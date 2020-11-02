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Зеленський (10456) КС (928) МЗС (2087) Франція (934) Ле Дріан (70)

Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан

У Міністерстві закордонних справ Франції висловили підтримку діям президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду, склад якого він хоче повністю змінити.

Про це йшлося в розмові міністрів закордонних справ країн Жана-Іва Ле Дріана і Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що під час телефонної розмови вони приділили окрему увагу темі системних реформ в Україні на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Дмитро Кулеба повідомив французькому колезі про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного Суду України для антикорупційних реформ у нашій державі", - сказано в повідомленні.

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Кулеба запевнив французького колегу, що президент і уряд "рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи".

"У свою чергу, Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, з якою президент України Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+10
а во франции тоже можно просто разогнать судей даже если они по беспределу пошли?
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02.11.2020 20:27
+8
Навіть у інформації ОПи зазначено, що посли звернули увагу на те, що судова система має бути незалежною и вона не повинна піддаватися тиску. Отже, Арахамія видав бажане за дійсне. Тобто ЗБРЕХАВ.
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02.11.2020 20:39
+7
Цікаво- чи вибачаться ті, хто вчора кидав лайном в Арахамією за слова про підтримку послів G-7 про розпуск КС...хоча ні- не цікаво. Розумію- робота у вас така, лайном на замовлення кидатися.
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02.11.2020 20:29
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Не довіряйте французам-вони ,з Росією,мають спільні інтереси ,спільне віроломство й підлість! Згадайте Сирію,Лівію,Грузію ,нинішні події у Карабаху!
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02.11.2020 20:35 Відповісти
)))
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02.11.2020 20:38 Відповісти
та як їм довіряти, вони жаб їдять
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02.11.2020 20:48 Відповісти
Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 1810
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02.11.2020 21:26 Відповісти
Это провал Зеленского
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02.11.2020 20:37 Відповісти
Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 9191така ж рішуча рішучість, що повішені та страчені французькі королі та королеви обзавидувались би.
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02.11.2020 20:37 Відповісти
Кулєьа безперечно розповів француз свю зелену версію цієї кризи, яку породив таки сам Зєлєнскій. Необхідно взяти до уваги, що Лє Дріан, як і сам Кулєба не є правника и. Це раз І друге - Якби Кулєба запропонував Лє Дріану, чи Макрон "подовжити" на французьку Конституцію те, чим Зєлєнскій імітує (навіть тут імітує, тобто дурить) гру на роялі т Кулєбу у кращому випадку не зрозуміли б. А у гіршому - послали. І третє: Арахамія вже розповів власну версію про підтримку спроби Зєлєнского здійснити конституційний переворот європейськими структурами. І одразу ж отримав по брехливому хавалу.
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02.11.2020 20:38 Відповісти
Рошеновцы с регионалами снюхались и выгоняют Зелю на скользкий юридический лед.. Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 6538
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02.11.2020 20:39 Відповісти
Рошеновцы с регионалами снюхались

Юльчик теж .
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02.11.2020 20:42 Відповісти
Петя просто наблюдает , шо с Зелей и Рыгами будет
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02.11.2020 20:44 Відповісти
та вони ж там праффессіанали всі
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02.11.2020 20:50 Відповісти
Ну ,а это значит только то ,что Зеленский им хоть как то мешал тырить.
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02.11.2020 20:46 Відповісти
Без Порошенко солнце не встаёт!
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02.11.2020 23:48 Відповісти
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Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 6754
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02.11.2020 20:44 Відповісти
А медвечук не хочет.
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02.11.2020 20:55 Відповісти
мертвечука устроит любой вариант развития событий. называется "вилка"
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02.11.2020 22:04 Відповісти
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Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 9305
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02.11.2020 20:47 Відповісти
Если Зеленский разгонит судей КС ,он реальный герой Украины.
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02.11.2020 20:49 Відповісти
Зеленодумка за своєю суттю не цікава взагалі.
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02.11.2020 20:54 Відповісти
перший през Україні у тюрмі- це теж геройство
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02.11.2020 21:11 Відповісти
Герой Росії також. Многоходовочка. Якби наш нелох реально хотів міняти судову ситсему, то давно б розігнав ОАСК з Вовком і призначив вакантних суддів в КСУ. Тоді б і КСУ діяла б обачніше
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02.11.2020 21:12 Відповісти
Тебе в Голландии мешают жить судьи украинского КС? Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 2511
Один такой герой уже был - сидит в падмасковье теперь безвылазно Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 2807
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Французи можуть вірити у рішучість Зе боротися проти Коломойського? Завтра вони скажуть, що вирвано з контексту
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02.11.2020 20:50 Відповісти
...з контексту дзвінка Унилой лошаді к французсьму корешу
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02.11.2020 21:03 Відповісти
У пана Преза нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.
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02.11.2020 20:50 Відповісти
та ну, не хвилюйся так, все буде добре, бо Бог любить Україну
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02.11.2020 20:59 Відповісти
Франция говорим -Раша подозреваем
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02.11.2020 21:01 Відповісти
Схоже на перекручування слів француза: не міг іноземний дипломат підтримати неконституційні дії. Закликати щось рішуче робити, виправляти - так.
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02.11.2020 21:07 Відповісти
французи можуть усе - дружба з Рашистами й запроданство- це в них історичне
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02.11.2020 21:10 Відповісти
Зеленский такой молодец. Украине очень повезло.
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02.11.2020 21:24 Відповісти
марионетка, дурилка картонная без стратегического мышления и патриотического стержня не может быть решительной по определению..(
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02.11.2020 21:32 Відповісти
Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 350 адептам другого приходу це як серпом по фаберже...
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02.11.2020 21:42 Відповісти
Рашистская подгавкивалка Хранция подключилась! Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 2154
Учитывая что они полность на стороне Армении в Карабахской войне - то именно к Франции сейчас и следует прислушиваться, ага Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 5651 Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 9975
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02.11.2020 21:56 Відповісти
Ну решимость как не поддержать. А вот глупые и незаконные действия никто поддержать не обещал. И в дороге точно кормить не будет.
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02.11.2020 22:35 Відповісти



Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·4 ч

Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!
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03.11.2020 01:34 Відповісти
Молодец Зе, всё верно делает.
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03.11.2020 04:27 Відповісти
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