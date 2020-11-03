Жодного часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати доходи, не буде, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що жодного часткового або повного скасування законів, які змушують українських чиновників декларувати доходи, не буде, а Україна буде розвиватися тільки в "антикорупційній парадигмі".
Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово. Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі", - написав глава ОП.
Єрмак підкреслив, що Україна ніколи більше не повернеться до традиційних "олігархічних практик", завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце посідає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції.
Керівник ОП вважає, що зараз в Україні відбувається "класична політична криза, спровокована цілою низкою рішень Конституційного Суду і ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".
"Так, ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи - основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя", - зазначив він.
Єрмак вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зайняв "вкрай виразну і сильну позицію", і вчергове довів, що "саме він є головним борцем з корупцією в Україні".
На думку глави ОП, також неочевидним позитивним наслідком кризи є те, що навколо захисту антикорупційної системи наразі об’єдналися усі її ланки, всі антикорупційні органи України.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Источник: https://censor.net/ru/n3228669так очевидным или неочевидным? кто запутался цензор или ермак?
22.09.2020 - 12:40/в Новости
Кого спасаете "борцы" , нечесть убившую антикоррупционную реформу и которая убьёт закон "О языке"?
Гей, порохоботы, в припадке ненависти к ЗЕ будете валить Украину?
Облиш Україну на Українців, будь ласка!
Не руйнуй гілку влади "Президент України", пажалуста!!!
Подставу начал ещё Богдан.... слил Киев, слил выборы Зе по Украине....
Героям Слава!!! Слава Украине!!!