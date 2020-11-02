У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська

Медіа опублікували нібито "дорожню карту", представлену "ЛДНР", в якій прописані бачення РФ про майбутнє України і ОРДЛО.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Під шумок хаосу навколо Конституційного суду у медіа опублікували злив начебто дорожної карти, представленої так званими ДНР/ЛНР. Якщо простіше, там виписані основи бачення РФ щодо майбутнього України та ОРДЛО в 15 пунктах", - говориться в повідомленні.

Зокрема, в "дорожній карті" пропонується особливий статус ОРДЛО до 2050 року.

"Всі зміни щодо правового статусу цих територій, а також зміни статей Конституції, що стосуються внесення змін до Конституції, а також вирішення спорів щодо конституційності законів України, що були прийняті на виконання цього пункту теж мають вирішуватись після надання згоди жителями ОРДЛО на референдумах", - зазначила нардеп.

Розмежування податків та "публічної власності" України та ОРДЛО.

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Заміна Нацполіції "народною міліцією" на території ОРДЛО.

"Скасування законів "Про освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України на ТОТ у Донецькій та Луганській областях". "Виведення всіх іноземних формувань" з території України, "роззброєння всіх незаконних груп" і "створення загонів народної міліції ОРДЛО" - я так розумію, що "іноземні формування" і "незаконні групи" за планом просто переміщаються в категорію "народна міліція ОРДЛО". Ну і само собою - кордон пропонується передати лише після виборів. Ну не те, щоб це було прямо несподівано, але все ж", - підкреслила Бобровська.

За словами нардепа, на користь того, що ця дорожня карта, імовірно, дійсно була поширена серед членів ТКГ говорить і те, що Україна пообіцяла найближчим часом представити свою дорожню карту.

"У зв'язку з цим, у мене питання. Чому всі мовчать? Знов нічого не обговорюється не тільки у суспільстві, але і у парламенті. Чому мовчить новопризначений речник? Чому, зрештою, мовчить голова ТКГ, а з ним і ОП? За 1/5 року в нас зникли засадничі дискусії, які визначатимуть, куди нам рухатись далі (тільки попробуйте сказати щось про опитування у день виборів). І країна, і її парламент мають право знати, що відбувається і що стоїть на кону!", - підсумувала нардеп і висловила сподівання, що дорожню карту України опублікують у ТКГ.