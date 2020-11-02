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Новини Політика України
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КС (942) Тупицький (213) Хаджинов Сергій (2)

7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов

7 листопада планується автопробіг до будинку голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Хаджинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми довго терпіли, вірили в реформи, в "їх" здоровий глузд і в "їх" інстинкт самозбереження. Всі ці роки ми стримували радикально налаштованих побратимів. Пояснювали, що треба, щоб як в Європі, а не як у Південному Судані. Щоб легальний суд, а не суд Лінча. Щоб закон про люстрацію, а не сміттєвий контейнер. Ми мріяли про судову реформу, про реформу поліції, прокуратури, СБУ. Але все, що нам вдалося зробити за 6 років кропіткої роботи і сотень публічних акцій це НАБУ, АКС, НАЗК. Не так багато, але ефективно. Почалися реальні посадки реальних злодіїв. Порішати не вийде.

Тому найчесніші судді бл#ді КСУ задерли свої спідниці, по##али золотим дощем на наші мрії і підтерлись фоліантом Конституції Пилипа Орлика", - написав Хаджинов.

7 листопада відбудеться автопробіг Тупицький - вали до Ростова! до будинку голови КСУ, - Хаджинов 01

"Це означає, що правил більше немає. Закону більше немає. Тепер на наших акціях можна все. Якщо в суботу невідомий патріот підпалить хату Тупицького, я від неї прикурю і запощу селфач. Тепер кожен робить, що вважає за потрібне. Південний Судан так Південний Судан", - додав Хаджинов.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

7 листопада відбудеться автопробіг Тупицький - вали до Ростова! до будинку голови КСУ, - Хаджинов 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

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Топ коментарі
+8
А про Зеленского и Ермака где пробеги были? Денюжку не дали?
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02.11.2020 22:33
+5
марш полезных идиотов



где вы были когда Зеленский разгонял Раду и КС его поддержал ?
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02.11.2020 22:37
+4
Сергію Хаджинову респект!
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02.11.2020 22:40
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Организатор портнов?
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02.11.2020 22:27 Відповісти
А остальные судьи? Он что один решения принимал?
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02.11.2020 22:28 Відповісти
для початку хоть пробіг...
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02.11.2020 22:30 Відповісти
Пра бєжял он.
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02.11.2020 22:59 Відповісти
А про Зеленского и Ермака где пробеги были? Денюжку не дали?
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02.11.2020 22:33 Відповісти
_Соберёт награбленное - потом и свалит. Будет в маскве страдать проживать награбленное. Просто ужастное наказание... видя такое ни один судья больше не решится против народа действовать.
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02.11.2020 22:34 Відповісти
Головне щоб на першій автівці петлю повище для собак
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02.11.2020 22:34 Відповісти
марш полезных идиотов



где вы были когда Зеленский разгонял Раду и КС его поддержал ?
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02.11.2020 22:37 Відповісти
Ту Раду надо было не разгонять, а расстрелять!!!
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02.11.2020 23:42 Відповісти
та Рада сделала:
ассоциацию с ЕС
безвиз
мову,
курс на ЕС и НАТО......

перечислять еще ?
идиото !!!
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03.11.2020 00:54 Відповісти
Я тебя курица дурная не оскорблял! Та Рада сделала то что ей ничего не стоило! Никаких реальных шагов по борьбе с коррупцией она не сделала. Никаких экономических решений тоже и Медведчук спокойно летал в Москву из Борисполя, в тот момент когда авиасообщение с кацапстаном было уже запрещено, пока Петю не ткнули носом. В Иловайске когда наши не могли вырваться они парады проводили, согнали самую хорошую технику для показухи.
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03.11.2020 11:27 Відповісти
"Тупицкий мне не друг, но КС дороже!"

придется брать дубець и выгонять дурь из полезных идиотов под хатынкой недруга Тупицкого 7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 7628
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02.11.2020 22:39 Відповісти
7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 4487 7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 4487 7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 4487
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02.11.2020 23:47 Відповісти
Сергію Хаджинову респект!
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02.11.2020 22:40 Відповісти
Непогано цей татарка казанський ,привезений сюди ,їзьєккомь володіє.
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02.11.2020 23:01 Відповісти
Акция правильная, нужная. Присоединяюсь.... А защитников прокремлёвского КС и лично главного деятеля Тупицкого здесь, как я вижу , собралось много....Ольгинские или местная "колонна"?
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02.11.2020 23:07 Відповісти
Почему один Тупицкий? Там их надо пачками гнать. И все имущество в конфискат.
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02.11.2020 23:41 Відповісти
7 ноября планируется автопробег к дому главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Источник: https://censor.net/ru/n3228656

Гарна ідея і краще щоб ці судікі - чудіки самі вирішили проблеми які вони задали державі Україна.
КС це не бабушки біля метро яких менти моєуть розігнати, а вища структура по захисту Коституції України, тож сокирою краще не махати, а працювати скальпелем 7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 7862
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02.11.2020 23:42 Відповісти
Як ви таку людину обрали президентом, українці? Жодного правдивого слова.
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03.11.2020 00:45 Відповісти
Автопробег в честь годовщины ВОСР .
7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 3066
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03.11.2020 09:55 Відповісти
 
 