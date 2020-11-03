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Новини Політика України
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Зеленський (10456) відставка (813) Тупицький (213)

Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він повинен піти у відставку, - Зеленський про голову КС Тупицького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він повинен піти у відставку, - Зеленський про голову КС Тупицького

Президент України Володимир Зеленський пропонує голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому самому подати у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Мені здається, що сьогодні ми говоримо, в принципі, про одну людину - голову Конституційного суду, пана Тупицького. Я не хочу образити його, але мені здається, що якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, а в нього є сім'я, є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, політиків, президента, то щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як приймати той чи інший закон, він (Тупицький) повинен просто піти у відставку", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+21
Пока что у него осталась дача в Крыму, как у любого предателя. Кстати, Зеля, у тебя как там с недвижимостью у оккупантов, успел крутануться?
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02.11.2020 22:42
+16
Звільніть місце для правильних суддів.

Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 6183
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02.11.2020 22:43
+15
А кто его назначил? Фофа ты не помнишь?!
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02.11.2020 22:43
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Пока что у него осталась дача в Крыму, как у любого предателя. Кстати, Зеля, у тебя как там с недвижимостью у оккупантов, успел крутануться?
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02.11.2020 22:42 Відповісти
Тупицький має бути арештований і засуджений за державну зраду та злочини проти правосуддя.
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03.11.2020 00:07 Відповісти
Так. Це кацап. Давненько його тут не було.
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02.11.2020 22:56 Відповісти
Ага, бо саме ті тролі потім землю купувати будуть Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 7234 Рекомендую читати менше ватних форумів, бо це негативно на мізки впливає.
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02.11.2020 23:15 Відповісти
ЗЕ, ти дурню думаєш що його підсунули тобі, щоб він пішов у відставку?
А не думаєш, що "мавр" повинен спершу зробити свою справу,-щоб розвалити всі суспільні інститути в Україні і щоб ти впав, або, щоб і тебе знищили?
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02.11.2020 23:37 Відповісти
А кто его назначил? Фофа ты не помнишь?!
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02.11.2020 22:43 Відповісти
а ты?
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02.11.2020 22:43 Відповісти
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тузік в буду
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02.11.2020 22:43 Відповісти
Звільніть місце для правильних суддів.

Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 6183
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02.11.2020 22:43 Відповісти
а смертьведчук в кадр не помістився?
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02.11.2020 22:45 Відповісти
в нього нема часу засідати, треба до пуйла за інструкціями літати...
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02.11.2020 22:48 Відповісти
Крім професіоналізму має ще бути якесь відчуття "українськості", яке в неї відсутнє.
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03.11.2020 13:51 Відповісти
Оно не уйдет таких надо вытаскивать за любые места.
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02.11.2020 22:44 Відповісти
Ты про Зеленского? ))
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02.11.2020 22:45 Відповісти
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Не про судью. Я Зеленского уважаю.))))))
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02.11.2020 22:48 Відповісти
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Лучше Зеленского уже не будет .Кто бы не пришел тупо все до воруют. Я считаю что Украине с ним повезло.
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02.11.2020 22:51 Відповісти
Не Украине,а расее! Проэкт ЗЕРМАК - самый успешный проэкт оккупантов.
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02.11.2020 22:56 Відповісти
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Самый успешный проект окупантов это когда страну доворуют и воевать не будет зачем.
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02.11.2020 23:09 Відповісти
Расскажи лучше, каково живется сейчас кацапским троллям на цензоре? Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 1790
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02.11.2020 23:10 Відповісти
То ли дело Зеля, он то не ворует, в отличии от всего его окружения, преимущественно рыгов и ватанов с малоросами, которые хапают и ртом и жопой. Вокруг него все воруют, а Зеля нет, он глазки ладошками закрыл, типа в домике, "ничего не вижу, ничего не знаю, в упор не замечаю" и стоит скромненько, как настоящий "нелох".
Да уж "повезло" нам с клоуном, каждый день дает повод для смеха, правда истерического.
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02.11.2020 23:12 Відповісти


солома@elnazaro777

нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
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02.11.2020 22:44 Відповісти
Сценаристи говно-шоу замилюють очі, а зебільний лохторат думає, що їх сцарь рятує країну))
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02.11.2020 22:44 Відповісти
Вова так ****** з ним! Нах! Заїбав вже
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02.11.2020 22:45 Відповісти
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А мне нравится))))
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02.11.2020 22:46 Відповісти
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В смысле Зеленский.
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02.11.2020 22:47 Відповісти
Ти мусиш до них приєднатися Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 2901
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02.11.2020 22:48 Відповісти
так зеленский сам же его с Богданом и назначил как самого кристального честного и дуже професийного судью в 19м году Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 9467
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02.11.2020 22:45 Відповісти
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Та пакуйте уже этого тупицкого , сколько можна цацкаться с этим коллаборантом ? Только не забудьте про остальную шоблу из ОПГ КС , там нема не одного нормального .
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02.11.2020 22:45 Відповісти
Ну ось, для мене все стало зрозумілим- колаборант верещить «в'яжіть колаборанта»!
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02.11.2020 22:47 Відповісти
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опг кс - меткое определение
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02.11.2020 22:48 Відповісти
Вот это верно, не просо у отставку, а только с посадкой и конфискацией.
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02.11.2020 22:53 Відповісти
4 судей не согласились с бандой тупицкаго и проголосовали против ,они разве не *нормальные*?
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03.11.2020 14:15 Відповісти
С таким баблом и с такой недвижимостью, ему совесть уже не нужна и он ею не пользуешься
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02.11.2020 22:46 Відповісти
можно подумать, она у него когда-либо была
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02.11.2020 22:49 Відповісти
Недвижимость в Крыму? Есть. Бабло в офшорах? Есть.
Чего сидят в кресле? Обоим МАЛО!
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02.11.2020 22:53 Відповісти
Порошенко про цей сценарій:
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1199940317067652
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02.11.2020 22:46 Відповісти
Членограю, зроби з ним те, що Барна зробив з Яценюком.
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02.11.2020 22:47 Відповісти
Вот возьми своё достоинство в одну руку, тупицкого в другую и оба - на куй..
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02.11.2020 22:49 Відповісти
ага, давай, уговаривай. На колени еще встань Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 583
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02.11.2020 22:49 Відповісти
О! Оказываеться потерпевший знает (или ему написали,а оно читает не вникая в смысл?) слово ДОСТОИНСТВО!!!!
Правда,еслиб у криворагульного оно было,это достоинство,уже давно ушел сам. Лохторат смешить со сцены,а не из кресла президента!
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02.11.2020 22:50 Відповісти
Про кількість лохів в Україні писали ще Ільф з Пєтровим і судячи з того, як легко клоуни з Малайзії розводять пересічних хохлів розумієш, що нічого в цьому світі не змінюється- гівно в лунці пішло на глибину. Амінь.
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02.11.2020 22:53 Відповісти
Конечно же знает, оно же этим ДОСТОИНСТВОм себе на жиснь зарабатыволо... игрой на раяле Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 2029
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02.11.2020 22:54 Відповісти
и тупой и клоун уходите оба - вы не нужны украине!!!
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02.11.2020 22:54 Відповісти
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А я думаю Зеленский нужен,зачем за всех так?
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02.11.2020 22:57 Відповісти
Этот Зеленский прям как Робингуд! токо девушка...
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02.11.2020 22:57 Відповісти
только что в центр вены пришёл руцкий мир. стрельба, в паре улиц из типо калашникова, один полицейский и вроде есть ещё несколько убитых, центр прикрыт, метро остановлено, просят народ не постить фото и видео в сетях, пока айнзатц не закончится....
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02.11.2020 22:59 Відповісти
пока не очень всё ясно
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02.11.2020 23:00 Відповісти
короче - вроде террораншлаг
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02.11.2020 23:07 Відповісти
В центре Вены (Австрия) у синаноги на площади Зейтенштетенгассе произошла стрельба. Об этом 2 ноября сообщила газета Kronen Zeitung.
В полиции изданию подтвердили, что проводят масштабную операцию.
Изначально сообщалось, что в результате стрельбы был тяжело ранен один полицейский. Позже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения, сообщили в газете.
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02.11.2020 23:06 Відповісти
здесь прямой репортаж стрельба
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02.11.2020 23:12 Відповісти
Как можно было Тупицу назначить головой КС?
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02.11.2020 23:00 Відповісти
Если в этой "речи" поменять фамилию на зеленский... То тоже будет очень правильный призыв. Два сапога - пара.
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02.11.2020 23:02 Відповісти
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Чьо ты ноешь все время? Ну не будет Зеленского будет еще хуже, этот хоть не ворует. Одни долПоебы на форуме.Сам перестань воровать и сучится для начала.Клоун.
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02.11.2020 23:07 Відповісти
у вовы собственость в Крыму и у Тупицкого есть- чем они не равны Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 5425
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02.11.2020 23:11 Відповісти
там ни у кого нет ни чести, ни совести... у них у всех гнойный аппендицит... а аппендицит не лечится, только вырезается... а у этих уродов надо вырезать все без наркоза...
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02.11.2020 23:14 Відповісти
Смотрел прямую трансляцию и убедился в том шо этому дядечьке таки нада на ростов .
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02.11.2020 23:15 Відповісти
А если достоинство только то что между ног? Может его оторвать нужно?
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02.11.2020 23:15 Відповісти
Ни когда и не было.
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02.11.2020 23:20 Відповісти
Якщо ригі це еталонні злодії, то зелені - еталонні ,бевзі. Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він має піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького - Цензор.НЕТ 8821
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02.11.2020 23:22 Відповісти
приятно наблюдать как местные толпы порохоботов с Цунзора солидаризируются с зажопниками и топят Зе, защищая изо все сил КС... но конечно не прямо, а косвенно... иносказательно
другого и не ожидал
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02.11.2020 23:27 Відповісти
Зебил когда закроеш пропагандонские антиукраинские каналы НАШ, 112, newsone?ничего со свободой словой общего они не имеют транслируют Азарова Лукаш Шария Мертвечука и все против УкраиныЯкщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він має піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького - Цензор.НЕТ 4015
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02.11.2020 23:27 Відповісти
Как хочется опасной бритвой,срезать кожу с рожи этого судьи.
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02.11.2020 23:36 Відповісти
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А оно хоть было,это достоинство?!
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02.11.2020 23:42 Відповісти
Та йому сци в очі,він скаже - дощ іде.
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02.11.2020 23:45 Відповісти
интересен ответный ход судейских...
Запасаемся попкорном Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він повинен піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького - Цензор.НЕТ 7040
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02.11.2020 23:51 Відповісти
Таку ж саму пропозицію робимо і тобі: "Если у него тебя есть и осталось хоть какое-то достоинство, он ты должен уйти в отставку!"
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03.11.2020 00:32 Відповісти
Интересно получается! Сначала зечмо с богданом назначают тупицкого, как самого достойного главным в КСУ ( помним про вердикт КСУ о якобы законности роспуска Рады в 19 году).
А теперь требует от него уйти!
Неисповедимы пути...
ОБА ВАЛИТЕ! Друг друга стоите, что тупицкий, что зеленский.
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03.11.2020 00:44 Відповісти
Если у Зели раввин обрезал не все достоинство, то он должен его показать Тупицкому как пример
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03.11.2020 01:12 Відповісти
Зеля, покажи Тупицькому свій приклад.
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03.11.2020 02:09 Відповісти
"Тупіцькі" не розуміють,що сидять на бочці з порохом,який вже давно висушили своїми теплими сраками...,а тут ще й самі підпалили сірничок.Бахне так,що збирати буде нічого.І мабуть це буде правильно в тих умовах,коли беззаконня ніякими законами не перемогти.
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03.11.2020 04:24 Відповісти
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Зе всё верно сказал.
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03.11.2020 04:31 Відповісти
Не сложилась карьера у хомяка.
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03.11.2020 07:56 Відповісти
Ой Клоуне, Лохом ти був - Лохом і здохнеш. Не для того це все затівалося, щоб хтось про якусь гідність згадував. І ще щодо гідності - з себе почни, Віслюку, - накерував уже стільки, що вернув країну в 2014 р.
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03.11.2020 09:08 Відповісти
Якби крапля гідності була у Зеленського, то він би вже пішов...
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03.11.2020 09:52 Відповісти
Тупицкий Зеленскому: "В тёплом кресле уютного кабинета председателя Конституционного Суда так благостно и приятно прогревать жопу, что томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему организму. Какая, нахрен, отставка? Ты идиот, чи шо? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Ты сам жопа, на плечах у тебя жопа и иди ты в жопу!"
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03.11.2020 10:00 Відповісти
Если они спасут Украину от разворовывания ее земель, они станут национальными героями и им простятся их мелкие грехи. Героям Слава.
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03.11.2020 10:01 Відповісти
Якщо я порушу Закон--піду сам у відставку. Тому зеленський ДАВНО повинен піти у відставку," якщо має хоть чуть совісті" Брехун і цинік--дивись в дзеркало.
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03.11.2020 10:04 Відповісти
Дурачок у наглеца решил достоинство разглядеть
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03.11.2020 13:08 Відповісти
 
 