Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах

Сьогодні, 3 листопада, Сполучені Штати Америки обирають нового президента. Головні претенденти на цей пост - чинний глава держави республіканець Дональд Трамп та ексвіцепрезидент США Джо Байден, який балотується від Демократичної партії.

Як передає Цензор.НЕТ, на дострокових виборах проголосували вже майже 100 мільйонів американців.

Прогнози щодо того, хто стане новим главою Білого дому, на боці Байдена - згідно зThe Economist, у нього є 95%-й шанс стати президентом.

Хоча зазвичай переможець виборів стає відомий уже в день голосування, в 2020 році підрахунок голосів займе більше часу, кажуть аналітики, оскільки через пандемію COVID-19 дедалі більше людей схиляються до відправлення бюлетенів поштою, особливо прихильники демократів.

Офіційно ім'я нового президента США оголосять 6 січня на спеціальному засіданні Конгресу, а 20 січня він разом зі своїм віцепрезидентом офіційно вступить на посаду. Американський президент обирається на чотири роки і не може обіймати цю посаду більше двох термінів.

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Одне з основних побоювань журналістів і політологів у межах цих виборів стосується питання мирної передачі влади: протягом декількох місяців Дональд Трамп ставив під сумнів надійність і чесність "поштового" голосування, заявляючи, що воно відкриває шлях для шахрайства і може бути використане демократами для фальсифікації результатів виборів. Чинний президент допускав, що може відмовитися від мирної передачі влади в разі програшу Байдену.

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