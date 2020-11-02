Після рішення КС Антикорупційний суд закрив першу справу про недостовірне декларування - проти ексголови Запорізької ОДА Бриля

Вищий антикорупційний суд України закрив справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, якого звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

Справу було закрито у зв'язку з тим, що 27 жовтня Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за надання недостовірних даних у деклараціях чиновників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадуємо, Бриль у деклараціях за 2016 і 2017 роки не вказав майно, а саме: об'єкти нерухомості, зокрема земельну ділянку, автомобілі, а також доходи і корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн і 8 млн грн відповідно. Крім того, з'ясувалося, що в 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципів справедливості і пропорційності, як елементи принципу верховенства права", а таким чином ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

У ВАКС заявили, що в провадженні суду є 17 кримінальних справ за ст. 366-1 КК України, при цьому у 13 справах ця стаття є єдиною інкримінованою.

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