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Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за "погрози державним діячам", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за "погрози державним діячам", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Агент НАБУ Євген Шевченко заявив про те, що депутати з фракції ОПЗЖ подали на нього заяви в СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Не забарилися: ціле угруповання зрадників з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ - жим-жим, товаріщчі?)

По-перше, Ренат Кузьмин, навряд ти пам’ятаєш, де саме і за яких обставин ми бачились - то було у серпні 2012 року на Лазурному узбережжі Франції і вже тоді я знав, що ти російська гнида.

По-друге, з якого це переляку і відколи взагалі ви почали вважати себе "державними діячами"? Бо вся країна вважає вас покидьками, зрадниками та окупантами і мріє побачити вас на гиляці. І я теж про це мрію, якщо шо.

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По-третє, я ніколи не підбурював до вбивства мирних людей - це для мене неприйнятно. Я закликав і закликаю співвітчизників боротися за свою, омріяну у думках Україну, а в умовах війни це значить вміти користуватись зброєю і при нагоді нищити окупантів та їх посібників. Скажу навіть більше, згідно ст.65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є ОБОВ‘ЯЗКОМ громадян України".

Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за погрози державним діячам, - агент НАБУ Шевченко 01
Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за погрози державним діячам, - агент НАБУ Шевченко 02
Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за погрози державним діячам, - агент НАБУ Шевченко 03

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Топ коментарі
+19
респект парню!
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02.11.2020 22:35
+11
ОПЗЖ деятели вражеского государства Московии и предатели народа Украины.

ОПЗЖ должны висеть на суку, я только за.
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02.11.2020 22:36
+11
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (Симон Петлюра)
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02.11.2020 22:39
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На Майдан собак
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02.11.2020 22:33 Відповісти
На Майдан? Та всіх скопом: і ЗЕ, і опЗЕже, і слуг уродів. Там каштанів достатньо, кожному уроду, і навіть кожному 73/43%зебілу вистачить. Не стане дефіцитом і для тебе
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03.11.2020 00:09 Відповісти
+Складається враження, що надія на захист від бариг є тільки на Бога, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі, дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються,або засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна 30 років не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 08:22 Відповісти
На все що каже опзж, мертвечук, коломойський - не звертай уваги! Це ті шалопаї - яких суд лінча в могилах зачекався.
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02.11.2020 22:35 Відповісти
респект парню!
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02.11.2020 22:35 Відповісти
ОПЗЖ деятели вражеского государства Московии и предатели народа Украины.

ОПЗЖ должны висеть на суку, я только за.
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02.11.2020 22:36 Відповісти
А я против.
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03.12.2020 06:37 Відповісти
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (Симон Петлюра)
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02.11.2020 22:39 Відповісти
Щось при зєлі зажопи заворушились...
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02.11.2020 22:42 Відповісти
73/43%зебілів захотіли того і дозволили...
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02.11.2020 23:09 Відповісти
Коли ж ти вже мізків наберешся та врешті зрозумієш, що ці твої туповаті висери вже нікому не цікаві.
Ти дещо застряг у часі, чудаче...
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02.11.2020 23:56 Відповісти
якщо нікому з таких, як ти зебілів не цікаві - то мене це не обходить
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03.11.2020 00:08 Відповісти
Ти вже цією муйнею навіть соїм соєвим остаточно остогид - бачу тобі вже ніхто з них не лайкає. ))

А ти все пости набиваєш... Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за "угрозы государственным деятелям", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5693
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03.11.2020 00:21 Відповісти
не міряй по собі, злидень зебільний
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03.11.2020 00:28 Відповісти
Они не государственные деятели Украины, а диверсанты РФ.
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02.11.2020 22:53 Відповісти
народ Украины, по сей день, из собственного кармана,кормит тех ,кто призвал рашиста и войну в Украину
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02.11.2020 23:00 Відповісти
Ну то давайте ГБР беріть в оборот цього АГЕНТА,буде і вам теж саме,що і КС,а можливо і гірше!! Ще трішки і бочка з порохом(не Порошенком) зірветься і побіжать жопоблоковці хто куди,ну я маю на увазі---МОКШУ,ой,Москву,там їх вже більш ніж треба!!! Десь агент Портнов-Казбек,перегнув палку!!!!
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02.11.2020 23:02 Відповісти
На Майдан? Та всіх скопом: і ЗЕ, і опЗЕже, і слуг уродів. Там каштанів достатньо, кожному вистачить.
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02.11.2020 23:05 Відповісти
Врагов украинского народа - подписантов этого заявления в случае Майдана следует вешать в первую очередь.
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02.11.2020 23:36 Відповісти
Деятели за Же оказались государственными. ХорошО государство!
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03.11.2020 09:44 Відповісти
Чому в Раді не працює система захисту та безпеки країни ? Реально і практично все,що потрібно для безпеки країни...ПОХЄРЄНО. Всі призначені Зеленським особи начебто для реформування Державних органів влади- конкретно практично ЗАБЛОКУВАЛИ та РЕВЕРСЕРУВАЛИ до відкату назад : оборонку- зупинено, командування ЗСУ вже майже РОЗВАЛЕНО, Управління військами скотилось на рівень 1918-1920 років( до зради). Так,ці аналізи вже не нові. Путін ГОТУЄ свої війська до нападу на Україну і розвязання повномасштабної війни. В Україні перевербовані та заслані диверсанти теж готують Україну до ЗДАЧІ. Державність країни майже втрачено. Це зрозумів і Путін,і світове співтовариство. Шлагбаум,що утримує Путіна надати наказ на наступ Шойгу-- це Байден в США та....наші комбати в ЗСУ,яких зараз Зеленський теж змінює на випадкових та недосвідяених осіб. Офіс ОП ...перетворено в явку шпигунів та диверсантів.
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24.03.2021 23:55 Відповісти
А ви тут про диверсантську "Опляжопа"!
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24.03.2021 23:57 Відповісти
 
 