На засіданні фракції "СН" Зеленський говорив, що законопроєкт про КС містить ризики, але це єдине рішення, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" говорив про те, що законопроєкт щодо припинення повноважень нинішнього складу Конституційного Суду України містить певні ризики, але це єдине прийнятне рішення для вирішення виниклої кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зрозуміло, що найкращий варіант виходу з кризи - це добровільна відставка суддів КС, які себе дискредитували. Це дасть змогу швидко завершити кризу без шкоди для державності. Всі ризики законопроекту зрозумілі й очевидні. Але, проаналізувавши ризики, РНБО ухвалила колегіальне рішення, і це єдиний шлях, який прийнятний", - розповів він.

За його словами, президент також наголосив, що "якби цієї кризи не було, її треба було б придумати".

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"Вона (криза) розставила всі крапки над "і", показавши, хто є хто в нашій еліті. Вона об'єднала всі антикорупційні сили країни. Це дуже важливо", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП також зауважив, що президент завжди хоче довірливої розмови з фракцією.

"Він хоче, щоб фракція і партія навчилися дискутувати всередині, обговорювати, але виходити з консолідованою позицією", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.