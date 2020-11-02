Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський не вважає спробою узурпації влади подачу законопроєкту про припинення повноважень нинішнього складу Конституційного суду.
Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується узурпації влади, то я нікого з цих суддів півтора року не знав, не бачив, я не знав їхніх прізвищ, не спілкувався з ними. Я спілкувався тільки з головою Конституційного суду, якому сказав, що є "червоні лінії" для українського суспільства, якщо "ми не хочемо повернутися через ваші рішення на 10 років назад у минуле". Це Вищий антикорупційний суд, це земельна реформа, банківська реформа, це наші зобов'язання перед Україною, нашим суспільством, те, що я обіцяв як президент, і обіцяла наша партія", - сказав президент.
Зеленський вказав, що поважає Конституційний суд як інститут, але у нього багато питань, як і в експертів, і в українського суспільства до нинішнього складу КС.
"Тому коли ми говоримо про перезавантаження, ми говоримо про доброчесність суддів. Щоб вони захищали Україну, кожного громадянина, Конституцію, і не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували", - підкреслив глава держави.
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судьипрезиденты шли? Именно для того что бы покупать землю, дома , квартиры, Лексусы и в Крыму ещё раз или три раза тоже самое.
У нас в Словакии за один день арестовали 11 судей за телефонные переговоры с заказчиками из власти .
так что и украинскую судейскую мафию пора потрясти
А заодно арестовать мертветчука и Портнова
Как вы помните, наша волшебная до невменяемости страна ОЗ - это Окружение Зеленского. (с)
4. Москві кажуть - ось почекайте з цього ми й почнемо розвлювати Україну. 5. Медведчуку - НАДІЯ НА ЦАРСТВО!
А вот вовочка точно купил уже во время оккупации Крыма апартаменты!
Та не, бред какой-то
Тем более что подобные обломы уже стали традицией. За что Зеленский не берется, все у него валится из рук. Борьба с коронавирусом закатана в асфальт. «Всеукраинский опрос» организован и проведен настолько позорно, что ответы на «5 вопросов от Зеленского» до сих пор официально не объявлены. А по итогам местных выборов «слуги народа» утратили статус лидера электоральных симпатий, несмотря на агитационный тур в поддержку своей партии, проведенный лично Зеленским под предлогом хвастовства «Большим строительством».
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Сделать нужно было всего лишь три пустяшные вещи.
Во-первых, провести душещипательные беседы о ценностях Зеленского с главами группировок внутри фракции «слуг народа».
Во-вторых, с подчеркнуто глубоким уважением провести переговоры с лидерами «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» и их парламентских фракций.
В-третьих, заблаговременно поставить в известность о своих планах представительство ЕС и посольства стран G7.
Дальше можно было ничего не делать. От вышеперечисленных источников по разным каналам к конституционным судьям дошла бы информация о том, что в Верховной Раде уже есть 300 голосов под их позорную отставку. И что не хватает только пары-тройки дурно пахнущих судебных решений, чтобы эта гильотина, возведенная над головами судей, опустилась.
Зеленский чуть-чуть перепутал последовательность. Он сначала провел СНБО и подписал его решение, а только потом начал консультации с депутатами и послами. Будет не удивительно, если история тоже чуть-чуть перепутает и вместо позитивных возможностей подбросит ему в окошко негативных.
А он уже начал готовить пути к отступлению и выдавать это за победу, да еще и в исторических масштабах. «История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение», - заявил он в аудиообращении к «слугам народа» на четвертый день после подписания пресловутого указа. Все это совсем не похоже на триумфальную поступь победителя. А непобедителей история судит.
Или для него Крым уже не украинский?
"1) Сдаемся в плен небольшими группками по 10-15 млн. чел.
2) Смотрим кто у кого в плену."
жена дура до сих пор от него тащится, говорит честный)