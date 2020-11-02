"Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат із фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила про те, що підтримуватиме законопроєкт президента Володимира Зеленського про Конституційний суд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.
Богуцька зазначила: "Сьогодні на засіданні фракції я виступила на підтримку президента.
Я категорично проти напівзаходів. Нагадала, що майже за 30 років Незалежності кожен президент міняв Конституцію під себе. І тільки Зеленський не пішов до "суддів" на уклін.
Саме вони дозволяли всі 30 років ґвалтувати Конституцію і наші з вами права.
Так от, нехай хоча б раз дадуть відповідь за свою марність і безкарність.
Вони оточили себе п'ятиметровим (у товщину) бетонними парканом "законності", яка зробила з них Касту Недоторканних.
Категорично підтримую президента!
І закликаю своїх колег не бути тестом і не мимрити про "процедуру".
У нас лише 5 років, з яких ми вже більше рокуґ. Ми прийшли все змінити. І без радикальних дій у нас нічого не вийде.
Якби Саакашвілі в Грузії діяв за буквою закону, Грузія досі була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою європейською Державою, яку створив Міхеіл.
Чи готові ми передати дітям країну без корупції, бюрократії і чванства? От якщо готові, треба діяти, а не пояснювати, чому це неможливо.
Завтрашній день багато пояснить".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Свой ФСБУшник - есть
Свой МВДшник - есть
Своя моноплесень - есть
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А вообще меня поражают эти любители "Сильной руки"
Грузия обязательно доведет до конца процесс вступления в НАТО, заявил премьер республики Гиоргий Гахария.
«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», - говорится в исследовании организации, с которым ознакомился RT.
При этом в документе указывается, что Литва смогла разработать тактический ответ «российской угрозе» путём объединения усилий с гражданским обществом. А в Грузии подобных тактических шагов никогда не предпринимали.
Грузия закрыла коридор для России в Армению, построила газо- и нефтепроводы из Азербайджана в Турцию (поэтому Южный и Турецкий потоки пустые сейчас), и открыла коридор из Турции в Азербайджан.
Грузия ведёт "гибридную" войну против оккупанта, в результате чего Россия потеряет Армению.
В Армении через пяток лет проснутся и будут строить по-настоящему независимое государство. И никто его не будет использовать, как прокладку между Турцией и "русским миром".
1. Коридор для военной помощи Армении закрыт. Россия летает в Армению через Иран, который уже намекал, что братья-шииты Азербайджана ему также дороги.
2. Основной Азербайджан не имеет общей границы с Турцией - Грузия предоставила и для экономики Азербайджана, и для военной помощи.
Подскажите. ?
причем, не барыги, а абсолютно простые люди говорили, что Миша бандит, бизнес за один лари отжимал
Ведь можно же с ним как Михо в Грузии делал.
Но нет, они неприкасаемы!
1. срочно принять закон о противодействии коллаборционизму
2. организовать сдачу Коломойского и Боголюбова американцам
По первому пункту сядет Метверчук, по второму - Беня
Овощь хотя бы завгаром был, а это - клоун
Путин дед угрюмый, ему клоуны не нужны
Чи ще не пучт?
А, може, це її просто пучить?
А фиг там - на форуме цензора витающие в облаках идеалисты, далеко оторванные от реальности...
потому как мне импонирует местное большинство...
Тепер я розумію, чого поразку своєї політичної сили він назвав перемогою, а отримані 27% голосів видав за "почти 50 процентов".
https://www.youtube.com/watch?v=DqgipICk1fU&feature=emb_logo
Омерзительный эфир был сегодня на ICTV ... Пропаганда мадагаскаризации Украины на 10 ртов в разноголос .
Оне уже даже не скрывали от волнения , шо бздят одного . Хер они клали на НАБУ и НАЗК (бо за 6 лет нихера не сделали) , их трясёт только от одной мысли , шо КС запретит им продавать чернозём иностранным банкам без ограничений .
Маски сброшенны и терь понятно , шо их работодателям чхать на коррупцию . Это было ясно ещё в каденцию Пороха -- но хоть как-то вуалировалось . И не было воя когда Порох 5 лет затягивал создание АСУ . А тут стоило продавить распродажу с молотка земли , как все грантоеды и их работодатели встали на дыбы . Моментально встали .
Причём , что характерно . Тот же ЗЕ начал защищать абсолютно ватный суд с окружной , там где судья-чекист Волк засел ...
Но им срочно понадобилось сменить КСУ ... Хотя там из 18 возможных судей только 3 от Ибуковича остались . А на окружной - там весь состав от Портнова .
Насправді, всі давно вже бачили і розуміли, що фейковий преЗЕдент не керує нічим, крім невеликої групи людей із власного офісу й не продукує нічого, крім тупуватих відосиків.
Але політики чекали формального підтвердження. І місцеві вибори їм його дали.
Тому швидкість, з якою летітиме в прірву Янелох найближчим часом перевищить навіть ту, з якою туди падає українське суспільство - завдяки його мудрому керівництву.
Першим доказом буде провал голосування законопроекту про розгін КС
З усієї Європи у Грузію уже їдуть на заробітки ?
А де ж ліворуціонер, на барикадах в Тбілісі чи в ресторані у Києві кендюх набиває ?
Вот только почему-то противозаконно зе-мрази способны действовать только против интересов Украины.
Да и вообще. любой уважающий себя стране, ненужны спецслужбы, которые действуют в рамках закона. Для того чтобы действовать в рамках закона достаточно обычных ментов.
Оказывается нас-рать на закон - благо для государства.