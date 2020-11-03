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Новини Політика України
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ВР (8166) Зеленський (10456) КС (942) Верещук (232)

Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у коментарі LB.ua.

"Те, що я можу спрогнозувати - законопроєкт в залу не попаде для голосування саме президентський. Тому що не бачу там кількості голосів, мені видається, що їх немає там 226, і абсолютно очевидно, що це точно не той шлях, який би мали обрати ми, шукаючи конституційну правову площину", - повідомила Верещук.

Вона додала – всі у фракції погоджуються з тим, що Конституційний суд втрачає суспільну легітимність і без політичної оцінки суддям не обійтися. Парламент планує зробити заяву, яка міститиме таку оцінку.

"Розглядаємо шляхи щодо вдосконалення нормативно-правої бази - кількість суддів для прийняття рішення... Ми не залишаємо інструментів, які є в правовому полі, політичне поле через заяву, і законопроєкт, який ми подали - повертаємо все, що було скасовано КС в попередній стан, беремо два місяці, щоб напрацювати внесення змін до відповідних законів антикорупційних", - додала вона.

Читайте також: Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Верещук зазначила, що законопроєкт Разумкова і понад 100 інших нардепів можуть ухвалити на засіданні Ради вже 4 листопада.

"Нам немає наразі нагальної потреби, щоб виходити і ламати Конституцію, щоб кожне наше рішення погіршувало... Відновлюємося в попередній стан, беремо два місяці, щоб внести зміни відповідні, які потрібно, робимо політичну заяву, вирішуємо питання щодо наших представників (суддів)", – підсумувала Ірина Верещук.

За її словами, також вірогідний варіант скасування указу про призначення главою КС Олександра Тупицького та повернення на цю посаду Станіслава Шевчука.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+31
Все. Вовіка Слуґі послали...
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02.11.2020 23:43
+29
им некогда красотой заниматься
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4077
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02.11.2020 23:56
+26
борьба Микробов против Организма - как же ЗЕлень пучит ! Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 7180
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02.11.2020 23:41
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Правила форума Рада форумчан
хоспидя!.. до чего ж некрасивая!
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02.11.2020 23:41 Відповісти
Ти так м"яко висловився))
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02.11.2020 23:52 Відповісти
Верещук це слуга мафії, а Зеленський збирався цю жінку зробити мером Києва. Добре що вона не пройшла!
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03.11.2020 00:04 Відповісти
Гірше,це креатура мертвечука.
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03.11.2020 09:39 Відповісти
им некогда красотой заниматься
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4077
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02.11.2020 23:56 Відповісти
Вони просто Марії: одна Попінс, а інша Хвєдерація.
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02.11.2020 23:59 Відповісти
Ч"єч"єрькєная,Адхлабисьцєн,ЗахИрькєная,Верещучка і воно--наче близнюки.ДЄнісАВАЯ їх наздоганяє.Всі схожі на вівцю.

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03.11.2020 00:00 Відповісти
да и так видно, без сравнения, шо ирка - 2 вiдрi, а не каких-нить там полстакана.
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03.11.2020 00:38 Відповісти
Зіта і Гіта.
В одну з дощових ночей народжуються дві дівчинки-близнючки, яких одразу ж розлучають. Минає багато часу. Одна з сестер - Зіта - весь час гарує за трьох: на тітку, на дядька і на двоюрідну сестру. Тітка після смерті її батьків зробила з неї «попелюшку». Інша, Гіта - живе з названою матір'ю, що таємно забрала її в матері відразу після пологів. Гіта виступає на публіці разом з авантюристом Ракою та хлопчиком Чино. Вони обидві й не уявляють, що станеться, коли вони нарешті зустрінуться.
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03.11.2020 07:44 Відповісти
йома-йо - сестри!!?!? а може і клони(не путати з - коні-)
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03.11.2020 08:59 Відповісти
Обоє рябоє...
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03.11.2020 09:03 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4512
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02.11.2020 23:57 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 7723
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03.11.2020 00:13 Відповісти
Ну, вівці-вівцями. Овечі рила, навіть гриму не потрібно...
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03.11.2020 09:08 Відповісти
борьба Микробов против Организма - как же ЗЕлень пучит ! Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 7180
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02.11.2020 23:41 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 878 Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8734
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03.11.2020 07:45 Відповісти
Зеленский теряет влияние на фракцию
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02.11.2020 23:42 Відповісти
зеленый осел завел в Раду к корыту быдло ,быдло отъело харю и сказало "иди у сраку! "
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03.11.2020 08:28 Відповісти


Сергій Савка@rs_ssw 30 мин

Але таки здивував!
Загнати в розкішницю всю верхівку гілок влади + КС - це таки перевершило мої найсміливіші очікування!
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02.11.2020 23:42 Відповісти
Ах тыж ***** крашена...
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02.11.2020 23:43 Відповісти
Абізяна
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02.11.2020 23:46 Відповісти
Афьца.
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03.11.2020 00:01 Відповісти
НіадекВАТКА!
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03.11.2020 07:27 Відповісти
Баба хоча й не Мєр хоча й з - під Зажопінських, аполітичний нюх її не затьмарений ніяким порошком , як й у Разумкова.
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02.11.2020 23:43 Відповісти
Все. Вовіка Слуґі послали...
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02.11.2020 23:43 Відповісти
микробы взбунтовались
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02.11.2020 23:45 Відповісти
Поппинс. у тебя рейтинг 6%. Шо ты там мелишь своей сосной?
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02.11.2020 23:43 Відповісти
він буде дурний якщо сьогодня не розжене нах... ВР разом з тобою. може не ти та такі як ти завели його та Україну в таку сраку. Не ні. А сами ти з такими як ти
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02.11.2020 23:45 Відповісти
Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 428він буде дурний
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02.11.2020 23:47 Відповісти
ну помилився я
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03.11.2020 00:00 Відповісти
Вот только на этот раз КС не даст ему свое согласие. Сосать Зеля будет, тот орган котоым стучит по клавишам фортепиано.
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02.11.2020 23:54 Відповісти
Там врємєнємь не роялль була?
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03.11.2020 00:02 Відповісти
"Какая разница?" Да хоть орган из католического храма.
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03.11.2020 00:06 Відповісти
Очінь кака я разьньєдца.Хоча б і балалайка.Може б струнами відрізав і не плодив русккай вати...
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03.11.2020 00:10 Відповісти
І кому він зробить гірше? Так хоч на словах має свою більшість, а розпустить то дай Боже хоч 10% назбирати. Але питання в тому, якщо він і розпустить, то чи депутати ВР його послухають. Він вже нуль без палички. Це як мала дитина тупнула сердито ніжкою, а ніхто не злякався. Всі ці його погрози у серйозних дядьків викликають регіт
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03.11.2020 00:05 Відповісти
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
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02.11.2020 23:45 Відповісти
Блин,ну точно сводная сеструшка захеровой.
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02.11.2020 23:46 Відповісти
Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 1129
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02.11.2020 23:46 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 541
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03.11.2020 00:06 Відповісти
Подуйте ей на зонтик. Пусть летит.
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02.11.2020 23:46 Відповісти
Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 403
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02.11.2020 23:48 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8437
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02.11.2020 23:58 Відповісти
Сопля на крані дроті котить бочку на зелену соплю. Онехдот. Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 908
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02.11.2020 23:49 Відповісти
Вот и первая коллаборантша нарисовалась Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 2151
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02.11.2020 23:50 Відповісти
Когда народ соберёт майдан там и закон пройдёт и депутаты сразу приедут и всё остальное будет.
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02.11.2020 23:51 Відповісти
Верещук це та що на виборах облизня спіймала? Тоді одразу нах. Просто нах.
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02.11.2020 23:51 Відповісти
Нах--ще до виборів.Просто нах.Очінь просто.
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03.11.2020 00:04 Відповісти
Кто это?
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02.11.2020 23:52 Відповісти
Бунт на корабле?
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02.11.2020 23:52 Відповісти
Да , сейчас интересно наблюдать , як консервы коллаборантов будут открываться . Верещук первая открылась .
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02.11.2020 23:56 Відповісти
зонтик продала, с метлы слезла - полеты закончены. теперь можно о законах поговорить...
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 5716
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02.11.2020 23:54 Відповісти
Із грізних заяв бубочки вийшов великий пук на всю країну. Після краху на виборах і опитуванні, найвеличнішого лідера **********" навіть слуги вже не слухають.
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02.11.2020 23:55 Відповісти
Бабаніт - це вам не бабада! Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 6984
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02.11.2020 23:57 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 167
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02.11.2020 23:58 Відповісти
Верещучка, ты?
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03.11.2020 07:59 Відповісти
Це ти ківа ?
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03.11.2020 08:01 Відповісти
Беня атакує Зеленського.
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03.11.2020 00:04 Відповісти
То «Битва нанайських хлопчиків».
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03.11.2020 00:21 Відповісти
«Битва нанайських хлопчиків»
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03.11.2020 00:25 Відповісти
В общем, тут скорее сработает закономерность, как всегда в Украине.

Судьи совершили злодеяние. За злодеяние на таком уровне несут уголовную ответственность. Решение простое. Кстати, вроде как даже на время служебного расследования судьи должны быть отстранены. Что сделано? Ничего.

Длительность дебатов обратно пропорциональна сложности обсуждаемого предмета. Если предмет прост и понятен каждому, дебаты могут длиться почти бесконечно. Роберт Ноулз
Это про Украину.

И ещё. Эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени. «Закон Оулда и Кана»

И чем же ты оригинален, Зеленский? Голобородько бы быстро решил проблему. У него сомнений не было.
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03.11.2020 00:19 Відповісти
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8416

Сбитая парашютистка заверещала Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 5046
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03.11.2020 00:20 Відповісти
А шо ей делать, если киевляне послали эту бабу ягу? Здравствуй, Рава-Руська !
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03.11.2020 08:02 Відповісти
Верещук на фото похожа на Арестовича.
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03.11.2020 00:27 Відповісти
сосна медведчукчи...
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03.11.2020 00:32 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порохоботы, все на защиту Конституционного Суда от крововой зе-хунты!
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03.11.2020 00:36 Відповісти
Зачем? Нет такого дела, где зебанаты не обосрались. Не будем им мешать Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 9509
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03.11.2020 01:15 Відповісти
Зелена чорнорота...
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03.11.2020 00:40 Відповісти
Дають час на відміну мовного закону.
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03.11.2020 00:44 Відповісти
Йой, ти перестанеш спілкуватись українською!?
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03.11.2020 01:21 Відповісти
Верещук, Качура, Дубинский и прочая мразь предатели и пособники предателей Украины ЗаЖОПу и так называемых "судей".
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03.11.2020 01:01 Відповісти
Зєлєгскій ще нє прєдатєль, а то я заплутався вже?
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03.11.2020 01:20 Відповісти
ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА.👹🐸👹
(конституціонно-кризисна)
В понєдєльнік, ноль второго,
Я включив "Свободу слова"
І дивлюсь відвикшим оком
ВАЗелєнінський сходняк.
Шустрий Савік - вовк матьорий
Запросив на ето шоу
Найекспертнєйших експертов
Роздуплить нам, шо і як...


В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Потомушта в етом шоу
Роздуплять нам, шо і як.


В понєдельнік, ноль второго,
Бачу - штирить "ПолШестого":
Вспомнив Вітьку із Ростова
(Дєда Фрейд, тобі прівєт!)
Шаблєй в воздухє махає,
Раду розігнать лякає -
Янєлоху сложно понять,
Шо простих рєшеній нєт!


В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Мальчік сам не роздупляє
Шо простих рєшеній нєт!


В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
І волнуюсь, шо попкорна
На вівторок мало взяв.
Патамушта на фєйсбукє
Пишуть нєкоторі слуги
Шо хотєлкам пєрЗЕдєнта
Вєто Разумков наклав...


В понєдельнік, ноль второго,
Я дослухав "ПолШестого".
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
А в вівторок (да в вівторок), буде третє (точно третє)
Вже дождіцця (чуть осталось) - ви ж не дєті!
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
02.11.2020
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03.11.2020 01:42 Відповісти
Вы стоик! А я после второго слова выключил ту "Свободу слова", не мог смотреть и слушать говорильню "ПолШестого".
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03.11.2020 07:06 Відповісти
Хвеєрично!!!
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03.11.2020 09:17 Відповісти
Вышла из штопора с зонтиком.
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03.11.2020 09:24 Відповісти
-
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстріровані цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони до пори до часу добре підходили і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Українського народа .
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03.11.2020 05:01 Відповісти
господин Зеленский - Вы потеряли полтора года, играя по правилам с игроками, которые играли не по принятым нормальным правилам, а по своим, виртуальным... поэтому без тени сомнения - ламайте спину монстру коррупции... народ заждался смотреть на эти ожиревшие обрюзгшие лица чиновников, генералов без армий, и любые правильные решения, направленные на выход Украины в число нормальных стран будут приветствоваться... тот кто помнит правила, никогда не станет грамотным человеком...
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03.11.2020 05:15 Відповісти
Классный прикол. Спасибо поржал. Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 7603
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03.11.2020 09:48 Відповісти
Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?

Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4061
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03.11.2020 06:19 Відповісти
Коменти =вдячних= виборців на його сторіночці:
Володя, навіть, якщо б на твайом мєсті бил би какойта дурачьок, він би набагато менше шкоди б наробив для України((( Йди нах.р... (с)
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03.11.2020 06:46 Відповісти
С этой Мери Жопкинс давно все ясно - свалит к опзжоповцам Жаль ей. не жаль, а переметнется
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8709
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03.11.2020 07:15 Відповісти
Не дай Бог, такая приснится...
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03.11.2020 08:03 Відповісти
А ця руська рава Поппінс хто таке взагалі? Чому кожну шмару з Ради тут цитують і коментують?
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03.11.2020 07:24 Відповісти
Відколи ця горна клізма вирішує які закони приймать, а які ні. Воно ж дурнопотиле. Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 1385
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03.11.2020 07:35 Відповісти
Верещук - трансвестит? Хабло и мимика мужские у нее
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03.11.2020 08:36 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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03.11.2020 10:26 Відповісти
Верещук, у нас что, хвост крутит собакой? Сама подумай. Какие 2 месяца?
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03.11.2020 11:30 Відповісти
 
 