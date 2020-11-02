У жовтні шістьох кримчан засудили за ухилення від служби у збройних силах РФ, - правозахисники

Кримські "суди" в жовтні 2020 року винесли шість вироків за ухилення від служби у збройних силах Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи. За інформацією правозахисників, два рішення виніс "Центральний районний суд Сімферополя", по одному - "Ленінський районний суд Севастополя", "Красногвардійський районний суд", "Сімферопольський районний суд" і "Євпаторійський міський суд".

Також у жовтні Кримська правозахисна група зафіксувала чотири нові кримінальні справи щодо мешканців півострова за ухилення від служби у збройних силах РФ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.

За даними КПГ, за весь період окупації півострова порушено і передано до суду 145 кримінальних справ проти кримчан, які хотіли уникнути призову в російську армію. Щодо 140 з них вже винесено вирок, ще 5 перебувають на стадії розгляду.

Читайте також: Росія здійснила вже 12 військових злочинів щодо незаконного призову в окупованому Криму, - Кулеба