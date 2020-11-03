Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він повинен піти у відставку, - Зеленський про голову КС Тупицького
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Президент України Володимир Зеленський пропонує голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому самому подати у відставку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.
"Мені здається, що сьогодні ми говоримо, в принципі, про одну людину - голову Конституційного суду, пана Тупицького. Я не хочу образити його, але мені здається, що якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, а в нього є сім'я, є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, політиків, президента, то щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як приймати той чи інший закон, він (Тупицький) повинен просто піти у відставку", - сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
А не думаєш, що "мавр" повинен спершу зробити свою справу,-щоб розвалити всі суспільні інститути в Україні і щоб ти впав, або, щоб і тебе знищили?
Да уж "повезло" нам с клоуном, каждый день дает повод для смеха, правда истерического.
солома@elnazaro777
нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
Чего сидят в кресле? Обоим МАЛО!
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1199940317067652
Правда,еслиб у криворагульного оно было,это достоинство,уже давно ушел сам. Лохторат смешить со сцены,а не из кресла президента!
В полиции изданию подтвердили, что проводят масштабную операцию.
Изначально сообщалось, что в результате стрельбы был тяжело ранен один полицейский. Позже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения, сообщили в газете.
другого и не ожидал
Запасаемся попкорном
неготебя есть и осталось хоть какое-то достоинство, онты должен уйти в отставку!"
А теперь требует от него уйти!
Неисповедимы пути...
ОБА ВАЛИТЕ! Друг друга стоите, что тупицкий, что зеленский.
Ты сам жопа, на плечах у тебя жопа и иди ты в жопу!"