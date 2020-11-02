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Новини Політика України
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Зеленський (10456) КС (942) Богуцька Ліза (58)

"Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського

Депутат із фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила про те, що підтримуватиме законопроєкт президента Володимира Зеленського про Конституційний суд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Богуцька зазначила: "Сьогодні на засіданні фракції я виступила на підтримку президента.

Я категорично проти напівзаходів. Нагадала, що майже за 30 років Незалежності кожен президент міняв Конституцію під себе. І тільки Зеленський не пішов до "суддів" на уклін.

Саме вони дозволяли всі 30 років ґвалтувати Конституцію і наші з вами права.

Так от, нехай хоча б раз дадуть відповідь за свою марність і безкарність.

Читайте також: Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Вони оточили себе п'ятиметровим (у товщину) бетонними парканом "законності", яка зробила з них Касту Недоторканних.

Категорично підтримую президента!

І закликаю своїх колег не бути тестом і не мимрити про "процедуру".

У нас лише 5 років, з яких ми вже більше рокуґ. Ми прийшли все змінити. І без радикальних дій у нас нічого не вийде.

Якби Саакашвілі в Грузії діяв за буквою закону, Грузія досі була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою європейською Державою, яку створив Міхеіл.

Чи готові ми передати дітям країну без корупції, бюрократії і чванства? От якщо готові, треба діяти, а не пояснювати, чому це неможливо.

Завтрашній день багато пояснить".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+18
Почему тогда медведчук не в тюрьме, а в Раде, бохуцкая?
Ведь можно же с ним как Михо в Грузии делал.
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02.11.2020 23:28
+14
Як вона іще сталіна у приклад не навела (((( він он так "страну с колен поднял" що досі забути не можуть((( теж із тих країв був ((
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02.11.2020 23:25
+13
Посадите медведчука и беню, и не будет проблем ни с Окружным судом, ни с КС.
Но нет, они неприкасаемы!
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02.11.2020 23:31
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«Сравнил божий дар с яичницей»
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02.11.2020 23:23 Відповісти
Богуцька це здорова частина Слуги народу! Всі хто проти розпуска КСУ це куплені офіціанти олігархів!
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03.11.2020 00:06 Відповісти
Свой прокурвор - есть
Свой ФСБУшник - есть
Свой МВДшник - есть
Своя моноплесень - есть
Свой КС - ........................... вы находитесь здесь
"Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського - Цензор.НЕТ 1270
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03.11.2020 01:11 Відповісти
купленые официанты олигархов лепят себе новый КС . СВОЙ ПОЛНОСТЬЮ НУ КАК ПРЕЗ ВОВА
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03.11.2020 01:51 Відповісти
Igor L, мої вітання, знайшов таку саму розумну як сам, але трішки красивішу? "Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського - Цензор.НЕТ 6943
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03.11.2020 10:56 Відповісти
Пока Клован с сотоварищами поймет ,что надо с Мертвечуком бороться с Шефричем и Комсомольким,а не с Порошенко ,,дела в Украине не будет. Весь этот хаос породил Кооператив " Квартал 95". Некомпетентность , глупость ,неуважаемость ,ханжество и грубость. " Прихади на стадион " ,да или нет . Но увы нашему народу нравиться хамство и глупость ,зависть и лень ,критиканство и лесть.
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03.11.2020 07:02 Відповісти
Тот знал, что делает, этот придурок - нет. У него "нет времени на стратегию" (как в том анекдоте "...чего думать?! Трясти надо!")
А вообще меня поражают эти любители "Сильной руки"
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03.11.2020 09:37 Відповісти
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Именно поэтому Грузия сейчас марионетка Кремля
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02.11.2020 23:23 Відповісти
та ты шо..обоснуй..
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02.11.2020 23:24 Відповісти
А кто там сейчас правит? Иванишвили или как там его.
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02.11.2020 23:25 Відповісти
и че..
Грузия обязательно доведет до конца процесс вступления в НАТО, заявил премьер республики Гиоргий Гахария.
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02.11.2020 23:27 Відповісти
Это как нас зеленые ведут в ЕС. Только там они уже десятый год ведут.
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02.11.2020 23:28 Відповісти
В Грузинском политическом институте (ГПИ) предложили использовать опыт Литвы для разрешения внутренних кризисов в стране. По мнению специалистов, и Тбилиси, и Вильнюс столкнулись с «гибридной агрессией» России.
«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», - говорится в исследовании организации, с которым ознакомился RT.
При этом в документе указывается, что Литва смогла разработать тактический ответ «российской угрозе» путём объединения усилий с гражданским обществом. А в Грузии подобных тактических шагов никогда не предпринимали. "Если бы Саакашвили действовал по букве закона, Грузия была бы отставшей страной воров в законе, а не передовой державой" - Богуцкая поддержала Зеленского - Цензор.НЕТ 8547
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02.11.2020 23:31 Відповісти
нет, потому что пришли к власти враги саакашвили
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02.11.2020 23:25 Відповісти
А они пришли потому что Саакашвили дал себя Кремлю развести.
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02.11.2020 23:26 Відповісти
Чушь.
Грузия закрыла коридор для России в Армению, построила газо- и нефтепроводы из Азербайджана в Турцию (поэтому Южный и Турецкий потоки пустые сейчас), и открыла коридор из Турции в Азербайджан.
Грузия ведёт "гибридную" войну против оккупанта, в результате чего Россия потеряет Армению.
В Армении через пяток лет проснутся и будут строить по-настоящему независимое государство. И никто его не будет использовать, как прокладку между Турцией и "русским миром".
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02.11.2020 23:57 Відповісти
Пусть сначала Грузия проснется.
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02.11.2020 23:58 Відповісти
Повторюсь:
1. Коридор для военной помощи Армении закрыт. Россия летает в Армению через Иран, который уже намекал, что братья-шииты Азербайджана ему также дороги.
2. Основной Азербайджан не имеет общей границы с Турцией - Грузия предоставила и для экономики Азербайджана, и для военной помощи.
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03.11.2020 01:11 Відповісти
Я вот испытываю затруднение - к каким достижениям Гоузии отнести отказ почти половиныновоизбранных депутатов от мандатов в связи с фальсификацией выборов!?
Подскажите. ?
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03.11.2020 09:27 Відповісти
Ваня ты точно рюський "дэмократ".
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03.11.2020 08:28 Відповісти
зеленский пусть с кумом путена разберется..
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02.11.2020 23:24 Відповісти
С кумом *****, с Портновым, с Вовком, с Беней и его подельником Боголюбовым. Все зло сейчас исходит от них
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03.11.2020 00:40 Відповісти
Вова назначь глядя обьявил ультиматум Наполеона своим слугам - или закон или разгон . Как вы думаете а что светит ему завтра? Голосов нет.
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03.11.2020 01:53 Відповісти
Як вона іще сталіна у приклад не навела (((( він он так "страну с колен поднял" що досі забути не можуть((( теж із тих країв був ((
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02.11.2020 23:25 Відповісти
Ч"єч"єрькєная,Адхлабисьцєн,Верещучка і воно--наче близнюки.ДЄнісАВАЯ їх наздоганяє.Всі схожі на вівцю.
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02.11.2020 23:53 Відповісти
«Начала много в нем мужского, но нет мужского в нем конца» "Если бы Саакашвили действовал по букве закона, Грузия была бы отставшей страной воров в законе, а не передовой державой" - Богуцкая поддержала Зеленского - Цензор.НЕТ 1864
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02.11.2020 23:25 Відповісти
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вот именно за это Мишу не любит в Грузии минимум 50% населения.
причем, не барыги, а абсолютно простые люди говорили, что Миша бандит, бизнес за один лари отжимал
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02.11.2020 23:26 Відповісти
Почему тогда медведчук не в тюрьме, а в Раде, бохуцкая?
Ведь можно же с ним как Михо в Грузии делал.
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02.11.2020 23:28 Відповісти
Посадите медведчука и беню, и не будет проблем ни с Окружным судом, ни с КС.
Но нет, они неприкасаемы!
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02.11.2020 23:31 Відповісти
Две вещи нужно сделать :
1. срочно принять закон о противодействии коллаборционизму
2. организовать сдачу Коломойского и Боголюбова американцам
По первому пункту сядет Метверчук, по второму - Беня
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03.11.2020 00:49 Відповісти
І куди Зеленський втече?
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02.11.2020 23:29 Відповісти
У нього вілла під Ялтою.
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02.11.2020 23:30 Відповісти
а он Путину нужен ?
Овощь хотя бы завгаром был, а это - клоун
Путин дед угрюмый, ему клоуны не нужны "Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського - Цензор.НЕТ 5748
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02.11.2020 23:50 Відповісти
Если нельзя действовать по букве закона,то зачем такие законы создавать?
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02.11.2020 23:30 Відповісти
идиотка - законы менять нужно, а не нарушать
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02.11.2020 23:31 Відповісти
богуцкая...... ра
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02.11.2020 23:33 Відповісти
Закон должен быть логичен и справедлив и тогда он будет не только работать, а и приносить результат. А вы видать забыли как при ЗЕКЕ Партия Охламонов писала руками блатного Партного Процессуальный кодекс. А всеми любимый Барыга в шоколаде, проиграв выборы подписал закрытие уголовных дел по многим его соратникам типа Розенб-ять.
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03.11.2020 08:40 Відповісти
какая отвратительная рожа
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02.11.2020 23:34 Відповісти
Ч"єч"єрькєная,Адхлабисьцєн,Верещучка і воно--наче близнюки.ДЄнісАВАЯ їх наздоганяє.Всі схожі на вівцю.
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02.11.2020 23:54 Відповісти
так це вже пунш?

Чи ще не пучт?

А, може, це її просто пучить?
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02.11.2020 23:34 Відповісти
Это уже призыв к путчу. Лопнуло терпения, не дождалась от Порошенка.
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03.11.2020 07:12 Відповісти
Ти не тільки страшна лізька, а ще й тупа. В сосни тебе не візьмуть, хіба що будеш працювати штахетом біля них.
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02.11.2020 23:35 Відповісти
В сосны - нет, разве что в елки-палки.
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03.11.2020 00:55 Відповісти
т.е. зеля тоже будет по крышам амстердама бегать?))))
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02.11.2020 23:39 Відповісти
ГосподИ! А є кордони беззаконня у виконанні цього НАР(комана)ЦИС(цикуна)А (бсолютного невігласа)?
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02.11.2020 23:40 Відповісти
А зебілки дійсно бачать все навкруги у якомусь кривому дзеркалі. Каже Ліза, а складається враження, що це Татьяна Лайф.
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02.11.2020 23:40 Відповісти
Ох и дура . Ну Осел или сознательно идиотов в СН набрал или они просто бояться быть умнее , чем Осел Оманский.
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02.11.2020 23:43 Відповісти
офигеть, ну и вы наголосовали, это же надо постораться таких изумрудов найти.
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02.11.2020 23:44 Відповісти
"Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського - Цензор.НЕТ 3570 я тоже думал что на форуме Цензора срез общества...
А фиг там - на форуме цензора витающие в облаках идеалисты, далеко оторванные от реальности...
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02.11.2020 23:52 Відповісти
Ч"їво жь Ви дєлиїті зьдєся,русккєй?
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02.11.2020 23:56 Відповісти
живу я здесь...
потому как мне импонирует местное большинство...
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03.11.2020 00:01 Відповісти
Ти ба! А я живу ТУТ.Хоча хіба це життя? Ваші ж риб"ятки керують.Тому й така дупа тут всюди.
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03.11.2020 00:06 Відповісти
А ведь клин клином выбывают---больше нечем! Победителей не судят! И не только грузины. А румыны? С 5 метров с АКМ шмальнули деда с бабой---и дело пошло. В белых перчатках только эстеты дрочат!
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02.11.2020 23:59 Відповісти
лівійці також "шмальнули". Далеко продвинулись?
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03.11.2020 00:19 Відповісти
Так ведь тут иное. Шмальнули не шмальнули---ливийцы или румыны, или даже итальянцы что за ногу повесили дуче. Встал вопрос Рубикон переходить----переходите. решено мосты сжечь---жгите----но уходя уходите и не оглядывайтесь! Тогда к цели идут и приходят. А когда сначала за руки брались от Львова до Киева, с гарматок шмаляли Тарасовой круче под Каневом---а потом комуняк с уркам выбирали---ну так ешьте. Или жуйте. Но срать будет нечем. Что и наблюдаем.
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03.11.2020 20:35 Відповісти
слухайте, ну люди ж не клони. Не можуть колективно мислити, не вміють просто, та і не повинні цього робити, лише для того, щоб відповідати вашим стандартам. Та і не всі хотять змін, на жаль. Тих, хто вже присмоктався до годівниці цілком все влаштовує. А змін мають хотіти всі, тобто, все суспільство, чи, принаймні, його переважна більшість. Тоді і будуть робити зміни.
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03.11.2020 23:25 Відповісти
Вата зрадила Зеленського і перейшла у наступ. Треба допомогти Зеленському зрадити вату, ця ситуація дуже корисна для патріотичних сил.
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03.11.2020 00:03 Відповісти
Втопити нах всю вату.Було б корисно.
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03.11.2020 00:08 Відповісти
Вата не тонет, нужен иной способ утилизации.
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03.11.2020 07:13 Відповісти
Бо г.вно та їх вата.
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03.11.2020 21:47 Відповісти
на 110 лет турмы наговорила
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03.11.2020 00:05 Відповісти
Грузия передовая держава? Хега се. Удивлен, и никому не желаю быть в таких "передовиках")))
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03.11.2020 00:08 Відповісти
А Грузія "передовая держава"?? Перший раз про таке чую. Мати одне хай і дуже красиве курортне місто, це ще не означає бути "пєрєдовой дєржавой".
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03.11.2020 00:18 Відповісти
перепрошую, це тільки мені пані богуцька нагадує птеродактеля?? Чи в мене є однодумці? )))
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03.11.2020 00:22 Відповісти
Є. Тільки більше схоже на вилупеня птеродактеля. Таке ж недолуге, нікчемне і безпорадне
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03.11.2020 01:01 Відповісти
Я давно про це писав, вірте очам своїм.
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03.11.2020 02:03 Відповісти
"Если бы Саакашвили действовал по букве закона..."

Тепер я розумію, чого поразку своєї політичної сили він назвав перемогою, а отримані 27% голосів видав за "почти 50 процентов".
https://www.youtube.com/watch?v=DqgipICk1fU&feature=emb_logo
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03.11.2020 00:46 Відповісти
Там теж є 73% дурнів які ждуть манни небесної
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03.11.2020 07:36 Відповісти
Да , но в Грузии не было миллионов пахатного чернозёма , за который сейчас борются грантодатели "антикоорупционеров" ... десятилетия содержащие таких как Шабунин ради вот такого момента Х .

Омерзительный эфир был сегодня на ICTV ... Пропаганда мадагаскаризации Украины на 10 ртов в разноголос .

Оне уже даже не скрывали от волнения , шо бздят одного . Хер они клали на НАБУ и НАЗК (бо за 6 лет нихера не сделали) , их трясёт только от одной мысли , шо КС запретит им продавать чернозём иностранным банкам без ограничений .

Маски сброшенны и терь понятно , шо их работодателям чхать на коррупцию . Это было ясно ещё в каденцию Пороха -- но хоть как-то вуалировалось . И не было воя когда Порох 5 лет затягивал создание АСУ . А тут стоило продавить распродажу с молотка земли , как все грантоеды и их работодатели встали на дыбы . Моментально встали .

Причём , что характерно . Тот же ЗЕ начал защищать абсолютно ватный суд с окружной , там где судья-чекист Волк засел ...
Но им срочно понадобилось сменить КСУ ... Хотя там из 18 возможных судей только 3 от Ибуковича остались . А на окружной - там весь состав от Портнова .
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03.11.2020 00:56 Відповісти
До відома: G2 Elvic Vic - відомий апологет баби бені
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03.11.2020 02:48 Відповісти
Ну так и Зеля не Михо. У них был Бендукидзе, у нас он коллективный.
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03.11.2020 01:04 Відповісти
а с каких пор Грузия передовая держава и в чём? "Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського - Цензор.НЕТ 1533
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03.11.2020 01:41 Відповісти
Закони існують для того щоб їх виконувати бо інакше країна перетвориться в Дике Поле.
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03.11.2020 02:01 Відповісти
Карл Волох

Насправді, всі давно вже бачили і розуміли, що фейковий преЗЕдент не керує нічим, крім невеликої групи людей із власного офісу й не продукує нічого, крім тупуватих відосиків.

Але політики чекали формального підтвердження. І місцеві вибори їм його дали.
Тому швидкість, з якою летітиме в прірву Янелох найближчим часом перевищить навіть ту, з якою туди падає українське суспільство - завдяки його мудрому керівництву.
Першим доказом буде провал голосування законопроекту про розгін КС
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03.11.2020 02:49 Відповісти
Даже если не знать, что Саакашвили, это унылый, психически неуравновешенный Карлсон, то сравнение все равно ни капли не корректное. Ибо, зеленое чмо - ничем не рискует, ведь это не он, а парламент должен принять решение, и это первое о чем будет визжать потерпевший, когда его возьмут за маленькие яички, чтобы повесить за них, как новогоднюю игрушку. Так что прогиб Богуцкой не засчитан, пусть новое придумывает
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03.11.2020 03:06 Відповісти
Шо ?
З усієї Європи у Грузію уже їдуть на заробітки ?
А де ж ліворуціонер, на барикадах в Тбілісі чи в ресторані у Києві кендюх набиває ?
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03.11.2020 03:12 Відповісти
Как ни прискорбно но она права.
Вот только почему-то противозаконно зе-мрази способны действовать только против интересов Украины.
Да и вообще. любой уважающий себя стране, ненужны спецслужбы, которые действуют в рамках закона. Для того чтобы действовать в рамках закона достаточно обычных ментов.
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03.11.2020 06:54 Відповісти
Незаконным путём только диктатуры строятся. Все европейские государства построены только по букве закона, и у них самый низкий уровень коррупции. А Богуцкая должна сидеть в тюрьме за убийство, но почему то не сидит. Может она в СН скрывается от наказания, вам не кажется?
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03.11.2020 08:31 Відповісти
Грузія така передовп держава , як богуцкая політик . І де ці слуги такі рила беруть ? Верещук , богуцкая ... . І не тільки слуги - в жопозж "не гірші" . Голівуд з своїми фільмами жахів відпочиває - подивіться на ківі .
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03.11.2020 08:40 Відповісти
Если шмаркля и нарушает законы, то нарушает их в угоду корупционеров и олигархов. Интересно, вот наша страна единственная в мире готовая продавать землю участками по 10 000 га. Это сделано в интересах олигархов или мелкого фермерства ?
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03.11.2020 08:42 Відповісти
Звуковое обращение Зеленского к своей же партии СН повергло в шок. Это фразы взятые из совкового периода как говорили тогда "требовательного руководителя" . У него просматриваются замашки смеси большевичка и диктатора, чего только стоит фраза "история не судит победителей".
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03.11.2020 08:45 Відповісти
Звуковое обращение Зеленского к своей же партии СН повергло в шок. Это фразы взятые из совкового периода как говорили тогда "требовательного руководителя" . У него просматриваются замашки смеси большевичка и диктатора, чего только стоит фраза "история не судит победителей".
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03.11.2020 08:46 Відповісти
Как много среди коментов глупых хозяев. ВР пишет законы для совершенной демократии, а у нас не демократия, а алергократия. Потому как не старайся, а взять за мошонку чЕртА с деньгами не получится даже у Исуса Христа. А вам подавай, как всегда коммунизм, и сейчас. Человек у власти полтора года, а вы желаете манны небесной да ещё и на шару. И права эта Депутат когда ТАК говорит - не получится перешибить соплёй оглоблю. А если кому ещё не дошло, так вы умные книги читайте в интернете, а то всё больше порнуху смотрите пуская слюни. Потому и дураков плодите на свет.
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03.11.2020 08:53 Відповісти
видно ви багато розумних книжок читаєте. Відразу видно інтелігентну людину.
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03.11.2020 15:22 Відповісти
Що ти тут настрочило ? По собі всіх не міряй . А твоя "человєк-сопля" за півтора року так нагадило , що кравчук-кучма-янукович разом взяті відпочивають .
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03.11.2020 17:51 Відповісти
З якої пори Грузія стала передовою країною ? там навіть промисловості нема ,наслухались казок від Саакашвілі.
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03.11.2020 08:57 Відповісти
Ух ты!
Оказывается нас-рать на закон - благо для государства.
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03.11.2020 09:14 Відповісти
А чем ты, шалевка, будешь отличаться от воров в законе? Почему меня наказывают по закону, а вам все можно? Почему она не на панели, там нарушай закон, я за. Просто не нахожу слов, кто пришел во власть. Господи, избавь от єтого муссора, пить брошу.
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03.11.2020 09:33 Відповісти
Он як заспівала ця ґебнюцька *****. Пригадую, що в часи Порошенка говорила цілком протилежне.
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03.11.2020 10:06 Відповісти
і тепер мішка сцить заїхати додому. Якщо Зе також так хоче, то прапор йому в руки. Правда мишко закінчував міжнародні відносити в Шевченка, а те що зе закінчив взагалі універ є трохи сумніви.
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03.11.2020 15:20 Відповісти
Сумнівів ніяких - НІЧОГО воно не закінчувало .
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03.11.2020 17:55 Відповісти
 
 