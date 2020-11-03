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Новини Політика України
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ВР (8166) КС (942) Дубінський Олександр (352)

"Слуга народу" Дубінський про рішення КС: Монобільшості не пропонують ухвалити якісне антикорупційне законодавство, тому що немає такої мети

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Дубінський про рішення КС: Монобільшості не пропонують ухвалити якісне антикорупційне законодавство, тому що немає такої мети

Унаслідок "потворної антикорупційної реформи" не посадили жодного корупціонера.

Про це в Facebook написав депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд на сьогодні залишився єдиною державною інституцією, де не засіли представники групи Пінчука-Сороса, і яка іноді ще здатна підносити сюрпризи транснаціональним корпораціям і сім'ї хрещеного батька всієї української корупції. Родині, яка виховала зі свого інкубатора цілі полчища грантоїдів, що імітують боротьбу з корупцією і завдають ударів по конкурентах Сороса-Пінчука", - пише нардеп.

Він закликав звернути увагу на те, що після рішення КС про неконституційність антикорупційного законодавства ніхто не переймається питанням, що завадило ВР - за допомогою натхненної президентом монобільшості - прийняти "якісні" закони.

"Все просто. Мета - інша. Під шумок праведного народного обурення тимчасовим скасуванням кривого і дефективного електронного декларування як частини потворної "антикорупційної реформи", внаслідок якої не посадили жодного корупціонера, зате щедро платили голосистим соросятам - зробити 2 прості речі.

  1. Поміняти склад КС за допомогою "міжнародних партнерів", і посадити туди суддів Пінчука-Сороса
  2. Обнулити склад КС, який ухвалив рішення про неконституційність Указу про призначення корупціонера-рецидивіста Ситника директором НАБУ.

Але це ж бо не корупція, панове антикорупціонери, що годуються сніданками в Давосі, це ж просто віртуозний бізнес", - відповідає сам собі Дубінський.

Слуга народу Дубінський про рішення КС: Монобільшості не пропонують ухвалити якісне антикорупційне законодавство, тому що немає такої мети 01

Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозвернення президента Володимира Зеленського до нардепів фракції "СН": "Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+13
Это говорящая жопа бени, очень смешное зрелище. Даже не представляю каким нужно быть имбецилом чтобы голосовать за это...
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02.11.2020 19:45
+10
В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.

Ты и есть коррупционер , падло .
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02.11.2020 19:42
+8
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 3122
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02.11.2020 19:56
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В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.

Ты и есть коррупционер , падло .
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02.11.2020 19:42 Відповісти
так він в тюрму проситься.
а не беруть "Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 594
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02.11.2020 19:46 Відповісти
Как может юрист Коломойского Портнов посадить говорящий анус Коломойского ?
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02.11.2020 20:28 Відповісти
це парадокс "Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 3907
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02.11.2020 20:32 Відповісти
це оксюморон )))
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02.11.2020 21:17 Відповісти
с тебя и надо начинать.
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02.11.2020 22:01 Відповісти
во как путиненок завизжал)))
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02.11.2020 19:43 Відповісти
КТО должен предлагать что-либо МОНОБОЛЬШИНСТВУ?
Не много ли пиара этому бородатому мудаку по которому тюрьма плачет? Кто он такой что его дурацкое мнение должно кого-то интересовать???
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02.11.2020 19:43 Відповісти
Это говорящая жопа бени, очень смешное зрелище. Даже не представляю каким нужно быть имбецилом чтобы голосовать за это...
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02.11.2020 19:45 Відповісти
У него в компании 336 тыс. подписчиков, которым конкретно засирают мозги.
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02.11.2020 19:57 Відповісти
В Твиттере я подписан на Соловьева, Симоньян и тому подобных Коротченковых. Но не они мне засирают мозги - скорее это я подглядываю за валяющимися в грязи душевнобольными.
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02.11.2020 20:04 Відповісти
Правильно, врага надо знать в лицо.
Главное,чтобы не было посеяно зерно сомнения...
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02.11.2020 21:14 Відповісти
Оооо, бенясьонок вискочив на подіум..
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02.11.2020 19:45 Відповісти
Дубина понятно будет за Беню топить. Ждем решения КС по незаконной приватизации. А опосля поржем все вместе. Вместе с КС.
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02.11.2020 19:45 Відповісти
Шо вона несе ?.. Валерьевич, вы точно этой кукле руку в зад засунули, а не в бороду ?
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02.11.2020 19:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
Накуя воевать, если можно тихонько все разрушить изнутри.
ОП очень тихим сапом разрушает построенную, правда не работающую, систему в стране.
Никакое решение они в итоге не примут, а если и примут то какие-то полумеры.
В итоге скоро разгонят раду. А в новой раде представительство ОПЗЖ и полностью перекрашенной слуги с Тимошенко сформируют русцкое большинство. Петручо будет делать вид оппозиции, как он умеет, много слов без дела. Короче вас все поимели друзья мои.
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02.11.2020 19:48 Відповісти
І цей проїхався по блазню і воно в пєчалі.
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 726
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02.11.2020 19:50 Відповісти
Петю уже второй год садят и все в пустую
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02.11.2020 19:51 Відповісти
Скоро Новый Год. Йолку на Майдане украшать пора:
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 9874
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02.11.2020 19:52 Відповісти
Что он чешет этот дебил??? Он хоть понимает набор словесного высера что он дрыщет?
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02.11.2020 19:52 Відповісти
Кто-то же ему надиктовал или надоумил, борец с коррупцией ...
Ему этот образ никак не идёт. Просто говорящая борода.
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02.11.2020 19:54 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 3122
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02.11.2020 19:56 Відповісти
😂
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02.11.2020 19:59 Відповісти
Пліснявим не подобається антикорупційне законодавство, як і суддям, бо вони корупціонери. Ось і Фся проблема.
"Узурпація влади Зеленським? Чи що там із Конституційним судом?"
https://www.youtube.com/watch?v=wGEcn8HqpAg
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02.11.2020 19:57 Відповісти
Унікальне фото. Прєдстоятєль руминської церкви в Україні, юродивий і блаженний депутат Дубінеску в сауні наставляє на путь істини нєкающіхся грєшніц.

"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 7590
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02.11.2020 19:59 Відповісти
А как же "мама любит скорость"? Кто бы говорил.
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02.11.2020 20:08 Відповісти
там, по ходу, мама любит и закордонную недвижимость...
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02.11.2020 20:11 Відповісти
чтобы не сказала эта тошнотворная задница... *****....сразу отхожим местом смердит
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02.11.2020 20:10 Відповісти
еще один зепутат учит неразумный "нарiд" как правильно кушать говно:
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 6293
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02.11.2020 20:10 Відповісти
только что посмотрел Газ в ЕС ,если пересчитать на грн куб стоит около 4 грн ,а с нас будут драть 9 грн
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02.11.2020 20:16 Відповісти
могу скриншот приклеить здесь
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02.11.2020 20:17 Відповісти
Шо-то очень много Дубинского с его фото-фейсами "аля Кончита Вурст" за последние дни стало появляться в СМИ украинского инета. Шо-то тут не то.
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02.11.2020 20:17 Відповісти
А ми російські дзеркальній пропаганді дивувалися, а своя набиралася мужності і визрівала.
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02.11.2020 20:20 Відповісти
Шота загулял псина бенина, тикай быстрее в собачую будку, а то тобя уже гицели с арканом ищут.
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02.11.2020 20:21 Відповісти
О хоспаде Сороса приплел, от шизофреник румынский
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02.11.2020 20:24 Відповісти
Антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КС о декларациях

Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Это стало следствием решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы. https://plus.obozrevatel.com/crime/antikorruptsionnyij-sud-zakryil-pervoe-delo-posle-resheniya-ks-o-deklaratsiyah.htm?_ga=2.53846625.892354912.1604070802-111401458.1485467804
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02.11.2020 20:32 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 1031
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02.11.2020 22:30 Відповісти
 
 