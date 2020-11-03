Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місії можна не очікувати, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після рішення Конституційного суду щодо антикорупційної інфраструктури Україна може залишитися без підтримки МВФ і інших західних партнерів.
Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після їх рішення ми отримали одразу багато сигналів від наших західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду, що ніякої співпраці не може бути, ніякої місії можете не очікувати. А я не хочу приховувати від нашого суспільства, що у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо говорити, через світову кризу, через кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з COVID, тому нам потрібна допомога наших партнерів", - заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що аналогічні сигнали були отримані від Світового банку, ЄБРР, від усіх послів "Великої сімки".
Будь ласка, зачекайте...
Тех, кто сидит без работы, я тоже поздравляю..завтра вы не сможете выехать в Польшу....для тех, кто против Польши - вы упыри зассаные, которые хер будут работать, даже за еду!
Поздравляю...даже гастрабайтеры, которые ездили на россию...уже лет как 2 думают куда ехать работать...а то раися не вариант!
Целую...обнимаю...
Или к подземному переходу деньги клянчить теперь.
Еще, когда Зелень стала руководство НБУ вытеснять.
"13.10.2020 г.
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" TZE
Сцаныч, уйди
Какая на хрен дырка?!
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Если бы это решение КС произошло перед выборами, то "Слуги народа" не получили бы и половины тех голосов, что есть сейчас.
одна семейка)) что Зе, что По, что Ко, что Ме))
😄
быстрее до народа дойдет - сколько можно слушать сказки пресиков и зрадников.
когда сходить в туалет
почему Украина прежде чем что нибуть сделать
спрашивает МВФ ЕС США
кто нас спросил о чем нибуть
/коме лес кругляк зерно /
правда увеличели квоту на продаж 100тон мёда -- ура ура