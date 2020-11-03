У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко очікує, що Україна розпадеться, якщо буде прийнятий запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про розпуск КС.
Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи сьогоднішнє звернення президента до фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, як розвиватимуться події, якщо у парламенті будуть 226 голосів депутатів для ухвалення президентського законопроекту щодо припинення повноважень усіх суддів КС, Сліденко сказав: "Я думаю, що далі – розпад України і війна, тому що, крім тих 226, ніхто це не визнає. Якщо будуть спроби силовим шляхом захопити Конституційний суд, маю на увазі будівлю суду, то це означатиме війну. Є політичні сили які ні за яких обставин не погодяться на такий розвиток подій, на узурпацію влади".
Суддя заявив: "Хіба ви самі не бачите, що відбувається? Ви що не бачите, що президент сказав у цьому аудіозапису?".
"Таке враження, що його хтось штовхає на це", - вважає Сліденко.
На його переконання, у своєму зверненні Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми". "Президент вголос закликає депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад. Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366-1 статтю Кримінального кодексу і сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно", - сказав Сліденко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Имя, сестра!
Имя!
"Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит."
а я вот думаю что конкретно в этом вопросе признает решение сопли как раз 99% населения Украины. Не нужен "суд" паразитирющий на огромных зарплатах и решающий исключительно вопросы под олигархов. Ни в одной нормальной стране таких судов нет. Например в США он отсутствует, тоже самое в Аргентине, Японии, Норвегии, а также в Австралии, Индии. Проверка конституционности актов, согласно данной модели, осуществляется судами общей юрисдикции, причем вопрос о конституционности закона может быть поставлен только в связи с рассмотрением конкретного судебного дела
Тем не менее - замечу - эти конституты наголосовали не на 150 лет
На кол
Без ваЗЕлина...
За последние несколько лет доходы Игоря Дмитриевича выросли почти в 10 раз.
Так, если в декларации за 2014 год он указал доход в размере 350 000 гривен, то в 2018 году задекларировал более 3 миллионов дохода, большую часть из которого получил в должности судьи КСУ.
Ни жилья, ни сбережений ранее у чиновника не было. Только авто Peugeot RCZ 2011 г.в. стоимостью 147 000 гривен. Лишь в начале 2018-го он обзавелся съемной квартирой площадью 47 кв.м и собственной квартирой на 108 кв.м в Киеве.
Появились в Слиденко также немалые сбережения - более 2 миллионов гривен наличными. Еще 100 000 гривен он кому-то одолжил.
Забыл указать в декларациях чиновник не только собственное жилье, но и дачу в Конча-Заспе, право на пользование которой получил сразу после назначения судьей КСУ.
"Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит."@ВИКИПЕДИЯ
Єдиний вихід протидії цьому - діяти по закону та Конституції України. У рішенні КС немає нічого катастрофічного, згадані норми законів справді не відповідали Конституції. Потрібно питати потроха мальдівського чому він проштовхнув такий мотлох у законодавство України, якщо знав, що все це буде визнано не конституційним. Така ж сама доля чекає на антикорупційний суд мальдівського, який по своїй суті є особливим судом, створення якого прямо заборонено Конституцією. Оскільки корупція є наслідком порушення вимог закону як тимчасове явище і не є окремою сферою суспільно-правових відносин на кшталт адміністративних, господарських відносин та діяльності відповідних спеціалізованих адміністративних та господарських судів
Вот смотрите, вместо "декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи" и "умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації" написать "неподання в означені строки", а там далі ще "при значних помилках, що перевищують...".
А то вот кинься докажи "завідомість" и "умисність". Оно ж потому и так не работает.
Тупицкий и его банда судей пошли на прорыв - или они сделают ''русский мир'' в Украине или придётся валить в рашу. А вместе с собой увлекут и Зеро
Если разогнать КС, то к примеру, Одесская область, где победили рыги, может объявить об отделении, а вот КС, который может отменить это решение, признав неконституционным, как раз "удачно" разогнан.
Идти надо законным путем. Путем принятия законов, которые НЕ нарушают Конституцию.
Не влезаете в рамки нынешней Конституции? Вперед на Всеукраинский референдум, по принятию НОВОЙ Конституции.
А пока Зеленский, Слуги народа и ПЕС вытерли ноги о Конституцию при принятии законов о рынке земли, о Нацбанке, о распродаже стратегических предприятий, медицинской реформы...
Я не знаю, кто советует Зеленскому нынешние слова и действия, но это точно враги Украины.
А потом окончание срока и тут как раз и вспомнят про все те нарушения Криминального кодекса Украины, на которые он за последнее время написал и наговорил на видосиках.