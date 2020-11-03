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Зеленський (10456) КС (942) МВФ (860)

Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місії можна не очікувати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місії можна не очікувати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після рішення Конституційного суду щодо антикорупційної інфраструктури Україна може залишитися без підтримки МВФ і інших західних партнерів.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після їх рішення ми отримали одразу багато сигналів від наших західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду, що ніякої співпраці не може бути, ніякої місії можете не очікувати. А я не хочу приховувати від нашого суспільства, що у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо говорити, через світову кризу, через кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з COVID, тому нам потрібна допомога наших партнерів", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що аналогічні сигнали були отримані від Світового банку, ЄБРР, від усіх послів "Великої сімки".

Читайте також: Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду

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Топ коментарі
+56
После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7613
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02.11.2020 22:58
+45
В кіно було якось зовсім по іншому...
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02.11.2020 23:00
+41
25% этот сигнал получили 21.04.2019 года
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02.11.2020 23:01
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"Нравицца Шишкину" закон или не нравицца -не входит в компетенцию конституционного суда. Дело суда-отвечать на один вопрос- соответствует ли Конституции. А не качечтво законодательства или избыточность сроков по УК( что этот суд позволил себе сделать).
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04.11.2020 09:28 Відповісти
поздравляю тех, кто работает (начальниками Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8720 ...типа вы все знаете Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 821 и нужно было голосовать за потерпевшего...вы же такие ****** знающие)....как будете детей кормить, как будете детям обьяснять, что - эпоха зкинчилася...теперь нужно пояса затянуть?!
Тех, кто сидит без работы, я тоже поздравляю..завтра вы не сможете выехать в Польшу....для тех, кто против Польши - вы упыри зассаные, которые хер будут работать, даже за еду!
Поздравляю...даже гастрабайтеры, которые ездили на россию...уже лет как 2 думают куда ехать работать...а то раися не вариант!
Целую...обнимаю...
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02.11.2020 23:24 Відповісти
Напоминаю, что покойный Голобородько посылал МВФ очень далеко...
Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 200
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02.11.2020 23:26 Відповісти
А Голобородько миссию МВФ посылал в одно место, а не ныл Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9300 Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9639
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02.11.2020 23:28 Відповісти
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Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4375
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02.11.2020 23:30 Відповісти
Х*РОВАТО ВЧИТИСЯ КЕРУВАТИ КОРАБЛЕМ У ТОЙ ЧАС КОЛИ ВІН ТОНЕ, ОСОБЛИВО ЯК ЩО ТИ САМ ЙОГО ПУСТИВ НА ДНО Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 428
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02.11.2020 23:31 Відповісти
Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 194
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02.11.2020 23:37 Відповісти
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нічого страшного , Петро, як завжди, пожертвує свої статки на підтримку економіки! Яка різниця - лярд від МВФ чи від Петра...
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02.11.2020 23:38 Відповісти
Хер тебе на немытое рыло.
Или к подземному переходу деньги клянчить теперь.
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02.11.2020 23:43 Відповісти
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Ви думаєте, що Петро фінвнсово не допоможе українцям у скрутній обставині?
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03.11.2020 00:04 Відповісти
Украинцы сами себе в состоянии помочь, а нариду ... зачем?
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03.11.2020 00:24 Відповісти
вы не верите в Петра?...позор!
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03.11.2020 09:32 Відповісти
Мі верим в его дїявольский замісел!
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03.11.2020 10:22 Відповісти
Сигнал от МВФ был гораздо раньше.

Еще, когда Зелень стала руководство НБУ вытеснять.
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02.11.2020 23:42 Відповісти
После разгона этого КСУ, новый появится не раньше лета 2011. Посмердывает дефолтом.
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02.11.2020 23:45 Відповісти
Брешет , гнида, как всегда...Об отсутствии транша было известно давно и причина ---неуемная коррупция банды зеленых опарышей и полный откат ВСЕХ реформ.

"13.10.2020 г.
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" TZE
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02.11.2020 23:46 Відповісти
Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8027
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02.11.2020 23:49 Відповісти
К слову, лаптеногие уже с 2014 года без кредитов, а на прошлой неделе, 4, млрд $ (эквивалент) в ЗВР пустили.
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02.11.2020 23:51 Відповісти
Слава Богу! Чуть меньше миллиардов долга внукам оставим!
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03.11.2020 01:03 Відповісти
Траншу МВФ не чекайте,величезні зарплати чиновникам відміняйте.Доболтались.
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02.11.2020 23:52 Відповісти
Чиновники должны получать не больше 8 минимальных зарплат, как это в странах ЕС и в США.
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03.11.2020 09:30 Відповісти
Йидить у сраку!(с)
Сцаныч, уйди
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02.11.2020 23:52 Відповісти
Звыняюсь, 4,5 млрд $. А может оно и лучше деньги самим зарабатывать?
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03.11.2020 00:00 Відповісти
Это по-твоему , лаптеногие "сами зарабатывают"? Может со своих колоний доят нефть и газ?
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03.11.2020 00:28 Відповісти
Как минимум одна колония - Украина - есть...это точно!
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03.11.2020 01:05 Відповісти
esperansa002014 Нет у них никаких колоний, не путай с американцами, которые добывают нефть в Ираке, Ливии, Сирии..., а газ Байден добывал в Украине
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03.11.2020 08:35 Відповісти
дырка...
Какая на хрен дырка?!
ЧЕРНАЯ ДЫРА Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5819
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03.11.2020 00:00 Відповісти
Да ты красавчик просто. За такой коротки срок создать такие проблемы это надо постараться.
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03.11.2020 00:07 Відповісти
Дурнику, і з КС, і з МВФ ти пожинаєш плоди своєї тупості. Бачиш як все повертається бумерангом. У фільмі ти послав МВФ у жопу, а тепер МВФ не у фільмі, а реально у житті поставив тебе раком.
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03.11.2020 00:27 Відповісти
Вова, а ты на пианино им сыграй, пошути как-нибудь про страну-проститутку, может подобреют.
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03.11.2020 00:43 Відповісти
Нужно не только распустить суд, но и хороше расследовать это дело, а виновные должны ответить, как минимум по всей букве закона.
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03.11.2020 01:13 Відповісти
Это как то очень странно выглядит.

Если бы это решение КС произошло перед выборами, то "Слуги народа" не получили бы и половины тех голосов, что есть сейчас.
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03.11.2020 01:16 Відповісти
За 1,5 года Зеленский проблем создал что хуже не придумаешь.
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03.11.2020 01:18 Відповісти
Ну так! "Лишь бы не Порох" и "хуже не будет"! Лохи поверили...
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03.11.2020 01:23 Відповісти
можно представить что было бы, если продолжал править По))
одна семейка)) что Зе, что По, что Ко, что Ме))
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03.11.2020 07:49 Відповісти
Обидва зрадники та обидва злодії.
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03.11.2020 09:33 Відповісти
кто не взбирается все - воры, мерзость, гниды. И плодят себе подобных.
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03.11.2020 10:31 Відповісти
А в до выборовпрезидента говорил, что МВФ - зло ))))
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03.11.2020 01:24 Відповісти
а як же"ідіть у сраку"? Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4562
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03.11.2020 01:37 Відповісти
Яка судова влада, що ти мелеш?
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03.11.2020 01:53 Відповісти
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Зе всё верно говорит и правильно всё по КС делает.
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03.11.2020 04:10 Відповісти
Осляра уже откровенно сцит в глаза и уши зелебобикам и они верещат от радости . Проблема для остальных граждан Украины в том , что у них есть память и они умеют думать , видеть и слышать.
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03.11.2020 06:33 Відповісти
Сделать им туалеты и проезд в троллейбусе платным по 100000грв!!
😄
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03.11.2020 07:03 Відповісти
Где это в Слово о полку Игоревом : Плач Ярославны ?
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03.11.2020 07:20 Відповісти
МВФ ещё год назад сказал - "Гуляй, Вася".
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03.11.2020 07:22 Відповісти
Але зеля продовжав ссати народу у очі.
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03.11.2020 09:35 Відповісти
Что ж твой кабмин мусорам 2 млрд выделяет когда бабла нет ?
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03.11.2020 07:35 Відповісти
без мусоров беспредел власти может закончится.
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03.11.2020 07:53 Відповісти
Какой-то Голобородько резко серьезный стал. Где юмор? Где шутки? Где "про скорые помощи, б"?
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03.11.2020 07:46 Відповісти
МВФ не понравились те инвестиционные няни, которых назначал Голобородько.
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03.11.2020 09:27 Відповісти
МВФ це злочинна організація світових бариг, тому це плюс що зним не буде співпраці. Бо він той МВФ плодить топ корупцію для просування інтересів чужих націй. Також КС суд повинен відповіісти за безеконня тих його суддів, що порушили Конституцію і роздавали треті строки Кучмі, повноваження диктатора Януковичу, дозволили продаж землі всупереч Конституції і без рефкерендусу, У нас і влада злочинна, тих Порошенків, Зеленських, Кучм оскільки наплодили під тиском зарубіжних центрів впливу і хабарів від МВФ тих органів, а це ​Національна рада з питань антикорупційної політики​​Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)​​Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)​​Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)​​Державне бюро розслідувань (ДБР)​​Вищий антикорупційний суд (ВАС)​ яких і близько не має в Конституції. Продали землю без референдуму. Таке враження що країною рулять бандити, а не українська влада. Тепер коли тисячі громадян попали під репресії антиконституційних органів, їм хто буде компенсувати збитки? Тобто права людини в Україні це туалетний паірець, коли країною рулять, і зарубіжні колонізатори, і внутрішні 17 набагатших хабадних виродків. Тому Конституційна криза безумовно є, і вихід з неї , це повне перезаватаженя судів і влади її новими перевиборами.
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03.11.2020 08:03 Відповісти
Зверну вашу увагу на те що, всі ці події відбулися в момент виборів в США, коли влада там найслабіша і Штатам не до України. Вся ця фігня з КСУ є провокацією кремляді для дестабілізації і можливого вторгнення (якщо повезе).
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03.11.2020 08:47 Відповісти
Любимое занятие клянчить деньги, а тут такой облом.
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03.11.2020 08:50 Відповісти
Любимое занятие клянчить деньги, а тут такой облом.
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03.11.2020 08:58 Відповісти
Шмаркля так наколбасил, что уже и пол-года назад знали. что транша не будет.
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03.11.2020 09:25 Відповісти
МВФ не будет не из-за КС, а из-за тебя, дуремар зеленый.
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03.11.2020 09:46 Відповісти
Т.е. не будет расти государственный долг?
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03.11.2020 09:49 Відповісти
ну ты и злой, ну зачем так жестоко?
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03.11.2020 17:33 Відповісти
а вообще... чем хуже, тем лучше.
быстрее до народа дойдет - сколько можно слушать сказки пресиков и зрадников.
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03.11.2020 10:33 Відповісти
скажите вы спрашивает соседа какого цвета обоими вам поклеить
когда сходить в туалет
почему Украина прежде чем что нибуть сделать
спрашивает МВФ ЕС США
кто нас спросил о чем нибуть
/коме лес кругляк зерно /
правда увеличели квоту на продаж 100тон мёда -- ура ура
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03.11.2020 10:38 Відповісти
Боже, какой же он *****
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03.11.2020 18:09 Відповісти
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