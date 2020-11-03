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Новини Політика України
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Зеленський (10456) КС (942) Янукович (9808)

Зеленський про перезавантаження КС: У Конституції теж не було написано, що Янукович позбавляється повноважень через втечу, але ВР проголосувала

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про перезавантаження КС: У Конституції теж не було написано, що Янукович позбавляється повноважень через втечу, але ВР проголосувала

Розпуск Конституційного Суду - рішення, яке захистить державу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"До початку програми я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що президент позбавляється своїх повноважень за втечу? Ні? Ні. Рішення ухвалили, більше того - оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую. Ми всі в той час біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали. Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме", - упевнений президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+36
не прав
потому что основанием о лишении овоща полномочий был такой хитрый пункт - неспособность исполнять свои обязанности. янык мог? нет. какие вопросы?
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02.11.2020 22:29
+22
"Мы все в то время у экранов телевизоров сидели и поддерживали"

не. мы сидели, стояли на Майдане. а ты в это время в москве хером по корпоративам колотил
и потом то в горловке смешил боевиков то у кремля рассказывал как кацапы двигают границу
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02.11.2020 22:28
+19
ПОРОШЕНКО:

Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. У суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці.
Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося уже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування у засобах масової інформації. Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді.
І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського.
Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової із розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів.
Таким шляхом будувався авторитаризм у Білорусі, у Росії та країнах Центральної Азії. Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями. Якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі.
Що має зробити Зеленський, щоб суспільство йому повірило?
1. Почитати Конституцію і повернутися у правове поле.
2. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади у Конституційному Суді.
3. Організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
4. Продовжити судову реформу у середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
5. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить усі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний.
Щоб вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково у правовому полі. Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.
Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.
Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо!
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02.11.2020 22:34
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Что ж он об этом не говорил когда янека отстраняли и огласили внеочередные выборы?
Я скажу одну вещь - ни одна демократия в мире в законный способ не строилась, потому для перехода с монархии, национал-социализма, военной хунты, клептократии(как у нас) в демократию нужно сначала разрушить действующий порядок, а это по закону сделать невозможно. Так что отсылки к законности на фоне всех событий 2020 года с восстанием чернокожих в США, ограничениям прав и свобод из-за короновируса, революциями и войнами очень смешны. Мы пытаемся играть в демократию, когда все уже ней играть перестали.
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02.11.2020 23:04 Відповісти
Говорив.
Хоча не він говорив, а Турчинов. І Парубій. І Яценюк. І Дещиця. Саме в них тоді були повноваження коментувати публічно для всіх.
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03.11.2020 00:55 Відповісти
Воно ще скрипить, чи вже всьо?
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02.11.2020 22:36 Відповісти
Молодец зеля! Вот тут не подкачал) Вали всех нах из своих двух узи как в фильме))
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02.11.2020 22:38 Відповісти
Якщо хтось не розуміє що саме відбувається:
Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала - Цензор.НЕТ 7519
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02.11.2020 22:38 Відповісти
тем более это указывает на российский след по этой ситуации
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02.11.2020 23:07 Відповісти
И это говорит дипломированный юрист? Фофа признайся ты в своей Криворожкой бурсе хоть анализы сдавал или ты ещё тогда плотно сидел на веществах?!
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02.11.2020 22:39 Відповісти
Надо ещё и погранцам фотки судей разослать, чтобы не выезжали
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02.11.2020 22:40 Відповісти
Да никто выезжать и не будет! Ты что реально веришь в этот цирк? Ну ты и лох!
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02.11.2020 22:41 Відповісти
Майбутні судді вже заждалісь.

Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала - Цензор.НЕТ 9980
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02.11.2020 22:40 Відповісти
Янека звільнили по трудовому законодавству за прогули. Якщо людина без поважних причин не виконує свої обов'язки, то його звільняють. А Зєля хоче порушити Конституцію, коли мав би її гарантувати. Тому це вже строк. Зєлю на нари.
Доречі Батьківщина внесла два законопроекти, які розблоковують НАЗК і декларування чиновників. І Конституцію порушувати не треба.
_____________
Зєля отримав аванс за продаж землі іноземцям і тепер йорзає, бо КС зарубав цей грабіжницький "ринок землі". Ось і причина всього цього хайпу.
Зєлю геть. Дострокові.
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02.11.2020 22:42 Відповісти
список причин для увольнения янека в конституции исчерпывающий, это означает что нормы трудового законодательства по увольнению работника, которые прямо не предусмотрены конституцией не распространяются на президента. Поэтому тут руководствовались как раз революционной целесообразностью, а не законом. Сейчас аналогичная ситуация
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02.11.2020 23:12 Відповісти
Даже бредни с самоустранением звучат убедительнее, чем прогулы, лол.
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02.11.2020 23:13 Відповісти
Основанием для смещения Януковича, было то, что он фактически, самоустранился от исполнения своих обязанностей, после чего, свалил в рашку.
В Конституции Украины, такого пункта нет.
Но есть один нюанс: новое правительство было поддержано гражданами, армией, милицией, странами ЕС и США.
Тебе о такой поддержке, можно даже и не мечтать.
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02.11.2020 22:42 Відповісти
Ну так может ну ее нафиг эту Конституцию?? Все решения будем проверять на то поддерживают ли их граждане, армия, полиция, страны ЕС и США?
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02.11.2020 23:46 Відповісти
Что бы там не говорил Зеленский, Охрименко, Пупкин Вася- суд надо распускать и как можно быстрее. Не успеем- стране Кабздец. На столе уже лежит решение о возврате Приватбанка со 150 миллиардами денег бюджета.
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02.11.2020 22:44 Відповісти
цей суд потрібно не тільки розпустити, а й зовсім спалити, щоб не став у когось кишеньковим
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02.11.2020 22:49 Відповісти
Зеля - наш презедент! 73% это не хухры-мухры. Он имеет право валить этих зажравшихся судей имея полный мандат доверия).
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02.11.2020 22:44 Відповісти
Нема ніяких у Зєлі-чмирька 73% і не було. Люди голосували проти Пєці, а не за Зєлю.
У відставку хриплявого порушника Конституції
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02.11.2020 22:52 Відповісти
73% ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала - Цензор.НЕТ 1048
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02.11.2020 22:52 Відповісти
21% на октябрь 2020
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03.11.2020 01:32 Відповісти
Закон и конституция - это правила по которым договорились жить вместе в определенном государстве. И если кто-то использует и трактует этот договор в своих целях, стараясь уйти от ответственности за преступления, которые он в этом обществе совершил - то делегаты от народа должны поправить этого зарвавшегося члена. Другого легитимного представительства народа у нас нет.
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02.11.2020 22:45 Відповісти
Ось вам "получітє - распішітєсь"... Чого тому можна було нехтувати Констітуцією - а мені ніззя...А дійсно - чому?
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02.11.2020 22:45 Відповісти
Конституция не Библия. Слепо верить в нее не нужно. Если есть такая необходимость - надо ее поправлять.
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02.11.2020 22:47 Відповісти
300+1 голос і міняйте. Але не по забаганці президента.
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02.11.2020 22:54 Відповісти
Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала - Цензор.НЕТ 2842 Яка ж це "независимая ветвь власти" (краеугольная основа демократии) якщо каждый президент будет крутить Высшим Судом "як чорт сонцем"! "В целях политической целесообразности"...Що за муть! Основы Конституции США "не поправлялись" двести с лишним лет! Тому там в "разгуле дикого капитализма" есть Департамент, который зорко следит, щобы "дикие капиталисты" не морили население голодом и холодом, с годового дохода у 11000 доллярив щоби не брали никаких (от слова вообще) налогов, вовремя выдавали бесплатные ежемесячные продуктовые карточки нуждающимся, выплачивались "субсидии" на "ЖКХ"...
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02.11.2020 23:08 Відповісти
Да он просто идиот. КС никуда не убежал и бежать не собирается. А остальные парламентские фракции тихо тащатся как это зеленое недоразумение ныряет Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала - Цензор.НЕТ 2539 Выпливет или нет
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02.11.2020 22:47 Відповісти
А как же Крым?
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02.11.2020 22:49 Відповісти
А при чем тут Крым?
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03.11.2020 06:48 Відповісти
_Воот: шапкотыра незаконно лишили кресла... Зексот палится каждый день, то словом, то делом. Но до тупорылого народа только тогда дойдёт какой стране служит зебурашка, когда он себе прямо на лбу наколет двуглавую курицу! Непробиваемые идиоты...
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02.11.2020 22:53 Відповісти
Это почти тоже самое что куй с пальцем сравнить..
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02.11.2020 22:56 Відповісти
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Чето много на цензоре вылезло ботов-защитников судебных упырей. Что деньгами с вами тупицкий уже поделился?
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02.11.2020 22:56 Відповісти
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100 баллов
Читаю комменты - точно троли пишут . Бо меняют мнение под заказ 😀😀😀
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02.11.2020 23:23 Відповісти
Ні, Софія, не так.
Ваша проблема в тому, що Ви маєте власну думку "разогнать КС", а все інше Ви не сприймаєте.
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03.11.2020 02:39 Відповісти
Я реально понимаю , что их купили . Значит надо поменять
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03.11.2020 02:41 Відповісти
Даже больше таких как ты, не правда ли ? ) Откуда ж они взялись ? А штука в том, что это живые люди, просто более умные и менее наивные, чем ты )
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03.11.2020 01:35 Відповісти
Какой бы не был Зеленский, но в данном случае стране необходимы такие радикальные меры.
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02.11.2020 22:58 Відповісти
КС заблокував його "ринок землі" іноземцям, а Зєля вже аванс отримав. От його і прищить. Ніяких інших причин нема.
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02.11.2020 23:02 Відповісти
Ну зачем Вы перекручиваете ?

Разрушение антикоррупционных органов судьями КС создаёт проблемы Украине в европейском направлении .
А с рынком земли может разобраться только референдум
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02.11.2020 23:22 Відповісти
То пан Юлины секкреты выдал, правда на зебика списал.
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03.11.2020 00:21 Відповісти
Да народ такое мочит сегодня на страницах , шо перестаёшь понимать где враги , а где свои.

Сейчас ИЛИ разгон КС ИЛИ разгон парламента ( как монобольшинство президента)
Теперь все троли спасают судей - коррупционеров . ЭТО КАКОЙ-ТО ЦИРК
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03.11.2020 00:38 Відповісти
Просто треба робити справжню судову реформу, а не знищувати цілу гілку влади. Це називається узурпація судів президентом.
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03.11.2020 09:22 Відповісти
Щоб підправити помаду на губах України не обов'язково відрубувати їй голову. Два коротенькі, що Юля подала в Раду, законопроекти поновлюють роботу НАЗК і декларування
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03.11.2020 09:19 Відповісти
Идиот, зачем ты это несёшь - ты же Президент !!! Твои же слова имеют статус официальной позиции государства. Ещё скажи, что СССР не по фэн-шую разогнали.
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02.11.2020 23:00 Відповісти
Нужно просто взять и разогнать нах это судейское кодло с минимумом слов и оправданий.
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02.11.2020 23:04 Відповісти
Згоден. Одразу ж після преЗвиздента
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02.11.2020 23:07 Відповісти
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому,неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.Источник: https://censor.net/ru/n3228658


Такое впечатление в НЕКОТОРЫХ комментах на форуме , что пишут троли от ОПЗЖ.
А ведь вся проблема началась от ОПЗЖ Почему их никто теперь не критикует ?
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02.11.2020 23:16 Відповісти
***
- а можно у вас "Игры престолов" посмотреть?
- а Вы откуда?
- из Украины
- из Украины?... так вам будет нудно...
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02.11.2020 23:17 Відповісти
Сталкивалась с судами и с решениями судьев. Там без денег никто не пошевелится ,
Считаю, что всех судей надо гнать метлой - это оборзевшая зажравшаяся каста
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02.11.2020 23:19 Відповісти
Европейский парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского касательно прекращения полномочий судей Конституционного суда. Об этом говорится в сообщении EU Political Report.
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
"Мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно скорее, чтобы заполнить правовой пробел, оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при этом полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться в качестве предлога для ослабления или ограничения его деятельности".
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02.11.2020 23:28 Відповісти
Ну где в приведенной вами цитате, говорися о том, что поддержали Зерро? "Имеющий уши - дауслышит" Здесь идет речь о том, что законодател обязн заполнить правовой пробел. Про роспуск КС ни слова, наоборот полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти
Не надо, как обычно, передергивать. А то будет как вседа "Нас вырвали из контекста"
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02.11.2020 23:49 Відповісти
А где слова про поддержку ?
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03.11.2020 01:37 Відповісти
«Мы приветствуем стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но мы также должны напомнить Украине, что помощь ЕС и любое продвижение в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий. Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мер, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформам и приверженность принципам Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы», - отметили в ЕП.
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03.11.2020 02:56 Відповісти
Ещё раз для тупых, где тут написано про поддержку неконституционного разгона независимой ветви власти ? )
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03.11.2020 13:14 Відповісти
навпаки, Європа шокована намірами "разогнать"
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03.11.2020 02:42 Відповісти
«Мы приветствуем стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но мы также должны напомнить Украине, что помощь ЕС и любое продвижение в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий. Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мер, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформам и приверженность принципам Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы», - отметили в ЕП.
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03.11.2020 02:56 Відповісти
может в Конституции должно быть написано, что людей расстреливать нельзя (специально для овоща) ?
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02.11.2020 23:41 Відповісти
Овощ 2.0 2сезон 18серия
Мы подумали и решили что по Конституции бегство в Ростов - не считается бегством. Это профсоюзное оздоровление.
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02.11.2020 23:45 Відповісти
Ни один суд в демократической стране не подчиняется власти!!!

Трампушка не может распустить свой суд, законы прорабатывать нужно, чтобы кс отменить не мог, а по уму все сделать не может, вот и бредит в нарушении всего и вся.

Он не может принять закон, который противоречит другому закону!!!

Кто ему диплом юриста дал?
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03.11.2020 00:03 Відповісти
Так по вашему судьи это боги в любой стране? Что за дебильный бред. В нормальных странах продажных судей отслеживают и сажают аж гай шумить.
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03.11.2020 00:05 Відповісти
Не брешіть.
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03.11.2020 00:41 Відповісти
Молодец Зе, всё верно.
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03.11.2020 04:34 Відповісти
Зеля. Я бы на твоем месте, почитал бы историографию времен Нестора Махно и ввел "ТРОЙКИ". Всю свору судебных разогнал бы нахрен.. Олигархат утопил бы, Медведчуку-повесил. ********** выгнал бы в Раху и построил бы патронный завод. А землю отдал юы крестьянам и всем работным людям
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03.11.2020 05:48 Відповісти
Давай утырок, подготовь почву для возвращения "легетимного". Для полного треща его как раз не хватает.
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03.11.2020 07:18 Відповісти
Він зовсім змінився. І справа не лише в тому, що погладшав.
Він реально не схожий на себе.
Це - не добрий знак. Для нього.
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03.11.2020 07:53 Відповісти
Насамперед в Конституції не написано, що нарід шляхом демократичних та цілком чесних виборів може привести до влади блазня та клінічного ідіота, абсолютно не спроможного бути президентом країни.
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03.11.2020 08:46 Відповісти
Що Зєлє кажуть його куратори, то він і робить. Інша справа, що кураторам не потрібна незалежна і сильна Україна.
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03.11.2020 09:23 Відповісти
Для того чтобы Украина была независимой и сильной надо победить хоть в основном коррупцию. КС олицетворяет коррупцию, Зеленский хочет этому помешать. ДА И СКАЖИТЕ УЖЕ КТО НИБУДЬ КТО У ЗЕ КУРАТОРЫ,реально не ведаю.))))
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03.11.2020 18:24 Відповісти
Ну а кто может быть президентом Украины.)))))
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03.11.2020 18:27 Відповісти
Вот ватний идиот! Сравнивает член с пальцем.
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03.11.2020 09:01 Відповісти
клоун жжет.
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03.11.2020 12:20 Відповісти
Вова,ты обосрался и облажался по полной!И таки да-тебе 43 и ты лох!
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03.11.2020 20:17 Відповісти
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