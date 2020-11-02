УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2745 62
ВР (8166) Зеленський (10456) КС (942)

Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Якщо Конституційний Суд переобирати за тими ж правилами, то отримаємо інші прізвища з тими ж повноваженнями, тому конкурс має бути відкритим і прозорим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Всі через мікроскоп будуть дивитися, хто потрапив до нового складу Конституційного Суду. Тому я саме кажу: будь ласка, дуже простий якийсь закон, дуже швидко прийняти - без того, що призначає президент чи парламент, на конкурсній основі", - заявив президент.

На його думку, зараз є реальний шанс повністю перезавантажити і реально почати реформування судової гілки влади.

Читайте також: Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський

"Усі суди. У нас же багато нормальних суддів. Але є і реально небезпечні судді, які постійно виходять з небезпечними кейсами, висновками, рішеннями, через що у нас багато проблем і немає довіри до судової гілки влади. Тому сьогодні є шанс перевантажити, починаючи з Конституційного Суду. Це правильне і єдине рішення", - упевнений Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
а ламається, як бублик на помийниці

Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 6996
показати весь коментар
02.11.2020 22:57
+9
Якщо Медведчук та Портнов за розпуск КС- то я проти.
показати весь коментар
02.11.2020 22:58
+7
Ага ЗЕля покажи хоть ОДНОГО нормального в твоем окружении?!
показати весь коментар
02.11.2020 22:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и этот закон будет отменен действующим кс???
показати весь коментар
02.11.2020 22:50 Відповісти
будет, как обычный

никчемный популизм Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 185

прозрачным не бывает даже обыкновенное стекло.
показати весь коментар
02.11.2020 23:00 Відповісти
кто там боялся, что Украина останется без КС ?

скоро мы будем иметь аж целых ДВА КС ! Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 5569
показати весь коментар
02.11.2020 23:03 Відповісти
а как же Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 2503
показати весь коментар
03.11.2020 00:35 Відповісти
Ага ЗЕля покажи хоть ОДНОГО нормального в твоем окружении?!
показати весь коментар
02.11.2020 22:51 Відповісти
"Поэтому я как раз говорю: пожалуйста, очень простой какой-то закон очень быстро принять" (c)
Тобто не важливо який, аби лише простий? Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 7212
показати весь коментар
02.11.2020 22:52 Відповісти
"Оффис сложных проблем и простых решений" Миши Саакашвили Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
02.11.2020 23:05 Відповісти
Усіх злодіів расстреляти та усе!
показати весь коментар
02.11.2020 22:52 Відповісти
Тебя в первую очередь!
показати весь коментар
02.11.2020 22:53 Відповісти
Ось звідки вітер дме:
Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 8126

А прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.

Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.

Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.

Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
показати весь коментар
02.11.2020 22:53 Відповісти
Что там сейчас в методичках: КС хороший или плохой? Надо распускать или пусть сидят дальше? А то я уже запутался.
показати весь коментар
02.11.2020 22:54 Відповісти
Якщо Медведчук та Портнов за розпуск КС- то я проти.
показати весь коментар
02.11.2020 22:58 Відповісти
То есть пусть сидят и отменяют и дальше всякие-разные законы? Почему тогда люди недовольны отменой ответственности за неправдивое декларирование? Если судьи такие тупые, что попались в ловушку, когда Медведчук и за отмену этого закона, и за их роспуск, то что, надо им дать второй шанс?
показати весь коментар
02.11.2020 23:04 Відповісти
Порошенко вже сказав Вовіку що потрібно робити.
показати весь коментар
02.11.2020 23:05 Відповісти
Не слежу, если честно.
показати весь коментар
02.11.2020 23:16 Відповісти
А, нашел и почитал. 5 шагов, да? Там первые 4 шага - обычные красивые слова, которые имеют опосредственное отношение к КС. Последний шаг, про восстановление е-декларирования: что мешает КС отменить этот закон во второй и последующие разы?
показати весь коментар
02.11.2020 23:23 Відповісти
Не надо давать второй шанс! Просто надо проверить их подноготную и найти за что их можно посадить потом обратится в ВАКС и добиться для них наказания но да это не выгодно Зеленскому ему проще сделать суд под себя!
показати весь коментар
02.11.2020 23:06 Відповісти
Я тоже выступаю за уголовное наказание, но тут есть две загвоздки
1) подпадает ли КС под юрисдикцию ВАКС и не может ли КС отменить и эту юрисдикцию своим постановлением?
2) почему Зеленский не может сделать суд под себя, воспользовавшись вашим советом и посадив все судей?
показати весь коментар
02.11.2020 23:19 Відповісти
Под соусом "наказания" судей проституцыонного суда, готовится законодательная база для безапеляционного реванша зажопников, и возвращения, горячо любимого 73-мя процентами быдла, трижды несудимого проффессора уличных наук.
показати весь коментар
02.11.2020 22:53 Відповісти
вообще какое то ограничение этим судьям все же надо, так они еще и яныка в должности восстановят или еще чего отменят независимость УКраины, дурное дело нехитрое
показати весь коментар
02.11.2020 22:56 Відповісти
Они не могут ни отменить закон ни кого-то востановить! Они могут сказать что закон не соответствует конституции! Что меняется новым голосованием и всё!
показати весь коментар
02.11.2020 22:57 Відповісти
так они так будут постоянно все отменять тогда, благо опзжовцы постоянно будут все опротестовывать в кс Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 1437
показати весь коментар
02.11.2020 22:59 Відповісти
Ещё есть 3 вакатных места и у Тупитского это последний год так что я бы не делал из этого трагедии!
показати весь коментар
02.11.2020 23:02 Відповісти
не факт, что эстафету тупицина примет еще более неадекватный судья
показати весь коментар
02.11.2020 23:04 Відповісти
Ну порох как-то подобрал адекватных! Не факт что мы не получим после разгона суда 12 неадекватов!
показати весь коментар
02.11.2020 23:08 Відповісти
при порошенко назначались и часть тех, кто сейчас чудит
показати весь коментар
02.11.2020 23:09 Відповісти
Тех кого назначала ВР те да, И то там один чудит из двух! те три что назначил Порох по своей квоте те не чудят!
показати весь коментар
02.11.2020 23:11 Відповісти
порошенко вроде 4ых назначил мойсик, лемак, головатый, колесник
показати весь коментар
02.11.2020 23:26 Відповісти
вовочка сейчас такого начудит - годами разгребать будем.. хотя почти уверен - всё это спланированная игра с опожоповцами...
показати весь коментар
02.11.2020 22:54 Відповісти
твои предложения?просто сидеть и ждать, пока кс востановит яныка на должности президента,перед этим отменив многие реформаторские законы?
показати весь коментар
02.11.2020 22:58 Відповісти
Я уже писал. Дурноватый суд примет решение - всем зетипиллам рубить пуи, как у Шефа. Обсуждению не подлежит. Выполнять без обдумывания. И шо тогда делать?
показати весь коментар
02.11.2020 23:01 Відповісти
такое решение он принять не может, он может только признавать незаконность(антикоституционность)
показати весь коментар
02.11.2020 23:07 Відповісти
Для начала базарить вовочке меньше, тем более когда с него один бред лезет.. на каждого из этих выродков есть куча материала, которым можно так пресануть, что каждый второй из них ещё и повесится.. ещё лучше - грохнуть самого ненужного, или пусть застрелится дважды в голову.. много вариантов, но не сериал снимать..
показати весь коментар
02.11.2020 23:04 Відповісти
как там в известном фильме"шурик, это же не наш метод"
показати весь коментар
02.11.2020 23:08 Відповісти
Приймите закон которого нет на сайте ВР! Побыстрей дайте мне диктаторские полномочия!
показати весь коментар
02.11.2020 22:55 Відповісти
Ничего страшного не произойдет. Распустит Бубочка КС. Потом распустит ВР. На выборах к власти придет ЕС и проевропейские партии. Остаток своей каденции Бубочка проведет загорая в Омане. Чем обрадует большенство жителей Украины.
показати весь коментар
02.11.2020 22:55 Відповісти
Ты думаешь будут выборы? Бубочка себе нарисует как ***** 146%!
показати весь коментар
02.11.2020 22:56 Відповісти
А куда они денутся, выборы?
показати весь коментар
02.11.2020 22:57 Відповісти
А куда делись в Беларуси или в Лаптестане?!
показати весь коментар
02.11.2020 22:59 Відповісти
Не паникуй. Все будет хорошо.
показати весь коментар
02.11.2020 23:02 Відповісти
Я не паникую я реалист! Каждый раз делать майдан и терять часть территории Украины я не хочу!
показати весь коментар
02.11.2020 23:04 Відповісти
Конечно будет...как только осел и его зеленое стадо свалят на свалку истории так сразу и будет...
показати весь коментар
02.11.2020 23:05 Відповісти
Представляю как у Пети держат кулаки за Тупицькина... Если у "бубочки" получится обуздать судебную мафию, то шоколадники потеряют значительное число своего адекватного электората...Останутся разве что фанатики секты петровой и прикормленные...
показати весь коментар
02.11.2020 23:40 Відповісти
Seva обламайся,как раз это го и не произойдет.
показати весь коментар
02.11.2020 23:55 Відповісти
а ламається, як бублик на помийниці

Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 6996
показати весь коментар
02.11.2020 22:57 Відповісти
простий конкурс на керівників САП і НАЬ\БУ також прийняли?
показати весь коментар
02.11.2020 22:58 Відповісти
Ты гляди какие умные мысли, так скоро гляди догадаешься, зачем они нужны, и почему о них так беспокоятся западные партнеры. Но вслух не говори, а то все подумают, что ты цитируешь кремлевские нарративы.
показати весь коментар
02.11.2020 23:02 Відповісти
та скоріше тебе, чистопородний слуга урода 73/43%ЗЕБІЛ, розшифрують.
показати весь коментар
03.11.2020 00:06 Відповісти
Иногда читаю такие ответы, и думаю, это мне ребёнок отвечает, или взрослый, но с интеллектом ребёнка?
показати весь коментар
03.11.2020 00:14 Відповісти
головне тут, що я знаю: ти - жирнющий 73/43%зебіл. Все інше - похідні.
показати весь коментар
03.11.2020 00:30 Відповісти
Прозрачный конкурс это как с мендель..или как с бенядиктовой?
показати весь коментар
02.11.2020 23:02 Відповісти
объявят в пятницу поздно вечером, а закончат в понедельник до рассвета

все честно.... Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 5197

.
показати весь коментар
02.11.2020 23:06 Відповісти
Если Зеленский заставит судебную систему нести ответственность за неправомерные решения, то ему многое простится...
показати весь коментар
02.11.2020 23:31 Відповісти
не ведитесь, хмырь хочет все спихнуть на вас, а сам типа я вам ниче не должен
показати весь коментар
03.11.2020 00:21 Відповісти
Опять брешет!
За полтора года НИ ОДНОГО ПРОЗОРОГО конкурса! И вдруг сейчас он будет---верим, верим, верим...
Про все брехал: про кортежи, про договорняки,про кумовство, про госрезиденции и самолеты, про зарплаты, тарифы и конкурсы, а тут правду сказал! Ха-ха...
показати весь коментар
03.11.2020 00:36 Відповісти
а зачем вообще КС? Зеля инициируй поправку к Конституции. В Конституции США их например было 33, и никто не умер. Отмените нафиг этот КС с его астрономическими зарплатами. Нужно экономить бюджетные деньги. Есть Верховный суд, и хватит. Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 9923
показати весь коментар
03.11.2020 00:41 Відповісти
Молодец Зе, всё верно.
показати весь коментар
03.11.2020 04:33 Відповісти
Звуковое обращение Зеленского к своей же партии СН повергло в шок. Это фразы взятые из совкового периода как говорили тогда "требовательного руководителя" . У него просматриваются замашки смеси большевичка и диктатора, чего только стоит фраза "история не судит победителей".
показати весь коментар
03.11.2020 08:48 Відповісти
зеле нужны новые судьи, послушные
показати весь коментар
03.11.2020 09:24 Відповісти
 
 