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Новини Політика України
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майно (90) квартира (132) Тупицький (213)

Голова КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим особняком під Васильковим, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Родина голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє кількома об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєтку в Криму, – чотирикімнатна квартира у ЖК "Новопечерські липки" у столиці та великий маєток із басейном під Києвом. Цими об’єктами нерухомого майна користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір і тещу судді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Після того, як у травні 2013 року Олександр Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею коштувала там понад 600 тисяч доларів.

Голова КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим особняком під Васильковим, - Схеми 01

Майно записали на матір судді, Галину Тупицьку. Про це свідчить виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. На момент придбання дорогої нерухомості у ЖК "Новопечерські липки Галині Тупицькій було 73 роки, і вона була вже на пенсії. З 2019 року Тупицький почав декларувати, що сам мешкає в цих апартаментах, записаних на матір.

Окрім того, у родини голови Конституційного суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метра та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані у серпні 2018 року та оформлені на тещу Олександра Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе лише 7,5 сотки землі у Василькові, які і вніс до декларації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК

За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького – Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку. ​

Голова КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим особняком під Васильковим, - Схеми 02
Голова КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим особняком під Васильковим, - Схеми 03

Якщо подивитися на територію згори, то видно що між земельною ділянкою Олександра Тупицького та ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна спільна територія – на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.

Джерела журналістів повідомили, що цим маєтком регулярно користується і сам Тупицький.

У неділю, 1 листопада 2020 року, журналісти побачили на подвір'ї припарковане авто білого кольору, схоже на BMW X6. Саме таке авто має дружина Олександра Тупицького – Ольга Тупицька, відповідно до декларації судді.

Також біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто є на балансі Конституційного суду. Втім, дізнатися, чи саме це авто належить до КС, не вдалося – на Toyota Camry виявилися так звані "номери прикриття" – у базі автотранспортних засобів МВС ці номери закріплені за іншим автомобілем (Mitsubishi Lancer).


Голова КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим особняком під Васильковим, - Схеми 04

27 жовтня "Схеми" звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що "всі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації".

Журналісти "Схем" направили повторний запит голові КСУ з проханням про коментар стосовно майна його родини. Редакція опублікує позицію Олександра Тупицького, щойно отримає її.

Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. При цьому під головуванням Тупицького судді КСУ 27 жовтня проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

Реагуючи на розслідування, голова Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію, оприлюднену журналістами програми "Схеми", про те, що він не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії.

"Коли я прочитав матеріал, я сам по собі подякував їм за об’єктивність", – заявив Тупицький.

Читайте також: "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів. ВIДЕО

За словами Тупицького, правочин відбувся у 2018 році. "Чого я не вніс його в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, – заявив він. – Єдина, напевно, моя провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз’яснили, як це мені зробити".

"Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома", – заявив Тупицький.

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Топ коментарі
+14
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3580
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02.11.2020 20:48
+9
А в это время на загородной вилле

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7654
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02.11.2020 20:51
+7
Давайте сразу уж и об остальных судьях, депутатах, прокурорах. Чего уж там.
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02.11.2020 20:51
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Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3580
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02.11.2020 20:48 Відповісти
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1835
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02.11.2020 21:10 Відповісти
Зайди на сайт ЦВК. Будешь неприятно удивлён
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02.11.2020 21:22 Відповісти
Чем? Что сегодня не 6 ноября: Я и так знаю.
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02.11.2020 21:31 Відповісти
шо СН на другому місці після самовисуванців. І не думаю шо це сильно зміниться
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03.11.2020 16:23 Відповісти
А в это время на загородной вилле

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7654
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02.11.2020 20:51 Відповісти
Давайте сразу уж и об остальных судьях, депутатах, прокурорах. Чего уж там.
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02.11.2020 20:51 Відповісти
Так оплатіть- "Схеми" дарма не працюють.
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02.11.2020 20:53 Відповісти
Я знаю. Вопрос только в том, работают ли они ради совести. Хоть иногда.
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02.11.2020 20:55 Відповісти
Це питання виключно віри- та я атеїст.
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02.11.2020 20:56 Відповісти
Ну, даже у атеистов должна быть совесть. Иначе - все плохо.
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02.11.2020 21:00 Відповісти
Совесть? У судьи на вершине бандитской системы? Да что с вами такое, люди?!
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02.11.2020 21:06 Відповісти
нет-нет. я про журналистов. Стиль их работы - избирательность. Когда надо и против кого надо - вброс. Это плохо. Про судей я ничего не говорил. Там все очевидно.
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02.11.2020 21:09 Відповісти
Пардон. Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7321
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02.11.2020 21:12 Відповісти
Бывает
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02.11.2020 21:13 Відповісти
І яким я боком до продажності "Схем" та інших журношлюх?
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02.11.2020 21:07 Відповісти
Разве я о Вас говорил? Если Вы восприняли это лично, значит я не так выразился и меня не так поняли. Тогда прошу прощения.
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02.11.2020 21:11 Відповісти
"Схеми" - проект Радіо Свобода, а Радіо Свобода фінансується напряму Держдепом США... Це не ті, яким платять!
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02.11.2020 21:25 Відповісти
Ужоссс...)))
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02.11.2020 21:35 Відповісти
Радіо Свобода - це ЗМІ з 70-річною історією, вони дуже дбають про своє реноме, це вам не Прямий, не 112 і не Г+Г...

Радіо Свобода і про Свинарчуків сюжети робило, і про мутки при Зе (це коли Мендель груддю стала на захист шефа). А це показник об'єктивності - кусають і одних, і інших...
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02.11.2020 21:44 Відповісти
Щось таке казали і про поважніші ЗМІ- та їх "поважність" давно в минулому.
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02.11.2020 21:46 Відповісти
Докази?)
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02.11.2020 21:48 Відповісти
ВВС та суд з Порохом.
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02.11.2020 21:50 Відповісти
Так а Радіо Свобода тут до чого?)
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02.11.2020 21:51 Відповісти
Якщо це треба пояснювати, то який сенс пояснювати?
Для вас вони поважне медіа, а для мене вони всі- журношлюхи. Без виключень.
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02.11.2020 21:54 Відповісти
Так надо начинать с кого. В чем претензии?
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02.11.2020 20:58 Відповісти
претензий нет. Да вот только их борьба с кем-то носит исключительно избирательный характер. Начинают-начинают, да вот до логического завершения никак не желают довести.
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02.11.2020 20:59 Відповісти
Если есть за что, то пусть будут хоть избирательные.
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02.11.2020 21:03 Відповісти
Избирательность вредит. Очень. Лучше вообще никак, чем избирательно. Это и порождает все то, что у нас сейчас есть.
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02.11.2020 21:04 Відповісти
Порождает бескарность, а не избирательные посадки.
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02.11.2020 21:08 Відповісти
Избирательность - это и есть бескарность. Для кого-то. И список этих "кто-то" постоянно будет расширяться. Что мы сейчас и наблюдаем.
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02.11.2020 21:12 Відповісти
Де ж ви були раніше, "схаматозники"... хоча відомо, де!
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02.11.2020 20:52 Відповісти
За всеми не уследишь. Не ФБР.
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02.11.2020 20:59 Відповісти
Насосала Насудив.
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02.11.2020 20:52 Відповісти
Как вовремя начали выходить эти расследования, прям так совпало, что об этом никто не знал еще неделю назад, а теперь как вспыло!
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02.11.2020 20:55 Відповісти
У говнометов траншики подъехали. Жаль что этого не было год назад.
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02.11.2020 20:55 Відповісти
Откуда столько бабла у этого бюджетника ???
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02.11.2020 20:56 Відповісти
Фігня. Це ж не орденоносця охендовського маєток.
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02.11.2020 20:57 Відповісти
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9168
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02.11.2020 21:02 Відповісти
Не транслируй здесь тупые рашенские фейки.
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02.11.2020 21:27 Відповісти
Та якби ж то. Межигірря теж не бачив? А будівництво дамбвабського смотрящего юріка єнакієвського? А жлоборококо пшонки? А капличку п"ятого гідранта? Нє, не бачив.
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02.11.2020 21:37 Відповісти
Видел. И журналисты этот тупой фейк уже давно проверили. Были сюжеты по многим каналам. Хочешь позориться дальше -- позорься.
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02.11.2020 21:42 Відповісти
Давай пруф на фейк. Що саме було фейком?
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02.11.2020 21:46 Відповісти
Дворец твой был фейком. И никто тебе ничего не должен тут давать. Еще раз, хочешь позориться -- твои проблемы.
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02.11.2020 21:59 Відповісти
Що, проплачене чмо, маєтків не бачило?Так їх навколо столиці - дохрініща.
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02.11.2020 22:06 Відповісти
Если я тебя носом ткну упоротого дебила в новость от конца декабря 2016 или начала 2017 -- ты успокоишься, извинишься и признаешь себя дебилом?
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02.11.2020 22:19 Відповісти
А давай! Навіть цікаво, чим мене можна ще здивувати.
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02.11.2020 22:25 Відповісти
Фото и видео посмотри, упоротый дебил. Ищи там свой "дврец".
https://tsn.ua/politika/ohendovskiy-pokazav-sviy-mayetok-ta-prokomentuvav-kriminalni-zvinuvachennya-eksklyuziv-tsn-tizhden-849280.html?g=article&m=386001444
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02.11.2020 22:32 Відповісти
Що, серйозно?!!! Оце таке посилання Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8670 . Так по вашому плюси - це Г+Г, де правди немає Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5984.
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02.11.2020 22:39 Відповісти
Дебилу мало? Дебила мокнули в его дерьмо и его плющит? Еще подкинуть?
Лови организм. Изучай, если дано. Найдешь там дворец -- гавкнешь.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/31/7125299/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_24c889f5-4fc2-4848-ac82-09e51e9d004e
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02.11.2020 22:46 Відповісти
Дебил декларации читать может? Или дебил не видит разницу в двух домах в 240 м.кв.и в дворце с тысячами м.кв.? Или в участке в 10 соток и в имении в гектары? Или дебил не понимает, что если бы это реально был дворец Охендровского, то все журналисты ведущих СМИ мира уже прошлись бы по нему катком?
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02.11.2020 23:05 Відповісти
Что, дебил, утерся? Не нравится когда ткнули носом в твое же собственное дерьмо? Твои проблемы. Думать нужно было остатками мозгов, а не жопой.
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02.11.2020 23:24 Відповісти
Где эти ***** стоко денег набрали???
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02.11.2020 20:58 Відповісти
Пизнесмены оне. Гребут без перекуров.
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02.11.2020 21:03 Відповісти
Мои соседи судья и прокурор на пенсии. По привычке содержат водителя, горничную и повара. Несколько квартир (под сдачу) в Киеве, в Италии и Испании (есть на Booking.com). По старой привычке заезжают "коллеги", дни рождения с фейерверками. Не считаю чужие деньги, но коттеджи и такой образ жизни "тянут" на не один миллион красивых бумажек с портретами амер.президентов. Скромность украшает пенсионеров. Главное - выучиться на юриста и родиться в Украине, территории, где можно все.
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02.11.2020 21:07 Відповісти
Ну еще нужны хорошие связи либо бабло, чтобы одеть мантию и устроится у корыта.
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02.11.2020 21:26 Відповісти
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1965
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02.11.2020 20:59 Відповісти
Странно. Вы же хотите оставить этот КС.
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02.11.2020 21:01 Відповісти
_Ошибка (потому что думаешь только на один ход вперёд). Я не хочу чтобы КС стал "на 100% мой" (с) для врага Украины и путинского засланца. Со всеми вытекающими.
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02.11.2020 21:10 Відповісти
А почему ни слова про недвижимость в Европе?
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02.11.2020 21:02 Відповісти
І де?
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02.11.2020 21:10 Відповісти
В Іспанії, між путінською і порошенківською віллами
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02.11.2020 21:19 Відповісти
А може в Італії між вілою Зе і соловйова? Ви в курсі, що у Зе і соловйова маєтки майже поруч?
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02.11.2020 21:27 Відповісти
Не в Испании, а в Италии... И не порошенковской, а Зеленского..
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02.11.2020 21:40 Відповісти
Оце ляпнув не подумавши- закопав свого кумира зеленого))
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02.11.2020 22:49 Відповісти
ну вот... а наш несчастный преЗЕдент вынужден скитаться по съемным квартирам дворцам...
зажрались эти судейские крысы...
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02.11.2020 21:07 Відповісти
С защитой такого КС они конечно маху дали. Но вождь так сказал, что им делать.
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02.11.2020 21:11 Відповісти
Бляхи уже давно не в тренді, всі гонять битки із США)))
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02.11.2020 21:29 Відповісти
Одни дураки приняли закон, другие дураки доказали, что он был нужен.
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02.11.2020 21:23 Відповісти
Я всегда говорил, что очищение центральной части Киева от ******** "элитных" говновысоток должно идти совместно с судами и прокуратурой. Поскольку 98% жителей/владельцев метров в этих "парусов-шмарусов" - коррупционеры или бандиты.
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02.11.2020 21:24 Відповісти
Судью -на мыло,имущество -конфискат.
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02.11.2020 21:26 Відповісти
Та ладно по стране искать, Крым пугать, участки мерять, дома с квартирами пересчитывать---всегда успеем. Надо по Лазурному побережью прозвонить или Ниццу красивую запросить---там тоже.
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02.11.2020 21:27 Відповісти
Подуууумаешь... Нищеброд... У неВо даже страусоФ нЄту... Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2909 Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8159
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02.11.2020 21:28 Відповісти
Гораздо интересней порядок получения права на земельный участок под строительство склепов и часовен на территории закрытого для захоронений кладбища и использование этого участка для новых захоронений.
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02.11.2020 21:32 Відповісти
Ловите скорее пока не свалил в ростов
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02.11.2020 21:51 Відповісти
Без масових розстрілів порядку тут вже не навести
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02.11.2020 22:03 Відповісти
Ждем нового шедевра пшонка-стайл.
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02.11.2020 22:59 Відповісти
 
 