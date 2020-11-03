Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов
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Затрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Вартість однієї опріснювальної установки - від 1 млрд до 2,5 млрд рублів", - сказав Аксьонов.
Він заявив, що оцінка впливу опріснювачів на екологію ще не завершена.
"Є думка, що ропа, яка скидається в певних кількостях, може нашкодити екології Чорного моря. Не готовий сказати, для цього є Академія наук та інші наукові установи. Я можу побудувати, реалізувати, прорвати і так далі. А висновки нехай роблять ті, у кого є наукові ступені", - зазначив Аксьонов.
Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
Будь ласка, зачекайте...
А еще Земля налетит на небесную ось.
И какашки.
После стекломоя - самое то.
З початком бойових дій (а для расєї це лише питання часу коли це буде) буде завдано удар по нафтових платформах, складах, ясна річ, по мосту і по будь-якій ділянці у дуууже довгому ланцюгу набуття опрісненої води (газ-електростанція-трубопроводи-опріснювач-допоміжні виробництва) і найбільш розумні з вояк побігуть, а потім попливуть назад у Кубань, а найменш розвинуті будуть сидіти під ударами байрактарів чи чогось подібного відбираючи попутно залишки їжі та прісної води у ватних самок, що махали трицвєтом у 2014.
Малюнок просто таки іделічний.
Вважаю, що пора привчати мордвинів до вислову "Кримській котьол"
Строим атомный реактор и опресняем!