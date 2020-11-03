Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабмін, - Рябошапка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі президента України або далі панує хаос, або президент не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити проєкт судової реформи для реалізації в Україні. Ця реформа міститиме очищення українських судів. Про це глава держави написав у статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення" для видання Financial Times". Дивне рішення президента доручити підготовку судової реформи саме уряду, адже при президенті утворено Комісію з питань правової реформи, одним з основних завдань якої якраз і є підготовка пропозицій щодо проведення судової реформи", - зазначив Рябошапка.
За словами ексгенпрокурора, Зеленський не міг не знати про цю Комісію, тому що кілька днів тому змінив її склад, призначивши головою Комісії свого наближеного юриста.
"Створюється враження, що або в Офісі президента України далі панує хаос, або президент не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабінет Міністрів", - підсумував Рябошапка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного Суду України слід замінити незалежними шанованими юристами.
Будь ласка, зачекайте...
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.
-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
До речі, Русланчику, готуй тормозок: відповідати за незаконе бездоказове утримання під вартою Антоненко і Кузьменок тобі відповідати доведеться! Як би ти того не хотів!
Ві думаєте, він має намір повернутися в Україну?
Хорошо уже , шо не коллегии торговок семками !
Бо представление и вдохновение о политике Фофик последние лет этак двадцать явно черпал именно у торговок семками . Причём не на столичной и "элитной" Бессарабке и даже не на Владимирском и Лукьяновском ... Не то у него всё от Кривого Рога .
Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.
Для сравнения, на 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 года - 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 года - 48,56 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.
Джерело: https://biz.censor.net/n3228563
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
Все остальное - понты для семидесятитрешников.
Зеленский обратился к своей фракции. Пугал кровопролитием и смертью страны, если парламент не поддержит антиконституционный разгон КСУ.
"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон - треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях - буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність".
Повторюсь, я считаю митинг против решения КСУ хорошим и правильным делом. И судьям КСУ стоит обратить внимание на общественное возмущение и прийти в сознание.
Но я за последние полтора года видел куда более многочисленные и агрессивные митинги под Офисом президента. На которых люди протестовали, например, против политики Зеленского по Донбассу.
Но в тех случаях Зеленский почему-то не видел угрозу кровопролития и смерти страны. Желание заглядывать в глаза Путину у него не исчезло.
А вот ситуация, в которой он может разогнать КСУ, а потом назначить 12 (из 18) "своих" судей Конституционного суда, его очень привлекает. Тут можно пугать чем угодно, чтобы склонить непокорных депутатов к нарушению Конституции.
Вторят Зеленскому и некоторые активисты, которые в своей риторике скоро дойдут до пугалок, что судьи КСУ вот-вот ворвутся в наши дома, изнасилуют наших жен и убьют наших детей.
Больше ужаса, больше истерики. Только так можно мотивировать на изнасилование Конституции.
Роман Шрайк
Зеленский и Ответственность.
до самого Ростова