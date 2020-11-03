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Новини Політика України
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Зеленський (10456) КС (942) Єрмак Андрій (912)

Жодного часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати доходи, не буде, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жодного часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати доходи, не буде, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що жодного часткового або повного скасування законів, які змушують українських чиновників декларувати доходи, не буде, а Україна буде розвиватися тільки в "антикорупційній парадигмі".

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово. Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі", - написав глава ОП.

Єрмак підкреслив, що Україна ніколи більше не повернеться до традиційних "олігархічних практик", завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце посідає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції.

Керівник ОП вважає, що зараз в Україні відбувається "класична політична криза, спровокована цілою низкою рішень Конституційного Суду і ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

Також читайте: Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський

"Так, ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи - основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя", - зазначив він.

Єрмак вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зайняв "вкрай виразну і сильну позицію", і вчергове довів, що "саме він є головним борцем з корупцією в Україні".

На думку глави ОП, також неочевидним позитивним наслідком кризи є те, що навколо захисту антикорупційної системи наразі об’єдналися усі її ланки, всі антикорупційні органи України.

Також читайте: "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Жодного часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати доходи, не буде, - Єрмак 01

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Топ коментарі
+5
Преступника Аль Капоне, не смогли посадить за убийства, но дали пожизненное за... неуплату налогов. В Украине кого-то посадили, за эти декларации? Ну так, чисто пипл подразнить?
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03.11.2020 00:25
+4
Все і завжди робиться руками корисних ідійотів.
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03.11.2020 00:22
+2
Завхоз, иди займись скрепками и вантусом!
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03.11.2020 00:17
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надо чтобы база деклараций была на системе блокчейн, чтобы каждый желающий мог реплицировать ее себе на свой компьютер Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 5415
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03.11.2020 00:07 Відповісти
По мнению главы ОП, также неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все её звенья, все антикоррупционные органы Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3228669так очевидным или неочевидным? кто запутался цензор или ермак?
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03.11.2020 00:11 Відповісти
ясно... главное шатнуть ситуацию и уволить ВЕСЬ КС .. и дорога к "рынку земли", грабеж-приватизация стратегических предприятий (о которых кста в период ваучерной приватизации боялись олигархи произносить вслух названия - приватизация их была под жестким табу).. да..все идет по их плану - осталось только одно -- чтобы Мы для них снесли КС.. ДУМАЕМ !!!
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03.11.2020 00:13 Відповісти
Все і завжди робиться руками корисних ідійотів.
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03.11.2020 00:22 Відповісти
Там и автономию Лугандона пропихнуть можно будет, и курс страны изменить, и еще много чего. Ну это если это они авторы переворота. А если их самих играют, то может случиться раздел Украины. Так что земля и предприятия - мелочи.
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03.11.2020 01:42 Відповісти
Уже есть...
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03.11.2020 00:14 Відповісти
Місце зустрічі змінити не можна (1979) кримінальний детектив
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03.11.2020 00:15 Відповісти
во дела. зеля просит совета людей а ермак говорит от себя, уверенно на все 100%. так кто рулит страной, кто президент?
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03.11.2020 00:17 Відповісти
Их целых два...днем Беня, ночам Мертвечук
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03.11.2020 00:20 Відповісти
тогда три... ермак рулит по полной и всем чем успевает
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03.11.2020 00:59 Відповісти
Завхоз, иди займись скрепками и вантусом!
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03.11.2020 00:17 Відповісти
Это он про того борцуна который 5 лямов в декларации потерял? Тогда да...самый главный и единственный...
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03.11.2020 00:18 Відповісти
Преступника Аль Капоне, не смогли посадить за убийства, но дали пожизненное за... неуплату налогов. В Украине кого-то посадили, за эти декларации? Ну так, чисто пипл подразнить?
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03.11.2020 00:25 Відповісти
дерьмо вонючее дермак. как оно вылезло при зеле... зеля - агент парашки
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03.11.2020 00:29 Відповісти
Вот Вам и маячок - кто хочет Вовкин закон протянуть. Где там ценитильница Кравчука?
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03.11.2020 00:31 Відповісти
Явление серого Сцаря - дада они усьо напринимают!
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03.11.2020 00:30 Відповісти
Ермак постеснялся только сказать, сколько уже было посажено чиновников за недостоверную декларацию... и почему она не давала никакого эффекта! Держать барыг на крючке и крупно доить может и хорошо для власти, но нам от этого ни холодно ни жарко!
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03.11.2020 00:33 Відповісти
Почему Зеленский позволил Кауфману не платить в бюджет штраф в 3,4 миллиарда?

22.09.2020 - 12:40/в Новости
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03.11.2020 00:34 Відповісти
Та трандить цей мен складно.....Але ж Україна давно волає про БІДУ з УСІМА судами , з початку року в них уже була видна підготовка ЗАКОЛОТУ. І на Банковій весь час відгавкувались- суди мов незалежні - бо хотіли цей заколот використати ДЛЯ СЕБЕ, ПІД СВОЇ інтереси. А може і використовують , бо те що заніс у ВР Зеленський явно не пройде, а рішення КСУ залишиться. І Зеленський умиє руки- я хотів , а мені не дали .А корупція квітнутиме і далі.
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03.11.2020 01:11 Відповісти
Ось він! Спаситель!
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03.11.2020 01:15 Відповісти
Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 885
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03.11.2020 01:30 Відповісти
И, эта кремлевская гнида, захотела и себе попиариться на фоне разгоревшегося пожара, у которого есть конкретный режисер. Интересно, кто еще заплатит (кроме украинского, горемычного, народа), за такие гастрольные выступления погорелого театра им Путина?
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03.11.2020 04:42 Відповісти
Наблюдаем единение слуг Медведчука, слуг Порошенка, слуг Коломойского и примкнувшего к ним "Голоса" в спасении КСУ…
Кого спасаете "борцы" , нечесть убившую антикоррупционную реформу и которая убьёт закон "О языке"?
Гей, порохоботы, в припадке ненависти к ЗЕ будете валить Украину?
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03.11.2020 04:55 Відповісти
Завхоз Єрмак, їдь до Сибіру, до Байкалу, до батька!

Облиш Україну на Українців, будь ласка!
Не руйнуй гілку влади "Президент України", пажалуста!!!
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03.11.2020 07:16 Відповісти
Про агента Козыря, Тимура Миндича, Екатерину Вербер, Аллу Вербер и апрель-май 2019 года это правда? И о том, что Михаилу Ткачу ставили совсем не микрофон, а дырочку для Новичка сверлили? Типа обиделись за Оман, и чтобы на украинские спецслужбы спихивать, хотя и тупо. Телеграм канал этот, конечно, интересный, но почему-то не пишет про ОПЗЖ и уедут ли они в Крым после типа ухода Великого Кормчего.
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03.11.2020 08:10 Відповісти
Но предупреждаю: они "по странному стечению обстоятельств" Крым оставляют себе https://t.me/generalsvr
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03.11.2020 08:19 Відповісти
Так кризис-то системный, причем тут демократия. Скоро ещё и мэры будут вам "мозги вправлять".
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03.11.2020 08:35 Відповісти
Єрмаку після злочинів свого брата і злиття "вагнерівців" краще мовчати і нічого не коментувати. Як колись казали, хто ти? Твоє діло теляче, обісрався і в стойло!
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03.11.2020 08:53 Відповісти
Мразь, он должен был знать про это всё и просто прыгает, как актёр на сцене....
Подставу начал ещё Богдан.... слил Киев, слил выборы Зе по Украине....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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03.11.2020 09:49 Відповісти
Оно ще и говорить? Антикорупційний Суд уже заявив про закриття цілого ряду справ проти чиновників. Як так?
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03.11.2020 10:42 Відповісти
 
 