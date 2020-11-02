Найважливіша війна для України зовнішня, якщо її програти, інша боротьба стане теоретичною, - експосол Канади Ващук
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В Україні - дві рівнозначні війни: з корупцією і з Росією.
Як зазначив в лекції на Youtube експосол Канади в Україні Роман Ващук, такої думки дотримуються зарубіжні партнери нашої держави й антикорупційні активісти, передає Цензор.НЕТ. Однак його сімейний досвід - родичі після участі в різних визвольних змаганнях в Україні потрапляли в катівні - свідчить про інше.
"Всякі внутрішні недотягування держави можна з часом вирівняти, але якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом, то всі інші дискусії стають теоретичними. І ви їх проводите або в концтаборі, або в еміграції", - підкреслив Ващук.
Він повторював усім готовим слухати, що найважливіша війна для України зовнішня. "Не можна спалювати свою хату внутрішню і одночасно її захищати", - порівняв Ващук.
Експосол також вказав на недоліки підходу про рівнозначності внутрішньої і зовнішньої: якщо не вдасться досягти ідеалу в першій, то здається, що держава не гідна того, щоб її захищати.
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и в Кремле об этом знают, и поэтому давят 24/7 365 дней в году..
поэтому главный враг - привычка быть рабом Мацквы, сидит у нас в нашем мировоззрении..
Коли згоріла хата, то проблеми тарганів і пацюків вже мало цікавлять.
Коли у минулому столітті, в 1921 році, такі як ти здали Україну кацапам, то тим, 7 мильйонам, що померли з голоду в 1933, питання корупції, було абсолютно до сраки.
Так буде наша , українська корупція , а втратимо незалежність , буде та ж сама корупція , але надодачу ще й кацапська . .
О , бачу державницьку позицiю
Лойк .