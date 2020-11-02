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Новини Політика України
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електронне декларування (490) Антикорупційний суд (644) Костянтин Бриль (5)

Після рішення КС Антикорупційний суд закрив першу справу про недостовірне декларування - проти ексголови Запорізької ОДА Бриля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після рішення КС Антикорупційний суд закрив першу справу про недостовірне декларування - проти ексголови Запорізької ОДА Бриля

Вищий антикорупційний суд України закрив справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, якого звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

Справу було закрито у зв'язку з тим, що 27 жовтня Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за надання недостовірних даних у деклараціях чиновників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадуємо, Бриль у деклараціях за 2016 і 2017 роки не вказав майно, а саме: об'єкти нерухомості, зокрема земельну ділянку, автомобілі, а також доходи і корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн і 8 млн грн відповідно. Крім того, з'ясувалося, що в 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципів справедливості і пропорційності, як елементи принципу верховенства права", а таким чином ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

У ВАКС заявили, що в провадженні суду є 17 кримінальних справ за ст. 366-1 КК України, при цьому у 13 справах ця стаття є єдиною інкримінованою.

Читайте також: Антикорупційний суд відмовився змінювати підсудність справи ексголови Запорізької ОДА Бриля, обвинуваченого в недостовірному декларуванні

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Топ коментарі
+3
ндаа.. а этот черт конкретно наворовался ..
если Азов и Нацкорпус реальные патриоты ,то они должны найти и уничтожить Брыля..
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02.11.2020 21:10
+3
Україну врятують масові розстріли (с)
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02.11.2020 21:17
+2
Та який він тепер бриль? Щонайменше полупокер.
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02.11.2020 21:11
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Сегодня праздник у девчат:
Сегодня будут танцы!
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02.11.2020 21:06 Відповісти
💶💶💶💶💶 подсуетились со скоростью звука
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02.11.2020 22:56 Відповісти
КрыС на нары !!!
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02.11.2020 21:06 Відповісти
Так і хочеться ненавидіти цих начяльнєкафь.
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02.11.2020 23:02 Відповісти
В цьому конкретному випадку, здається, і розслідувати нічого було; і Антикорсуд не знав, як можна було би грамотно закрити справу. А тут така подача з КС...
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02.11.2020 21:07 Відповісти
Фсе...понеслись залетныя!!!!!
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02.11.2020 21:08 Відповісти
перший пішов
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02.11.2020 21:09 Відповісти
Зеленский сралился со своим КС !
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02.11.2020 21:09 Відповісти
ндаа.. а этот черт конкретно наворовался ..
если Азов и Нацкорпус реальные патриоты ,то они должны найти и уничтожить Брыля..
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02.11.2020 21:10 Відповісти
ну.. может Майамский Азов?.. они ж там рядом загорают..
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02.11.2020 21:17 Відповісти
Та який він тепер бриль? Щонайменше полупокер.
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02.11.2020 21:11 Відповісти
Как я понимаю, теперь даже если ответственность вернут (примут новый закон), дело этой особи закрыто навсегда, ибо закон не имеет обратной силы в сторону ужесточения. Пусть юристы меня поправят.
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02.11.2020 21:13 Відповісти
Если есть преступление, то должно быть и наказание, в не зависимости от каких то там формулировок ксу.!!!!
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02.11.2020 23:25 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!
Глеб Жеглов.

Pereat mundus et fiat justicia

Император Фердинанд 1
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03.11.2020 00:56 Відповісти
Україну врятують масові розстріли (с)
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02.11.2020 21:17 Відповісти
"розстріли" - говоришь? А ты слышал про болезнь Злокачественный Рак? Его если даже вырежешь, то метастазы идут глубже и гжубже. По твоим думкам придётся пол Украины расстрелять. А если построить военно-промышленный комплекс, загнать и ЗАСТАВИТЬ! всех ворюг работать на пользу страны, со всем тюремным строжайшим законодательством - вот это будет польза и воспитание, причём показательное. К стати много советских учённых в том числе и Королёв почти в таких условиях подтолкнули СССР вперёд.
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02.11.2020 21:34 Відповісти
Мрійник Ви...Таж ці риб"яти за 3 шеляги вдавляться.
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02.11.2020 23:04 Відповісти
После решения КС Антикоррупционный суд закрыл первое дело о недостоверном декларировании - против экс-лавы Запорожской ОГА Брыля - Цензор.НЕТ 2566
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02.11.2020 21:18 Відповісти
Слава дебилам, за клоунов голосующих!!!
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02.11.2020 21:22 Відповісти
ты иди цветочки минскому омону покупай, умник херов.
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02.11.2020 23:27 Відповісти
Тобі сьогодні КС заборонить державну мову як державну а ти й далі дивися на мінський омон .
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03.11.2020 07:55 Відповісти
47 зажопинцев руками КС вытащили из-под статей своих корешей, бизнес-партнеров и просто "нужных" людей, то бишь , Решал. Пополнили свои лавки запасных отбеленными , ни разу не осужденными... ворами, коррупционерами, просто полезными мерзавцами. Теперь еще примут "Правовую" оценку спецконфискации, и Танюху Черновол точно посадят за то, что добилась конфискацию в доход государства денег яНУКОВИЧА.
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02.11.2020 21:40 Відповісти
А нє ч"їво біла на тиньгє вєчьналєгєтімнава пакушьчятца.
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02.11.2020 23:06 Відповісти
 
 