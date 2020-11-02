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НАБУ (2019) Міноборони (2799) полігон (144)

Завершено розслідування розкрадання 37 млн ​​грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Завершено розслідування розкрадання 37 млн ​​грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування факту зловживань при облаштуванні військового полігону "Широкий лан" (Миколаївська область), внаслідок яких державі завдано збитків на суму понад 37 млн ​​грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

2 листопада 2020 п'ятьом підозрюваним і їх адвокатам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних:

  • начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України у складі Міноборони (* - посада на момент скоєння злочину);
  • начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ*;
  • начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ*;
  • бенефіціар ТОВ;
  • директор ТОВ.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що посадові особи Міноборони у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт і послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Ульянівка (Миколаївська область) таким чином, що ТОВ отримало від Міністерства оборони України понад 37 млн ​​грн за роботи, які фактично не виконало. Сума завданих державі збитків у результаті незаконної переплати підтверджено висновком Державної аудиторської служби й експертизами.

Розслідування згаданих фактів НАБУ і САП здійснюють з листопада 2019 року після передачі справи з Державного бюро розслідувань.

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Топ коментарі
+12
пиарил саму стройку а не воров
а стройка такого объекта важна...больше бы таких строек (но! не воров, наживающихся на них)
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02.11.2020 20:31
+6
Помнится, как Бирюков эту стройку пиарил несколько лет.

Такая перемога была!
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02.11.2020 20:25
+5
Ща зебики опять за Пороха завоют...😁
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02.11.2020 20:25
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Ща зебики опять за Пороха завоют...😁
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02.11.2020 20:25 Відповісти
Помнится, как Бирюков эту стройку пиарил несколько лет.

Такая перемога была!
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02.11.2020 20:25 Відповісти
пиарил саму стройку а не воров
а стройка такого объекта важна...больше бы таких строек (но! не воров, наживающихся на них)
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02.11.2020 20:31 Відповісти
Ну и... Где ганьба та вирок? Или всё как всегда , повоняли и забыли.
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02.11.2020 20:27 Відповісти
Цікаво було б знайти тих жирних мишей, котрі 1500 тонн зерна сжерли...
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02.11.2020 20:27 Відповісти
Вот только хотел написать. А еще интересно когда следствие начнется, хотя бы. Там убытков побольше будет.
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02.11.2020 20:45 Відповісти
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Опа, то ж за Питра все було. Як некрасиво получилось. )
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02.11.2020 20:28 Відповісти
Тобто в тому що на том будівництві вкрали 37 мільйонів винен Порошенко?
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02.11.2020 20:36 Відповісти
Как сказал Зелебоба - "это не входит в компетенцию президента" (с) Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ - Цензор.НЕТ 4317
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02.11.2020 21:14 Відповісти
Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская область) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

Так це вышка , не менше . Во время , як вы кажите войны - це вышка .
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02.11.2020 20:29 Відповісти
Дивно що не бобри і лосі. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны (* - должность на момент совершения преступления);начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ*;начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;бенефициар ООО;директор ОООсточник: https://censor.net/ru/n32286
А їхні керівники при погонах і орденах.
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02.11.2020 20:30 Відповісти
в результате которых государству нанесен ущерб на сумму более 37 млн ​​грн. Источник: https://censor.net/ru/n3228642 /-- сколько будет цензор писать ложь и лицемерие о том , что ущерб нанесён государству ? Сколько ещё будет это совдеповский менталитет? Когда уже цензор поймёшь, что деньги налогоплательщиков, то есть людей ?
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02.11.2020 20:34 Відповісти
гасударство ето ми
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02.11.2020 21:31 Відповісти
Цікаво, на скільки десятків, а швидше сотень мільйонів нанесено збитків, через заморозку будівництва на півтора роки?
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02.11.2020 20:39 Відповісти
От імєнно!!
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02.11.2020 20:52 Відповісти
А як там наші артилерійські арсенали, які мали відбудувати після вибухів? Розікрали чи щось ще залишилося після свинарчуків і їх послідовників?
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02.11.2020 20:39 Відповісти
Це питання до зЕзидента. До речі ... Що там зі свинарчуками? Бігус вже вибачився за брехню?
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02.11.2020 20:42 Відповісти
У вас є заперечення з приводу ПВО Києва за рахунок Порошенка, чи аби бовкнуть?
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02.11.2020 20:43 Відповісти
Ти можеш мені довести зворотнє?
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02.11.2020 20:49 Відповісти
А стосовно інших силових структур - тиша...
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02.11.2020 20:46 Відповісти
Как тут тут не вспомнить штабного бирюка.Сухой из говна вылез.
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02.11.2020 20:49 Відповісти
Розслідування завершили, а будівництво?! Півтора роки що робили?!
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02.11.2020 20:51 Відповісти
Расследование завершенно-деньги поделены.
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02.11.2020 21:28 Відповісти
 
 