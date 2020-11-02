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Новини Політика України
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ВР (8166) законопроєкт (1048) Зеленський (10456) Бутусов Юрій (2015) Разумков Дмитро (1283)

У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що серед фракції "Слуга народу" є дві групи депутатів, які бачать вихід із конституційної кризи ухваленням різних законопроєктів - авторства президента Володимира Зеленського чи авторства спікера Дмитра Разумкова.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Джерела Цензор.НЕТ повідомляють про обстановку у фракції Слуга народу, від позиції якої залежить рішення Конституційного кризи. Єдиної позиції до сих пір немає, оскільки у президента і голови Верховної Ради виявилися різні законопроєкти і різна логіка в цій драмі.

Законопроєкт голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вже зареєстровано в секретаріаті парламенту. Він передбачає одне - відновлення скасованих Конституційним судом норм про електронне декларування. Разумков пропонує компромісний варіант - швидко виправити провал, відновлення цієї норми всі підтримують. А потім виробити рішення з питань, які викликають розбіжності".

"Президент Володимир Зеленський свій законопроєкт до парламенту ще не вніс. Але опублікований варіант передбачає звільнення суддів Конституційного суду і скасування судового рішення КС проти декларацій. Зеленський, за даними Цензор.НЕТ, щодо питання законопроєкту досі з Разумковим не консультувався. Уявіть собі за цим фактом, наскільки складно Зеленському зараз мобілізувати парламент.

Читайте також: Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов

Президент поки не вносить законопроєкт, щоб залишити собі ще поле для маневру і внесення змін у свій варіант", - підкреслив журналіст.

"Однак відступати назад вже не можна. Якщо не впливати на Конституційний суд, і він визнає неконституційним закон про землю або закон про Вищий антикорупційний суд, то наслідки цих рішень будуть непередбачуваними. Головна інтрига - чи зуміє президент перш ніж вийде в сесійну залу об'єднати свою власну фракцію? Офіс президента переконує депутатів, що якщо вони не підтримають звільнення КС, то парламент буде розпущено. Але депутатів так лякали не раз. І, схоже, далеко не всі впевнені, що президент піде на цей жорсткий і невигідний для рейтингу крок. Досі Зеленський робив тільки розважливі і популярні ходи, але хтозна ... Побачимо. Сьогодні після фракції президент їде виступати на телебачення, і там він озвучить своє рішення перед завтрашнім голосуванням", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+16
Потому что это не партийная фракция, а сборище случайных ограниченных людей сбитых в кучу в пожарном порядке перед парламентскими выборами год назад.
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02.11.2020 19:39
+16
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5438
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02.11.2020 19:40
+13
у фотографов и массажистов - разрыв шаблона
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02.11.2020 19:33
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у фотографов и массажистов - разрыв шаблона
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02.11.2020 19:33 Відповісти
Точно. У них уже 2 варианта - Крупский и Делчев!
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02.11.2020 19:34 Відповісти
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4383
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02.11.2020 19:56 Відповісти
Самый классный стем (так вроде обзывали этот формат) со всего КВН. У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1202
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02.11.2020 22:26 Відповісти
Так важко вони ще не заробляли
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02.11.2020 19:37 Відповісти
что опять не так.. вроде фугу двумя членами гоняли... может ноты потеряли
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02.11.2020 19:39 Відповісти
У дураков..... Позиция.....Ну не смешите.
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02.11.2020 19:55 Відповісти
Вы уже как Зорян со Шкиряком!
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02.11.2020 19:33 Відповісти
если это сборнище барбершоперов и маникюрщиц не поддержит вавия ссыкливого то это значит только одно - начался отсчет до досрочных выборов.
ванька! сулима! твой выход родной.. задвинь про "дострокови".
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02.11.2020 19:34 Відповісти
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4141
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02.11.2020 19:35 Відповісти
Нехай кловун на Слабоду слова вдягає памперс, його там будуть дрючити ніпадєцкі.
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02.11.2020 19:37 Відповісти
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова

А какой из них гарантирует массовые посадки , бо я ни одного не читал ? Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4000
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02.11.2020 19:38 Відповісти
Потому что это не партийная фракция, а сборище случайных ограниченных людей сбитых в кучу в пожарном порядке перед парламентскими выборами год назад.
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02.11.2020 19:39 Відповісти
Та чого там "сборище случайных ограниченных людей", -говоріть відверто : "сборище ідіотів".
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02.11.2020 20:29 Відповісти
Сборище случайных ограниченных людей заканчивается гонореей.
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02.11.2020 21:29 Відповісти
Разумков підсиджує Зеленського.
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02.11.2020 19:39 Відповісти
Скот разводят как лохов с этими решениями. Давайте еще 3 решение наперстачники. Решение КС было 100% протянуто ОП
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02.11.2020 19:40 Відповісти
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5438
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02.11.2020 19:40 Відповісти
Егеж, я тебе привів до влади, я ж тебе й вб'ю заради моїх любімих зажопників !)
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02.11.2020 19:55 Відповісти
Разумков - це не зажоп; це істий риг, але ще невідомо, що гірше... Зажопа можна було би за бузиною відправити...
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02.11.2020 20:04 Відповісти
Разумков - це той самий Литвин з його "ЗаЄдУ".
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02.11.2020 20:03 Відповісти
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4709

....
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02.11.2020 19:42 Відповісти
просувають тезу ніби подання по антикорупційному законодавству зробило тільки ОПЗЖ. Не забувайте про «За майбутнє» Коломойського!
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02.11.2020 19:43 Відповісти
Отмена украинского языка в Украине вот что будет иметь реальные последствия для Украины и украинцев. Нет языка-нет народа.
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02.11.2020 19:44 Відповісти
З якого дива його будуть відміняти ?
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02.11.2020 19:53 Відповісти
Читай новини. Завтра "Конституційний Суд Росії" скасує. Якщо скасує від Держави Україна залишиться лише назва. По суті це буде Росія. Друга Росія не потрібна ні українцям ні Європі.
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02.11.2020 20:04 Відповісти
Оці новини ?
У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 634
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02.11.2020 20:13 Відповісти
це фейк від хакерів
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02.11.2020 20:16 Відповісти
Можливо.А може-підготовлена заготовка на завтра.А може- вкид,розрахований на непоінформовану аудиторію.
Кажуть,висіло на сайті кілька хвилин.
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02.11.2020 20:20 Відповісти
Хм.Уточнили -півтори години...
У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4847
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02.11.2020 20:28 Відповісти
Так, когось будуть бити і можливо булавою.
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02.11.2020 21:32 Відповісти
Слухання розпочато ще на початку липня,й не бачу найменшої причини для визнання закону неконституційним .
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02.11.2020 20:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
в этом случае рояль, как тот боливар такой игры не выдержит, хотя те, кто не хочет на нем играть могут вполне адекватно убиться о стену
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02.11.2020 19:45 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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02.11.2020 20:26 Відповісти
Чего удрал?😂🌷×××
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02.11.2020 21:13 Відповісти
С какой стороны слуги-депутаны приняли (бабки), за ту и проголосуют!)
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02.11.2020 19:45 Відповісти
Та блин монетку подкинте! Всё решает "Орёл или Рэшка"!
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02.11.2020 19:48 Відповісти
Сейчас как Зеленский не поступи, всё плохо, все украинские президенты хотели иметь подконтрольные суды и как только их политическое влияние ослабевало, это оборачивалось против них.
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02.11.2020 19:51 Відповісти
Все идет по плану! И этот план- написан давно в стенах Кремля. Картина маслом! Конституционный кризис, хаос, отжим Юговостока, создании на этих территориях анклавов федерализации, Вода в крым, коридор.
Очередной Майдан, а вернее вооруженный переворот, по факту - гражданская война с элементами гибридного вмешательства. Нивелирована вся вертикаль власти! Уничтожены все институции государства. Нарушена международная коалиция- а все почему, потому что надо было думать головой а не жопой, в 2019 году!
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02.11.2020 19:54 Відповісти
Ха..........«лихо» закрученный «сюжет».........
КТО «режиссёр»?..........
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02.11.2020 19:55 Відповісти
Не пора ли там бросать клич "не шатайте лодку", а то Порошенко нападет.
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02.11.2020 19:57 Відповісти
Новости на завтра??? Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4707 - "Конституционный Суд Украины на закрытом заседании 3 ноября принял еще одно скандальное решение. В частности, он признал закон о функционировании украинского языка как государственного неконституционным.
С соответствующим представлением в суд обратился 51 народный депутат предыдущего созыва. В основном это были представители фракции "Оппозиционный блок", большинство из которых теперь в партии ОПЗЖ. Об этом сообщили на сайте КСУ."
https://news.24tv.ua/ru/konstitucionnyj-sud-otmenil-zakon-ob-ukrainskom-jazyke_n1449203
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02.11.2020 20:07 Відповісти
Вы шо, на полном серьезе ждете законопроект от клоуна, не смешите мои помидоры, его нельзя допускать на пушечный выстрел к этой работе, он уже показал, на что способен.
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02.11.2020 20:34 Відповісти
У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7867
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02.11.2020 20:45 Відповісти
 
 