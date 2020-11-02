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Зеленський (10456) КС (942) Слуга народу (2164)

Зеленський закликав "слуг народу" підтримати перезавантаження КС: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав "слуг народу" підтримати перезавантаження КС: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді та обговорив з народними депутатами необхідність перезавантаження Конституційного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час засідання Зеленський закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КС.

За словами президента, якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.

Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

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"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", – сказав президент. Глава держави зауважив, що в такому разі будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним і не матиме сили.

Зеленський закликав слуг народу підтримати перезавантаження КС: Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу 01

"Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду", – наголосив Зеленський.

Також президент закликав народних депутатів з фракції "Слуга Народу" бути відповідальними під час голосування за проект державного бюджету на 2021 рік. Володимир Зеленський зазначив, що держбюджет має бути ухвалений вчасно.

Зеленський закликав нардепів з фракції "Слуга Народу" нагадати українцям, що вони є сучасними політиками нового типу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+27
и сядете все

потом
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02.11.2020 21:24
+23
Перелякане, не знає що робити і все шукає ворогів. В дзеркало недоумок поглянь і побачиш там головну проблему країни
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02.11.2020 21:30
+23
Мы наблюдаем многоходовку Зеленского, как получить полностью контролируемый им Конституционный Суд на 9 лет
Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?

Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
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02.11.2020 21:33
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Ну,власне ,утирку Зеленському вже втрачати нічого ! А от "Слуги" ще можуть обійтись чимо сь легшим за "держзраду"-якщо вони проголосують за це беззаконня то їх потрібно заарештовувати відразу на виході з Верховної Ради!
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02.11.2020 21:53 Відповісти
Пусть G7 отбирает новых, не фиг народом прикрываться снова
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02.11.2020 21:57 Відповісти
пхахах лживая зеленая мразота!манатки собирай не ростов!
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02.11.2020 22:10 Відповісти
Клован ( в восприятии соевых прихлебателей)только показал зубы, а они уже обдрыстались.
Проветривайте помещение за собой ,вонь на весь интернетный простор.
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02.11.2020 22:54 Відповісти
Какие зубы у клована? Только что он стоял на ISTV как обо-ранный, испуганный и жалкий!
Понимает, что предлагает лажу, но сам своим указом распускать КСУ боится и подставляет фракцию, чтобы потом за это не сидеть)))
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02.11.2020 23:58 Відповісти
Смотрел как Княжицкий выгораживал судей-воров КС на Прямом. Это просто треш. Как так можно?
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02.11.2020 22:17 Відповісти
если подумать, то это единственный вариант сейчас. Другого нет. Это плохой вариант, но то что предлагает клоун - еще хуже. Это называется шпагат, о котором много говорилось полтора года назад.
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02.11.2020 22:28 Відповісти
когда суддей увольняют, бьют, вешают - в этом нет ничего плохого, это как помыл руку которая была вся в говне. Главное после этого снова не залезть в такое же дерьмо
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02.11.2020 22:46 Відповісти
Надо спасать Украину от клоуна, его надо изолировать от власти, иначе можем остаться без государства, и шо вы тогда от него возьмете, кроме говна.
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02.11.2020 22:35 Відповісти
Зеля должен выполнить роль мавра в сценке с этим продажным судом...
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02.11.2020 22:46 Відповісти
Оно давно вякнуло, что "никому ничего не должен"!
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03.11.2020 00:23 Відповісти
Зе всё верно сказал.
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03.11.2020 04:24 Відповісти
Понятно, что клована заставляют подгребать под себя этот КС, чтоб он был готов на ратные дела во имя великой паРаши! Сбивают в кулак, эту коррумпированную стаю.
Разобрав этот уродливую деталь механизма украинской коррупции, он заменит ее ширпотребом из Лубянки - и получим мы еще одну жопу к уже существующим ВР, ОП, СНБО... и так далее. Это: как пить дать!
Все вопиет об этом. Кацапская примитивная суматошность в мощной атаке на эту линию нашей обороны, выдает этих врагов. Эти петушиные кличи зеленого ублюдка на посту президента, заставляют задуматься.
Надо, конечно же, сносить эти суды. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕНСКИМ И СЕКСОТСКИМ СБРОДОМ из зеленых слуг. Иначе - из огня попадем в полымя. Проблемы будут нарастать, буквально со следующего дня, как этим ублюдкам удасться переизбрать КС.
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03.11.2020 05:15 Відповісти
Зеленский продолжил своё обращение к "слугам народа": "А ели вы голосованием не поддержите перезагрузку КС, то дальше вы будете голосовать с вещами на автотрассах за Киевской окружной дорогой с вмятинами от пенделя на жопах".
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03.11.2020 16:26 Відповісти
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