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Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті

У листопаді-грудні уряд може призупинити фінансування державних програм на сотні мільярдів через величезну діру в бюджеті. Після скандальних рішень Конституційного Суду України не варто розраховувати на фінансову допомогу зовнішніх кредиторів.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми так обговорюємо бюджет 2021 року. Давайте трішки згадаємо, що у нас не завершився цей рік. Ще раз нагадаю: у нас величезна діра. Надвеличезна. Ніколи такого не було. І зараз у листопаді-грудні ми будемо бачити, як не проплачуються програми на сотні мільярдів. Особливо після рішення Конституційного Суду, коли ніхто нам у світі не дасть грошей. Тому що гроші владі, яка не хоче боротися з корупцією, не дають. Вона їх вкраде", - сказав Ярослав Железняк.

"І це питання треба вирішувати, в тому числі, напевно, треба буде збиратися з міністром фінансів [Сергієм Марченком – ред.] і питати, яким чином він буде фінансувати програми, тому що у них нема грошей", - додав він.

Нагадаємо, вже 5 листопада у Верховній Раді мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт про бюджет на 2021 рік.

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Топ коментарі
+5
- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
(с) Кіра Рудик, голова партії "Голос"

Занавіс.
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02.11.2020 16:38
+3
Странно что "Голос" не интересует происхождение дыры.
Похоже и дыру тоже сделал КС Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 4900
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02.11.2020 16:42
+2
или порошенко или сорос)

Ну не бубочка ж с игорь валеричем в самом деле.
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02.11.2020 16:50
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- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
(с) Кіра Рудик, голова партії "Голос"

Занавіс.
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02.11.2020 16:38 Відповісти
Странно что "Голос" не интересует происхождение дыры.
Похоже и дыру тоже сделал КС Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 4900
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02.11.2020 16:42 Відповісти
Это все, что интересует фракцию на данный момент?
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02.11.2020 16:44 Відповісти
Дійсно! -КС закон про мову відмінити хоче! Всі туди!
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02.11.2020 17:03 Відповісти
Имитация деятельности от Голоса.
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02.11.2020 16:46 Відповісти
а кто дырку сделал ?
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02.11.2020 16:47 Відповісти
или порошенко или сорос)

Ну не бубочка ж с игорь валеричем в самом деле.
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02.11.2020 16:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Странные конечно эти ребята из "Голоса". КС разгонять не хотят, а за бюджет переживают. Еще пару таких решений КС как с декларированием, и бюджет превратится не в дыру, а бездонную пропасть. Нет налоги конечно платить не перестанут, только украинская казна этих денег не увидит. Физику наверное не учили, закон сохранения энергии, или как располагается жидкость в сообщающихся сосудах. Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 6004
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02.11.2020 16:48 Відповісти
А хто хоче розганяти КС?
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02.11.2020 17:00 Відповісти
Да ни кто, всех все устраивает. Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 8088
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02.11.2020 17:03 Відповісти
Ручки ваші вертляві 😏
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02.11.2020 17:04 Відповісти
А ваши хытрожопи. Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 1836
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02.11.2020 17:23 Відповісти
Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 5726

....буфетчик депутат добрался до пятого этажа министерства и позвонил в квартиру № 50 кабинет министра финансов.
Ему открыли немедленно, но буфетчик депутат вздрогнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки.


- Вам что угодно?
- Мне необходимо видеть гражданина артиста министра.
- Как? Так-таки его самого?
- Его, - ответил буфетчик депутат печально.
- Спрошу, - сказала, видимо *********, горничная секретарь и, приоткрыв дверь в кабинет, доложила, - Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир министр....
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02.11.2020 17:16 Відповісти
"Падіння в базових галузях економіки України в вересні порівняно з серпнем прискорилося в чотири рази" - Влад Пономар

В Україні дванадцятий місяць поспіль триває обвал ключового економічного показника- індексу виробництва базових галузей (ІВБГ), який включає промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та торгівлю.
Падіння індексу фіксується безперервно з жовтня.
У вересні 2020р падіння ІВБГ прискорилося до 6,8% р/р. Це у 4,3 рази більше, ніж у серпні (1,6%).
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02.11.2020 17:52 Відповісти
ГОЛОС что угодно сейчас придумает, лишь бы поддержать Слуг с НЕлохом в разгоне КС - вот кто серая лошара у нас в политсилах
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02.11.2020 18:03 Відповісти
на шоу с Сергеем Высоцким они так виляли хитрожопо лишь бы поддержать рыжую стерву из СН в необходимости раскрутки срочного конституционного кризиса , в то время, когда были все аргументы остальных из оппозиции и экспертов конституционалистов в пагубности принятия закона Вовки о разгоне КС . Тем паче что он на себя это не взял а подставляет ВР
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02.11.2020 18:10 Відповісти
Это не дыра, а отверстие.
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02.11.2020 21:18 Відповісти
 
 