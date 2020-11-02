Найважливіша війна для України зовнішня, якщо її програти, інша боротьба стане теоретичною, - експосол Канади Ващук

В Україні - дві рівнозначні війни: з корупцією і з Росією.

Як зазначив в лекції на Youtube експосол Канади в Україні Роман Ващук, такої думки дотримуються зарубіжні партнери нашої держави й антикорупційні активісти, передає Цензор.НЕТ. Однак його сімейний досвід - родичі після участі в різних визвольних змаганнях в Україні потрапляли в катівні - свідчить про інше.

"Всякі внутрішні недотягування держави можна з часом вирівняти, але якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом, то всі інші дискусії стають теоретичними. І ви їх проводите або в концтаборі, або в еміграції", - підкреслив Ващук.

Він повторював усім готовим слухати, що найважливіша війна для України зовнішня. "Не можна спалювати свою хату внутрішню і одночасно її захищати", - порівняв Ващук.

Експосол також вказав на недоліки підходу про рівнозначності внутрішньої і зовнішньої: якщо не вдасться досягти ідеалу в першій, то здається, що держава не гідна того, щоб її захищати.

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