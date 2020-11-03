Ми сумніваємося чи може КС діяти відповідно до своїх конституційних завдань, - посол Німеччини Фельдгузен
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Конституційний суд України (КС) має враховувати у своїх рішеннях конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу України, однак існують сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
За її словами, у зв'язку з цим виникає питання, чи може КС у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань.
"Боротьба з корупцією є центральною складовою у прагненнях України наблизитися до Європейського союзу і виконати конституційе завдання незворотності євроатлантичного курсу. Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний суд. Однак існують сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів. Тому у мене також виникає питання, чи може Конституційний суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", - сказала Фельдгузен.
Вона підкреслила, що всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави.
"Я спостерігаю за останнім розвитком подій навколо рішення Конституційного суду щодо антикорупційної архітектури в Україні з великим і дедалі більшим занепокоєнням. Всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави", - зазначила Фельдгузен.
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1. Почему Зеленский не так лих, как Голобородько?
2. 73%, вы хоть посмеялись?
А уехал я , потому что мне было интересно, как там живется проклятым капиталистам, которые только и мечтают, как захватить украинскую землю! Приехал, мне понравилось, конечно и своих идиотов хватает, но , нет все таки количества на одном квадратеом метре, как на Родине! И главное, что не лезут в твои личные дела- до недавнего времени! Большинство- уважает Закон. Так что, кругом враги- не проходит! Да и еще, чтобы ты гпндон по большому счету делал, ксли бы таже Германия в 2014-15 годах. А так, махнули бы рукой- Украина?- а где жто? А это часть России? У уродов память всегда короткая, как у барышень! А особенно у рагулей! У них всегда кругом все виноваты, кроме их любимых!
ГМО стоит в полтора раза дешевле- 1.70- 1.80 за паунт яблок различных сортов.
Поэтому подозреваю, что она именно актеров имела ввиду........есть конечно возможность, что она говорила по-английски (actor).......
Конституційний Суд визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ.
За це проголосувало нібито 15 суддів.
Офіційно про це буде оголошено завтра. А Смолій
Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.
Правовое государство не исправляет нарушение одного закона нарушением другого закона.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·1 ч
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.
Точно
Суд превысил свои полномочия, это попытка госпереворота.
Знов точно
А президент вместо того, чтобы послать туда спецназ посылает арахамию чтобы он выслушал как на него судьи ссать будут
Знов влучив у саме яблучко
Та не может быть , Германия прозрела . Мабуть шось у лiсi здохло
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Мдя...А що з цього приводу думає технічний робітник посольства - прибиральниця Еліза Трамбухерзеен?
Через 5 минут вся земля, для них в Украине, была бы свободна.
А то тянут, тянут.....