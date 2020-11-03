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Новини Політика України
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Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабмін, - Рябошапка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабмін, - Рябошапка

В Офісі президента України або далі панує хаос, або президент не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити проєкт судової реформи для реалізації в Україні. Ця реформа міститиме очищення українських судів. Про це глава держави написав у статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення" для видання Financial Times". Дивне рішення президента доручити підготовку судової реформи саме уряду, адже при президенті утворено Комісію з питань правової реформи, одним з основних завдань якої якраз і є підготовка пропозицій щодо проведення судової реформи", - зазначив Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, Зеленський не міг не знати про цю Комісію, тому що кілька днів тому змінив її склад, призначивши головою Комісії свого наближеного юриста.

"Створюється враження, що або в Офісі президента України далі панує хаос, або президент не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабінет Міністрів", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного Суду України слід замінити незалежними шанованими юристами.

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Топ коментарі
+16
Поручить подготовку судебной реформы Кабмину - очень странное решение Зеленского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 17:13
+16
не странний а сраний
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02.11.2020 17:13
+10
Зеля взагалі странний...
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02.11.2020 17:12
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Зеля взагалі странний...
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02.11.2020 17:12 Відповісти
не странний а сраний
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02.11.2020 17:13 Відповісти
«Спасибо,тем , кто сознательно выбрал нарика «не дурачка какого-то»
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02.11.2020 17:37 Відповісти
О тож...
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02.11.2020 17:47 Відповісти
І не "за дачя", а завдання,неуки кацапські.
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02.11.2020 22:22 Відповісти
Тобі зле стало? Ой, бідненький ти, що ж ти так? Чи просто заблудив?
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02.11.2020 22:28 Відповісти
Ви--ні пойнєлє.Пра чєтайтє заголовок.
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02.11.2020 22:34 Відповісти
та там господарює не хаос, а дєрьмакі
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02.11.2020 17:40 Відповісти
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.

-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!

А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
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02.11.2020 17:45 Відповісти
Звичайний маніпулятор. Вони ніколи не беруть на себе відповідальність і тим більше ніколи не визнають себе винними. Завжди хтось чи щось, але не вони. Тому, у мене великі сумніви, що він колись був реальним керівником, а не лише лІТцом фірми.
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02.11.2020 18:19 Відповісти
Поручить подготовку судебной реформы Кабмину - очень странное решение Зеленского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 17:13 Відповісти
Уже меньше только в глазах 10% упорототых ЗЕбилов!
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02.11.2020 17:26 Відповісти
В першу чергу там хаос; а в другу - тим хаосом керують ************ резиденти. Кому, як не тобі, Рябошапка, знати....

До речі, Русланчику, готуй тормозок: відповідати за незаконе бездоказове утримання під вартою Антоненко і Кузьменок тобі відповідати доведеться! Як би ти того не хотів!
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02.11.2020 17:16 Відповісти
Русланчик недосяжний для наших судів. Він зараз во Франції, де вже давно мешкає його родина.
Ві думаєте, він має намір повернутися в Україну?
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02.11.2020 17:48 Відповісти
От з Францією якраз діє договір про екстрадикцію...
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02.11.2020 20:30 Відповісти
Да ладно так прискипливо ?!

Хорошо уже , шо не коллегии торговок семками !

Бо представление и вдохновение о политике Фофик последние лет этак двадцать явно черпал именно у торговок семками . Причём не на столичной и "элитной" Бессарабке и даже не на Владимирском и Лукьяновском ... Не то у него всё от Кривого Рога .
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02.11.2020 17:22 Відповісти
На мою особисту думку зберегти країну Україна можливо виключно по руминському варіанту.Всіх показово розстріляти та все загарбане націоналізувати.А Румунія вже в ЕС а Україна із своїм лібералізмом в ДУПІ.
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02.11.2020 17:28 Відповісти
ги-ги, не націоналізувати, а поділити порівну...
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02.11.2020 17:42 Відповісти
...по принципу ПОПАНДОПАЛО...
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02.11.2020 17:45 Відповісти
Думаю шо із нашим народом так і буде,адже нам треба погоняча а погонячу тупі воли.
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02.11.2020 17:48 Відповісти
Чого це "дивне"? Цілком нормальне для власника диплома юриста від кавєєнівського інституту президентів.
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02.11.2020 17:30 Відповісти
Прибиральнизі з кабміну будуть добре працювати суддями, питання хто їм буде писати судові рішення - тупі ж нічого не придумають, тільки будуть плясати під зелену дудку.
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02.11.2020 17:31 Відповісти
Цим має уряд займатись.
Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.
Для сравнения, на 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 года - 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 года - 48,56 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.
Джерело: https://biz.censor.net/n3228563
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02.11.2020 17:32 Відповісти
це залишки того, що не встигли розікрати ще кравчуки, кучми, ющенкі, януковичі та порошенкі разом з любими друзями, і що зараз хоче докрасти коломойське кодло
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02.11.2020 17:46 Відповісти
Усё верно! Бюджет сверстают молюська с венедиктовой и нормалё, какая раздница!
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02.11.2020 17:42 Відповісти
Так кабмин из ,,слугами,, использовали ЗЕ как презерватив и выбросили.
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02.11.2020 17:43 Відповісти
Импотенция страшное дело.
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02.11.2020 17:43 Відповісти
Рябошапка, сколько коррупционеров засадил? Ты против судебной реформы?
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02.11.2020 17:45 Відповісти
Вот опубликуют аудит Украины за 30 лет и разгонят Раду,если Кс не разгонят.Все дела будет решать Баканов.
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02.11.2020 17:46 Відповісти
https://youtu.be/-3CiN7lim9o
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02.11.2020 17:47 Відповісти
А шо, хтось здивований?
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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02.11.2020 17:47 Відповісти
Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5617
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02.11.2020 17:48 Відповісти
Вова хочет(должен) только то, что нашептала ему крыса ботоксная ротом "козыря".
Все остальное - понты для семидесятитрешников.
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02.11.2020 17:48 Відповісти
Мамкин диктатор
Зеленский обратился к своей фракции. Пугал кровопролитием и смертью страны, если парламент не поддержит антиконституционный разгон КСУ.

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон - треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях - буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність".

Повторюсь, я считаю митинг против решения КСУ хорошим и правильным делом. И судьям КСУ стоит обратить внимание на общественное возмущение и прийти в сознание.

Но я за последние полтора года видел куда более многочисленные и агрессивные митинги под Офисом президента. На которых люди протестовали, например, против политики Зеленского по Донбассу.

Но в тех случаях Зеленский почему-то не видел угрозу кровопролития и смерти страны. Желание заглядывать в глаза Путину у него не исчезло.

А вот ситуация, в которой он может разогнать КСУ, а потом назначить 12 (из 18) "своих" судей Конституционного суда, его очень привлекает. Тут можно пугать чем угодно, чтобы склонить непокорных депутатов к нарушению Конституции.

Вторят Зеленскому и некоторые активисты, которые в своей риторике скоро дойдут до пугалок, что судьи КСУ вот-вот ворвутся в наши дома, изнасилуют наших жен и убьют наших детей.

Больше ужаса, больше истерики. Только так можно мотивировать на изнасилование Конституции.
Роман Шрайк
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02.11.2020 17:51 Відповісти
Зе в истерике. Впервые он столкнулся с системным игнорированием собственной партией его распоряжений. Разумков вообще отказывается включать вопрос о роспуске КС в повестку работы ВР. (с) Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 109
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02.11.2020 17:51 Відповісти
Зе потребовал общего собрания фракции. Вова, ты приди туда с заготовленным решением про роспуск ВР. Демонстративно. И скажи, что если как только, так сразу ... Это сборище ничтожеств не рискнет, а, ты не можешь распустить КС, но можешь распустить ВР ! Идеальное решение. Они только тебе мешают..(с) Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" цю задачу на Кабмін, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1617
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02.11.2020 17:55 Відповісти
Пора президенту "Голосрачко" брать у руки два "Інгрема" і іти до Верховної Ради... Час настав!!!
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02.11.2020 18:06 Відповісти
я бы на его месте никуда не ходил а по тихому взял бы и застрелился - иначе вскоре его бить-убивать будут и свои и чужие!!! хватит уже кварталить - все насмеялись уже *** до слез и икоты !!
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02.11.2020 18:15 Відповісти
Ну, ти ж пам"ятаєш, як у "Слузі народу" "Голобородько" розстрілював "неслухняних" депутатів, що заважали йому і народу досягти щастя? Тут якраз та сама ситуація...
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02.11.2020 18:40 Відповісти
Да потому что Разумков - не дебил. Популярность слуг падает, босса заносит, а если пролететь на следующих выборах, то и прикрыть могут. А зачем ему это нужно? В любом случае ни у ВР, ни у преза нет полномочий просто распустить КС. Они могут, наверное, попытаться протащить какие-то изменения в Конституцию. Но 300 голосов им не светит.
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02.11.2020 18:21 Відповісти
Как он в одно предложение поместил два не встречающихся совместно слова!
Зеленский и Ответственность.
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02.11.2020 17:52 Відповісти
поцЗедент хочет как его кумир прыгать по пенькам
до самого Ростова
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02.11.2020 17:57 Відповісти
При зелені люди в країні стали беззахисні.
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02.11.2020 18:16 Відповісти
Да он вообще никому ничего не должен. Президентство? Так , прогулочка, подработка.
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02.11.2020 18:37 Відповісти
Зелений гівнюк Зе, насправді виявився зеленим гівнюком Зе.
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02.11.2020 18:48 Відповісти
Якщо водій сів за кермо авто, але відмовивсь взяти відповідальність за рух його транспортного засобу, переклавши цю відповідальність на пасажира справа, і ця його дія призвела до трагічних наслідків, то Зєлю, чмиря, треба садити на довічне з конфіскацією вже зараз
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02.11.2020 19:16 Відповісти
"Навіщо ти, патло, туди сів, якщо керувати не вмієш?", - короткий, але вмісткий вирок
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02.11.2020 19:18 Відповісти
 
 