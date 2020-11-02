Завершено розслідування розкрадання 37 млн грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - НАБУ
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НАБУ і САП завершили розслідування факту зловживань при облаштуванні військового полігону "Широкий лан" (Миколаївська область), внаслідок яких державі завдано збитків на суму понад 37 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
2 листопада 2020 п'ятьом підозрюваним і їх адвокатам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.
Серед підозрюваних:
- начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України у складі Міноборони (* - посада на момент скоєння злочину);
- начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ*;
- начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ*;
- бенефіціар ТОВ;
- директор ТОВ.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що посадові особи Міноборони у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт і послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Ульянівка (Миколаївська область) таким чином, що ТОВ отримало від Міністерства оборони України понад 37 млн грн за роботи, які фактично не виконало. Сума завданих державі збитків у результаті незаконної переплати підтверджено висновком Державної аудиторської служби й експертизами.
Розслідування згаданих фактів НАБУ і САП здійснюють з листопада 2019 року після передачі справи з Державного бюро розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
Такая перемога была!
а стройка такого объекта важна...больше бы таких строек (но! не воров, наживающихся на них)
Так це вышка , не менше . Во время , як вы кажите войны - це вышка .
А їхні керівники при погонах і орденах.