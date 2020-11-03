"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура
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Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Качура висловив свою точку зору на результати зустрічі фракції з президентом України Володимиром Зеленським та виступ президента на телеефірі.
Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ
"Я підтримую Володимира Олександровича в його щирому прагненні вирішити кризу в Конституційному суді, я згоден, що рішення КС - це дестабілізація, але я вважаю, що ми погіршимо цей сценарій, якщо ухвалимо рішення, яке призведе до ще більшої дестабілізації. Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато наших депутатів вчинять так само", - зазначив Качура.
Він продовжив: "Це не означає, що ми відкидаємо позицію президента, це означає, що ми пропонуємо той шлях, яким має йти законодавчий орган і наші повноваження.
Що ми будемо робити? І я, і багато депутатів нашої фракції, які мають юридичну освіту, будемо голосувати за законопроєкт, запропонований головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Це не ідеальний, але компромісний варіант. Також ми поставимо на голосування звернення до суддів КС добровільно скласти повноваження у зв'язку з втратою довіри з боку українського народу".
"Ми маємо діяти в правовому полі, а не в руслі революційної доцільності. Ми повинні отримати роз'яснення Конституційного суду, з якої причини вони врятували корупціонерів від відповідальності. Ми маємо отримати роз'яснення НАЗК, навіщо вони відключили реєстр. У нас є висновок Венеціанської комісії, яка вимагає припинити тиск на суд. Найбільша дестабілізація в країні почнеться коли ми, парламент, не вичерпавши всі можливості, підемо неправовим шляхом", - резюмував Качура.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов після такого коментаря підкреслив: "Що ж, судячи з різких заяв деяких депутатів, завтра у такому принциповому питанні фракцію Слуг чекає розкол. Дмитро Разумков волею-неволею перехопить лідерство у значній частині фракції, результати голосування за законопроєкти президента і спікера покажуть у якій реально політичній формі Слуги і скільки з них як і раніше в усьому орієнтуються на Зеленського".
Будь ласка, зачекайте...
Если разогнать ньінешний состав КСУ, то все уже открьітьіе дела по декларациям точно так же накроются медньім тазом.
Зеленский своей тупостью приводит один кризис за другим, т.к. за полтора года ничего кроме дешевого пиара не сделал.
Воно саме - член. І то - не функціонуючий. Ніде.
Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
Я что-то пропустил? Уже провели по этому вопросу опрос или референдум?
Да только кишка тонка у клоуна, все идет по написаному в кремле сценарию к полному хаосу. Надеюсь в решающий момент боевые офицеры ВСУ возьмут на себя обязаности по наведению порядка в стране.
Качура юрист и для юриста голосовать за явно криминальный злочин с элементами констуционного замаху как-то не камильфо .
Шабунину с Лещенко этого не понять .
А сейчас он своей заявой сливает Зеленского.
Оно ему надо?
"Я являюсь представителем монобольшинства, партии "Слуга народа", можете проследить - я направил соответствующее депутатское обращение к правоохранительным органам, в том числе и генеральному прокурору с требованием дать правовую оценку всем тем обстоятельствам, о которых заявляет Жвания в своих видеозаписях. И я не исключаю, что именно на основании моего депутатского обращения, которое я прошу считать в самом тексте заявлением о совершении преступления, будет внесена запись в Единый реестр досудебных расследований. Также у меня запланирована встреча с генеральным прокурором по этому поводу, где я тоже озвучу свою позицию. Думаю, что она состоится на следующей неделе", - сказал парламентарий.
Евгения Луценко
10 октября, 2020 14:32
Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома
а ви вже в курсі, що Гончаренко вніс законопроект про визнання нікчемним рішення КСУ в 2019р про розпуск ВРУ 8 скликання? ))
ну так вот
Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev
Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-dmytro-kouleba
Ukraine - Entretien téléphonique de Jean-Yves Le Drian avec Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères (2 novembre 2020)
Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est entretenu, lundi 2 novembre, avec son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba.
Les deux ministres ont évoqué leur souhait partagé de développer la relation bilatérale franco-ukrainienne dans tous les domaines et rappelé leur attachement à ce que l'amélioration de la situation sécuritaire dans le Donbass permette de progresser rapidement dans la mise en œuvre des conclusions du sommet de Paris de décembre 2019.
Le ministre a rappelé la position constante et sans équivoque de la France, qui ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée. Il a souligné l'importance que l'Ukraine poursuive dans la voie des réformes engagées depuis 2014. Il a enfin salué la tenue du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu le 6 octobre dernier.
Це все, що є на сайті МЗС Франції.
Підтверджую - жодного слова про КС.
Посольство Франції в Україні викладає такий же текст.
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. ", - "слуга народа" Качура