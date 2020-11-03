УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
13184 150
Байден (1370) США (7521) Трамп (2061)

Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах

Сьогодні, 3 листопада, Сполучені Штати Америки обирають нового президента. Головні претенденти на цей пост - чинний глава держави республіканець Дональд Трамп та ексвіцепрезидент США Джо Байден, який балотується від Демократичної партії.

Як передає Цензор.НЕТ, на дострокових виборах проголосували вже майже 100 мільйонів американців.

Прогнози щодо того, хто стане новим главою Білого дому, на боці Байдена - згідно зThe Economist, у нього є 95%-й шанс стати президентом.

Хоча зазвичай переможець виборів стає відомий уже в день голосування, в 2020 році підрахунок голосів займе більше часу, кажуть аналітики, оскільки через пандемію COVID-19 дедалі більше людей схиляються до відправлення бюлетенів поштою, особливо прихильники демократів.

Офіційно ім'я нового президента США оголосять 6 січня на спеціальному засіданні Конгресу, а 20 січня він разом зі своїм віцепрезидентом офіційно вступить на посаду. Американський президент обирається на чотири роки і не може обіймати цю посаду більше двох термінів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: У США більше немає вільної преси

Одне з основних побоювань журналістів і політологів у межах цих виборів стосується питання мирної передачі влади: протягом декількох місяців Дональд Трамп ставив під сумнів надійність і чесність "поштового" голосування, заявляючи, що воно відкриває шлях для шахрайства і може бути використане демократами для фальсифікації результатів виборів. Чинний президент допускав, що може відмовитися від мирної передачі влади в разі програшу Байдену.

Також читайте: Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Боже! Бережи Америку! Бережи від Трампа та впливу кацастана. Ну не повинно так бути, щоб держава номер один у світі була під впливом держави-терориста.
показати весь коментар
03.11.2020 00:50
+12
Байден, но Трамп будет отстаивать что он победил пока его не уйдут)
показати весь коментар
03.11.2020 00:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Предурки, где США а где Вена?
показати весь коментар
03.11.2020 01:01 Відповісти
Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 6869
показати весь коментар
03.11.2020 01:04 Відповісти
Посмотрите как Нью-Йорк "приукрасился" к выборам... Шел 20-й год 21-го века... Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 7824
"Будущее наступает! Будущее! СмАтрите, какие електромобили и смартфоны!.." Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 635

Вообще-то, кто-нибудь глядя "Одиссею" Стенли Кубрика думал, что в 2020-м будут забивать витрины магазинов фанерой? Не? Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 9107
показати весь коментар
03.11.2020 01:05 Відповісти
Взагалі ті хто бував в Філадельфії собі таке могли уявити.
показати весь коментар
03.11.2020 01:08 Відповісти
всех вангующих надо в спам...
показати весь коментар
03.11.2020 01:10 Відповісти
А что говорят звезды и луна?

Астролог Влад Росс
По его мнению, на выборах в США должен победить Байден. Однако, предостерегает астролог, будет масштабная фальсификация результатов голосования по почте в пользу Дональда Трампа.

"Будут сфальсифицированы письма: придут голоса за Дональда Трампа от каких-то бомжей, от людей, которые никогда не голосовали, от кого-то письма будут приходить дважды или трижды...", - добавил Росс.
В итоге, прогнозирует астролог, Трамп признает себя победителем президентской гонки, и несмотря на реальный проигрыш в выборах, у него есть все шансы в суде доказать, что прав он.
"И суд тоже признает его победу. То есть выиграет выборы Байден, но Трамп все равно останется на своем посту", - отметил Влад Росс.
показати весь коментар
03.11.2020 01:32 Відповісти
Тю , а разве позволительна скрытая агитация за Трампа, а хоть и устами астролога, во время голосования?
показати весь коментар
03.11.2020 01:39 Відповісти
Там гірше.
Там зашкварний сексизм.
У його пророкуваннях сказано, що: «Прєзідєнтом США станет мусчіна».
показати весь коментар
03.11.2020 01:53 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
03.11.2020 02:14 Відповісти
Ты думаешь, у американцев самый популярный астролог современности Влад Росс из Борщаговки? Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8162
показати весь коментар
03.11.2020 01:55 Відповісти
Из Одесси.
К сожалєнію...
показати весь коментар
03.11.2020 02:11 Відповісти
«Предсказание на 2017 год от астролога Влада Росса.
https://kp.ua/life/560927-predskazanye-na-2017-hod-ot-astroloha-vlada-rossa[видео] Комментарии: 37

Донбасс снова будет с Украиной, а Россию ждет переворот.

Одесский астролог Влад Росс сделал предсказание на 2017 год для Украины и России. Он известен тем, что делает свои прогнозы по древнеарийской традиции. При этом на будущий год он видит для нашей страны светлое будущее, передает сайт god2017.com.
По его мнению, в конце 2017 года Донбасс вернется в состав Украины. В это время Владимир Путин покинет президентское кресло в ходе политического переворота. »
показати весь коментар
03.11.2020 01:50 Відповісти
Одидаем 2017-го года.
показати весь коментар
03.11.2020 01:54 Відповісти
по дрєвнєєврєйскому календарю...
показати весь коментар
03.11.2020 02:22 Відповісти
коментар відмічено як спам
Байден-сраный левак,который ездил с рогатой к пуйлу с кнопками перезагрузка.Лучше уже фриковатый Трамп,чем это чучело.Слоны-win,ослы-sucks. Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 2122
показати весь коментар
03.11.2020 01:53 Відповісти
Байден бесспорный лидер везде и во всем, но президентом останется Трамп чтобы снова все ощутили батхерт как на прошлых выборах Дивная страна Америка, дивнее только Мокшанская *********
показати весь коментар
03.11.2020 04:48 Відповісти
Главные претенденты на этот пост - действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и экс-вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии.

Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 9039 А що - є ще хтось ?
показати весь коментар
03.11.2020 02:42 Відповісти
Там целый список в бюллетене - кроме этих двух big boys еще Independent, Libertarian а у нас ещё и от Mountain Party Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 1194
показати весь коментар
03.11.2020 03:24 Відповісти
То про Каньє - правда ?
А чому вони балотуються ?
У них є шанси ?
показати весь коментар
03.11.2020 03:40 Відповісти
Каньє не бачив, може він був у каліфорнійскому бюлетені
В нас було чотири кандидати - Трамп, Байден, жінка від лібертаріанців та якийсь вуйко з маунтін парті.
показати весь коментар
03.11.2020 04:02 Відповісти
А Ви вже проголосували ?
Якщо не секрет - за кого ?
показати весь коментар
03.11.2020 04:11 Відповісти
Два тижні тому замовив absentee ballot і поштою надіслав, перевірив на сайті - вже каунті отримала. Я за Трампа проголосував Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 9375
показати весь коментар
03.11.2020 04:23 Відповісти
Добре. А чого смієтеся ?

Чекаємо з нетерпінням результатів, бо лихоманить всіх.
показати весь коментар
03.11.2020 04:35 Відповісти
ты подкацапник за ватного трампа, ясно любитель ***** и трампа
показати весь коментар
03.11.2020 09:55 Відповісти
А ваш байден = буризма. коррумпированный.
показати весь коментар
03.11.2020 10:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
Світові потрібен Трамп2020!
показати весь коментар
03.11.2020 02:44 Відповісти
Сьогодні на ПРЯМОМУ каналі дивіться (цілу ніч) пряму трансляцію из США з Пітером Залмаєвим!!!!!!!
показати весь коментар
03.11.2020 03:24 Відповісти
А шо смотреть? Байден бесспорный лидер везде и во всем, но президентом останется Трамп чтобы снова все ощутили батхерт как на прошлых выборах
показати весь коментар
03.11.2020 05:03 Відповісти
Ты пургу не гони, давай билеты на поддержку президента. А то дывиться цилу нич, вроде мне ночью не чем занятся. Я думал, что такие уже в Амэрике, как это вас не пригласили?
показати весь коментар
03.11.2020 08:53 Відповісти
за клоуна голосовал??
показати весь коментар
03.11.2020 09:57 Відповісти
Тебе ніхто не примушує, а тільки тим кому цікава ця пряма трансляція!!! А ти походу ще не вийшов з тої "пурги", як віддав свій нікчемний голос за ЗЕбіляку...
показати весь коментар
03.11.2020 11:04 Відповісти
Ни .................. еще бы меня кто то прымушевал, я по другому получаю оргазм, а ты готовься.,поменяй трусики. А Вова мэни и в ........... не торохтит. Со мной он не пил, как и Трамп с Байденом, То до Петрухи, тебя туда, такую, не возьмут.
показати весь коментар
03.11.2020 11:41 Відповісти
И не тревожь меня, водку я не меняю на таких, как ты.
показати весь коментар
03.11.2020 11:43 Відповісти
Загубися. імбіцил!!! Тебе спамлять, а ти лізешь зі своїми дібільними коментами як баран((((
показати весь коментар
03.11.2020 12:49 Відповісти
А почему забанили? Есть же НЕДОНОСКИ. Не хотел, но + поставил. Ну, как этим недоноскам нравится Байден, да у него не стоит, а вот Трамп, ж........ может порвать. Он РЫЖИЙ.
показати весь коментар
03.11.2020 11:47 Відповісти
Если выиграет Трамп, леваки выйдут на улицы. Трудно даже представить что начнется.
показати весь коментар
03.11.2020 08:02 Відповісти
гевалюція?
показати весь коментар
03.11.2020 10:26 Відповісти
Відстріл . В Техасі ж не виходять , бо там закон правильний і замість табличок "У дворі злий пес" , висять таблички "Я в поліцію НЕ телефоную"😁👍
показати весь коментар
03.11.2020 10:43 Відповісти
Не зависимо, кто там будет президентом, холодильник не пополнится. Это не ваша страна, хоть трусы ссымите. Чему радуются?
показати весь коментар
03.11.2020 08:57 Відповісти
Так , але при Байдені , більше російських окупантів перемішають з землею і робитимуть це швидше , якісніше і масовіше . Швидше настане МИР .
показати весь коментар
03.11.2020 10:40 Відповісти
при обаме много перемешали или тебе лишь бы языком молоть?
показати весь коментар
03.11.2020 11:22 Відповісти
Даешь цветную революцию в США !!
Будет девальвация доллара в 3 раза?
показати весь коментар
03.11.2020 09:13 Відповісти
БАЙДЕН
показати весь коментар
03.11.2020 10:36 Відповісти
Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах - Цензор.НЕТ 7760
показати весь коментар
03.11.2020 11:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 