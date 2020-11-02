Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК

Мати дружини голови Конституційного суду України Олександра Тупицького - Лариса Колпаченко - має чотири земельні ділянки з будинком під Києвом, хоча працювала звичайним фармацевтом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

Цю інформацію виявили аналітики Центру протидії корупції в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Лариса Колпаченко, за інформацією джерел ЦПК, є матір'ю дружини судді - Ольги Тупицької (Колпаченко у дівоцтві). Раніше вона працювала звичайним фармацевтом в одній з аптек Донецька.

У річній декларації Тупицького за 2018 рік вона згадувалася як співвласниця донецької квартири дружини судді. Крім того, у серпні 2018 року Колпаченко придбала чотири ділянки загальною площею 0,23 га у Василькові Київської області. На найбільшій з ділянок розташований будинок площею 211 кв.м.

Примітно, що поряд розташована ділянка самого Тупицького, власником якої він теж став у серпні 2018-го року. Разом ці ділянки утворюють масив у 0,3 га.

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На спеціалізованих сайтах вартість будинку подібної площі може варіюватись від 9 до 23 тис.грн за кв.м., тому лише вартість будинку на землі Колпаченко могла сягнути 1,7 мільйона гривень. Водночас на сусідній вулиці 100 м² землі продають за 300 доларів, тож за ділянки Колпаченко могла заплатити ще близько 200 тис.грн.

Зважаючи на попередній досвід роботи Колпаченко, виникає питання походження коштів на відповідне майно. Примітно, що суддя Тупицький за ці роки не декларував позик, які б могли пояснити згадувані витрати тещі.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що голова Конституційного Суду Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова Росією.