Окупанти двічі від початку доби порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 2 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета поблизу Старогнатівки.

Постріли були неприцільні, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці далі сумлінно виконують завдання за призначенням та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.