Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні, 3 листопада, Сполучені Штати Америки обирають нового президента. Головні претенденти на цей пост - чинний глава держави республіканець Дональд Трамп та ексвіцепрезидент США Джо Байден, який балотується від Демократичної партії.
Як передає Цензор.НЕТ, на дострокових виборах проголосували вже майже 100 мільйонів американців.
Прогнози щодо того, хто стане новим главою Білого дому, на боці Байдена - згідно зThe Economist, у нього є 95%-й шанс стати президентом.
Хоча зазвичай переможець виборів стає відомий уже в день голосування, в 2020 році підрахунок голосів займе більше часу, кажуть аналітики, оскільки через пандемію COVID-19 дедалі більше людей схиляються до відправлення бюлетенів поштою, особливо прихильники демократів.
Офіційно ім'я нового президента США оголосять 6 січня на спеціальному засіданні Конгресу, а 20 січня він разом зі своїм віцепрезидентом офіційно вступить на посаду. Американський президент обирається на чотири роки і не може обіймати цю посаду більше двох термінів.
Одне з основних побоювань журналістів і політологів у межах цих виборів стосується питання мирної передачі влади: протягом декількох місяців Дональд Трамп ставив під сумнів надійність і чесність "поштового" голосування, заявляючи, що воно відкриває шлях для шахрайства і може бути використане демократами для фальсифікації результатів виборів. Чинний президент допускав, що може відмовитися від мирної передачі влади в разі програшу Байдену.
Будь ласка, зачекайте...
"Будущее наступает! Будущее! СмАтрите, какие електромобили и смартфоны!.."
Вообще-то, кто-нибудь глядя "Одиссею" Стенли Кубрика думал, что в 2020-м будут забивать витрины магазинов фанерой? Не?
Астролог Влад Росс
По его мнению, на выборах в США должен победить Байден. Однако, предостерегает астролог, будет масштабная фальсификация результатов голосования по почте в пользу Дональда Трампа.
"Будут сфальсифицированы письма: придут голоса за Дональда Трампа от каких-то бомжей, от людей, которые никогда не голосовали, от кого-то письма будут приходить дважды или трижды...", - добавил Росс.
В итоге, прогнозирует астролог, Трамп признает себя победителем президентской гонки, и несмотря на реальный проигрыш в выборах, у него есть все шансы в суде доказать, что прав он.
"И суд тоже признает его победу. То есть выиграет выборы Байден, но Трамп все равно останется на своем посту", - отметил Влад Росс.
Там зашкварний сексизм.
У його пророкуваннях сказано, що: «Прєзідєнтом США станет мусчіна».
К сожалєнію...
https://kp.ua/life/560927-predskazanye-na-2017-hod-ot-astroloha-vlada-rossa[видео] Комментарии: 37
Донбасс снова будет с Украиной, а Россию ждет переворот.
Одесский астролог Влад Росс сделал предсказание на 2017 год для Украины и России. Он известен тем, что делает свои прогнозы по древнеарийской традиции. При этом на будущий год он видит для нашей страны светлое будущее, передает сайт god2017.com.
По его мнению, в конце 2017 года Донбасс вернется в состав Украины. В это время Владимир Путин покинет президентское кресло в ходе политического переворота. »
А що - є ще хтось ?
А чому вони балотуються ?
У них є шанси ?
В нас було чотири кандидати - Трамп, Байден, жінка від лібертаріанців та якийсь вуйко з маунтін парті.
Якщо не секрет - за кого ?
Чекаємо з нетерпінням результатів, бо лихоманить всіх.
Будет девальвация доллара в 3 раза?