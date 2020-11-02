Мінсоцполітики та Мінцифри вводять в оману Кабмін у частині співпраці зі Світовим банком щодо створення E-social, - "Розумна сила"

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна та її заступник Валерій Бушков, а також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров здійснюють дії, спрямовані на зрив співпраці зі Світовим банком.

Про це заявляє громадська організація "Розумна сила", яка здійснює громадський контроль за реалізацією проєкту автоматизації соціальних послуг E-social, передає Цензор.НЕТ.

У бюджеті на 2021 рік Міністерство цифрової трансформації заклало 100 млн грн на створення E-social. В "Розумній силі" нагадують, що проєкт E-social повністю реалізується на базі Міністерства соціальної політики України в рамках "Угоди про позику №8404-U на впровадження проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"(E-social) і додаткового фінансування не потребує.

У зв'язку з цим організація звернулася до народних депутатів України з проханням втрутитися в цю ситуацію і не допустити нецільового витрачання бюджетних коштів. Експерти вважають, що дії згаданих посадових осіб мають відверто протиправний характер і можуть привести до погіршення відносин з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (спеціалізована установа ООН, основна кредитна установа Світового банку), а також розтрати грошових коштів державного бюджету в особливо великих розмірах.

"Вони сфальсифікували низку документів (протоколи приймання, звіт "Міжвідомчої робочої групи" тощо), на підставі неправдивих відомостей була проведена пресконференція, на якій озвучена нова стратегія розвитку інформаційних систем в соціальній сфері. Після цього було підготовлено проєкт Постанови КМУ "Про затвердження пілотного проєкту з реалізації функціоналів Першої Черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери" і спрямований на узгодження в міністерства і відомства. Наскільки нам відомо, проти ухвалення будь-якого розпорядчого документа, що змінює роботу з впровадження E-social, без попередніх консультацій з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, виступило Міністерство фінансів України", - стверджують в організації.

"Розумна сила" вважає, що Лазебна, Бушков і Федоров вводять в оману членів Кабінету Міністрів України, які не доповідаючи про необхідність проведення попередніх консультацій з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, оскільки вони подали, а КМУ затвердив Розпорядження від 28.10.20 року № +1353 -р "Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери".

"Що принципово вони хочуть змінити - це місце проведення розробки (Міністерство соціальної політики України поміняти на Пенсійний фонд України) і самого розробника програмного продукту, - вважає глава ГО "Розумна сила". - На наш погляд, це банальне використання службового становища в корисливих цілях, оскільки ніякого економічного або юридичного обґрунтування для цього немає. Більш того, дії посадових осіб міністерства соціальної політики України вже привели до значного економічного збитку.

Чому це робиться? Програма E-social об'єднує понад 200 ділових процесів у соціальній сфері, а також різні інформаційні системи і реєстри. E-social без будь-яких технічних проблем інтегрується в інформаційний портал "Дія". Але в такому випадку вартість розробки інформаційного порталу "Дія" зменшується до 30 відсотків".

Експерти припускають, що такі дії викликані бажанням протиправно отримати 100 млн грн з держбюджету для створення E-social, хоча цей проєкт повністю фінансується за гроші Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Розумна сила" звернулася до секретаря РНБО, оскільки, на думку експертів організації, дії згаданих осіб, мають протиправний характер, а в нинішній ситуації в країні можуть завдати шкоди національним інтересам України, зокрема, привести до погіршення відносин з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, раніше Міністерство соціальної політики у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомило, що не має наміру розривати співпрацю зі Світовим банком за програмою створення E-social. При цьому у відомстві не відповіли на запитання про нюанси фінансування програми і причини перенесення бази системи під контроль Пенсійного фонду.