питати, яким чином він буде фінансувати програми, тому що у них нема грошей", - додав він.

Нагадаємо, вже 5 листопада у Верховній Раді мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт про бюджет на 2021 рік.