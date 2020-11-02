Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду
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Якщо Конституційний Суд переобирати за тими ж правилами, то отримаємо інші прізвища з тими ж повноваженнями, тому конкурс має бути відкритим і прозорим.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"Всі через мікроскоп будуть дивитися, хто потрапив до нового складу Конституційного Суду. Тому я саме кажу: будь ласка, дуже простий якийсь закон, дуже швидко прийняти - без того, що призначає президент чи парламент, на конкурсній основі", - заявив президент.
На його думку, зараз є реальний шанс повністю перезавантажити і реально почати реформування судової гілки влади.
"Усі суди. У нас же багато нормальних суддів. Але є і реально небезпечні судді, які постійно виходять з небезпечними кейсами, висновками, рішеннями, через що у нас багато проблем і немає довіри до судової гілки влади. Тому сьогодні є шанс перевантажити, починаючи з Конституційного Суду. Це правильне і єдине рішення", - упевнений Зеленський.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
никчемный популизм
прозрачным не бывает даже обыкновенное стекло.
скоро мы будем иметь аж целых ДВА КС !
Тобто не важливо який, аби лише простий?
А прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
1) подпадает ли КС под юрисдикцию ВАКС и не может ли КС отменить и эту юрисдикцию своим постановлением?
2) почему Зеленский не может сделать суд под себя, воспользовавшись вашим советом и посадив все судей?
все честно....
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За полтора года НИ ОДНОГО ПРОЗОРОГО конкурса! И вдруг сейчас он будет---верим, верим, верим...
Про все брехал: про кортежи, про договорняки,про кумовство, про госрезиденции и самолеты, про зарплаты, тарифы и конкурсы, а тут правду сказал! Ха-ха...