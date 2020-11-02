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Новини Політика України
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КС (928) ЦПК (131) Тупицький (213)

Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК

Мати дружини голови Конституційного суду України Олександра Тупицького - Лариса Колпаченко - має чотири земельні ділянки з будинком під Києвом, хоча працювала звичайним фармацевтом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

Цю інформацію виявили аналітики Центру протидії корупції в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Лариса Колпаченко, за інформацією джерел ЦПК, є матір'ю дружини судді - Ольги Тупицької (Колпаченко у дівоцтві). Раніше вона працювала звичайним фармацевтом в одній з аптек Донецька.

У річній декларації Тупицького за 2018 рік вона згадувалася як співвласниця донецької квартири дружини судді. Крім того, у серпні 2018 року Колпаченко придбала чотири ділянки загальною площею 0,23 га у Василькові Київської області. На найбільшій з ділянок розташований будинок площею 211 кв.м.

Примітно, що поряд розташована ділянка самого Тупицького, власником якої він теж став у серпні 2018-го року. Разом ці ділянки утворюють масив у 0,3 га.

Також читайте: Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська

На спеціалізованих сайтах вартість будинку подібної площі може варіюватись від 9 до 23 тис.грн за кв.м., тому лише вартість будинку на землі Колпаченко могла сягнути 1,7 мільйона гривень. Водночас на сусідній вулиці 100 м² землі продають за 300 доларів, тож за ділянки Колпаченко могла заплатити ще близько 200 тис.грн.

Зважаючи на попередній досвід роботи Колпаченко, виникає питання походження коштів на відповідне майно. Примітно, що суддя Тупицький за ці роки не декларував позик, які б могли пояснити згадувані витрати тещі.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що голова Конституційного Суду Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова Росією.

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Топ коментарі
+23
Все изьять в пользу ВСУ!
Тупицкого за попытку госперворота на пожизненное.
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02.11.2020 17:28
+17
На димедроле накопила?
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02.11.2020 17:24
+12
ну повезло человеку с тещей, видать карма у судей такая, то подарки мильенами дарят, то колядуют долярами, и у всех зажиточные родственники
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02.11.2020 17:30
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В Європі теж пошукайте...
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02.11.2020 17:49 Відповісти
преступная группировка судей, прокуроров и членов их семей. Когда вы уже нажретесь и вдавитесь?
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02.11.2020 17:51 Відповісти
Ой ! Да сколько можно врать! Судьи это кристально чистые люди) , многократно проверены при назначении, это лучшие из лучших представителей нации , самые высокоинтеллектуальные граждане отобранные со всей массы народа страны, и они могут красть и брать взятки, покрывая виновных и наказывая невиновных??!! Ну и вранье, заказуха)
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02.11.2020 17:54 Відповісти
Такой судья должен обьяснить откуда взял деньги для покупки. Всего то на всего.
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02.11.2020 17:55 Відповісти
Необходимо обязать родственников топ чиновников, одаривающих этих чиновников квартирами, автомобилями, земельными участками, миллионами гривен и т.п. заполнять декларации о доходах.
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02.11.2020 17:56 Відповісти
Классика . Имущество на тёщу . На большее ума не хватило ? Я разочарован . Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 857 Он председатель КСУ ? Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2003
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02.11.2020 17:57 Відповісти
У боротьбі з корупцією і сепарами є тільки один рецепт, або ти їх, або вони тебе, Ось тепер президент нехай визначається з ким він і куди веде державу !
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02.11.2020 17:57 Відповісти
Всего 4?Это же образчик честного аптекаря. По сути эталон. Чего пристаете?
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02.11.2020 17:59 Відповісти
Предатели из партии Батькивщина (тиМОШОНКА)и ОПЗЖ (Медведчук) поддерживают Конституционный Суд.
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02.11.2020 18:00 Відповісти
Це всюди в нас так.Хіба хлопчики і дівчатка на дуже дорогих авто,які стоять біля нічних клубів,можуть пояснити,де вони гроші,на ці авто взяли? В Європі при покупці дорогого авто.тебе запитають.де гроші взяв.І це тільки один прклад.
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02.11.2020 18:02 Відповісти
Много кондомов продала..
Лучше бы зятю дала-чтобы не плодил таких му-да-ков
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02.11.2020 18:07 Відповісти
Во какие зашифрованые были! И до сегодняшнего дня никто и не знал? Верю!
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02.11.2020 18:09 Відповісти
Конечно, Тупицкий та еще гнида. Но для такой должности эти цифры ни о чем, и журналисты тут раздувают из мухи бегемота. У тещи 0,23г - это всего лишь четыре участка по 6 соток. В соседствующей с Васильковом Глевахе таких можно купить подешевке - куча заброшенных дачных участков стоят. В Василькове, наверное, чуть подороже, но вряд ли очень - районный центр, и не более. Участок у самого Тупицкого - 7 соток, сильно не развернешся, разве что картошечку или огурчики посадить. Это не десятки или сотни гектаров земли, которые есть у многих депутатов, прокуроров, судей или чиновников. Если и есть у него накопленное "непосильным трудом" (а понятно, что оно таки где-то есть), то оно где-то в другом месте и в других формах
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02.11.2020 18:11 Відповісти
Ах-ах, вот и защитник появился тупорылого, наверное тоже в доле с ним???
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02.11.2020 18:21 Відповісти
Чудо, у него зарплата более 300 тыс. грн в месяц. Не смешно ли предъявлять к нему претензии за имущество в 2 млн грн? Это всего 7 месяцев его работы! Да, скорей всего он коррупционер. Более того, это кадр Овоща - он 100% коррупционер. Но обвинение выглядит смешным. Это даже не Козин, а Васильков. Это все равно, что обвинять тебя в покупке собачей будки.
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02.11.2020 18:46 Відповісти
Теж суддя, тільки з нижчої касти
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02.11.2020 19:47 Відповісти
Если копнуть глубже под этим пророссийским тупицким откроется ещё много участков , квартир. и дач и денежных счетов!! Поэтому он и против эл. декларирования!!
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02.11.2020 18:11 Відповісти
Засадить это всё бл@дское семейство на пожизненно, а всё имущество конфисковать. Вот сволочи оборзели, народ в нищете живёт вот именно из-за этих тварей, которые всё больше и больше наглеют. Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 488 Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 488 Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 488
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02.11.2020 18:16 Відповісти
спекулировала гандонами
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02.11.2020 18:18 Відповісти
зеленский, нужно было не пуцкаться с разной швалью воровской- А САДИТЬ, КАК И ОБЕЩАЛ
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02.11.2020 18:19 Відповісти
Навішав локшини на вуха лохам, а вони і повірили шо хуже нібудіт.
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02.11.2020 18:23 Відповісти
Заметьте, обзавелся недвигой этот упырь при великом сывочолом... Прокомментируйте, адепты гетьмана... Я далеко не поклонник Зе, но все революции кричал, что любые реформы нужно начинать с тотальной зачистки судейской банды!!! Бог в помощь Зе!
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02.11.2020 18:24 Відповісти
Зарплата 300 тыс грн+, насчитали имущества на 2 млн грн. Самому не смешно?
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02.11.2020 18:47 Відповісти
Ты уверен? По чем земелька под Киевом, я уже не говорю про домик? Главно дело, что это практически у ВСЕХ топовых судей, прокуроров, налоговиков, таможенников, сбушников, мусоров, депутатов... простите если кого-то забыл... Возглавляют этот спрут однозначно судьи!!!
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02.11.2020 18:55 Відповісти
Статью прочитал? Там написано. В Василькове 300 у.е. за сотку, около 200 тыс грн за все участки, 1,7 млн за дом. Итого 1.9 млн грн. Цена однушки-двушки в Киеве в нормальном районе без ремонта.
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02.11.2020 19:11 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3228646/glava_ks_tupitskiyi_vladeet_elitnoyi_kvartiroyi_na_pecherske_i_bolshim_osobnyakom_pod_vasilkovym_shemy
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02.11.2020 21:28 Відповісти
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы". ФОТОрепортаж
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02.11.2020 21:29 Відповісти
И? А у бубочки несколько элитных особняков по Киевом и вилла в Италии. При этом налогов ону уплатил гораздо меньше Тупицкого. Я вообще не пойму о чем мы спорим? Я уже написал, что Тупицкого поставили рыги - он коррупционер по определению. Но предъявы к нему реально смешные. Блин, у Дубинского несколько десятков машин, каждая из которых стоит как тот дом. А он вообще никто и звать его никак. А у этих судей десятки лет практики за плечами и десятки научных трудов. Вы реально считаете, что люди такого уровня должны жить в хрущевках? Какого тогда правосудия от него можно ожидать? Хотя его и так ожидать не приходится.
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02.11.2020 21:46 Відповісти
Вопрос только в том, что это имущество оформлено на тёщу, и не задекларировано.
И это не обвинение (пока), а констатация факта.
И почему-то создаётся такое впечатление, что это не единственное незадекларированое имущество.
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02.11.2020 18:59 Відповісти
Так и есть, но факты смешные. У нас вообще нет никаких данных о семье тещи, но при этом ее типа в чем-то обвиняют. Это цена обычной однушки-двушки в Киеве. Статья манипулятивная. Есть подозрения, что земелька Тупицкого в Крыму стоит в разы больше.
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02.11.2020 19:08 Відповісти
Воно то так, от тільки де їх взяти, тих чесних суддів? Кожний суддя починає свій судейський шлях як не із адвоката, то помічника судді. І увесь час, поки він піднімається на гору, до омріяного крісла, бачить всю цю корупційну кухню, та приймає в ній активну участь, в якості прокладки між суддями, та тими, в інтересах кого судді мають прийняти "правильне" рішення і, із іще більшим ентузіазмом рветься до корита. Ну, а коли вже добрався і присмоктався, то такої сили, щоб його відірвати від корита немає.
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02.11.2020 18:24 Відповісти
Когда садить будут эту судейскую мафию, тогда быстренько все почестнеют. А так оборзели до предела от безнаказанности!
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02.11.2020 19:02 Відповісти
Просто у данєцкє добре заробляють, особливо в аптеках. І взагалі - не руште тещу, це святе!
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02.11.2020 18:31 Відповісти
подарили ? Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 159
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02.11.2020 18:34 Відповісти
кулачить однозначно и тещу, и кошку , и мышку , и репку
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02.11.2020 18:35 Відповісти
Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 786
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02.11.2020 18:36 Відповісти
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе: Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве................
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02.11.2020 18:46 Відповісти
Хоть бы показали это имение, а так о чём судить?
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02.11.2020 18:50 Відповісти
Само собой, что оно не бедное, но у наших судей официальная зарплата более 10тыс.у.е. в месяц. Для таких сумм домик на 210 кв.м даже как-то не звучит. Я уверен, что у него есть и много других объектов недвижимости, но выкидывать народу эту косточку журнашлюхи могли бы и постесняться. К тому же Васильков нельзя назвать мегапрестижным районом. В непосредственной близости от Киева (Та же Софиевская или Петропавловская Борщаговка) участки стартуют от 500 у.е., а здесь всего 300. Т.е. статья ни о чем.
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02.11.2020 19:02 Відповісти
А почему у судей такая зарплата, тебе неинтересно? За какие труды праведные? Разве что за труды на разрушение государства Украина?
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02.11.2020 19:05 Відповісти
А какая должна быть у них зарплата, позволь поинтересоваться. Да, я тоже считаю, что это немного перебор - нужно урезать где-то до 150 тыс. грн, но не факт. А ты, наверное, хочешь, чтобы они получали, как водитель трамвая? Нет дорогой. Судья - это не президент, которым может быть любой клоун (как показывает практика). Там еще и мозг нужен.
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02.11.2020 19:15 Відповісти
"Минималка", конечно, какая же еще? Языком молоть - не мешки таскать! А в отношении умных судей - большущая напряженка! Тут одного умного президента выбрать никак не можем. а то аж целых 16 человек! Да и другим высшим судам тоже умные люди нужны! Где же их набрать? Только "минималка"! Что заслуживают!
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03.11.2020 14:16 Відповісти
Порошенко провел почти 2 сотни реформ, которые в реале не работают.
Чего его не переизбрали? Тоже самое будет и с Зеленским, если тещи, бриллиантовые и прочие коррупционеры не будут добывать сырье с конфискацией!
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02.11.2020 18:58 Відповісти
а тупицкий не тупицкий... конспиратор на самом деле
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02.11.2020 19:00 Відповісти
ТАМ НАДО ВСЕ РОДСТВЕННИКОВ ЭТИХ СУДЬЕЙ ПРОМОНИТОРИТЬ.
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02.11.2020 19:07 Відповісти
Мля "новина" наче "ніхто не знає" звідки у судійских, прокурорских, сбушник, митників тещ/дядь/тіток/бабушек/племінників усе те майно.... 29 років вже "НІХТО НЕ ЗНАЄ" . Там кожного у 90% є за що саджати. Тому й методами толерастів цю систему НЕ ЗДОЛАТИ. Й Петро , доречі просрав шанс, хоча йлго підтримує %%% патріотів не малий.
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02.11.2020 19:07 Відповісти
30 соток у Васількові і будинок у 200
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02.11.2020 19:13 Відповісти
квадратів, це ніщо, якщо продали десь майно, ну допоміг зять трохи, але це зовсім не багато, це навіть не вартість дорогого авто.
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02.11.2020 19:16 Відповісти
Проверили б ещё более тщательно, возможно эта "мама" любит и скорость.
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02.11.2020 19:31 Відповісти
...мама любіт дачі...(с)
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02.11.2020 19:53 Відповісти
та тут нема що гадати ви подивіться на його морду !
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02.11.2020 19:59 Відповісти
Як колись у таких випадках казав Христопродавець-Кравчук:
«А у мене сім'я роботяща»©️
І на цьому - пішли всі в сраку!
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02.11.2020 20:47 Відповісти
Уголовное дело против тещи!!! Или аптекари тоже неприкасаемые?
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02.11.2020 21:51 Відповісти
МАССОВОЕ УБИЙСТВО КОРРУПЦИОНЕРОВ ПРИВЕДЕТ К ПАДЕНИЮ КОРРУПЦИИ !)
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02.11.2020 22:59 Відповісти
И шо с того?
До скандала знали и язык в жопе держали,
а как скандал,так коррупционер.
Тошно это все
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03.11.2020 09:23 Відповісти
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