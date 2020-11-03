УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2342 27
Зеленський (10456) фракція (64) Слуга народу (2164) Подоляк Михайло (150)

На засіданні фракції "СН" Зеленський говорив, що законопроєкт про КС містить ризики, але це єдине рішення, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні фракції "СН" Зеленський говорив, що законопроєкт про КС містить ризики, але це єдине рішення, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" говорив про те, що законопроєкт щодо припинення повноважень нинішнього складу Конституційного Суду України містить певні ризики, але це єдине прийнятне рішення для вирішення виниклої кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зрозуміло, що найкращий варіант виходу з кризи - це добровільна відставка суддів КС, які себе дискредитували. Це дасть змогу швидко завершити кризу без шкоди для державності. Всі ризики законопроекту зрозумілі й очевидні. Але, проаналізувавши ризики, РНБО ухвалила колегіальне рішення, і це єдиний шлях, який прийнятний", - розповів він.

За його словами, президент також наголосив, що "якби цієї кризи не було, її треба було б придумати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов

"Вона (криза) розставила всі крапки над "і", показавши, хто є хто в нашій еліті. Вона об'єднала всі антикорупційні сили країни. Це дуже важливо", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП також зауважив, що президент завжди хоче довірливої розмови з фракцією.

"Він хоче, щоб фракція і партія навчилися дискутувати всередині, обговорювати, але виходити з консолідованою позицією", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 296
показати весь коментар
02.11.2020 21:04
+8
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
02.11.2020 20:58
+8
по закону - нельзя разогнать. поменяйте закон и разгоняйте
претензии у основной массы противников абсолютно валюнтаристского закона вавия именно в том что это незаконно. если не нравятся законы или они плохие надо менять законы и не нарушать их. альтернатива - анархия и сомали
завтра какой нибудь шнырь в горсовете решит что надо бы отменить решение городского суда. не ну а чо? все мы преЗЕденты
показати весь коментар
02.11.2020 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
02.11.2020 20:58 Відповісти
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 296
показати весь коментар
02.11.2020 21:04 Відповісти
З чого він зробив такі висновки? З життєвого досвіду? Академічних знань криворіжського університету? Бізнес досвіду в цирковій трупі? Чи може у нього розумні і досвідчені радники?
показати весь коментар
02.11.2020 21:01 Відповісти
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2508
показати весь коментар
02.11.2020 21:07 Відповісти
😁хех
показати весь коментар
02.11.2020 21:13 Відповісти
та ми знаемо, що в ЕС всі досвідчені проффессіанали скрізь і завжди
показати весь коментар
02.11.2020 21:14 Відповісти
Цього юриста імєєт Подоляк з Єрамком- один тупий піарродюсер завербований Рашою, другий-дорогооплачений ПРислуга усієї промосковько-регіональної банди
показати весь коментар
02.11.2020 21:29 Відповісти
По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать"

мало кризисов на бедоносный колпак с булавой )))) надо еще искусственно придумать???? )))
показати весь коментар
02.11.2020 21:02 Відповісти
Воно не вміє висловлюватися, всьо чужими словами говорить, наче за сценарієм
показати весь коментар
02.11.2020 21:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
Следите за голосованием . Хто будет против ликвидации ОПГ КС , тот коллаборант .
показати весь коментар
02.11.2020 21:05 Відповісти
Ты прям как наш Вольдемар Решительный...😁
показати весь коментар
02.11.2020 21:28 Відповісти
Не думал, что такое напишу, а ведь он прав. Если их не разогнать, они примут что угодно. Они могут по прямой указке из Кремля работать.
показати весь коментар
02.11.2020 21:05 Відповісти
по закону - нельзя разогнать. поменяйте закон и разгоняйте
претензии у основной массы противников абсолютно валюнтаристского закона вавия именно в том что это незаконно. если не нравятся законы или они плохие надо менять законы и не нарушать их. альтернатива - анархия и сомали
завтра какой нибудь шнырь в горсовете решит что надо бы отменить решение городского суда. не ну а чо? все мы преЗЕденты
показати весь коментар
02.11.2020 21:10 Відповісти
Звісно.
Саме КС по прямій указівці. Не Нелох з Ермаком звісно. То мабуть також конституційний суд злив справу вагнерівців, не дає ходу з 100% своїм прокурором справі набо про ОАСК, тримає півтори роки Ріфі за гратами...
показати весь коментар
02.11.2020 21:12 Відповісти
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1099
показати весь коментар
02.11.2020 21:13 Відповісти
А зелина маска была пропитана пердежом рыговского падляка!)
показати весь коментар
02.11.2020 21:10 Відповісти
от хто-хто себе остаточно дискредитував - так це сам ЗЕклован. Разом зі своїм охвістом д'Єрмаком, авноПодоляком, а також ботами-зебілами.
показати весь коментар
02.11.2020 21:10 Відповісти
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5591
показати весь коментар
02.11.2020 21:10 Відповісти
https://svoboda.ictv.ua/ua/
показати весь коментар
02.11.2020 21:12 Відповісти
От і подивимося, для кого форма важливіша за зміст...
Хоча і так видно, що ніхто з нинішніх політичних сил в Україні не підтримує ЗЕ в його вимозі розігнати КС.
Кому є чим- має можливість над цим замислитися.
Іншим напружуватися нема сенсу.
показати весь коментар
02.11.2020 21:13 Відповісти
Зеленський у програмі Свобода слова на ICTV. Зараз https://svoboda.ictv.ua/ua/
показати весь коментар
02.11.2020 21:14 Відповісти
Уявіть, як його зарядили !
показати весь коментар
02.11.2020 21:31 Відповісти
"но это единственное приемлемое решение для..."-для клована лично! Он УЖЕ приватизировал Раду, ГПУ, СБУ, ГБР, налоговую, таможню,практически САП,НАПК еще и КСУ нужно.
Зеленый опарыш УЗУРПИРОВАЛ власть в Украине, овощу такого не снилось!
показати весь коментар
02.11.2020 21:19 Відповісти
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5083
показати весь коментар
02.11.2020 21:20 Відповісти
Він конкретно неадекват! Як можна вирішувати проблему Конституційного суду в антиконституційний спосіб? І що, "добровільна відставка суддів Конституційного суду" відмінить рішення, яке вони прийняли? Боже, яке невігластво! Про що думали 73% ідіотів, які його привели до влади? Що він Бох? І може все створити заново, за 6 днів? Яка країна, такий і Презедент! Ні добавити, ні відняти!
показати весь коментар
02.11.2020 21:23 Відповісти
НА СЦЕНІ ПОДОЛЯК- слуга таких гаспод -Медведчук, Юра Єнакієвськй, Льовочкін, АГЕНТ ГРУ КОЗИРЬ-ЄРМАК
показати весь коментар
02.11.2020 21:24 Відповісти
 
 