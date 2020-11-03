"Слуга народу" Дубінський про рішення КС: Монобільшості не пропонують ухвалити якісне антикорупційне законодавство, тому що немає такої мети
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Унаслідок "потворної антикорупційної реформи" не посадили жодного корупціонера.
Про це в Facebook написав депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Конституційний Суд на сьогодні залишився єдиною державною інституцією, де не засіли представники групи Пінчука-Сороса, і яка іноді ще здатна підносити сюрпризи транснаціональним корпораціям і сім'ї хрещеного батька всієї української корупції. Родині, яка виховала зі свого інкубатора цілі полчища грантоїдів, що імітують боротьбу з корупцією і завдають ударів по конкурентах Сороса-Пінчука", - пише нардеп.
Він закликав звернути увагу на те, що після рішення КС про неконституційність антикорупційного законодавства ніхто не переймається питанням, що завадило ВР - за допомогою натхненної президентом монобільшості - прийняти "якісні" закони.
"Все просто. Мета - інша. Під шумок праведного народного обурення тимчасовим скасуванням кривого і дефективного електронного декларування як частини потворної "антикорупційної реформи", внаслідок якої не посадили жодного корупціонера, зате щедро платили голосистим соросятам - зробити 2 прості речі.
- Поміняти склад КС за допомогою "міжнародних партнерів", і посадити туди суддів Пінчука-Сороса
- Обнулити склад КС, який ухвалив рішення про неконституційність Указу про призначення корупціонера-рецидивіста Ситника директором НАБУ.
Але це ж бо не корупція, панове антикорупціонери, що годуються сніданками в Давосі, це ж просто віртуозний бізнес", - відповідає сам собі Дубінський.
Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозвернення президента Володимира Зеленського до нардепів фракції "СН": "Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Ты и есть коррупционер , падло .
а не беруть
Не много ли пиара этому бородатому мудаку по которому тюрьма плачет? Кто он такой что его дурацкое мнение должно кого-то интересовать???
Главное,чтобы не было посеяно зерно сомнения...
ОП очень тихим сапом разрушает построенную, правда не работающую, систему в стране.
Никакое решение они в итоге не примут, а если и примут то какие-то полумеры.
В итоге скоро разгонят раду. А в новой раде представительство ОПЗЖ и полностью перекрашенной слуги с Тимошенко сформируют русцкое большинство. Петручо будет делать вид оппозиции, как он умеет, много слов без дела. Короче вас все поимели друзья мои.
Ему этот образ никак не идёт. Просто говорящая борода.
"Узурпація влади Зеленським? Чи що там із Конституційним судом?"
https://www.youtube.com/watch?v=wGEcn8HqpAg
Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Это стало следствием решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы. https://plus.obozrevatel.com/crime/antikorruptsionnyij-sud-zakryil-pervoe-delo-posle-resheniya-ks-o-deklaratsiyah.htm?_ga=2.53846625.892354912.1604070802-111401458.1485467804