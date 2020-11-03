Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування
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Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у коментарі LB.ua.
"Те, що я можу спрогнозувати - законопроєкт в залу не попаде для голосування саме президентський. Тому що не бачу там кількості голосів, мені видається, що їх немає там 226, і абсолютно очевидно, що це точно не той шлях, який би мали обрати ми, шукаючи конституційну правову площину", - повідомила Верещук.
Вона додала – всі у фракції погоджуються з тим, що Конституційний суд втрачає суспільну легітимність і без політичної оцінки суддям не обійтися. Парламент планує зробити заяву, яка міститиме таку оцінку.
"Розглядаємо шляхи щодо вдосконалення нормативно-правої бази - кількість суддів для прийняття рішення... Ми не залишаємо інструментів, які є в правовому полі, політичне поле через заяву, і законопроєкт, який ми подали - повертаємо все, що було скасовано КС в попередній стан, беремо два місяці, щоб напрацювати внесення змін до відповідних законів антикорупційних", - додала вона.
Верещук зазначила, що законопроєкт Разумкова і понад 100 інших нардепів можуть ухвалити на засіданні Ради вже 4 листопада.
"Нам немає наразі нагальної потреби, щоб виходити і ламати Конституцію, щоб кожне наше рішення погіршувало... Відновлюємося в попередній стан, беремо два місяці, щоб внести зміни відповідні, які потрібно, робимо політичну заяву, вирішуємо питання щодо наших представників (суддів)", – підсумувала Ірина Верещук.
За її словами, також вірогідний варіант скасування указу про призначення главою КС Олександра Тупицького та повернення на цю посаду Станіслава Шевчука.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
В одну з дощових ночей народжуються дві дівчинки-близнючки, яких одразу ж розлучають. Минає багато часу. Одна з сестер - Зіта - весь час гарує за трьох: на тітку, на дядька і на двоюрідну сестру. Тітка після смерті її батьків зробила з неї «попелюшку». Інша, Гіта - живе з названою матір'ю, що таємно забрала її в матері відразу після пологів. Гіта виступає на публіці разом з авантюристом Ракою та хлопчиком Чино. Вони обидві й не уявляють, що станеться, коли вони нарешті зустрінуться.
Сергій Савка@rs_ssw 30 мин
Але таки здивував!
Загнати в розкішницю всю верхівку гілок влади + КС - це таки перевершило мої найсміливіші очікування!
будедурний
Привык во все дела впрягаться
кранідроті котить бочку на зелену соплю. Онехдот.
Судьи совершили злодеяние. За злодеяние на таком уровне несут уголовную ответственность. Решение простое. Кстати, вроде как даже на время служебного расследования судьи должны быть отстранены. Что сделано? Ничего.
Длительность дебатов обратно пропорциональна сложности обсуждаемого предмета. Если предмет прост и понятен каждому, дебаты могут длиться почти бесконечно. Роберт Ноулз
Это про Украину.
И ещё. Эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени. «Закон Оулда и Кана»
И чем же ты оригинален, Зеленский? Голобородько бы быстро решил проблему. У него сомнений не было.
Сбитая парашютистка заверещала
(конституціонно-кризисна)
В понєдєльнік, ноль второго,
Я включив "Свободу слова"
І дивлюсь відвикшим оком
ВАЗелєнінський сходняк.
Шустрий Савік - вовк матьорий
Запросив на ето шоу
Найекспертнєйших експертов
Роздуплить нам, шо і як...
В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Потомушта в етом шоу
Роздуплять нам, шо і як.
В понєдельнік, ноль второго,
Бачу - штирить "ПолШестого":
Вспомнив Вітьку із Ростова
(Дєда Фрейд, тобі прівєт!)
Шаблєй в воздухє махає,
Раду розігнать лякає -
Янєлоху сложно понять,
Шо простих рєшеній нєт!
В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Мальчік сам не роздупляє
Шо простих рєшеній нєт!
В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
І волнуюсь, шо попкорна
На вівторок мало взяв.
Патамушта на фєйсбукє
Пишуть нєкоторі слуги
Шо хотєлкам пєрЗЕдєнта
Вєто Разумков наклав...
В понєдельнік, ноль второго,
Я дослухав "ПолШестого".
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
А в вівторок (да в вівторок), буде третє (точно третє)
Вже дождіцця (чуть осталось) - ви ж не дєті!
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
02.11.2020
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстріровані цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони до пори до часу добре підходили і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Українського народа .
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
Володя, навіть, якщо б на твайом мєсті бил би какойта дурачьок, він би набагато менше шкоди б наробив для України((( Йди нах.р... (с)