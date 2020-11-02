Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Міністерстві закордонних справ Франції висловили підтримку діям президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду, склад якого він хоче повністю змінити.
Про це йшлося в розмові міністрів закордонних справ країн Жана-Іва Ле Дріана і Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Зазначається, що під час телефонної розмови вони приділили окрему увагу темі системних реформ в Україні на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"Дмитро Кулеба повідомив французькому колезі про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного Суду України для антикорупційних реформ у нашій державі", - сказано в повідомленні.
Кулеба запевнив французького колегу, що президент і уряд "рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи".
"У свою чергу, Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, з якою президент України Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Юльчик теж .
Один такой герой уже был - сидит в падмасковье теперь безвылазно
Учитывая что они полность на стороне Армении в Карабахской войне - то именно к Франции сейчас и следует прислушиваться, ага
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·4 ч
Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!