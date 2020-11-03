Зеленський про перезавантаження КС: У Конституції теж не було написано, що Янукович позбавляється повноважень через втечу, але ВР проголосувала

Розпуск Конституційного Суду - рішення, яке захистить державу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"До початку програми я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що президент позбавляється своїх повноважень за втечу? Ні? Ні. Рішення ухвалили, більше того - оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую. Ми всі в той час біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали. Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме", - упевнений президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.