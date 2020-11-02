7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов
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7 листопада планується автопробіг до будинку голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Хаджинов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми довго терпіли, вірили в реформи, в "їх" здоровий глузд і в "їх" інстинкт самозбереження. Всі ці роки ми стримували радикально налаштованих побратимів. Пояснювали, що треба, щоб як в Європі, а не як у Південному Судані. Щоб легальний суд, а не суд Лінча. Щоб закон про люстрацію, а не сміттєвий контейнер. Ми мріяли про судову реформу, про реформу поліції, прокуратури, СБУ. Але все, що нам вдалося зробити за 6 років кропіткої роботи і сотень публічних акцій це НАБУ, АКС, НАЗК. Не так багато, але ефективно. Почалися реальні посадки реальних злодіїв. Порішати не вийде.
Тому
найчесніші судді бл#ді КСУ задерли свої спідниці, по##али золотим дощем на наші мрії і підтерлись фоліантом Конституції Пилипа Орлика", - написав Хаджинов.
"Це означає, що правил більше немає. Закону більше немає. Тепер на наших акціях можна все. Якщо в суботу невідомий патріот підпалить хату Тупицького, я від неї прикурю і запощу селфач. Тепер кожен робить, що вважає за потрібне. Південний Судан так Південний Судан", - додав Хаджинов.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
страдатьпроживать награбленное. Просто ужастное наказание... видя такое ни один судья больше не решится против народа действовать.
где вы были когда Зеленский разгонял Раду и КС его поддержал ?
ассоциацию с ЕС
безвиз
мову,
курс на ЕС и НАТО......
перечислять еще ?
идиото !!!
придется брать дубець и выгонять дурь из полезных идиотов под хатынкой недруга Тупицкого
Гарна ідея і краще щоб ці судікі - чудіки самі вирішили проблеми які вони задали державі Україна.
КС це не бабушки біля метро яких менти моєуть розігнати, а вища структура по захисту Коституції України, тож сокирою краще не махати, а працювати скальпелем