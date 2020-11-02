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Новини Політика України
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окупація (1664) Донбас (14568) Бобровська (37)

У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська

Медіа опублікували нібито "дорожню карту", представлену "ЛДНР", в якій прописані бачення РФ про майбутнє України і ОРДЛО.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Під шумок хаосу навколо Конституційного суду у медіа опублікували злив начебто дорожної карти, представленої так званими ДНР/ЛНР. Якщо простіше, там виписані основи бачення РФ щодо майбутнього України та ОРДЛО в 15 пунктах", - говориться в повідомленні.

Зокрема, в "дорожній карті" пропонується особливий статус ОРДЛО до 2050 року.

"Всі зміни щодо правового статусу цих територій, а також зміни статей Конституції, що стосуються внесення змін до Конституції, а також вирішення спорів щодо конституційності законів України, що були прийняті на виконання цього пункту теж мають вирішуватись після надання згоди жителями ОРДЛО на референдумах", - зазначила нардеп.

Розмежування податків та "публічної власності" України та ОРДЛО.

Читайте також: "Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська

Заміна Нацполіції "народною міліцією" на території ОРДЛО.

"Скасування законів "Про освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України на ТОТ у Донецькій та Луганській областях".  "Виведення всіх іноземних формувань" з території України, "роззброєння всіх незаконних груп" і "створення загонів народної міліції ОРДЛО" - я так розумію, що "іноземні формування" і "незаконні групи" за планом просто переміщаються в категорію "народна міліція ОРДЛО". Ну і само собою - кордон пропонується передати лише після виборів. Ну не те, щоб це було прямо несподівано, але все ж", - підкреслила Бобровська.

За словами нардепа, на користь того, що ця дорожня карта, імовірно, дійсно була поширена серед членів ТКГ говорить і те, що Україна пообіцяла найближчим часом представити свою дорожню карту.

"У зв'язку з цим, у мене питання. Чому всі мовчать? Знов нічого не обговорюється не тільки у суспільстві, але і у парламенті. Чому мовчить новопризначений речник? Чому, зрештою, мовчить голова ТКГ, а з ним і ОП? За 1/5 року в нас зникли засадничі дискусії, які визначатимуть, куди нам рухатись далі (тільки попробуйте сказати щось про опитування у день виборів). І країна, і її парламент мають право знати, що відбувається і що стоїть на кону!", - підсумувала нардеп і висловила сподівання, що дорожню карту України опублікують у ТКГ.

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Топ коментарі
+52
пусть скрутят в трубочку свою карту и засунут ее себе подальше
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02.11.2020 16:53
+29
Отрежьте к дьяволу то ордло, как карабах, а когда будет Армия, хоть через 30 лет, сотрем в порошок русню, как Азейбарджан армяшек!
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02.11.2020 16:56
+27
В этом и цель всей этой суеты. Поставить своих судей и навесить на Украину ошейник ОРДЛО.
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02.11.2020 16:52
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Медиа опубликовали якобы "дорожную карту", представленную "ЛДНР", в которой прописаны видения РФ о будущем Украины и ОРДЛО.

Ніколи такого не буде. Якщо хтось у владі цього ще не усвідомив.
Источник: https://censor.net/ru/n3228596
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02.11.2020 17:13 Відповісти
Ну не знаю... Поки що у Медведчука руками Єрмака та Зеленського все виходить.
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02.11.2020 17:29 Відповісти
А після двох Майданів і війни ця гнида ще при владі. Так хто винуватий?
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02.11.2020 17:52 Відповісти
І хто?
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02.11.2020 17:53 Відповісти
Та звісно, що хто завгодно, тільки не сивочолий гетьман. Правда?
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02.11.2020 18:00 Відповісти
Звісно що він і ще Петлюра та Мазепа,а зендона ж для чого тоді вибирали олені .На папередників кивати по всьому!
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02.11.2020 18:13 Відповісти
ну так вы ж уже писюнькового пианиста поставили .. что сейчас не так... опять попередники виноваты... сивочолому этот в пуп даже не уперся.. так что в зад себе затолкай своего избранника
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02.11.2020 19:35 Відповісти
Цієї гниди давно не було у владі. Воскресив його Порошенко і розчистив для нього руками СБУ ринок скрапленого газу. http://finbalance.com.ua/news/ZMI-uryad-i-SBU-rozchishchayut-rinok-zridzhenoho-hazu-pid-importeriv-Medvedchuka
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02.11.2020 19:19 Відповісти
А труси тобі не Порошенко випадково загівнюкав?
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02.11.2020 19:34 Відповісти
пианист мозги ему загадил
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02.11.2020 19:36 Відповісти
питання трусів порошенка то дуже цікаво, але ж відповідай по суті.
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02.11.2020 23:24 Відповісти
Льоня, ти?
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02.11.2020 23:25 Відповісти
нюхай труси далі.
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03.11.2020 06:20 Відповісти
Що, Леонід, ганяють як сидорову козу?
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03.11.2020 06:50 Відповісти
Якщо у вас в голові є ще якийсь Льоня, то це шизофренія. Вам до психіатра треба, бо можете нанести шкоду собі чи навколишнім людям.
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03.11.2020 09:10 Відповісти
Та не сци, ще один акаунт створиш.
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03.11.2020 12:00 Відповісти
оближуться.
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02.11.2020 17:13 Відповісти
Чомусь наша влада так по сьогоднішній день так і не промовила ні слова про поліцію на ,,сірих,,розведених територіях яких ЗЕ анонсував на всю Україну.
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02.11.2020 17:21 Відповісти
а почему не до 2100 или сразу 2300?
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02.11.2020 17:23 Відповісти
Нехай почекають до 2050 року.
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02.11.2020 17:24 Відповісти
Чому, чому... Та покачану!
Тому що 73/43%зебілам півтора-два роки тому зайшло "абинеПорох". А все інше - наслідки.
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02.11.2020 17:25 Відповісти
І до цього часу існує та ж традиція , - наступник обсирає попередника.
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02.11.2020 17:28 Відповісти
Так этож песня такая есть.
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02.11.2020 17:46 Відповісти
Крачук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский - тоже по очереди были кумирами, потом врагами. История ничему не учит.
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02.11.2020 17:48 Відповісти
ну-ну... В Криму також був "особливий статус"
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02.11.2020 17:30 Відповісти
В Крыму была автономия. А у Донецка и Луганска ничего не было, и это не помешало им отделится.
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02.11.2020 18:29 Відповісти
Это не помешало их оккупировать кацапами. Не стесняйтесь называть вещи своими именами.
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02.11.2020 23:54 Відповісти
Они и есть кацапы. Их там большинство. И они хотят быть - Россией. Вот только России они не нужны,она их просто использует.
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03.11.2020 09:09 Відповісти
Это все результат пропаганды. И ваше мнение тоже. Никто в массе там не собирался воевать за кацапов. И никаких предпосылок, кроме агентурной работы кцп там не было к каким то военным действиям. Все произошедшее абсолютный результат агрессии сталей. И рассказывать, что там все хотели воевать, отсоединяться и прочее, бред. Как житель Донецка вам говорю.
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03.11.2020 09:38 Відповісти
Мое мнение это не пропаганда,а то что я вижу сам.Я видел опросы на улицах Донецка на тему -" Хотите ли вы присоединение к Украине или к России?". Так большая часть ответила - к России. А как проводили наших пленных по городу? А митинги с российским флагами?
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03.11.2020 15:49 Відповісти
Ещё раз. Я говорю о ситуации до оккупации. В 2013 никаких сепарских настроений не было в массе. Как и до захвата территории. Процент консерв и закладок конечно был, но это контролируемый процесс.
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03.11.2020 17:48 Відповісти
А за полгода-год промывки мозгов кацапскими ипсошниками, до 70-80% вполне адекватных людей получают жесточайшую установку в мозгах. И с этим ничего сделать невозможно. Немцев 10 лет денацифицировали после войны самыми резкими методами, что бы выбить имперскость и геббельсовщину.
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03.11.2020 17:51 Відповісти
И чья это карта, кто хочет платить дань, Зеленский или Медведчук, кто хочет платить дань, кто автор?
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02.11.2020 17:34 Відповісти
Дорожная карта должна выглядеть так . Пока эрефия не раздуплилась надо закупить 100 байрактеров ,желательно с инструкторами и двигать к нашей законной границе . Я думаю за месяц можно управиться ,а может быть и недели за две 😡 . Но прежде всего надо ввести ВП ,конфисковать в пользу армии все майбахи и др жирные машины ,также яхты на Одесском взморье ,продать и на эти деньги купить Байрактеры 😡😡😡 .Вот такая должна быть дорожная карта ,но это наверно фантастика 🤦🤔
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02.11.2020 17:36 Відповісти
Фантастика - викресли друже, викладаєш красиво, підтримую )
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02.11.2020 20:05 Відповісти
С такими условиями этот рашосвинарник нам и даром не нужен.Лучше уже заморозить и продолжать тянуть жилы из рашки через санкции.
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02.11.2020 17:40 Відповісти
Марк Ролевский Ну не совсем так , Бронштейну предлагали возглавить ЦК ,но он отказался ,мотивируя тем ,что не может человек такой национальности как у него ,возглавить росискую империю не правильно это 🙂
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02.11.2020 17:41 Відповісти
встречное предложение Украины:

 Байрактары над ЛУГАНДой до 2050 года включительно. У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 1315

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02.11.2020 17:42 Відповісти
Если бы в нашей стране существовала служба безопастности, генеральная прокуратура и прочие силовые ведомства, то первого же гражданина Украины, который заявит, что надо принять такой расклад, нужно арестовать по обвинению в антиукраинской деятельности.
Но в нашей стране, есть только карательный аппарат, состоящий из нескольких ведомств.
Эти ведомства защищают власть от народа, а также являются узаконенным рэкетом в масштабах государства.
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02.11.2020 17:44 Відповісти
В начале 2019-го, уже практически был решен вопрос ввода миротворцев на донбасс, но тут люмпены решили выбрать клоуна каломойского президентом, который все это похерил и решил просто капитулировать за счет лохов, которые платят налоги в Украине.
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02.11.2020 17:47 Відповісти
Ещё сказок про Томосоносца!!!!
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02.11.2020 19:11 Відповісти
Да чего уж там ,не стесняйся гунди про термос,баригу, Липецк.
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03.11.2020 07:21 Відповісти
если Лугандония - это ничто, а Московия - не сторона конфликта, то дальше фантазии на теми кремлёвских хотелок-страданий можна не читать, не тратить время зря:
- хоть дорожная карта, хоть бездорожная, хоть придорожная закусочная чи будь-який любой генделик - вага їхної думки для України дорівнює нулю.. турбує тільки єдина найслабша ланка Держави - це Вошь дь Зебілів, бо воно, мале-тупе, дуркує нєпадєцкі..(
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02.11.2020 17:49 Відповісти
У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 7124
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02.11.2020 17:53 Відповісти
У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 7817
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02.11.2020 18:06 Відповісти
Для ордло, лугандонів ода дорога- до Ростова, а далі - ми паєдем мі памчимся на аленях в север крайній.
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02.11.2020 17:55 Відповісти
" А может тебе еще и ключи от квартиры где деньги лежат" Остап Бендер. Да пошли они со своими требование. Перекрыть линию соприкосновения наглухо без всяких КПП и контрабандных троп с полным минированием, прекратить любые виды выплат на ту территорию, объявить их террористами с возбуждением уголовных дел и объявлении в розыск и пусть там стоят квази сталинский коммунизм. Выполнение Украиной даже одной из всех "забоганок" этой шушеры это капитуляция. Лучше ждать как Азербайджан 30 лет или как Прибалтика 50 лет. А потом посмотрим кто там вообще останется когда уйдут старики и будут ли они вообще кому то нужны с зараженной и опустошенной территорией. Лучше потерять часть, чем в итоге все. Украина должна выставить свои требования , вывод рашен ВС, техники, вооружений, боеприпасов, полное разоружение вплоть до травматов, передача границы под контроль и никакой амнистии ( уголовное наказание всем сотрудничавшим с оккупантами) и на 10 лет введение Военно гражданской администрации Украины без всяких выборов.. Не хотят, пускай живут там за изгородью, паребриком хоть пол века..
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02.11.2020 18:10 Відповісти
Резервация неандертальцев
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02.11.2020 18:11 Відповісти
пошел полный слив украины, почитайте про боснию и вы все поймете, что кацы хотят сделать в украине. солдаты отстояли украину, так конченный народ разосрал свою же державу
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02.11.2020 18:15 Відповісти
для начала давайте опять зададим себе вопрос : что такое "лднр" ?..
если это не террористическая организация, то мы - не государство !
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02.11.2020 18:38 Відповісти
Щиро кажучи навіть радий що вони висувають такі нереальні умови, бо наш гідрант готовий іти на поступки, аби тільки цей непотріб вернути в Україну, відбудовувати, платити дотації в непотрібний депресивний регіон, рахуватися з їхньої "думкою" щодо встепу в НАТО ЄС чи яка в нас має бути мова, ні дякую, якось без убогих розберемось як нам жити. І дякуючи таким вимогам навіть наш "миролюбний" гідрант не зможе цей тягар нам повісити на шию.
І взагалі, я пам'ятаю як клоун розказував що якщо не вдасться провести вибори на даунбасі в жовтні 2020 то все - колюча проволка.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/5/7233972/
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02.11.2020 18:41 Відповісти
пошли нахер мрази зеленые!
на кацапию у вас будет особый статус до 50 года!
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02.11.2020 18:44 Відповісти
"Москва согласна на ликвидацию ДНР и ЛНР взамен на выполнение Киевом ряда условий." А ведь до этого 6 лет упирались рогом и рассказывали, что РФ "не является стороной конфликта". А внезапно оказывается, что в их силах ликвидировать Лугандон
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02.11.2020 18:48 Відповісти
Днями московський зливний бачок «Страна.юа» опублікував нову ініціативу російської окупаційної влади Донбасу - «План действий (Дорожную карту)» по врегулюванню збройного конфлікту.
Документ цей добре показує нам, що саме окупанта не влаштовує у вже існуючих мінських угодах, і якою вони бачать їх реалізацію відповідно до своїх інтересів.
Найголовнішою претензією до мінського Комплекса мер і головною хотєлкою Москви тут є намір зберегти в цілому і легалізувати вже існуючі в ОРДЛО окупаційні адміністрації - «ЛНР» та «ДНР», їх органи та навіть збройні формування, хоч і зі зміненою назвою. Нагадаю, що мінським Комплексом мер не передбачено існування в майбутньому не лише «ЛДНР», але й будь-яких централізованих структур, що представляють в цілому ОРДЛО, або окремо луганську і донецьку їх частину. Тобто цілком реально було, реалізовуючи мінські угоди, надати особливий статус реально існуючим адміністративним одиницям - окремо районам (Антрацитівському, Лутугинскому, Ясинуватському та іншим) чи районам у містах (наприклад, Петровському міста Донецька чи Жовтневому Луганська), без створення будь-яких регіональних централізованих структур і без будь-якого зв'язку з окупаційними адміністраціями ОРДЛО, які підлягають ліквідації, бо їх існування «Комплексом мер» не передбачено. Натомість російська сторона (вустами своїх підопічних) пропонує зберегти «ЛНР» та «ДНР» в подальшому, мінімум на 20 років, під назвою «Отдельный район Донецкой области» та «Отдельный район Луганской области».
Там же міститься положення про ЗБЕРЕЖЕННЯ до проведення виборів і фактично після них, до визнання (відповідно до сумнозвісної «Формули Штайнмайєра») ОБСЄ виборів такими, що відбулися згідно з демократичними стандартами, вже діючих на територіях ОРДЛО «центральных представительных и исполнительных органов власти», тобто окупаційних адміністрацій «ЛДНР». Фактично ж цей «тимчасовий» статус до формування обраних і легітимних органів окремих районів має можливість існувати вічно, бо ні в самій «формулі», ні в московськой «Дорожной карте» немає часових обмежень вчорашніх окупаційних адміністрацій і обов'язку їх розпустити в разі, якщо ОБСЄ зробить негативний висновок щодо виборів, або такі вибори взагалі не відбудуться.
Нагадаю, що раніше аналогічні спроби реалізувати хотєлку Кремля про створення на сході України автономної проросійської території робили депутати-регіонали у своїх законопроектах. Там пропонувалося створити на місці ОРДЛО «Автономний регіон Донбас». Цю ініціативу просували, починаючи з 2018 року фракція Оппоблоку, потім, після минулих виборів - Новинський, а зараз ці ж ініціативи представляють нам як «мирный план» Медведчука.

Другою, логічною, хотєлкою Кремля, згідно з «дорожною картою», є намагання зберегти військові окупаційні структури (1-й та 2-й армійські корпуси), легалізувавши їх під виглядом «народной милиции», тоді як існуючий «Комплекс мер» не дає окупантам такої можливості. За мінськими угодами, підрозділи «народної міліції» формуються за рішенням вже обраних і легітимних місцевих рад. Отже, між ліквідацією структур «ЛДНР», у тому числі силових, та створенням фактично з нуля народної міліції, має бути певний проміжок часу, і ніяк автоматично надати бойовикам статус «міліціонерів» неможливо. Замість цього російська сторона хоче, створити «народну міліцію» ще до виборів в ОРДЛО для «непрерывности осуществления функций по обеспечению безопасности и правопорядка…». Саме ця «непрерывность» і дає їм можливість легалізувати нинішніх бойовиків. До того ж, запропоновані повноваження значно ширші ніж передбачені приміткою до мінського «Комплекса мер» функції по підтримці громадського порядку.

Нарешті хотілося б звернути увагу на відверте визнання окупантами у цій «Дорожній карті» того факту, що полонені та цивільні ув'язнені на окупованих територіях українці для них є заручниками, потрібними для того щоб спонукати українську владу по здійснення потрібних Москві політичних поступок. Фактично - для прийняття російських умов реінтеграції Донбасу. Саме тому в запропонованому документі обмін полоненими має відбутися лише ПІСЛЯ затвердження Верховною Радою цієї «Дорожной карты», що безумовно суперечить всім попереднім мінським угодам.
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02.11.2020 19:17 Відповісти
У ЗМІ опублікували "дорожню карту ЛДНР", якою пропонується особливий статус для ОРДЛО до 2050 року і створення "народної міліції" на ТОТ, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 9676
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02.11.2020 19:38 Відповісти
И зачем ЭТО нужно Украине на ТАКИХ условиях? Чтобы что?
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02.11.2020 20:14 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть до 2050 г.
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02.11.2020 20:28 Відповісти
Тут подробно про это фуфло
https://youtu.be/2Xe1o2tgxFM?list=LL
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02.11.2020 21:03 Відповісти
Л/ДНР воюют с Украиной 6 лет, чтобы войти в ее состав?
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02.11.2020 21:30 Відповісти
а что, хорошо написано... дорожная карта до 2050 года...обнести всю даунбасолугандонскую территорию тремя рядами колючей проволоки и никого из этой зоны ни впускать, ни выпускать... пусть занимаются самообеспечением... пока все не передохнут... чтобы в будущем никогда не было желания повторить что-то подобное, типа "путенприди"....
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03.11.2020 05:44 Відповісти
А может перепахать этот лугандон по весне артой и на Тихом океане закончить свой поход.
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03.11.2020 09:03 Відповісти
Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.

свою версию "дорожной карты" по Минским соглашениям.

Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. Однако в Украине эту информацию до сих пор не опровергли. Так что на данный момент ее можно считать фактом.
Обещание Украины последовало не просто так. Еще на заседании две недели назад "республики" внесли на рассмотрение в ТКГ свой проект такой "дорожной карты", предложив после согласования, утвердить его на заседании Верховной Рады. В ответ на что сегодня Леонид Кравчук и пообещал через неделю представить аналогичный документ - по тем же вопросам.
В распоряжении "Страны" оказался проект от представителей ОРДЛО, который взялась изучать Украина. ОРДЛО - в конституцию. Но не навсегда
Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.
На сути этого законопроекта остановимся отдельно.Как в "ЛНДР" хотят переписать закон об особом статусе
В приложении 2 к "Дорожной карте" указано, что нужно вписать в законопроект по особому статусу. Предлагается, по сути, новый документ, сильно отличающийся от того, что имеется сегодня.
Там повторяется мысль, что любое изменение статуса ОРДЛО может произойти только после референдума, за проведение которого высказалось не менее 20% жителей региона, проживающих в нем последние пять лет.Также говорится, что размещение на отдельных территориях формирований ВСУ разрешается только после согласия Донецкого и Луганского районных советов. То же самое говорится о массовых акциях: людям с территории остальной Украины или иностранцам не позволяется без особого разрешения властей собираться в количестве более ста человек.
Административно ОРДЛО делится на поселковые, сельские, районные и городские советы. Они избираются населением. А также на Донецкий и Луганский районные советы, которые избираются местными советами нижнего уровня. По тому же принципу избираются мэры и главы районов: население выбирает всех, кроме глав Донецкого и Луганского райсоветов, которых избирают депутаты.
Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины, которые касаются глав районов и в будущем - префектов.
Главные центры местной власти - Донецкий и Луганский райсоветы - работают по законам Украины, которые касаются местного самоуправления, но имеют дополнительные полномочия: решают вопросы административно-территориального устройства внутри ОРДЛОместные референдумы и выборыуправление имуществом территориальных общин, землей, недрами, водными и другими природными ресурсами территорийформирование местных бюджетов по законам Украины, в которых будет прописано перечисление налогов и сборов специально для ОРДЛОприграничное экономическое сотрудничество с РФ с учетом общих таможенно-валютных правил Украиныопределение официальных языков с учетом статуса государственного языка Украиныопределение полномочий народной милиции - с учетом закона, который разграничит функции НМ с украинской Нацполициейсогласование назначения руководителей органов прокуратуры и судовопределение праздников и памятных дат.То есть это, по сути, тот же закон об особом статусе, что и сейчас. Только детальнее выписанный и наполненный отсылками к законодательству Украины. Ключевые вещи остаются: влияние ОРДЛО на суды, прокуратуру, милицию, определение статуса русского языка и особый экономический статус - в том числе и в отношениях с РФ. Выборы, народная милиция, граница
Но пойдем дальше по пунктам "дорожной карты".
7. Седьмой пункт дополняет историю с особым статусом Донбасса новыми законопроектами, которые должен внести Зеленский: о разграничении налогов и сборов, собственности, полномочий между Нациполицией и "Народной милицией". А также об амнистии и недопущении дискриминации лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе. Еще один законопроект касается проведения внеочередных выборов в ОРДЛО. И на закуску - отмена или изменение трех скандальных законов Украины: Об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.
Эти документы перед внесением в Раду должны согласовать с представителями отдельных районов (то есть в рамках ТКГ).
8. Предлагается все эти законы (кроме конституционного) сделать временно действующими со дня опубликования. А постоянное действие они получат после того, как ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО состоявшимися.
9. И только после внесения в Раду всех этих законов, в течение 10 дней, происходит новый обмен пленными - лиц, указанных выше, как "установлен - согласен на обмен". А также приступают к общему разминированию, полному разведению войск и написанию плана восстановления работы банков и Пенсионного фонда на территории Донецка и Луганска. 10. В течение трех месяцев после вступления во временную силу указанных законов, формируются отряды народной милиции ОРДЛО и проводится вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины и разоружение незаконных групп под эгидой ОБСЕ.
11. Выборы в территориальные общины ОРДЛО проводятся не позднее, чем через пять месяцев после принятия законов, указанных в пунктах 6 и 7.
12. Депутаты Донецкого и Луганского районного советов избираются не позднее, чем через 30 дней после выборов в территориальных общинах. Все это время функционируют органы власти "ДНР" и "ЛНР", чтобы не нарушать обеспечения жизнедеятельности тер
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03.11.2020 12:14 Відповісти
Что за мутная писуля? Какие это СМИ?
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03.11.2020 12:28 Відповісти
Пошлите на...хуй эту дорожную карту вместе с путиным и с ОРДЛО!!, до 2050 года, Мы можем и подождать!! К тому времени путин-***** и жирик ,точно здохнут!! И возможно к власти в росиии прийдут более умные президенты!!
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03.11.2020 17:01 Відповісти
"Вывод всех иностранных формирований" с территории Украины - они что, хотят, чтобы Россия вывела свои войска и флот из Крыма?
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04.11.2020 10:29 Відповісти
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