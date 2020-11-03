УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
25728 177
ВР (8166) Зеленський (10456) КС (942) Качура (153)

"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Качура висловив свою точку зору на результати зустрічі фракції з президентом України Володимиром Зеленським та виступ президента на телеефірі.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ

"Я підтримую Володимира Олександровича в його щирому прагненні вирішити кризу в Конституційному суді, я згоден, що рішення КС - це дестабілізація, але я вважаю, що ми погіршимо цей сценарій, якщо ухвалимо рішення, яке призведе до ще більшої дестабілізації. Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато наших депутатів вчинять так само", - зазначив Качура.

Він продовжив: "Це не означає, що ми відкидаємо позицію президента, це означає, що ми пропонуємо той шлях, яким має йти законодавчий орган і наші повноваження.

Що ми будемо робити? І я, і багато депутатів нашої фракції, які мають юридичну освіту, будемо голосувати за законопроєкт, запропонований головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Це не ідеальний, але компромісний варіант. Також ми поставимо на голосування звернення до суддів КС добровільно скласти повноваження у зв'язку з втратою довіри з боку українського народу".

Читайте також: Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування

"Ми маємо діяти в правовому полі, а не в руслі революційної доцільності. Ми повинні отримати роз'яснення Конституційного суду, з якої причини вони врятували корупціонерів від відповідальності. Ми маємо отримати роз'яснення НАЗК, навіщо вони відключили реєстр. У нас є висновок Венеціанської комісії, яка вимагає припинити тиск на суд. Найбільша дестабілізація в країні почнеться коли ми, парламент, не вичерпавши всі можливості, підемо неправовим шляхом", - резюмував Качура.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов після такого коментаря підкреслив: "Що ж, судячи з різких заяв деяких депутатів, завтра у такому принциповому питанні фракцію Слуг чекає розкол. Дмитро Разумков волею-неволею перехопить лідерство у значній частині фракції, результати голосування за законопроєкти президента і спікера покажуть у якій реально політичній формі Слуги і скільки з них як і раніше в усьому орієнтуються на Зеленського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
"Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят также", - "Слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6778
показати весь коментар
02.11.2020 23:59
+25
слуги разбегаются в поисках спонсоров "Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят также", - "Слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3730
показати весь коментар
02.11.2020 23:59
+20
Вот и второй коллаборант "Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят также", - "Слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8035
показати весь коментар
02.11.2020 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Качура как раз и есть представитель Медведчука, и он выступает против Зеленского.
показати весь коментар
03.11.2020 00:36 Відповісти
Качура это адвокат квартала95 и партии Слуга Народа! Выходит партия принадлежит Мертвечуку?Ведь Качура с ним никогда общих дел не имел?
показати весь коментар
03.11.2020 00:51 Відповісти
Качура - это сторонник пророссийских сил, и пишут, что он был в партии Украинский выбор Медведчука. И сейчас он на стороне ОПЗЖ выступает против Зеленского. Каким он был адвокатом, я не знаю, может быть хорошим. Если хорошим, то к нему многие обращались. Адвокату не обязательно быть идеологически близким с человеком, которого он защищает в суде.
показати весь коментар
03.11.2020 01:05 Відповісти
Качура получил от Медведчука отбой - ЗЕленсикй не мог с ними идти в открытую на поддержку в голосовании , наговорив на РНБО о влиянии о промосковских украинских политстил на КСУ ( не Пороха же они имели в виду) , Даже на шоу у Пинчука он давил на недвижимость судей и корупционность а не предательство , как они приняли орали после РНБО
показати весь коментар
03.11.2020 01:43 Відповісти
кУчера-кучЕра, кАчера-качЕра "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 548
показати весь коментар
03.11.2020 00:25 Відповісти
Ну, Зеля, заряжай свои узи и ещё магазинов с собой захвати)
показати весь коментар
03.11.2020 00:29 Відповісти
Умный подонок! Такие вот юристы-затейники эту кашу и заварили, даже если сейчас вернуть всё назад новым антикоррупционным законом, то всё равно все коррупционные дела накроются медным тазом и заказчики этого "банкета" будут вполне удовлетворены. Качура прекрасно понимает, что Зеленский на фоне проигранных выборов и падения рейтингов вряд ли решится распустить парламент, а что касается возможного раскола слуг, так монобольшинства и так де-факто давно нет и если фракция слуг официально распадётся на несколько групп по интересам, то Качура радостно направиться со своим шефом Медведчуком хороводы водить.
показати весь коментар
03.11.2020 00:31 Відповісти
Ну уж точно поумнее "юриста" или юмориста зеленского.
Если разогнать ньінешний состав КСУ, то все уже открьітьіе дела по декларациям точно так же накроются медньім тазом.
Зеленский своей тупостью приводит один кризис за другим, т.к. за полтора года ничего кроме дешевого пиара не сделал.
показати весь коментар
03.11.2020 08:56 Відповісти
А кто ожидал чего то другого от шестерки Мертвечука (Качура - бывший руководитель "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева)
показати весь коментар
03.11.2020 00:32 Відповісти
Со слов качуры, он просто "раздавал презервативы" от партии...
показати весь коментар
03.11.2020 00:57 Відповісти
КС дает всем просраться и правильно делает: згорів млин - гори й хата...
показати весь коментар
03.11.2020 05:14 Відповісти
Вангую... учитывая тот момент, шо у зебика присутствуют психические расстройсва(на худой конец, неврастения), бо глаза витрiщае , шо олигофрен, он сам в сердцах досрочно подаст в отставку.
показати весь коментар
03.11.2020 00:32 Відповісти
Може, хай краще собі щось заподіє ?
показати весь коментар
03.11.2020 03:08 Відповісти
Членовредительство например...
показати весь коментар
03.11.2020 05:16 Відповісти
Я перепрошую, але хунті ніде не впали його члєни, та ще й паврєждьонниє ?
Воно саме - член. І то - не функціонуючий. Ніде.
показати весь коментар
03.11.2020 05:40 Відповісти
Воно прищик,маленька,маленька цюцюрка.)) вбоге та недолуге.поц.

Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?

Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
показати весь коментар
03.11.2020 06:00 Відповісти
Пані має рацію! "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 436
показати весь коментар
03.11.2020 05:25 Відповісти
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6563 То пан Олександр - дуже коректний. Демократичний.
показати весь коментар
03.11.2020 05:30 Відповісти
с этим контрацептивом все ясно
показати весь коментар
03.11.2020 00:37 Відповісти
даже комментировать этих всех ган.онов нет больше желания! Просто всех, кто во власти, судах, прокурорах, Глав МВД, СБУ, все остальное - все нах разогнать! Народ Украины просто должен больше не признавать всю эту гниль у власти. Всех, кто имел хоть какое то отношение к власти за все годы Украины - больше не имеют никакого права быть во власти! Народ Украины должен инициировать референдум национальный и проголосовать, чтобы больше никто, кто был во власти за все эти годы, больше не сможет никогда попасть во власть! Народ Украины должен ввести - прямую демократию и онлайн принимать законы и сделать наконец то достойную страну для всех Украинцев! Можно будет прямо голосовать за аресты всех ган.онов! В демократический способ навести порядок в стране - раз и навсегда! Просто будем голосовать, чтобы у всех депутатов и всех, кто было во власти - все конфисковать и у тех, у кого большие статки и очевидно заработанные коррупционным путем, тех будем голосовать, при помощи прямой демократии, как большие такие присяжные - размером в страну. Как в Древней Греции принимали всем городом, как поступить - отправить в изгнание или казнить, вот так и мы будем их или казнить или на ПЖ за решетку, а награбленное с молотка продать и вернуть в бюджет все и расплачиваться за долги перед кредиторами. Уже просто дальше это все терпеть некуда! Ну они издеваются над нами - всем народом Украины. Всю эту гнилую систему надо катком переехать!
показати весь коментар
03.11.2020 00:37 Відповісти
наголосовались уже! голосовать все хотят, а выполнять законы - никто.
показати весь коментар
03.11.2020 00:49 Відповісти
Не нужно зря рефлексировать: коррупция давно и реально стала национальной идеей и главным вектором развития общества. Просто это крайне неприятно осознавать. Но это правда
показати весь коментар
03.11.2020 05:20 Відповісти
Качура-известная мертвечуковская мразь. Таки много у "слуг урода". Кастинг 100lvl. Вот смеху будет если зеля к Пете за голосами побежит.
показати весь коментар
03.11.2020 00:48 Відповісти
это означает одно: ******** уже успел скупить не только судей КС но и депутатов ВР
показати весь коментар
03.11.2020 00:50 Відповісти
Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа". Источник: https://censor.net/ru/n3228668
Я что-то пропустил? Уже провели по этому вопросу опрос или референдум?
показати весь коментар
03.11.2020 00:53 Відповісти
Да, консилиум решил единогласно - "мания величия"!
показати весь коментар
03.11.2020 01:02 Відповісти
Я щось не зрозумів? Тут може бути КІЛЬКА опіній? Ну, скажімо: "Довіра до Корупційного Суду висока як ніколи"?
показати весь коментар
03.11.2020 13:34 Відповісти
мабуть вулиця почне різню х опезешників,бюто-дебілів,і порохні ну і + замайбах. нормально,хлопнути всіх і відразу. "судді" кс-це оплот системи яка вже 30!років покриває одне одного а по каналах влаштовує шоу "обсери" опонента а далі розлазяться на свої схеми і волості і продовжуючи доїти кожен свою корову тим самим і вцілому зберігаючи саму Систему тотального пограбунку. тому тільки-РЕВОЛЮЦІЯ,сама справжня.
показати весь коментар
03.11.2020 00:53 Відповісти
Не дай бог это случиться но они к этому реально толкают людей и злят.Они забыли майдан и что сейчас не дай бог повтор то будут их за яйца жёстко брать всех.А всё и за слабого президента и недобитков рыговских которых нада было задавить на корню.
показати весь коментар
03.11.2020 00:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Президент, как раз, не слабый, это слабого Порошенко нынешний состав КСУ устраивал.
показати весь коментар
03.11.2020 01:13 Відповісти
Ну много экспертов говорили что после провала на местных выборах, в рядах "СН" начнется "разброд и шатание"... И партия скорей всего распадется.
показати весь коментар
03.11.2020 00:55 Відповісти
Ну шо, зеленка, пора уже:
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7385
Да только кишка тонка у клоуна, все идет по написаному в кремле сценарию к полному хаосу. Надеюсь в решающий момент боевые офицеры ВСУ возьмут на себя обязаности по наведению порядка в стране.
показати весь коментар
03.11.2020 01:01 Відповісти
Я не доверяю Разумкову, скорее всего он с 5-й колоны Кремля.
показати весь коментар
03.11.2020 01:01 Відповісти
Не люблю ватного Качуру , но вот я математик и мне бы через голосование предложили отменить ряды Фурье или число Фибаначчи ... Бабки и карьера это хорошо , но я бы перестал считать себя математиком , если пошёл на подобный компромисс со своим профессиональным реноме .
Качура юрист и для юриста голосовать за явно криминальный злочин с элементами констуционного замаху как-то не камильфо .
Шабунину с Лещенко этого не понять .
показати весь коментар
03.11.2020 01:05 Відповісти
А как бы тогда вообще менялись законы если к ним никому прикасаться нельзя?
показати весь коментар
03.11.2020 01:07 Відповісти
Качура, это тот, кто заявлял про сотрудничество с ОПЗЖ, а потом включил заднюю.

А сейчас он своей заявой сливает Зеленского.
показати весь коментар
03.11.2020 01:08 Відповісти
Да никого он не сливает. Просто он юрист и понимает, что если поддержать ту дурь,что предлагает зевова, рано или поздно придется отвечать по закону, а зевова хочет сбросить ответственность за свои прожекты с разгоном суда на депутатов.
Оно ему надо?
показати весь коментар
03.11.2020 02:26 Відповісти
Качура:

"Я являюсь представителем монобольшинства, партии "Слуга народа", можете проследить - я направил соответствующее депутатское обращение к правоохранительным органам, в том числе и генеральному прокурору с требованием дать правовую оценку всем тем обстоятельствам, о которых заявляет Жвания в своих видеозаписях. И я не исключаю, что именно на основании моего депутатского обращения, которое я прошу считать в самом тексте заявлением о совершении преступления, будет внесена запись в Единый реестр досудебных расследований. Также у меня запланирована встреча с генеральным прокурором по этому поводу, где я тоже озвучу свою позицию. Думаю, что она состоится на следующей неделе", - сказал парламентарий.
показати весь коментар
03.11.2020 01:17 Відповісти
"И я, и многие депутаты нашей фракции, которые имеют юридическое образование" - так Зеленского ещё никто не опускал "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9866 "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6598
показати весь коментар
03.11.2020 01:19 Відповісти
«Слуга» Качура не против закупить российскую вакцину против COVID-19, если она будет эффективна

Евгения Луценко

10 октября, 2020 14:32
показати весь коментар
03.11.2020 01:19 Відповісти
Главная - Политика - 18 октября 2020, 20:44

Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома
показати весь коментар
03.11.2020 01:21 Відповісти
И это главный прогноз показатель того, что пошел путь не олигархического беспредела с разгоном КСУ и созданием под себя, а чисто Московского - Хаос с разгоном ВР и Кризом у самого Вовки и приход на новых выборах к власти Медведчука! Две значимые фигуры среди Зеленых - Верещу и Качура выполняют указания ОПЗАЖОПИСТОВ, залечь и ждать развития хаоса,.
показати весь коментар
03.11.2020 01:27 Відповісти
Твиттер

а ви вже в курсі, що Гончаренко вніс законопроект про визнання нікчемним рішення КСУ в 2019р про розпуск ВРУ 8 скликання? ))
показати весь коментар
03.11.2020 01:29 Відповісти
Все читали новость что "Франция решительно поддерживает зеленского..."

ну так вот



Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev
Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!
показати весь коментар
03.11.2020 01:35 Відповісти
жабоеды пусть со своими алахакбарами разберутся для начала.
показати весь коментар
03.11.2020 02:40 Відповісти
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8034

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-dmytro-kouleba

Ukraine - Entretien téléphonique de Jean-Yves Le Drian avec Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères (2 novembre 2020)

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est entretenu, lundi 2 novembre, avec son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba.
Les deux ministres ont évoqué leur souhait partagé de développer la relation bilatérale franco-ukrainienne dans tous les domaines et rappelé leur attachement à ce que l'amélioration de la situation sécuritaire dans le Donbass permette de progresser rapidement dans la mise en œuvre des conclusions du sommet de Paris de décembre 2019.
Le ministre a rappelé la position constante et sans équivoque de la France, qui ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée. Il a souligné l'importance que l'Ukraine poursuive dans la voie des réformes engagées depuis 2014. Il a enfin salué la tenue du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu le 6 octobre dernier.

Це все, що є на сайті МЗС Франції.
Підтверджую - жодного слова про КС. "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8034
Посольство Франції в Україні викладає такий же текст.
показати весь коментар
03.11.2020 03:01 Відповісти
Левые эсеры повылуплялись. И бороться с ними нужно большевистскими методами.
показати весь коментар
03.11.2020 01:46 Відповісти
"..я не буду голосовать за законопроэкт президента так как это приведет к еще большей дестабилизации.." З дурнои голови на здорову....До ще бильшои дестабилизации чим ришення КС уже НИЩО не призведе...Як такого дурня обрали депутатом? Та вони там вси таки,безголови...
показати весь коментар
03.11.2020 02:35 Відповісти
мутаком была мутаком и подохнет эта качура рыговская
показати весь коментар
03.11.2020 02:36 Відповісти
Ну, пане Зеленський, згадайте досвід Олафура Грімсона, президента Ісландії, який в подібній ситуації став на бік народу і загалом пропрацював на посаді 20 років. Головне зробити рішучій та страшний крок - почати дійсно впроваджувати елементи прямої демократії. Для загального голосування достатньо мобільних, які на даний час працюють в Україні і навіть не треба виходити на Майдан. Оце буде насправді "почую кожного". Страшно? Страшно, але це єдиний реальний аргумент, ядерна дубінка в політиці, від якого весь цей щурятник кинеться врозсипну, а не буде гнути пальці про виключення з фракції. Небайдужі люди які створили Майдан нікуди не поділись, достатньо повернути до життя всі ці комітети, самоврядування, та інше, і може ця країна дійсно стане щасливою.
показати весь коментар
03.11.2020 02:51 Відповісти
Чудовий комент . Лойк .
показати весь коментар
03.11.2020 03:28 Відповісти
лАйк. не калічте,пане,ангельську.
показати весь коментар
03.11.2020 08:00 Відповісти
Дебильный клоун попал на растяжку. А все потому, что нужно было не лезть в политику, а заниматься своими прямыми обязанностями - смешить 73% за бабки олигархов.
показати весь коментар
03.11.2020 03:49 Відповісти
Ну а что - вполне себе нормальный план. Если нельзя уничтожить Украину снаружи, нужно пообещать олигархам больше бабла, раскрутить клоуна так, чтоб за него проголосвали 73%, под его чутким "руководством" загнать страну в задницу и полностью разрушить государство, а потом вернуть Украину назад, в имперское стойло.
показати весь коментар
03.11.2020 03:52 Відповісти
лакмусовая бумажка заработала... очередной пошел...
показати весь коментар
03.11.2020 05:04 Відповісти
Тебя уже сеймомент можно вышвырнуть из депутатства на улицу (как щенка) и не ждать момента голосования. Поц вонючий!
показати весь коментар
03.11.2020 05:44 Відповісти
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5253
показати весь коментар
03.11.2020 05:58 Відповісти
А что ты хочешь от президента.?
показати весь коментар
03.11.2020 21:08 Відповісти
Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?

Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
показати весь коментар
03.11.2020 06:01 Відповісти
"Пока не дадут воду в Крым и на мой кипрский счет за это не поступят деньги
Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. ", - "слуга народа" Качура
показати весь коментар
03.11.2020 06:25 Відповісти
Какое-то раздвоение личностного мнения, - я "за", но я "против".
показати весь коментар
03.11.2020 06:49 Відповісти
Актор Вован загрався у роль презедента. Він думає, що грає гарно роль, а в реальності збирає сроки на реальним статтям, де порушив закон і руйнує і так слабкі інститути держави.
показати весь коментар
03.11.2020 07:23 Відповісти
Судячи з усього перерахованого - ЗЕЛЯ ФСЬО ???
показати весь коментар
03.11.2020 07:32 Відповісти
Дьявол кроется в деталях. Сейчас заболтают этот вопрос, и, как результат, все неправомерные решения этих пи в мантиях таки сработают. Слуги пришли в парламент именно благодаря президенту, которому и было высказано доверие избирателей, а теперешний демарш , на который и рассчитывали опизажисты , только на руку заказчикам этого беспредела.
показати весь коментар
03.11.2020 07:58 Відповісти
А когда Зеленский через колено сломал Конституцию и досрочно распустил ВР, Качуру это не смущало...
показати весь коментар
03.11.2020 08:27 Відповісти
Хто ж знав, що Зєля виявиться таким самим мародером і пройдисвітом, як і Пєця?
показати весь коментар
03.11.2020 09:43 Відповісти
Закон не має обернутої дії. Тому, прийняття нового закону виведе з під удару всіх корупціонерів, а новий закон буде мати силу десь після Нового року. Тож, потім знову будуть тягнути років п'ять з накопиченням матеріалу та розслідуваннями, а через п'ять років новий КСУ знову все визнає не конституційним.
показати весь коментар
03.11.2020 08:56 Відповісти
Лайно полізло зі всіх щілин!
показати весь коментар
03.11.2020 09:10 Відповісти
А ты ведь угадал. Тебе просто нечем будет голосовать - тебе оторвут руки, что бы не голосовал за всяку Х---ю.
показати весь коментар
03.11.2020 09:15 Відповісти
Молодець Качура. Як Зєля не дресував своє "стадо" в Трусковці, як не підгодовував ахметовськими тисячами у конвертах, а деяки з них залишились вільними людьми. Молодець.
показати весь коментар
03.11.2020 09:36 Відповісти
Врятує Україну тільки четвертий МАЙДАН, МАЙДАН очищення. Очищення від зрадників, п'ятої колони, ВОРОГІВ УКРАЇНИ, продажної прокурорсько судівської системи. Очищення ПОВИНО пройти шляхом знищення всієї цієї погані і може навіть фізичного.
показати весь коментар
03.11.2020 09:51 Відповісти
Такие клоуны как этот ***** (Качура) и угробят страну
показати весь коментар
03.11.2020 21:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 