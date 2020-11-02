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Зеленський (10456) КС (942)

Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає спробою узурпації влади подачу законопроєкту про припинення повноважень нинішнього складу Конституційного суду.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується узурпації влади, то я нікого з цих суддів півтора року не знав, не бачив, я не знав їхніх прізвищ, не спілкувався з ними. Я спілкувався тільки з головою Конституційного суду, якому сказав, що є "червоні лінії" для українського суспільства, якщо "ми не хочемо повернутися через ваші рішення на 10 років назад у минуле". Це Вищий антикорупційний суд, це земельна реформа, банківська реформа, це наші зобов'язання перед Україною, нашим суспільством, те, що я обіцяв як президент, і обіцяла наша партія", - сказав президент.

Зеленський вказав, що поважає Конституційний суд як інститут, але у нього багато питань, як і в експертів, і в українського суспільства до нинішнього складу КС.

"Тому коли ми говоримо про перезавантаження, ми говоримо про доброчесність суддів. Щоб вони захищали Україну, кожного громадянина, Конституцію, і не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували", - підкреслив глава держави.

Читайте також: Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він має піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького

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Топ коментарі
+31
Як там твоя хатинка себе почуває?
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02.11.2020 23:26
+29
Спектакль "Судді погані, зеленський - хороший". Режисер - І. Коломойський. Сценарій: Главное разведывательное управление РФ. В ролях: Зеленський, Медведчук, Портнов, корисні ідіоти. В епізодах: Кравчук, Парасюк, Семенченко, Соболев. Режисер- Аслан Бадоєв. Вироблено на студії "Останкіно".
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02.11.2020 23:30
+23
Так ти ж сам призначив голову КСУ тупіцького! На фіг ці брехні вже і далі розводити.
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02.11.2020 23:26
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Пусть сначала эти Морды откроют свои декларации и своих родственников - НАШЛИ КОМУ ДОВЕРИТЬ УКРАИНУ !!!

Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9792
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02.11.2020 23:55 Відповісти
для Шарікових
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03.11.2020 00:02 Відповісти
Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9789
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03.11.2020 00:10 Відповісти
Коломойский, Ахметов и Медведчук.
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03.11.2020 11:22 Відповісти
😀😀😀
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03.11.2020 11:22 Відповісти
Можно. Есть такие органы. Их сейчас Зеля "реформирует". Каким боком НАЗК к судьям вообще?
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03.11.2020 01:14 Відповісти
"мы за все хорошее, - против всей херни"=)
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02.11.2020 23:49 Відповісти
*...надо что бы....*. Так нахера они в судьи шли? Именно для того что бы покупать землю, дома , квартиры, Лексусы и в Крыму ещё раз или три раза тоже самое. Про совках была поговорка---Есть деньги----судись. Нет денег---садись.
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02.11.2020 23:54 Відповісти
Так нахера они в судьи президенты шли? Именно для того что бы покупать землю, дома , квартиры, Лексусы и в Крыму ещё раз или три раза тоже самое. Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9813
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03.11.2020 01:16 Відповісти
Нада что бы судьи КС перед заходом на должность проверялись на детекторе лжи прилюдно.И не будет проблем.
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02.11.2020 23:54 Відповісти
Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3726
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03.11.2020 00:10 Відповісти
их там же проверяли на "доброчесність", ну, пытались,и все равно сколько - там "недоброчесних" очень успешно пролезло (при поддержке других, уже как бы "доброчесних", но видимо - не очень)
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03.11.2020 07:28 Відповісти
ЖАлкое зрелище- это каждый долбодятел который за него проголосовал!
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02.11.2020 23:57 Відповісти
Ничего ничего
У нас в Словакии за один день арестовали 11 судей за телефонные переговоры с заказчиками из власти .

так что и украинскую судейскую мафию пора потрясти
А заодно арестовать мертветчука и Портнова
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03.11.2020 00:01 Відповісти
ось це правильно- АЛЕ ПО ЗАКОНУ!
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03.11.2020 00:03 Відповісти
Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть, как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов- отметил Кравчук.
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03.11.2020 00:07 Відповісти
Через неправомірні рішення , співпрацю з ворогом , корупцію і зраду Батьківщини , КС перестав бути судом по факту і став нікчемним . Отже сміло можна всіх арештовувати , позбавляти всього і паяти довічно з конфіскацією майна їхнього власного , а також родичів , кумів , сватів і найближчих друзів . І народ одобрить і для бюджету корисно .
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03.11.2020 00:02 Відповісти
справи покажітьна них від Вовчиного ГБР та Вовчиного Прокурора - ПО ЗАКОНУ!
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03.11.2020 00:04 Відповісти
На фото. Зеленский осунулся, или фото "удачное" выбирают?
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03.11.2020 00:05 Відповісти
взял бы и присоветовал тупицкому, как оформить недвижимость в крыму, а то бедолага мучается до сих пор в сомнениях Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1731
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03.11.2020 00:06 Відповісти
Ситуация будет развиваться по нарастающей, так как КС, загнанный в угол, сдерживаться в дестабилизирующих страну решениях не станет… А президент демонстрирует удивительное умение из многообразия вариантов выбирать наихудший - для страны и для него лично.
Как вы помните, наша волшебная до невменяемости страна ОЗ - это Окружение Зеленского. (с)
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03.11.2020 00:06 Відповісти
Звіра затягують у пастку. Думаю, це початок обнулення преЗедента.
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03.11.2020 00:16 Відповісти
Подивись спочатку на себе!
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03.11.2020 00:14 Відповісти
Цей агітаційний марш за розгін судей- 1. Для Шарікових побунтувати проти сук судей і ваащє - майдан шарікових завести. 2. Замінити слуг КС на абсолютно своїх для олігархів.( для цього й шаріковвих заводять отих з 73-ох відсотків) 3. Вовці обіцяють вєчноє царство зі своїм КСУ!
4. Москві кажуть - ось почекайте з цього ми й почнемо розвлювати Україну. 5. Медведчуку - НАДІЯ НА ЦАРСТВО!
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03.11.2020 00:21 Відповісти
Лєнка-ополчєнка йому не сказала, шо теж купила нерухомість у Криму? Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5591
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03.11.2020 00:33 Відповісти
Судья ж обяснил шо он ничего не покупал, а только переоформил. Куплено было много лет назад, и чтоб не отжали кацапы по своему реестру - пришлось переоформлять.
А вот вовочка точно купил уже во время оккупации Крыма апартаменты! Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1771
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03.11.2020 01:01 Відповісти
Причем там земля в Крыму, там вопрос намного сложнее.
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03.11.2020 01:02 Відповісти
Та не могли эти судьи такое зло для Украины сделать только за то что там один судейка купил землю в Крыму.
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03.11.2020 01:04 Відповісти
Подождите, а Крым украинский? Так почему тогда там землю нельзя покупать?
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03.11.2020 01:05 Відповісти
По закону РФ нельзя, это незаконно.
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03.11.2020 01:10 Відповісти
бабло \"налоги"?\ дали оккупантам, причем - бюджетное бабло, так как судья не имеет (не должени иметь других источников дохода) - а это коллаборационизм и вообще спонсирование терроризма. никто не мешал подать этому судье в суд на кацапов (законы же знает, не бабушка в 70 лет с разбомбленной и отжатой хатой у чинуш на приеме), но он решил что спонсирование убийств украинцев оно лучше и быстрее окупится.
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03.11.2020 07:34 Відповісти
Надо, чтобы президент защищал Украину, а не покупал землю в Крыму и потом ее не декларировал, - Зеленский

Та не, бред какой-то
Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8285
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03.11.2020 01:07 Відповісти
Можно подумать что у Зеленского в Крыму нет ничего .
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03.11.2020 11:23 Відповісти
Так отож😁
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03.11.2020 13:06 Відповісти
Покупка судьей "КС" земли в Крыму по законах РФ это подсудное дело, здесь не может быть и речи о таких декларациях.
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03.11.2020 01:08 Відповісти
Вах-вах-вах...
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03.11.2020 01:22 Відповісти
Если конституционные судьи после всех тех гадостей, которых публично и взахлеб наговорил о них Зеленский, не будут изгнаны из столичного здания на ул. Жилянской, 14, то обыватель ни за что не поверит в победу Зеленского. А скорее поверит в то, что Зеленского опять постиг облом.
Тем более что подобные обломы уже стали традицией. За что Зеленский не берется, все у него валится из рук. Борьба с коронавирусом закатана в асфальт. «Всеукраинский опрос» организован и проведен настолько позорно, что ответы на «5 вопросов от Зеленского» до сих пор официально не объявлены. А по итогам местных выборов «слуги народа» утратили статус лидера электоральных симпатий, несмотря на агитационный тур в поддержку своей партии, проведенный лично Зеленским под предлогом хвастовства «Большим строительством».

Война с "чертями" из КС. Как окно возможностей может придавить Зеленского - Юрий Вишневский
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03.11.2020 01:44 Відповісти
Зеленский и его офис на Банковой продемонстрировали полную профнепригодность. Конституционное представление, оспаривающее электронное декларирование для чиновников, 47 нардепов внесли еще 5 августа. То есть до 27 октября, когда Конституционный суд принял свое решение, Банковая имела более двух с половиной месяцев, чтобы подготовить план «А» и план «Б».
Сделать нужно было всего лишь три пустяшные вещи.
Во-первых, провести душещипательные беседы о ценностях Зеленского с главами группировок внутри фракции «слуг народа».
Во-вторых, с подчеркнуто глубоким уважением провести переговоры с лидерами «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» и их парламентских фракций.
В-третьих, заблаговременно поставить в известность о своих планах представительство ЕС и посольства стран G7.
Дальше можно было ничего не делать. От вышеперечисленных источников по разным каналам к конституционным судьям дошла бы информация о том, что в Верховной Раде уже есть 300 голосов под их позорную отставку. И что не хватает только пары-тройки дурно пахнущих судебных решений, чтобы эта гильотина, возведенная над головами судей, опустилась.
Зеленский чуть-чуть перепутал последовательность. Он сначала провел СНБО и подписал его решение, а только потом начал консультации с депутатами и послами. Будет не удивительно, если история тоже чуть-чуть перепутает и вместо позитивных возможностей подбросит ему в окошко негативных.
А он уже начал готовить пути к отступлению и выдавать это за победу, да еще и в исторических масштабах. «История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение», - заявил он в аудиообращении к «слугам народа» на четвертый день после подписания пресловутого указа. Все это совсем не похоже на триумфальную поступь победителя. А непобедителей история судит.
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03.11.2020 01:46 Відповісти
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наконец то первый нормальный президент за всю историю независимой Украины
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03.11.2020 03:17 Відповісти
Ти наверно з кагорти "я не лох".або просто маланец,щоб навести таке припущення.
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03.11.2020 10:00 Відповісти
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все верно сказал.
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03.11.2020 04:06 Відповісти
Давай Земля!И даже батька Лукашенко тебя зауважает.Если все пройдет по твоему будешь президентом!
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03.11.2020 05:47 Відповісти
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Зеленский прав
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03.11.2020 06:50 Відповісти
Зара крадії та кацапи почнуть захищати Україну. Тримай кишеню ширше.
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03.11.2020 07:10 Відповісти
Системна криза яка спільно створена тупою владою і корумпованими суддями. Ті судді, які порушили Конституцію повинні бути негайно звільнені, а ті що вже на пенсії також позбавлені і її (250 000 грн) і бути в трибуналі на допитах, разом з Зеленським. Яка різниця між суддею, який оформив в окупанта своє майно, і президентом який в супереч Конституції без референдуму продав всю землю України? І той, і той є злочинці. А як можна мати в Києві по 300 га землі, коли за Законом її можна приватизувати лише 10 соток? Якась країна олігофренів і бандитів. Ця системна криза беззаконня повинна бути вирішена повним перенавантаженням влади і судів їх новими перевиборами.
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03.11.2020 08:16 Відповісти
І той, і той є злочинці. В чому сенс запитання?
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03.11.2020 08:48 Відповісти
Звичайно злочин!
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03.11.2020 08:55 Відповісти
Зеленский заплатил налог когда покупал собственность в Крыму, точно так же как и Тупицкий.
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03.11.2020 11:25 Відповісти
вбоге, "а помнишь, как все начиналось"?

Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8762
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03.11.2020 08:21 Відповісти
И шо этот клоун имеет против покупки земли украинцами в Украине?
Или для него Крым уже не украинский?
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03.11.2020 09:11 Відповісти
на оккупированных территориях действуют особые правила, в том числе и для чиновников и гос.служащих. для них в особенности. идиота не включай.
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03.11.2020 12:51 Відповісти
У Китая есть несколько стратегий победы в войне. Одна из них:
"1) Сдаемся в плен небольшими группками по 10-15 млн. чел.
2) Смотрим кто у кого в плену."
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03.11.2020 14:08 Відповісти
С ихними зарплатами они могут купить весь Крым, не словом, а делом возвращают Крым Украине
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03.11.2020 09:44 Відповісти
А про власність в Криму---це він про себе.
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03.11.2020 09:54 Відповісти
Влада влаштувала колотнечу навколо Конституційного Суду, як тільки зрозуміла, що той може скасувати її корупційні рішення і зупинити колонізацію країни. Щойно Суд прийняв до розгляду подання про неконституційність розпродажу української сільськогосподарської землі, стратегічної власності, введення грального бізнесу в країні, створення іноземних наглядових рад у державних корпораціях, суддів почали залякувати й шантажувати, вимагаючи змінити їхню позицію. https://www.youtube.com/watch?v=7zYRzEem3vY
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03.11.2020 10:04 Відповісти
хуцпа
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03.11.2020 13:09 Відповісти
?:%издеть он мастак) еще и пламенно так... )
жена дура до сих пор от него тащится, говорит честный)
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03.11.2020 14:55 Відповісти
він не чесний. Він "людяний" чи типу "сердечний", "чуттєвий" жінки таких *******.
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03.11.2020 15:13 Відповісти
Бабы - дуры!
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03.11.2020 18:11 Відповісти
йой буба, так в тебе твій друг дитиннства голова сбу. Хай вирішує питання.
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03.11.2020 15:11 Відповісти
А ви кажете,що в нас пенсіонери бідні!!! Ось бачите,як 80-річні старушенції дарують своїм " ніщебродам" дітям -суддям такі кошти. А якщо чесно, то це ганьба, коли судді ховають справжню вартість житла і як наслідок - бюджет недоотримує податки з продажу або покупки житла. Але топ цинізму - це те,що суддям,прокурорам дозволяється привативазувати службове житло. З якого дива? Вони що замалу зарплату отримують і не можуть дозволити собі його купити? УПИРІ!!!
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04.11.2020 16:23 Відповісти
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