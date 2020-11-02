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Окупанти двічі від початку доби порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти двічі від початку доби порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 2 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета поблизу Старогнатівки.

Постріли були неприцільні, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці далі сумлінно виконують завдання за призначенням та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

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Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ украинские воины не открывали. Источник: https://censor.net/ru/n3228601
Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3453
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02.11.2020 17:21 Відповісти
Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1745
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02.11.2020 17:33 Відповісти
Приклад, коли проти "луків", та "іржавих мечів" застосовують вогнепальну зброю! Або перелом у методах ведення війни, а точніше москалі в "кам'яному віці"
(Недаремно було стільки зелених соплів коли за такої ненависної минулої влади закупили "Байрактари", та почали домовлятись про спільне виробництво)
Кремль ошеломлен: военная мощь Азербайджана разнесла армянскую армию

та, не для рузьгамірних "кісейних баришень"!
Düşmənin canlı qüvvəsinin aviazərbələrlə məhv edilməsi

ЗАГАЛОМ АНІГІЛЯЦІЯ "ПАПУАСІВ" В ******** ВІЙНІ (ГОЛОВНИЙ ПАПУАС, ПОКИ ЩО В КРЕМЛІ)
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02.11.2020 18:05 Відповісти
Окупанти двічі від початку доби порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7055
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02.11.2020 19:39 Відповісти
 
 