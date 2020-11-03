Зеленський про перезавантаження КС: У Конституції теж не було написано, що Янукович позбавляється повноважень через втечу, але ВР проголосувала
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Розпуск Конституційного Суду - рішення, яке захистить державу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"До початку програми я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що президент позбавляється своїх повноважень за втечу? Ні? Ні. Рішення ухвалили, більше того - оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую. Ми всі в той час біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали. Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме", - упевнений президент.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Я скажу одну вещь - ни одна демократия в мире в законный способ не строилась, потому для перехода с монархии, национал-социализма, военной хунты, клептократии(как у нас) в демократию нужно сначала разрушить действующий порядок, а это по закону сделать невозможно. Так что отсылки к законности на фоне всех событий 2020 года с восстанием чернокожих в США, ограничениям прав и свобод из-за короновируса, революциями и войнами очень смешны. Мы пытаемся играть в демократию, когда все уже ней играть перестали.
Хоча не він говорив, а Турчинов. І Парубій. І Яценюк. І Дещиця. Саме в них тоді були повноваження коментувати публічно для всіх.
Доречі Батьківщина внесла два законопроекти, які розблоковують НАЗК і декларування чиновників. І Конституцію порушувати не треба.
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Зєля отримав аванс за продаж землі іноземцям і тепер йорзає, бо КС зарубав цей грабіжницький "ринок землі". Ось і причина всього цього хайпу.
Зєлю геть. Дострокові.
В Конституции Украины, такого пункта нет.
Но есть один нюанс: новое правительство было поддержано гражданами, армией, милицией, странами ЕС и США.
Тебе о такой поддержке, можно даже и не мечтать.
У відставку хриплявого порушника Конституції
Читаю комменты - точно троли пишут . Бо меняют мнение под заказ 😀😀😀
Ваша проблема в тому, що Ви маєте власну думку "разогнать КС", а все інше Ви не сприймаєте.
Разрушение антикоррупционных органов судьями КС создаёт проблемы Украине в европейском направлении .
А с рынком земли может разобраться только референдум
Сейчас ИЛИ разгон КС ИЛИ разгон парламента ( как монобольшинство президента)
Теперь все троли спасают судей - коррупционеров . ЭТО КАКОЙ-ТО ЦИРК
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому,неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.Источник: https://censor.net/ru/n3228658
Такое впечатление в НЕКОТОРЫХ комментах на форуме , что пишут троли от ОПЗЖ.
А ведь вся проблема началась от ОПЗЖ Почему их никто теперь не критикует ?
- а можно у вас "Игры престолов" посмотреть?
- а Вы откуда?
- из Украины
- из Украины?... так вам будет нудно...
Считаю, что всех судей надо гнать метлой - это оборзевшая зажравшаяся каста
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
"Мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно скорее, чтобы заполнить правовой пробел, оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при этом полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться в качестве предлога для ослабления или ограничения его деятельности".
Не надо, как обычно, передергивать. А то будет как вседа "Нас вырвали из контекста"
Мы подумали и решили что по Конституции бегство в Ростов - не считается бегством. Это профсоюзное оздоровление.
Трампушка не может распустить свой суд, законы прорабатывать нужно, чтобы кс отменить не мог, а по уму все сделать не может, вот и бредит в нарушении всего и вся.
Он не может принять закон, который противоречит другому закону!!!
Кто ему диплом юриста дал?
Він реально не схожий на себе.
Це - не добрий знак. Для нього.