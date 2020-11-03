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Новини Політика України
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Ми сумніваємося чи може КС діяти відповідно до своїх конституційних завдань, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми сумніваємося чи може КС діяти відповідно до своїх конституційних завдань, - посол Німеччини Фельдгузен

Конституційний суд України (КС) має враховувати у своїх рішеннях конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу України, однак існують сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

За її словами, у зв'язку з цим виникає питання, чи може КС у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань.

"Боротьба з корупцією є центральною складовою у прагненнях України наблизитися до Європейського союзу і виконати конституційе завдання незворотності євроатлантичного курсу. Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний суд. Однак існують сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів. Тому у мене також виникає питання, чи може Конституційний суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", - сказала Фельдгузен.

Вона підкреслила, що всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави.

"Я спостерігаю за останнім розвитком подій навколо рішення Конституційного суду щодо антикорупційної архітектури в Україні з великим і дедалі більшим занепокоєнням. Всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави", - зазначила Фельдгузен.

Читайте також: Зеленський - "слугам народу": Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання. АУДIО

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Топ коментарі
+11
У меня 2 вопроса.
1. Почему Зеленский не так лих, как Голобородько?
2. 73%, вы хоть посмеялись?
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02.11.2020 18:49
+9
Давайте послушаем немцев и разгоним эту малину. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 790
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02.11.2020 18:58
+8
Та это не суд это коррупционное болото рвачей и скотов, с поводырем ублюдком портновым
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02.11.2020 18:53
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У меня 2 вопроса.
1. Почему Зеленский не так лих, как Голобородько?
2. 73%, вы хоть посмеялись?
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02.11.2020 18:49 Відповісти
Якщо занесуть чумадан, то зможе.
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02.11.2020 18:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
почуствовали, что вместо украинской земли им может большой болт отломиться
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02.11.2020 18:49 Відповісти
В виде трубы сев. потока .
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02.11.2020 18:52 Відповісти
Ты дебил? Посмотри что германцы сделали со своей землей после 2- ой мировой! А ведь страна тоже лежала в руинах! При всех их недостатках! Поляки как ни тужаться, а все равно достать германов не могут!
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02.11.2020 18:53 Відповісти
дебила ты в зеркале каждый день видишь. При чем тут то, что они сделали со своей землей к их желанию оставить без земли украинцев? Они, о нашей земле, кстати, давно мечтают, еще при Рейхе вагонами вывозили.
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02.11.2020 19:12 Відповісти
Придурок! В Дании и Норвегии на камнях выращивают такие урожаи, а коровы дают такие надои, что тебе просто даже и не снилось! Болван! При новых технологиях в сельском хозяйстве не имеет значения качественный состав земли! В ЕС - избыток качественной сельхоз продукции! Ты эти совково- рашистские высеры оставь для кого то другого! Та продукция ,которая закупается ЕС в Украине нужна прежде всего вам, а не ЕС, поэтому и квотируется, если ты знаешь что это такое! Как тяжело общаться с дебилами, которые в своей жизни дальше Хацапетовки не были, но зато наслушаются бредень с Кассапских каналов, а затем ретранслируют их здесь!
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02.11.2020 19:45 Відповісти
Не манди урод ,если не знаешь! Я выиграл грин карту в 33 года, а уехал в 35. На родине я занимал руководящий пост в Украинской компании- я был финансовым директором на одной из молодых производственных предприятии- они делали продукты питания, полуфабрикаты, и продавали их через сеть своих магазинов и торговых точек в Киеве. Поэтому, не звезди , если не знаешь. У меня было все хорошо, я не был миллионером, но мне на жизнь хватало. Средний класс, так сказать! Кстати, моя жена не работала, а сидела с семьей.
А уехал я , потому что мне было интересно, как там живется проклятым капиталистам, которые только и мечтают, как захватить украинскую землю! Приехал, мне понравилось, конечно и своих идиотов хватает, но , нет все таки количества на одном квадратеом метре, как на Родине! И главное, что не лезут в твои личные дела- до недавнего времени! Большинство- уважает Закон. Так что, кругом враги- не проходит! Да и еще, чтобы ты гпндон по большому счету делал, ксли бы таже Германия в 2014-15 годах. А так, махнули бы рукой- Украина?- а где жто? А это часть России? У уродов память всегда короткая, как у барышень! А особенно у рагулей! У них всегда кругом все виноваты, кроме их любимых!
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02.11.2020 20:25 Відповісти
да, да финансист, Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2299 Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2299 Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2299 по лексикону сразу видно. В личные дела ему там не лезут. Какого ж хера ты, подстилка негритянская, в наши дела лезешь? Сиди там на пособии и не гавкай.
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02.11.2020 20:55 Відповісти
Кассапчик, закрой хлеборезку! Ты ничего в своей жизни полезного в принципе не сделал! Я в Техасе, мудень, живу! Здесь к черным относятся примерно так как к тебе- их нет, и их никто не собирается слушать и слышать! Умом не вышел, эволюция сработала мимо- деградация на лицо! Кроме того- я республиканец и гражданин этой страны, с опытом общения с уродами ,подобных тебе, кассапчик!
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02.11.2020 21:09 Відповісти
чмо ты эмигрантское, дешевка. И тут не смог устроится и там на пособие живешь, еще и троллингом дешевым подрабатываешь. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5913
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02.11.2020 22:03 Відповісти
Свинья кассапское, если ты знаешь, то те кто выигрывают грин карту не получают никаких беженских или других вэлфоров! В отличие от тебя, я не роивык ниу уого и ничего просить, а все беру сам- своим Трудом и с Бржьей помощью! Обрыганный ты кассап! На бутылку! Такая доля люмпенов- это ваше!
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02.11.2020 22:07 Відповісти
какой слог, какой стиль! Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5162Тупой невоспитанный рагуль остается им навсегда, хоть на родине, хоть на техасской зажопщине - из убожества можно выдернуть, но убожество из таких как ты - никогда! Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5162
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02.11.2020 22:32 Відповісти
Ты по сути когда писать начнешь, дегенерат! Или у тебя как в том анекдоте про рагуля и заснувшего на экзамене профессора-" Студент а суть то, суть то где?"- " " А ссуть вони в пісок!"( экзамен по биологии, вопрос жизнь верюлюдов, другий йде за першим, третий йде за другим... пятьсотий йде за чотириста девьяносто девятим...). А рагуль йде на х..!
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02.11.2020 22:39 Відповісти
слюнями не брызгай, лишенец. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7090 По сути я тебе написал вначале (у тебя еще и склероз, это бывает, особенно у умственно отсталых индивидуумов) - чмо, не способное устроиться у себя на родине, должно сидеть там в техасской рагульской глубинке и не булькать украинцам, как им жить в своей стране и относиться к желаниям всяких проходимцев овладеть землей, пользуясь негараздами в Украине.
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02.11.2020 23:35 Відповісти
Органічні врожаї вирощують лише у натуральному ґрунті. Тому в декого слина тече.
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02.11.2020 20:09 Відповісти
Органика выращивается из натуральных семян, однако условно натуральных. Любые сорта- это генная модификация! Любая! Далее, натуральные почвы создаются исскуственно, путем смешания различных видов земель, удобрений и т.д. все это достигается современными технологиями- на раз два! Просто яблоки в США стоят 5 долларов за килограмм( 2.5 за паунт), а Хлеб- 3.5- 4 доллара за буханку. Потому что там не рабский труд- а труд фермера, или компании- где учтено все- и зарплата, и пособия и налоги и прибыль и услуги перевозчика и интерес розничной сети.
ГМО стоит в полтора раза дешевле- 1.70- 1.80 за паунт яблок различных сортов.
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02.11.2020 20:48 Відповісти
Дурень, в современном мире не земля имеет значение, а мозги. Украинцьі как и рабсиняне своими кривьіми руками нихрена нормального сделать не в состоянии, сколько бьі земли у них не бьіло.
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02.11.2020 20:50 Відповісти
Ага. Наприкінці 90-х були такі ефективні європейські радники "фон таубаделі", навіть книжку видали. Засійте всі свої поля соняшником, рапсом, кукурудзою. Продайте нам сировину за копійки і буде вам щастя... Знаємо, плавали.
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02.11.2020 19:05 Відповісти
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5336
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02.11.2020 18:50 Відповісти
Самое интересное из ее речи: "все политические актеры призваны решить нынешний кризис...". Смешно.
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02.11.2020 18:53 Відповісти
Та это перевод с немецкого такой - гуглом или надмозгом.
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02.11.2020 18:59 Відповісти
А по-моему, очень точно получилось.
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02.11.2020 19:03 Відповісти
Актер/актриса по-немецки - Schauspieler/Schauspielerin...........
Поэтому подозреваю, что она именно актеров имела ввиду........есть конечно возможность, что она говорила по-английски (actor).......
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02.11.2020 19:46 Відповісти
Та это не суд это коррупционное болото рвачей и скотов, с поводырем ублюдком портновым
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02.11.2020 18:53 Відповісти
Пусть США устроит этим решалам из КС прес-тур в Гуантанамо))
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02.11.2020 18:56 Відповісти
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8156
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02.11.2020 18:57 Відповісти
Закон ,как дышло.Куда КС повернул ,туда и вышло.Есть право и есть КС . Они несовместимы.Поэтому сегодня будет Свобода слова с Зеленским.И судя по всему без ткачика и Бутусова. Жаль.
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02.11.2020 18:56 Відповісти
Зеленский и право тоже несовместимьі
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02.11.2020 20:54 Відповісти
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8665
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02.11.2020 18:56 Відповісти
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7239
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02.11.2020 19:26 Відповісти
Інсайд
Конституційний Суд визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ.
За це проголосувало нібито 15 суддів.
Офіційно про це буде оголошено завтра. А Смолій Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7544
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02.11.2020 19:28 Відповісти
Давайте послушаем немцев и разгоним эту малину. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 790
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02.11.2020 18:58 Відповісти
Слушай немцев внимательно:

Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.

Правовое государство не исправляет нарушение одного закона нарушением другого закона.
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02.11.2020 20:56 Відповісти
это дурацкий перевод. Имеется в виду - все, кто принимает участие в этом деле.
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02.11.2020 22:44 Відповісти
ни в чем нельзя сомневаться, даже в том, может ли нелох стать лохом?
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02.11.2020 18:59 Відповісти



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·1 ч

Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.
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02.11.2020 19:05 Відповісти
Меняйте конституцию в чем проблема, мне нах не нужно 6 судей от земли, 6 судей от рады и 6 судей от судей. Неужели не понятно, что Бенин цирк чтобы полностью установить диктатуру
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02.11.2020 19:06 Відповісти
Хоть кто-то это шобло на место ставит!
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02.11.2020 19:07 Відповісти
А тепер хай розповість про північний потік 2.
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02.11.2020 19:08 Відповісти
Каждая овца считает своим долгом что то там промекать о Конституции Украины.... Нет слов.
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02.11.2020 19:08 Відповісти
Главный минус Зе это его нерешительность и страх что-то сделать

Точно

Суд превысил свои полномочия, это попытка госпереворота.

Знов точно

А президент вместо того, чтобы послать туда спецназ посылает арахамию чтобы он выслушал как на него судьи ссать будут

Знов влучив у саме яблучко
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02.11.2020 19:23 Відповісти
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен

Та не может быть , Германия прозрела . Мабуть шось у лiсi здохло Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4172
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02.11.2020 19:27 Відповісти
Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - сказала Фельдгузен.Источник: https://censor.net/ru/n3228621

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Мдя...А що з цього приводу думає технічний робітник посольства - прибиральниця Еліза Трамбухерзеен?
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02.11.2020 19:40 Відповісти
Почему они ещё не сказали,- "Всем перестать дышать!"
Через 5 минут вся земля, для них в Украине, была бы свободна.
А то тянут, тянут.....
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02.11.2020 19:49 Відповісти
Я вот даже уверен что кс, пеЗедент и вся зекоманда НЕ может действовать в соответствии со своими конституционными задачами!
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02.11.2020 20:08 Відповісти
Розумков хитра бестія і риговський викормиш. Зайшой на спині Зе в раду, тепер корчить з себе щось. Як тільки кичився російською мовою перед виборами. Запроданець, іди ломбардами керуй. Фіг тобі а не президенство.
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02.11.2020 20:10 Відповісти
Головний мінус Зе те, що не спирається на проукраїнські, патріотичні сили. Не можна всім подобатися...
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02.11.2020 20:12 Відповісти
Не могут 13 взяточников отменять законы.
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02.11.2020 20:30 Відповісти
 
 