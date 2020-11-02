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У жовтні шістьох кримчан засудили за ухилення від служби у збройних силах РФ, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У жовтні шістьох кримчан засудили за ухилення від служби у збройних силах РФ, - правозахисники

Кримські "суди" в жовтні 2020 року винесли шість вироків за ухилення від служби у збройних силах Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи. За інформацією правозахисників, два рішення виніс "Центральний районний суд Сімферополя", по одному - "Ленінський районний суд Севастополя", "Красногвардійський районний суд", "Сімферопольський районний суд" і "Євпаторійський міський суд".

Також у жовтні Кримська правозахисна група зафіксувала чотири нові кримінальні справи щодо мешканців півострова за ухилення від служби у збройних силах РФ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.

За даними КПГ, за весь період окупації півострова порушено і передано до суду 145 кримінальних справ проти кримчан, які хотіли уникнути призову в російську армію. Щодо 140 з них вже винесено вирок, ще 5 перебувають на стадії розгляду.

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Топ коментарі
+7
кому служить - куску говна?
роssия это ж не страна !
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02.11.2020 21:13
+6
Так вони ж хотіли камні с нєба!
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02.11.2020 21:22
+5
Говорят наших дарагих крысчан отправляют на Севера служить, ну там где сугробы по шею, затыкают им дыры в комплектовании. Так сказать, чтобы Родину любилось веселее В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9406
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02.11.2020 21:19
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кому служить - куску говна?
роssия это ж не страна !
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02.11.2020 21:13 Відповісти
Всем крысчанам там место! Пофиг за что.
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02.11.2020 21:31 Відповісти
Говорят наших дарагих крысчан отправляют на Севера служить, ну там где сугробы по шею, затыкают им дыры в комплектовании. Так сказать, чтобы Родину любилось веселее В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9406
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02.11.2020 21:19 Відповісти
Якось начхати на це.
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02.11.2020 21:20 Відповісти
По городам бегают всякие варты, эти патриоты то же не служили.
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02.11.2020 21:21 Відповісти
Так вони ж хотіли камні с нєба!
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02.11.2020 21:22 Відповісти
Чьотаржу!))) И камни с неба им не
такие!) Далі буде...)))
..
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02.11.2020 21:28 Відповісти
Діти тих, хто поміняв паспорти на кацапські - тільки такого і заслуговують. Не скигліть.
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02.11.2020 21:23 Відповісти
!
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02.11.2020 21:24 Відповісти
А шо це крым-бараны не хотят арктику осваивать?
Там же вода!
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02.11.2020 21:33 Відповісти
В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1144
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02.11.2020 21:33 Відповісти
а где наши дела по госизмене по крымским судьям???
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02.11.2020 21:36 Відповісти
Ну так они же сами хотели жить в родной говени , а в комплекте с этим идет стирка носков чеченам и прочим разновидностям кацапов с узкими глазами живущих в Мордоре. Это вам не Украина где можно косить от армии , а потом еще и президентом стать.
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02.11.2020 21:36 Відповісти
Если они из тех, кто крымнашил, так им и надо. Это вам не Украина, где можно запросто откосить от службы.
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02.11.2020 21:45 Відповісти
ерунда что шесть. в Крыму косят не по деццки, кырымлы вообще болт забили на призыв
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02.11.2020 22:59 Відповісти
140 свідомих? Це-маленька перемога
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03.11.2020 01:54 Відповісти
 
 