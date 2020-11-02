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Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував підірвати кафе в центрі столиці, - Крищенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував підірвати кафе в центрі столиці, - Крищенко

Поліція Києва затримала людину, яка зайшла в один із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожував вибухом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, близько години тому в поліцію надійшло повідомлення про те, що в один із закладів на бульварі Лесі Українки зайшов чоловік із рюкзаком і погрожував персоналу і відвідувачам. На місце виїхала оперативно-слідча група, вибухотехніки і кінологи. Після перевірки інформації правоохоронці затримали чоловіка, вибухонебезпечних предметів у нього не було.

"Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області, про зникнення якого раніше заявив його брат", - розповів Крищенко.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, затриманий - уродженець Івано-Франківської області 1987 р.н. Зараз із ним на місці спілкуються правоохоронці. Співробітники профільних служб продовжують на місці події перевірку наявності вибухових речовин.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

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Нашлась пропажа
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02.11.2020 18:33 Відповісти
😀
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02.11.2020 19:23 Відповісти
п'яний курва був
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02.11.2020 18:33 Відповісти
Ледь не згорів на службі кабан-мусоряка...Треба б йому платню підвищити і молоко видавати.З ікрою.
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02.11.2020 22:21 Відповісти
А что там на счёт КС ? Задерживать будут ?
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02.11.2020 18:44 Відповісти
И повезло же мужику,теперь он будет сидеть от 5 до 8 лет на наши налоги да еще требовать европейского содержания в цугундере.
А вот я бы хотел послать в цугунлер натуральные синтетические теплые носки адвокату которая 40 раз минировала здание заседания суда чтобы отсрочить дело.Где она сидит?Может кто из цензорщиков или властей знает,а то бедолага без носков замерзнет.
40 раз это из сегоднящнего сообщения канала ,,Интер,, в утреннем выпуске.
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02.11.2020 18:53 Відповісти
видать совсем чувака приперло, тока ему в центр надо было на банковую или рядышком - там ему хотя бы кальян с марьиванной курнуть дали, шобы крышняк не съехал на обочину
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02.11.2020 19:05 Відповісти
Краще б КС підірвав би !
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02.11.2020 19:40 Відповісти
 
 