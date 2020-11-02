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хабар (2513) чиновник, урядовець (369) Prozorro (84) ДБР (1673)

Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Державне бюро розслідувань затримало начальника Управління лісового та мисливського господарства одного з обласних центрів України під час отримання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Державне бюро розслідувань затримало начальника Управління лісового та мисливського господарства одного із обласних центрів України під час одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР 01


За попередньою інформацією, посадовець протягом 2020 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від суб’єкта господарювання за сприяння у реалізації деревини через систему "Prozzoro" за мінімальною вартістю. Суму хабара посадовець визначав в залежності від обсягів товару, який бажали придбати.

1 листопада 2020 року начальника Управління лісового та мисливського господарства однієї із областей було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 000 грн.

Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР 02
Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР 03

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Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР 04

Крім того, під час обшуків у затриманого було виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди, яка надавалася раніше.

Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР 05

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Хабарі за перемогу в торгах на "Prozzorо" - ГБР затримало "на гарячому" начальника Управління лісового та мисливського господарства одного з обласних центрів України.

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Мучаются с тем Прозорро. А нужно проще, - создать фонд, например борьбы с Ковид, и скирдуй бабло оттуда без всяких тендерных заморочек.
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02.11.2020 16:44 Відповісти
А тим часом в лісах України.

В воскресенье, 1 ноября, в лесу на Воскресенке люди увидели пожирателей собак.

Об этом сообщает Telegram-канал

https://t.me/KyivOperativ/68642
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02.11.2020 16:47 Відповісти
щас он деревом прикинится, и сольется с местностью..
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02.11.2020 16:51 Відповісти
Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР - Цензор.НЕТ 2151
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02.11.2020 16:52 Відповісти
яка несподіванка
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02.11.2020 17:08 Відповісти
А , так вот зачем мы на ГБР по 100 млн/мес. тратим. Что бы они взяточников в 30 000 грн. выявляли. Получается, дешевле не ловить.
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02.11.2020 18:00 Відповісти
ОГ-ГО!!! Прудко взявся за роботу... Посвідчення "свіженьке"... Видане місяць тому... Видно, з "дикоростучих", "зелений"...
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02.11.2020 18:10 Відповісти
Та невже - а як же *нові обличчя*, чесні і не підкупні?
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02.11.2020 18:59 Відповісти
 
 