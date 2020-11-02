7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов

7 листопада планується автопробіг до будинку голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Хаджинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми довго терпіли, вірили в реформи, в "їх" здоровий глузд і в "їх" інстинкт самозбереження. Всі ці роки ми стримували радикально налаштованих побратимів. Пояснювали, що треба, щоб як в Європі, а не як у Південному Судані. Щоб легальний суд, а не суд Лінча. Щоб закон про люстрацію, а не сміттєвий контейнер. Ми мріяли про судову реформу, про реформу поліції, прокуратури, СБУ. Але все, що нам вдалося зробити за 6 років кропіткої роботи і сотень публічних акцій це НАБУ, АКС, НАЗК. Не так багато, але ефективно. Почалися реальні посадки реальних злодіїв. Порішати не вийде.

Тому найчесніші судді бл#ді КСУ задерли свої спідниці, по##али золотим дощем на наші мрії і підтерлись фоліантом Конституції Пилипа Орлика", - написав Хаджинов.

"Це означає, що правил більше немає. Закону більше немає. Тепер на наших акціях можна все. Якщо в суботу невідомий патріот підпалить хату Тупицького, я від неї прикурю і запощу селфач. Тепер кожен робить, що вважає за потрібне. Південний Судан так Південний Судан", - додав Хаджинов.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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