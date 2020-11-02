УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34717 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2012 89
Кравчук (506) Донбас (14568) мінські угоди (1225)

Намагаємося використовувати можливості Мінських угод, не виключаю, що доведеться шукати інший формат, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Намагаємося використовувати можливості Мінських угод, не виключаю, що доведеться шукати інший формат, - Кравчук

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Україна продовжує намагатися використовувати потенціал Мінських домовленостей, але зазначає, що не можна тривалий час робити вигляд, що є рух уперед, якщо цього не відбувається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми використовуємо наразі всі можливості "Мінська". Але якщо треба буде знайти додаткові формати, будемо їх шукати. Це можуть бути різні формати. Можна, скажімо, використовувати Будапештський меморандум, можна використовувати відповідні сили "Великої сімки", можна інші шляхи використовувати міжнародно-правового характеру, досвід у світі такий є. Наголошу: я зараз говорю як приватна особа, і це - моя особиста думка. Рішення прийматиме президент", - сказав Кравчук.

Кравчук зазначив, що якщо кроки і пропозиції України не дадуть змоги розблокувати переговори в рамках ТКГ, то він буде готовий вносити пропозицію, щоб шукати інші формати.

"Шість років триває війна, ми зробили і будемо робити далі, а росіяни, щоб ти не робив, кажуть, що не так, тому що у них інша мета. У них мета знищити Україну, очевидно, я так думаю. Тому я переконаний, не можна далі робити вигляд, що ми йдемо вперед, коли вони не дають йти вперед", - зазначив голова української делегації в ТКГ.

"Я багато прожив, я брав цю країну у Біловежжі маленьку у власні руки. Вона зараз доросла: виросло нове покоління, виросли нові люди, нова влада, і ми хочемо жити як люди, а не воювати. Якщо хтось хоче воювати, то ми проти цього, і шукатимемо інші шляхи, щоб зупинити агресора. Мінський формат - це тільки переговорний майданчик, де ми наразі працюємо і який ми хочемо наситити більш змістовними смислами. На відміну від наших попередників, які взагалі нічого не ініціювали", - додав Кравчук.

Читайте також: Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Прийшли бездарі, які не здібні захистити країну...
То йдіть собі...нехай країною займаються професійні люди.
Петра кличте, нероби...
показати весь коментар
02.11.2020 18:14
+7
Дідусю, твій шлях на ЙУХ.
Не забудь КРАВЧУЧКУТвзяти у подорож, вона тобі буде у знагоді! (Закинеш в неї ковбасу лікарську по 2.20)
показати весь коментар
02.11.2020 18:12
+5
Дедушка, а че раньше Фокин обо всем вещал, а сейчас не Арестович а ты ? Не та Маша его продвинула?
показати весь коментар
02.11.2020 18:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дедушка, а че раньше Фокин обо всем вещал, а сейчас не Арестович а ты ? Не та Маша его продвинула?
показати весь коментар
02.11.2020 18:11 Відповісти
или он путинский казачок и ты медвечуковский "патриот" , ему не доверяешь? как-то хитромудро вы все там крутите блин!
показати весь коментар
02.11.2020 18:13 Відповісти
Дідусю, твій шлях на ЙУХ.
Не забудь КРАВЧУЧКУТвзяти у подорож, вона тобі буде у знагоді! (Закинеш в неї ковбасу лікарську по 2.20)
показати весь коментар
02.11.2020 18:12 Відповісти
Кравчукча, а де будеш шукати план, где, где в звезде.
показати весь коментар
02.11.2020 20:07 Відповісти
Прийшли бездарі, які не здібні захистити країну...
То йдіть собі...нехай країною займаються професійні люди.
Петра кличте, нероби...
показати весь коментар
02.11.2020 18:14 Відповісти
Вопрос зачем так старательно и активно лизать пятую точку тому кто и эти унизительные Минские соглашения и подписал предварительно загнав армию в несколько крупных котлов в Иловайске, Изварино и Дебальцево.. потом не знал что с этими соглашениями делать но вынужден был как подписант твердить о их безальтернативности.. сейчас пришла новая власть которая тоже не знает что делать с Петиным Минском. Зачем лизать тому кто этку ситуацию фактически и создал сам не зная из нее выход?. На такое способен лишь проплаченный порохобот/ка./
показати весь коментар
02.11.2020 19:33 Відповісти
Птичко, Петро один з авторів тих угод.
Реалізовувати теж він мав би.
Йому краще знати, що і як робити. Він прийняв країну без армії, без грошей, без мінських угод і санкцій.
Він дипломат і стратег. Не нікчема зелена.
показати весь коментар
02.11.2020 19:36 Відповісти
В смысле? Без армии и денег? Вся Петина армия это миномет Молот от постоянных взрывов которых погибла целая рота украинских солдат.. все остальное вооружение это всплошь советский хлам который достался в наследство.. кроме миномета Молот и танка Азовец который тоже массого не был распространен Петя не создал ничего./ Вы все время врете и ваши блокировки лишь подтверждают вашу ложь..
показати весь коментар
02.11.2020 19:47 Відповісти
Ну, в мене немає бажання витрачати вечір на заперечення абсурдних тверджень.
Ви не володієте питанням, або навмисне спотворюєте суть речей.
показати весь коментар
02.11.2020 20:01 Відповісти
Далее у Пети было 5 лет чтобы убрать за собой навозные кучи Минского договора он не убрал ничего потому и вылетел с поста президента с жирным отпечатком подошвы от украинского народа который и был ему справедливым судьей.
показати весь коментар
02.11.2020 19:50 Відповісти
Щось не помітила, що в нього було ще 5 років.
Завдяки мудрості зебілів, які тепер соромляться зізнатись, що вони за зе голосували.
показати весь коментар
02.11.2020 20:02 Відповісти
Так он 5 лет кем был? Дворником Намагаємося використовувати можливості Мінських угод, не виключаю, що доведеться шукати інший формат, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7284 я конечно понимаю что вы здесь на зар плате но до смехотворного абсурда опускаться то зачем?
показати весь коментар
02.11.2020 20:08 Відповісти
Будапештский - США, Великобритания и еще ЕС и Канада Проще сказать НАТО.
показати весь коментар
02.11.2020 18:14 Відповісти
ЕС и Канада никакого отношения к Будапештскому не имеют.
показати весь коментар
02.11.2020 18:20 Відповісти
Он предлагает другой формат!!! вот поэтому страны Будапештского формата ( минус РФ) плюс другие страны НАТО Получим новый формат.
показати весь коментар
02.11.2020 18:23 Відповісти
А вот этим странам оно надо?
показати весь коментар
02.11.2020 18:31 Відповісти
уберите этого старпёра. Что полезного он сделал для Украины..!?!?
показати весь коментар
02.11.2020 18:14 Відповісти
та хоч би есесесерію розвалив, вже гідна справа
показати весь коментар
02.11.2020 18:44 Відповісти
дед, как Бабетта, идёт на войну ))
показати весь коментар
02.11.2020 18:15 Відповісти
Шо, не виходить домовитися, а з висоти вашого погляду це все було так легко зробити до ТКГ. Блазні шо старі, малі.
показати весь коментар
02.11.2020 18:16 Відповісти
Так толку если никто не идет ни на какие уступки??Это все равно что менять машиниста в поезде, все равно рельсы одни и те же.
показати весь коментар
02.11.2020 18:26 Відповісти
Поки що краще за мінську угоду нічого не винайшли. Вони принаймні тримають на прив'язі звіра за горлянку
показати весь коментар
02.11.2020 18:35 Відповісти
С приходом экономического кризиса из-за короновируса можете пронаблюдать все больше статей в европейской прессе о том, что санкции не работают. а европейские производители много на них теряют из-за невозможности торговать с РФ, и что многие ниши, где они были все больше забирает Китай, и что пора санкции пересматривать, так как РФ не меняет свою политику, а кушать европейцам хочется как и прежде.
показати весь коментар
02.11.2020 18:38 Відповісти
Розкажіть це *****, те що санкції не працюють.
показати весь коментар
02.11.2020 18:41 Відповісти
А они работают?? Россия поменяла свою политику??Цель санкций была изменить политику России,а не взаимно подорвать экономики друг друга.
показати весь коментар
02.11.2020 18:46 Відповісти
Шахи не ваша гра,до побачення
показати весь коментар
02.11.2020 18:51 Відповісти
В любій нормальній країні, за розпродаж флоту і здачу ЯО, воно вже 30 років сухарі повинно розмоктувати, а не формати вишукувати.
показати весь коментар
02.11.2020 18:18 Відповісти
А что бы делала Украина к примеру в 2005 году , когда все ЯО уже вышло из строя по сроку годности?? Обслуживать ядерные боеголовки не было ни технологий, ни производственных мощностей.
показати весь коментар
02.11.2020 18:28 Відповісти
арабам продали б з прибутком, а маленькі бомбочкі заховали б по хатинках на всяк випадок, такий як зараз
показати весь коментар
02.11.2020 18:38 Відповісти
Вы на полном серьезе держали бы у себя дома старую просроченную боеголовку, корпус которой в любой момент может треснуть и начать фонить??
показати весь коментар
02.11.2020 18:43 Відповісти
а що такого? обгорнути свинцем та покласти у металеву коробочку, щоб було чим ***** у Криму пригостити
показати весь коментар
02.11.2020 18:48 Відповісти
Ну раз все так просто, то можете объяснить одну вещь: зачем Украина заказывала за почти 1,5 млрд долларов у американцев строительство временного хранилища отработанного ядерного топлива со своих АЭС, если можно было всего лишь завернуть все в свинец положить по металлическим коробочкам?Вам не кажется, что хранение ядерных материалов более сложный процесс, чем вы описали?
показати весь коментар
02.11.2020 18:55 Відповісти
я вам скажу відверто, це було зроблено, щоб ті гроші вкрасти, а у зберіганні нуклеарних відходів все дуже просто, як їх зберігати на теріторії московії, тільки от потрібно було це таємно робити тоді, коли ще кордону не було, але як то кажуть одеські юдеї "щоб ти був такий розумний, як моя дружина потім"
показати весь коментар
02.11.2020 19:03 Відповісти
До цього потужності були, а тут "внєзапно" не стало. Менше слухайте всіляку продажну шелупонь. Потужності і заводи з кваліфікованим персоналом на той час були. Їх ніхто ще не прихватизовував і на брухт не порізав.
показати весь коментар
02.11.2020 18:52 Відповісти
Не было таких заводов. Обслуживанием ракетной(носитель) части занимались в Украине, а обслуживанием боеголовок занимались в РФ. В Украине не было даже мощностей для обогащения урана.
показати весь коментар
02.11.2020 18:58 Відповісти
ага, особливо у Жовтих Водах
показати весь коментар
02.11.2020 19:06 Відповісти
В Желтых Водах проходила( и сейчас проходит) переработка урановой руды в урановый концентрат. И вот урановый концентрат отправляется в России на обогащение.
показати весь коментар
02.11.2020 19:30 Відповісти
Ой та ладно... Родовища були, секретні заводи, КБ, полігони для випробовувань були, а технолої не було. Та да.
показати весь коментар
02.11.2020 19:24 Відповісти
Именно так, не было.
показати весь коментар
02.11.2020 19:28 Відповісти
Та вони тут і розроблювались в тих же КБ і НДІ.
показати весь коментар
02.11.2020 19:34 Відповісти
Проблемы были бы только с плутониевыми боеголовками, с U235, нет таких проблем, обновляй електронику, делай ТО.
показати весь коментар
02.11.2020 19:03 Відповісти
а що, плутонієві теж згодилися б з часом, наприклад зараз, але ж тоді ми "брати" були
показати весь коментар
02.11.2020 19:08 Відповісти
Точно, осталось только гроши на свои разработки данной электроники найти, не забыть о производстве и хранении трития, а также вероятно получить санкции как С.Корея и Иран. А так да, все просто.
показати весь коментар
02.11.2020 19:20 Відповісти
Електронная начинка Сатаны -производства Украины, это так промеждудрочим, тебе, как великому спецу открою секрет.
показати весь коментар
03.11.2020 07:22 Відповісти
Да так и было, но "где деньги Зин"?? Вопрос был только как быстро Украина отдаст ЯО, давили что американцы, что Москва( Боря Ельцин был свой в доску на Западе), что страны Европы. Выдержала бы Украина жизнь в полной изоляции как Северная Корея?
показати весь коментар
03.11.2020 12:56 Відповісти
Я писал, не про давление со всех сторон (знаю не меньше вашего), а про абсолютную неверность тезиса ВАШЕГО про сложности с обслуживанием електроники.
показати весь коментар
03.11.2020 13:16 Відповісти
В Алиева попроси формат
показати весь коментар
02.11.2020 18:18 Відповісти
Ось вам рішення - будуєте максимальні фортифікації на поточних позиціях, блокуєте будь який рух з окупованої та на окуповану територію, та підтягуєте далекобійну артилерію. Як тільки стріляють - криєте їх так, щоб нічого живого на залишилося. Європу з їх "обеспокоенными" - шлете нах. Даунбас - ракова пухлина. Туди при совку звезли стільки люмпену та денегенатів, що без тотальної зачистки там нічого нормального ніколи не буде.
показати весь коментар
02.11.2020 18:20 Відповісти
ага, тільки суцільна опзжопа
показати весь коментар
02.11.2020 18:40 Відповісти
Да де там... Мирний план. І так вже 7 років.
показати весь коментар
02.11.2020 18:55 Відповісти
Донбасс уже почти 7 лет под властью раши . Там уже новое поколение ваты выросло , а половина "кормильцев" умерла . Какой "другой формат" ?
показати весь коментар
02.11.2020 18:20 Відповісти
філозоф комуняцький
показати весь коментар
02.11.2020 18:20 Відповісти
подивиться уважно на фотку, в нього є дуже дієвий інструмент для перемовин, він з того пальця висмоктує аргументи, щоб гідно відповісти на підступи ворогів
показати весь коментар
02.11.2020 18:56 Відповісти
О... так це вічна історія росії.
показати весь коментар
02.11.2020 18:38 Відповісти
Сказати, що люблю, то ні...
Вона просто межує з моєю країною.
показати весь коментар
02.11.2020 18:45 Відповісти
И этот туда же - папередники ничего не делали...
Да они создали этот формат. Этим форматом они способствовали влепить санкции паРаше!!!
показати весь коментар
02.11.2020 18:21 Відповісти
Пора уже Кравчучку прикапывать а переговоры переносить в Стамбул или Баку
показати весь коментар
02.11.2020 18:24 Відповісти
А озвучте первый формат,почему все прячут переговоры относительно Украины от украинцев?
показати весь коментар
02.11.2020 18:24 Відповісти
От нас просто власть скрывает о своих договорняках.Власть вроде как бы народная а договорняки бандитские.Хотя чему удивлятся если они сыны и внуки бандюков 90-х.
показати весь коментар
02.11.2020 18:40 Відповісти
Гетьман-проффессіаналл канфетний самотушки загнав Україну у Мінські угоди, а тепер радіє, що з тим лайном зеленський нічого розумного зробити не може
показати весь коментар
02.11.2020 19:14 Відповісти
А может все так и было задумано? Горячую фазу войны остановили, полезных санкций Раше навалялии и перспектив снять их нет в ближайшем будущем. И это все благодаря гетьману, правда не самотужки, а вместе с европейскими партнерами.
показати весь коментар
02.11.2020 19:31 Відповісти
я думаю, що його тоді не якісь там санкції хвилювали, а більше власний бізнес у мордорії, а у мінські домовленості він вляпався за сприянням того ж Байдена, бо Бараку Обамі було глибоко насрать на Україну
показати весь коментар
02.11.2020 20:23 Відповісти
і ще вам скажу, що ніяка гетьманщина ніколи не була на користь Україні, то ніякий він не гетьман, а звичайний олігарх-барига
показати весь коментар
02.11.2020 20:27 Відповісти
Більша частина санкцій була введена якраз при Обамі, так що якби йому було насрати на Україну, то напевне б цього не робив. А на рахунок гетьманщини -- не знаю чи на користь чи ні це було нам, а от 300 років кацапського домінування від царів до комуняк нам точно на користь не пішли, ми відстали у розвитку від усього цивілізованого світу разом з ними.
показати весь коментар
02.11.2020 22:10 Відповісти
Макарич пиши мемуари! Виправдовуйся!
показати весь коментар
02.11.2020 18:26 Відповісти
Там вся книга может складываться из одного предложения - "ми хотіли як краще, а вийшло як завжди". В принципе, этого достаточно.
показати весь коментар
02.11.2020 18:43 Відповісти
Почало доходити?
показати весь коментар
02.11.2020 18:26 Відповісти
Наврядчи, просто треба щось сказати, бо подумають, що спить
показати весь коментар
02.11.2020 18:36 Відповісти
Всех дедушек из власти нужно гнать посредством деревяной лопаты , которой мешают зерно .
Нужно ставить таких дедушек на четыре кости , а потом , хорошо размахнувшись вышеупомянутой лопатой , врезать им по жирной заднице .
показати весь коментар
02.11.2020 18:27 Відповісти
Это было нужно было делать 30 лет назад, но тогда понимания этого, не было. Нынче уже поздно, они скоро сами вымрут.
показати весь коментар
02.11.2020 18:41 Відповісти
ищите форматы... а у них формат один - Медведчук и в Русский мир без выстрелов всей Украиной.((
показати весь коментар
02.11.2020 18:27 Відповісти
Я вижу первый формат в том что Ураина молит **** обпрекращении вооруженного сопротивления сепаратистов.
А вот я вижу уже третий формат,забирайте окупированые територии и там сами трахайтесь,и тогда уже сам ***** будет ,,тебовать,, украинского мира в составе Украины.
Даже если и будет прекращена война то только на наши из Вами налоги и кредиты будет восстанавливаться инфрастра сепаратистских територий.А эти гады убивавшие наших воинов расползуться по всей стране да еще и будут защищены Законами Украины.
показати весь коментар
02.11.2020 18:34 Відповісти
В твоем случае пора формат А4 "свидетельство отошедшего в мир иной"
показати весь коментар
02.11.2020 18:35 Відповісти
Краснопузый дед-пердед.. Бывший идеолог марксизма-членинизма, - нынешний продвигатель "содержательных смыслов" *****-мертвечатины.
показати весь коментар
02.11.2020 18:36 Відповісти
бесполезная болтовня
показати весь коментар
02.11.2020 18:38 Відповісти
Падло ти комуняцьке , твій шлях - домовина , цвинтарь ! Тобі чорти вже давно прогули ставлять !!!
показати весь коментар
02.11.2020 18:53 Відповісти
політичний "блуд" "мейде ин папєрєднікі" буде дорого коштувати країні...
показати весь коментар
02.11.2020 19:13 Відповісти
А не поменять ли состав украинской стороны в ТКГ, чтобы не "плямкалы губамы".
показати весь коментар
02.11.2020 19:37 Відповісти
Зеленский, уполномочь.
решу проблему с Россией по нашему Донбассу...
показати весь коментар
02.11.2020 20:37 Відповісти
 
 