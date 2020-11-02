Завершено розслідування розкрадання 37 млн ​​грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування факту зловживань при облаштуванні військового полігону "Широкий лан" (Миколаївська область), внаслідок яких державі завдано збитків на суму понад 37 млн ​​грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

2 листопада 2020 п'ятьом підозрюваним і їх адвокатам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних:

начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України у складі Міноборони (* - посада на момент скоєння злочину);

начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ*;

начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ*;

бенефіціар ТОВ;

директор ТОВ.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що посадові особи Міноборони у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт і послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Ульянівка (Миколаївська область) таким чином, що ТОВ отримало від Міністерства оборони України понад 37 млн ​​грн за роботи, які фактично не виконало. Сума завданих державі збитків у результаті незаконної переплати підтверджено висновком Державної аудиторської служби й експертизами.

Розслідування згаданих фактів НАБУ і САП здійснюють з листопада 2019 року після передачі справи з Державного бюро розслідувань.