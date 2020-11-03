"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Качура висловив свою точку зору на результати зустрічі фракції з президентом України Володимиром Зеленським та виступ президента на телеефірі.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ

"Я підтримую Володимира Олександровича в його щирому прагненні вирішити кризу в Конституційному суді, я згоден, що рішення КС - це дестабілізація, але я вважаю, що ми погіршимо цей сценарій, якщо ухвалимо рішення, яке призведе до ще більшої дестабілізації. Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато наших депутатів вчинять так само", - зазначив Качура.

Він продовжив: "Це не означає, що ми відкидаємо позицію президента, це означає, що ми пропонуємо той шлях, яким має йти законодавчий орган і наші повноваження.

Що ми будемо робити? І я, і багато депутатів нашої фракції, які мають юридичну освіту, будемо голосувати за законопроєкт, запропонований головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Це не ідеальний, але компромісний варіант. Також ми поставимо на голосування звернення до суддів КС добровільно скласти повноваження у зв'язку з втратою довіри з боку українського народу".

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"Ми маємо діяти в правовому полі, а не в руслі революційної доцільності. Ми повинні отримати роз'яснення Конституційного суду, з якої причини вони врятували корупціонерів від відповідальності. Ми маємо отримати роз'яснення НАЗК, навіщо вони відключили реєстр. У нас є висновок Венеціанської комісії, яка вимагає припинити тиск на суд. Найбільша дестабілізація в країні почнеться коли ми, парламент, не вичерпавши всі можливості, підемо неправовим шляхом", - резюмував Качура.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов після такого коментаря підкреслив: "Що ж, судячи з різких заяв деяких депутатів, завтра у такому принциповому питанні фракцію Слуг чекає розкол. Дмитро Разумков волею-неволею перехопить лідерство у значній частині фракції, результати голосування за законопроєкти президента і спікера покажуть у якій реально політичній формі Слуги і скільки з них як і раніше в усьому орієнтуються на Зеленського".

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