Жодного часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати доходи, не буде, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що жодного часткового або повного скасування законів, які змушують українських чиновників декларувати доходи, не буде, а Україна буде розвиватися тільки в "антикорупційній парадигмі".

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово. Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі", - написав глава ОП.

Єрмак підкреслив, що Україна ніколи більше не повернеться до традиційних "олігархічних практик", завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце посідає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції.

Керівник ОП вважає, що зараз в Україні відбувається "класична політична криза, спровокована цілою низкою рішень Конституційного Суду і ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

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"Так, ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи - основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя", - зазначив він.

Єрмак вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зайняв "вкрай виразну і сильну позицію", і вчергове довів, що "саме він є головним борцем з корупцією в Україні".

На думку глави ОП, також неочевидним позитивним наслідком кризи є те, що навколо захисту антикорупційної системи наразі об’єдналися усі її ланки, всі антикорупційні органи України.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.