Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він повинен піти у відставку, - Зеленський про голову КС Тупицького

Президент України Володимир Зеленський пропонує голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому самому подати у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Мені здається, що сьогодні ми говоримо, в принципі, про одну людину - голову Конституційного суду, пана Тупицького. Я не хочу образити його, але мені здається, що якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, а в нього є сім'я, є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, політиків, президента, то щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як приймати той чи інший закон, він (Тупицький) повинен просто піти у відставку", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.