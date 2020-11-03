У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко

Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко очікує, що Україна розпадеться, якщо буде прийнятий запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про розпуск КС.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи сьогоднішнє звернення президента до фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як розвиватимуться події, якщо у парламенті будуть 226 голосів депутатів для ухвалення президентського законопроекту щодо припинення повноважень усіх суддів КС, Сліденко сказав: "Я думаю, що далі – розпад України і війна, тому що, крім тих 226, ніхто це не визнає. Якщо будуть спроби силовим шляхом захопити Конституційний суд, маю на увазі будівлю суду, то це означатиме війну. Є політичні сили які ні за яких обставин не погодяться на такий розвиток подій, на узурпацію влади".

Суддя заявив: "Хіба ви самі не бачите, що відбувається? Ви що не бачите, що президент сказав у цьому аудіозапису?".

"Таке враження, що його хтось штовхає на це", - вважає Сліденко.

На його переконання, у своєму зверненні Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми". "Президент вголос закликає депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад. Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366-1 статтю Кримінального кодексу і сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно", - сказав Сліденко.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.