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Новини Політика України
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Крим (7777) водопостачання (334) Аксьонов (99) вода (596)

Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов

Затрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Вартість однієї опріснювальної установки - від 1 млрд до 2,5 млрд рублів", - сказав Аксьонов.

Він заявив, що оцінка впливу опріснювачів на екологію ще не завершена.

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"Є думка, що ропа, яка скидається в певних кількостях, може нашкодити екології Чорного моря. Не готовий сказати, для цього є Академія наук та інші наукові установи. Я можу побудувати, реалізувати, прорвати і так далі. А висновки нехай роблять ті, у кого є наукові ступені", - зазначив Аксьонов.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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Топ коментарі
+19
не устану 100500 раз повторять :
не хотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !
смачного!!!
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02.11.2020 20:46
+15
Як казав Геннадій Москаль...
Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 1826
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02.11.2020 20:45
+15
трыньдеж полный!... минимум две электростанции + завод по минирализации + завод по опреснению + завод по хранению солевого шлама + три станции по перегонке морской, дистелированной и минерализованной воды + путепроводы для воды + на случай аварий доп возможности.. +++ куча научных исследований каждый год, состояния почвы, качества воды, места сброса солевого шлама.. +++ перекладывать всю крымскую трупроводную систему подачи питьевой воды ...
кароче, это денеххх как на Марс слетать..
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02.11.2020 20:49
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ні, вони з неї будуть гнать горілку для **********
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02.11.2020 21:25 Відповісти
Та фигня, это не долларов а руплей. Вода для крымлядей - проблема оккупанта. А соль получаемую в процессе будут продавать лугондонам для лечебных морских ванночек, ерозии там и лишаи всякие лечить.
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02.11.2020 21:13 Відповісти
А если серйозно, то все это нереальные влажные мечты дурковатых врагов Украины.
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02.11.2020 21:20 Відповісти
Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5795
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02.11.2020 21:25 Відповісти
Система огонь, Крым украинский, а строят всё холопы.
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02.11.2020 21:27 Відповісти
Интересно, сколько ведер в день сможет надистилировать та установка? дистилят будет для купания, смывания или для пития ложками?
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02.11.2020 21:40 Відповісти
2,5 миллиарада это как-то дёшево, в таких вопросах главное не мелочиться и установок таких ставить побольше, в каждом посёлке, в каждый дом!!!!
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02.11.2020 21:45 Відповісти
Отличный вариант, качать по трубам морскую воду, а дальше каждый решает проблему сам
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02.11.2020 22:27 Відповісти
Отличная идея! Ведь пол помыть, в туалете смыть, помыться можно и морской, а питьевую все равно в магазине покупают
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03.11.2020 00:34 Відповісти
Мой кот, прям переживает (нет) Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 8473
Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 275
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02.11.2020 21:54 Відповісти
Скоро дождь пойдет!Держитесь там,крымчане!Я вообще предлогаю наладить поставки украинской бутеллированой воды в Крым.Пусть рф снимет все ограничения на постауки воды.Это будет первый шаг к деокупации.Как и раньше машины с украинскими номерами будут привозить украинскую воду в Крым.
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02.11.2020 23:12 Відповісти
Построили мост жопа уже экватории моря.На реализацию опреснения нужно время его нет ну про то что попилят бюджет само собой.После постройки про чёрное море и её фауну просто можно забыть.Будет экологическая катастрофа.Даже сильные государства мира сего в малом виде используют данную технологию.Потому что она токсична и вредна среде.Но кацапам идиотам это бесполезно объяснять.Они уже Крым засрали и уграли .И повторюсь Крым уже засолён и сухой а они даже не приступили к данной теме.Крыму уже хана ,а после опряснения тикай все от туда.Вопрос даже для Украины что делать с Крымом если его к примеру вернут через пару лет.Он будет опустошён в земельном варианте.Грунтам хана.Нужно десятки миллиардов долларов что бы только вернуть в нулевую точку и десятки лет.Крым это катастрофа уже.
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03.11.2020 00:03 Відповісти
куча стран использует, и только для Крыма будет катастрофа. Да-да.
А еще Земля налетит на небесную ось.
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03.11.2020 00:40 Відповісти
Вероно! Есть совершенно безопасный способ с применением солей серебра!
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03.11.2020 11:53 Відповісти
Два с половиной ,да фигня как два пальца об асфальт.( С ).
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03.11.2020 00:06 Відповісти
Можно не опреснять, а просто выплёвывать соль.
И какашки.
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03.11.2020 00:33 Відповісти
Рогозин сказал, пока на Марс не слетаем,никаких опреснительных, так что придется потерпеть
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03.11.2020 00:43 Відповісти
Стоимость строительства одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей. А сколько стоит эксплуатация этой только одной установки. А куда девать добытую при этом морскую соль. Одним словом - утопия. Бредовая затея дурной кобылы, извините, Кремля
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03.11.2020 09:03 Відповісти
А рассол продавать!
После стекломоя - самое то. Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 2858
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03.11.2020 10:09 Відповісти
Головне, що концепція "нєпотопляємого авіаносця" рушиться.
З початком бойових дій (а для расєї це лише питання часу коли це буде) буде завдано удар по нафтових платформах, складах, ясна річ, по мосту і по будь-якій ділянці у дуууже довгому ланцюгу набуття опрісненої води (газ-електростанція-трубопроводи-опріснювач-допоміжні виробництва) і найбільш розумні з вояк побігуть, а потім попливуть назад у Кубань, а найменш розвинуті будуть сидіти під ударами байрактарів чи чогось подібного відбираючи попутно залишки їжі та прісної води у ватних самок, що махали трицвєтом у 2014.
Малюнок просто таки іделічний.
Вважаю, що пора привчати мордвинів до вислову "Кримській котьол" Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 475
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03.11.2020 10:56 Відповісти
Гавно вопрос!
Строим атомный реактор и опресняем!
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03.11.2020 11:54 Відповісти
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