УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
6734 23
Білорусь (3872) кордон (1455) трансплантація (74) Кулеба Дмитро (1769)

Білорусь не пропустила українців, які їхали на операції з трансплантації органів. Кулеба обіцяє "вирішити питання"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Білорусь не пропустила українців, які їхали на операції з трансплантації органів. Кулеба обіцяє "вирішити питання"

Білоруські прикордонники 30 жовтня не пропустили в країну українських громадян, які їхали в лікарню, де оплатили операцію з трансплантації органів. Операція вже була оплачена Міністерством охорони здоров'я України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Як розповів журналісту видання львів'янин Назар Вус, він з дружиною, яка перебуває на гемодіалізі, їхав у білоруську лікарню здавати аналізи крові, про що вони повідомили білоруських прикордонників. Однак прикордонники повернули їм документи і відмовили у в'їзді.

За словами українця, його дружина вже рік чекає в черзі на трансплантацію нирки в Бресті. Цього разу вона мала пройти процедуру під назвою "типізація" - це аналіз крові для визначення сумісності донорського органу.

"Тепер мені доводиться чекати відкриття кордонів, щоб піти на тести і знову чекати черги. Адже поки крові немає, ми не в черзі", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь обмежила в'їзд з України через Covid-19, - Держприкордонслужба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив з'ясувати інформацію про недопуск до Білорусі українців, які оплатили трансплантацію в білоруських лікарнях.

"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації і максимально сприяти її вирішенню", - написав Кулеба у твітері.

Міністр порадив громадянам під час виникнення проблем з в'їздом для лікування звертатися в посольство України в Білорусі.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб вирішити проблему", - додав Кулеба.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 4672
показати весь коментар
03.11.2020 00:32
+2
передайте бацьке что нормальные страны даже фрукты, овощи не задерживают на границе а пропускают без очереди
показати весь коментар
03.11.2020 00:30
+1
лука мудищев..
показати весь коментар
03.11.2020 00:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
передайте бацьке что нормальные страны даже фрукты, овощи не задерживают на границе а пропускают без очереди
показати весь коментар
03.11.2020 00:30 Відповісти
передайте бацьке что из нормальной страны не едут на операцию в ненормальную страну с бацькой, но нормальной медициной
показати весь коментар
03.11.2020 00:56 Відповісти
А наш "Руслан" літає без проблем.
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 6483
показати весь коментар
03.11.2020 01:06 Відповісти
лука мудищев..
показати весь коментар
03.11.2020 00:31 Відповісти
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 4672
показати весь коментар
03.11.2020 00:32 Відповісти
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 4249 Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 3832
показати весь коментар
03.11.2020 00:37 Відповісти
Стим-панк рулит!)
показати весь коментар
03.11.2020 01:01 Відповісти
чмо-бацька пошел по беспределу, а ведь когда-то к ним хорошо относились как к туристам, но все просрано в угоду куйлам...
показати весь коментар
03.11.2020 00:37 Відповісти
беларусь стала в ряд с куйлом, мы это запомним, твари...
показати весь коментар
03.11.2020 00:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
Насчет тварей вы точно себя охарактеризовали))) Богат русский язык которому вы не изменяете в одном ряду с пуйлом..)))
показати весь коментар
03.11.2020 00:43 Відповісти
Парадоксально, но пересадку печени белорусские трансплантологи делают лучше и десятикратно дешевле американцев немцев и французов которые несмотря на тиранию ломятся в Беларусь для этой операции...
показати весь коментар
03.11.2020 00:41 Відповісти
После разгонов митингующих очень много целевих доноров - голова пробита, а печень целая. О качестве, тоесть виживаемости пациентов вообще нет данных точных за пределами территории, где милиция тиражирует доноров.
показати весь коментар
03.11.2020 01:01 Відповісти
Циган ку-ку остаточно. Маніакально-депресивний психоз у стадії загострення. Уявіть, а якщо ці шизофреніки об'єднаються та підуть на нас з усіх боків. Шо будемо робити?
показати весь коментар
03.11.2020 00:43 Відповісти
а медуслуга уже проплачена заранее. отличное кидалово)))
показати весь коментар
03.11.2020 01:14 Відповісти
Задержание по-лукашенковски - в морду, а потом в автозак:

https://streamable.com/bvqqa6
показати весь коментар
03.11.2020 07:25 Відповісти
Мудило усатый!
показати весь коментар
03.11.2020 07:30 Відповісти
Как непосредственный свидетель: Украина и власти ОРДЛО поступали аналогично в марте-июне т.г. !!! Граница была на замке! Так что мы далеко не ушли от Белоруссии.
показати весь коментар
03.11.2020 08:39 Відповісти
Між нами немає границі . Є лінія фронту . Хунта закрила вату , щоб до них не прашьол хфажизьм . Ну і вони щоб не попали до бандерівців . Гроші - з тризубом , ковбаса - рускогаварящая , візитки Яроша , червоно-чорні та синьо-жовті стяги - все це просто спалює вату з середини .
показати весь коментар
03.11.2020 10:30 Відповісти
Цн той узурпатор, що нам розповідає про фашистів? Не пропустити людей у яких була остання надія і вони вирішили не сьогодні їхати. Для мене Білорусь здохла разом із Московією. Зміняться вони і ми змінимо своє ставлення.
показати весь коментар
03.11.2020 08:55 Відповісти
Свою медицину треба розвивати , не красти , не голосувати по пріколу чи за гречку . І тоді при лікуванні не доведеться перетинати кордони . Коронавірус нам в поміч , ну і закриті кордони . Якщо через голову не доходить , то може хоч так .
показати весь коментар
03.11.2020 10:21 Відповісти
Дійсно короновірус хапугам в поміч. Вони всі гроші з ковід зариють в землю і асфальт. При клоунах не бачити нам не тільки медицини, хочаб зберегли до їх переобрання Україну.
показати весь коментар
03.11.2020 11:11 Відповісти
выгнать посла нах.
показати весь коментар
03.11.2020 12:12 Відповісти
 
 