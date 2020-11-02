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Новини Політика України
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місцеві вибори (911) ЦВК (674)

Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК

Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада встановила результати виборів депутатів 212 місцевих рад, визнано обраними 4757 депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Визнано обраними 117 депутатів районних рад, 751 - міських рад, 1166 - селищних і 2723 - сільських рад.

Всього обиралися депутати 1577 місцевих рад.

Також наразі встановлено результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

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Зин, где цифры по партиям?
Походу у партейки зеленого папуаса ретинг упал с 73 до 7%. И это чуть более чем за год. Поэтому такой молчек об успешности этого говносброда в сми
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02.11.2020 19:15 Відповісти
Видать Бобик доходит, а возможно даже сдох.
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02.11.2020 20:03 Відповісти
Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6551
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02.11.2020 21:08 Відповісти
на то он и рояль, шобы стоять в кустах и ждать, когда истинные таланты сбацают на нем польку-бабочку или шо нить посерьезнее, и руки здесь будут ни при чем
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02.11.2020 19:22 Відповісти
Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 189
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02.11.2020 21:09 Відповісти
10 штук прокурорів...7 штук суддів...5 штук депутатів...на всіх мила хватить. а от мотузки - під питанням
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02.11.2020 20:09 Відповісти
Порохоботы , празнуйте " победу " . Вы победили , на всех трёх телеканалах и на Цензоре . А фактически на Востоке Украины власть в громадах взяла опзж , - теперь кайфуйте от этого и дальше на своих телеканалах .
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02.11.2020 22:50 Відповісти
 
 