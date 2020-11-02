Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Якщо Конституційний Суд переобирати за тими ж правилами, то отримаємо інші прізвища з тими ж повноваженнями, тому конкурс має бути відкритим і прозорим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Всі через мікроскоп будуть дивитися, хто потрапив до нового складу Конституційного Суду. Тому я саме кажу: будь ласка, дуже простий якийсь закон, дуже швидко прийняти - без того, що призначає президент чи парламент, на конкурсній основі", - заявив президент.

На його думку, зараз є реальний шанс повністю перезавантажити і реально почати реформування судової гілки влади.

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"Усі суди. У нас же багато нормальних суддів. Але є і реально небезпечні судді, які постійно виходять з небезпечними кейсами, висновками, рішеннями, через що у нас багато проблем і немає довіри до судової гілки влади. Тому сьогодні є шанс перевантажити, починаючи з Конституційного Суду. Це правильне і єдине рішення", - упевнений Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.