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Австрія (283) стрілянина (1132) тероризм (1548) Відень (37)

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом. Він повідомив, що напад у місті триває в ці хвилини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sueddeutsche Zeittung.

За словами міністра, в стрілянині в австрійській столиці брали участь кілька нападників, є багато постраждалих. Від травм помер поліцейський. Одного з підозрюваних у стрілянині у Відні затримано.

Нехаммер також закликав мешканців Відня не виходити на вулиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.

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Топ коментарі
+15
Вы просто увидите во что превращают Вену Понаехавшие . В Вене австрияки уже стараются не жить , бо от мусульман проходу тоже нет . Поехала с детьми в Шербурн ( летняя резиденция императора в Вене) , зашли на детскую площадку в парке - сидят одни мусульманки с детьми . В это время австрийцы ПАШУТ и платят огромные налоги .
А беженцам платится по 700 евро помощи на человека ( семья из 4 - 2800 евро в месяц)
Украинцу надо там пахать 2 месяца , чтобы это заработать
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03.11.2020 02:46
+13
Тут треба використовувати "лезо Пастора" - воно схоже на лезо Оккама. Суть: коли у світі відбувається якась нездорова зуйня, by default слід бачити за нею роги, лапті та вушанку, якщо тільки не буде серйозних причин вважати інакше. Як показує досвід, без кремлівських рогів рідко яка зуйня трапляється.
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03.11.2020 02:48
+12
Треба ще більше імігрантів! І головне - їх не провокувати. Бажано взагалі прийняти іслам, жінкам вдягти хіджаби, і сподіватися, що імігранти рано чи пізно євроінтегруються. Більше толерантності! (в іншому випадку ви фашисти і заперечуєте Холокост)
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03.11.2020 01:36
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А ну любители теорий заговора и конспирологии свяжите это с коронавирусом.
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03.11.2020 01:28 Відповісти
Армяне и французские блогеры обвиняют Турцию. Азербайджанские медиа-активисты считают, что нападение организовала армянская террористическая организация, чтобы обвинить в произошедшем Турцию. Киноактер Роберт Де Ниро в своем твиттере намекает, что нападение в Вене организовал Эрдоган. Российские эксперты прямо указывают что в связи с начавшимися в США выборами организатором является Байден. Турецкие специалисты считают, что провокацию организовали Израиль и Франция для возбуждения ненависти к исламу
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03.11.2020 01:59 Відповісти
Неплохо, а где про коронавирус?
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03.11.2020 02:14 Відповісти
Щаз подтянутся Билл Гейтс и Сорос верхом на вышках 5G
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03.11.2020 02:23 Відповісти
другое дело.
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03.11.2020 02:28 Відповісти
Но я не поверю, что Илон Маск в стороне стоит...
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03.11.2020 02:42 Відповісти
он сверху
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03.11.2020 12:12 Відповісти
Тут треба використовувати "лезо Пастора" - воно схоже на лезо Оккама. Суть: коли у світі відбувається якась нездорова зуйня, by default слід бачити за нею роги, лапті та вушанку, якщо тільки не буде серйозних причин вважати інакше. Як показує досвід, без кремлівських рогів рідко яка зуйня трапляється.
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03.11.2020 02:48 Відповісти
Головного організатора забули... Якщо звести всі версії воєдино і задать "вічне" питання, яке ставили ще древні римляни - "Куі продест?" , "Кому вигідно?", то відразу ж "засмердить прокислими щами...".
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03.11.2020 03:58 Відповісти
Біл Гейц, з Соросом вишлі на охоту.
«Хто без маскі, сразу в гроб.
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03.11.2020 02:00 Відповісти
А десь поруч Обама писюганить по під'їздах.
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03.11.2020 02:23 Відповісти
распыляет коронавирус или дезинфекцию проводит?
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03.11.2020 02:27 Відповісти
Розпилює, звичайно... З Нібіру привіз і розпилює 👽👽👽
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03.11.2020 02:43 Відповісти
І це ще ми не торкалися таємних теоретиків захоплення землі, як-от Нібіровича-Данченко! Треба всім землянам відкрити очі, що навіть в його імені зашифрована передача нашої планети нібірійцям! 👽👽👽
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03.11.2020 07:23 Відповісти
Ху#ло сказало «фас» пітбулям-кадирівцям. Це шоб вибори а в США відійшли на другий план.
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03.11.2020 01:31 Відповісти
Кстати их в Австрии масса - принимали 25 лет назад как беженцев , сейчас у австрияк с ними проблема
А Вы смотрели фильм « повар вор»? Хорошо показана руцкая чеченская сербская мафия в Вене в современные дни
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03.11.2020 02:19 Відповісти
Фільм не дивилась. Завтра подивлюсь. Дякую.
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03.11.2020 02:41 Відповісти
Вы просто увидите во что превращают Вену Понаехавшие . В Вене австрияки уже стараются не жить , бо от мусульман проходу тоже нет . Поехала с детьми в Шербурн ( летняя резиденция императора в Вене) , зашли на детскую площадку в парке - сидят одни мусульманки с детьми . В это время австрийцы ПАШУТ и платят огромные налоги .
А беженцам платится по 700 евро помощи на человека ( семья из 4 - 2800 евро в месяц)
Украинцу надо там пахать 2 месяца , чтобы это заработать
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03.11.2020 02:46 Відповісти
Зато у мистецтві тенденції змінюються. Сьогодні дивилась фільм «Город мошенников» (2020 Франція) то там арабів вже відритим текстом ненавидять та вбивають.
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03.11.2020 02:56 Відповісти
Европейцы устают кормить эту ораву , которая создаёт проблемы и грязь на улицах
Друг приехал из Брюсселя возмущаясь - арабов тьма. Они не адаптируются в европейскую ментальность
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03.11.2020 02:59 Відповісти
Так, а англійці кажуть, що на вулицях Лондона тільки індуси та араби. Всі незадоволені, що до них понаєхалі: араби до європейців, кавказці до кацапів, мексикоси до американців. От тільки ми не скаржимося, бо до нас ніхто не їде. Який придурок приїде у країну де преЗЕдентом обрали клована, який грав дзюдзюркою на роялі.
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03.11.2020 03:11 Відповісти
Іренка, в Україні УЖЕ близько 400 тисяч вірмен. Крім того, товариш, який служив на погранзаставі, на березі Араксу, і трохи "шурупає" у вірменській мові, недавно лазив по їх сайтах... "Герої Арцаху", на повному сер"йозі, розглядають Україну, як місце поселення, у випадку їх розгрому і втечі з території Азербайджану... Головні переваги: можливість для розвертання бізнесу, хороший клімат і неагресивно налаштоване населення (це "м"яко сказано"... На сайтах вони пишуть в більш грубих виразах...).
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03.11.2020 03:28 Відповісти
Яр Холодний Поправочка,нечесного бізнесу.Звісно є ті,хто працює чесно.
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03.11.2020 03:45 Відповісти
А ти десь бачив, щоб в Україні чесно торгували? А крім торгівлі, я вірмен ні в якому бізнсі не помічаю... "купипродай" і все...
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03.11.2020 03:51 Відповісти
Яр Холодний А Арсен Борисович чим займається? Крім Вірмен тут є ще інші представники.Наприклад чеченці.Вони взагалі тут наркобізнеси мають.
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03.11.2020 03:54 Відповісти
Я мову веду про можливий "ісход" "біженців", що "скуштували крові", на територію України... А вони так само наркотою граються, як і ті ж чеченці... НКАО, окупована, давно розглядається, як транзитний пункт наркоторгівлі...
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03.11.2020 04:02 Відповісти
Яр Холодний То нафіг вони тут потрібні? Такі представники не дають розвиватися країні.В нас і так повно проблем.
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03.11.2020 04:06 Відповісти
А я про що кажу?...
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03.11.2020 04:11 Відповісти
Так, вірмени є, як і чечени, але ще не масово, не так як скрізь у ситій та благополучній Європі.
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03.11.2020 11:51 Відповісти
Ви знаєте, що таке "психологічний фільтр"? Це, коли організм звикає до конкретного шуму, запаху, що постійно впливає на слух, нюх, і "відключає" його сприйняття. Так, люди, що живуть поблизу аеропорту чи залізниці, "не чують" реву двигунів, стуку коліс на рейках, фронтовики "не чують" вибухів і стрільби... А люди, що живуть коло ферми, відстійника, не відчувають запаху фекалій... Те ж саме і у нас з тими ж вірменами , чеченами, азербайджанцями, що ошиваються на наших ринках, вулицях, живуть поряд з нами... Ми просто звикли до того, що "чорні" повинні вести себе саме так, як себе ведуть... Парадокс - коли ми стикаємся з культурним, ввічливим вірменином, азербайджанцем, чеченцем чи грузином, ми, підсвідомо, відчуваємо психлогічний дискомфорт... Чому? Тому що ми не звикли до ТАКОЇ моделі поведінки представників народів Кавказу... Для нас це - диссонанс... (Додам - за словами мого товариша, азербайджанця, полковника армії Азербайджану, на наших ринках "брудна піна народів Кавказу, люди, що ********* свої народи...". Так само, як багато представників українського народу ********* його в країнах Європи...).
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03.11.2020 12:06 Відповісти
Чтобы Украину обезопасить от этого , надо менять законы
1. Ввести визовый режим со странами постсовка
2 Давать ВНЖ ( каждый год по новому ) при условии работы бизнеса и оплаты налогов не менее 3600 евро ( по курсу ) в год КАК ДЕЛАЮТ В СЛОВАКИИ .нахождение в стране не менее 9 месяцев

3. После 5 лет честного проживания в стране можно выдать ПМЖ
4. Через 10 лет честного проживания в стране можно выдать гражданство , при условии сдачи истории и языка

И ЭТО САМОЕ ЛОЯЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , бо в большинстве стран ЕС требования более драконовские .
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03.11.2020 11:50 Відповісти
У Британії теж драконівські заходи, але це їх не врятувало. Коли моя знайома получала британський паспорт, розповідала, шо там були тільки араби та індуси і лише вона єдина біленька. Доречі, екзамен приймав теж індус, від імені її Величності Королеви. Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці - Цензор.НЕТ 8162
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03.11.2020 11:56 Відповісти
Sophia-Maria Duglass В ЄС всіх дикунів світових пускають.
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03.11.2020 12:13 Відповісти
Всё нежизнеспособное должно умереть. Европейцы не желают размножаться? Свято место пусто не бывает!
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03.11.2020 11:38 Відповісти
Sophia-Maria Duglass Це по всій Західній Європі так.Тільки східна поки що не пускає.
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03.11.2020 03:43 Відповісти
Лондонистан 2019 столица мусльман в Европе и

1967 - London Street Scenes
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03.11.2020 08:24 Відповісти
Хех, уже рассказывают,что один их террористов чечен
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03.11.2020 01:31 Відповісти
Толерантність до жителів країн з яких вихрдять терористи проявляють політики а страждають та гинуть звичайні люди !
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03.11.2020 01:32 Відповісти
с минуты на минуту должна быть прессконференция. может уже шо конкретное расскажут.
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03.11.2020 01:33 Відповісти
Зразу пишіть.
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03.11.2020 02:39 Відповісти
все держу на контроле, но пока лишь констатирую это.
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03.11.2020 02:44 Відповісти
я тоже мониторю. но пока сильно много из ральной инфы никто из властей не выкладывает. оно и понятно, идёт расследование. пока всё выглядит в среднем где-то так.
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03.11.2020 11:52 Відповісти
Сработали, чисто, под него и его этот базар - "Ни один европеец не сможет безопасно ходить по улицам" - Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган... Цель понятна - сделать его изгоем в политике Европы и мира. Как и всю Турцию. А потом заняться Азербайджаном, выдавить Турцию из Сирии уже руками США и НАТО... Это не аваковская туфта с срежиссированными "терактами" в Киеве, Полтаве, Луцке - тут акция устрашения Европы !!! ВСЕЙ !!! Эрдоган с дуру пиСданул - под него сработали, ЧИСТО. В смысле, кроваво, Но ,ЧИСТО, под него... Оперативно и быстро. Профи. ГРУ ГШ МО РФ.. Руцкий стиль - их уши торчат. (с)
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03.11.2020 01:35 Відповісти
Ну скажем, я бы не был так категоричен, что "срабатывание под Эрдогана". Даже для поверхностного анализа мало фактуры. Да и ГРУ ГШ далеко не та структура, которая сегодня способна на активные , с "дальним прицелом" , оперативные комбинации за рубежом. Лет тк 12 назад пришлось с ними работать, уровень профессионализма и оперативного мышления, меня просто "прибил" - он никакой, от слова совсем.
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03.11.2020 03:37 Відповісти
Так ти ж бачиш - останнім часом у них "прокол за проколом"... Там, де треба орудувать "стилетом єзуїта", вони махають дрючком пітекантропа...
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03.11.2020 04:04 Відповісти
Або взагалі іншим дрючком... Маю на увазі їхній гротескний "гей-шпіонаж" та шпілі-вілі Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы - Цензор.НЕТ 4489
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03.11.2020 04:52 Відповісти
Та вони і ним розучилися "працювать"... Плани мобілізації австро-угорської армії в Першу світову були добуті росіянами, перед Першою світовою війною, саме за допомогою "того дрючка"... Полковник Редль, представник австрійського Генштабу, був пасивним гомосексуалістом...
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03.11.2020 07:11 Відповісти
Треба ще більше імігрантів! І головне - їх не провокувати. Бажано взагалі прийняти іслам, жінкам вдягти хіджаби, і сподіватися, що імігранти рано чи пізно євроінтегруються. Більше толерантності! (в іншому випадку ви фашисти і заперечуєте Холокост)
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03.11.2020 01:36 Відповісти
тю, Европе не привыкать. В доисторические времена Европа несколько раз была негроидной... Но вот пришли из Азии дыкуны i- & R1-гаплоргуппные, тобто, бледнолицые. А через 100 000 лет исчезнут белые, желтые и черные лица... Будут темные -так ученые прогнозируют, из-за Содома и Гоморры(тобто, из-за амурных взаимоотношений между нациями). К тому времени религии себя изживут, как спиритизм сегодня, если, конечно, не приключись какая-нить катастрофа.
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03.11.2020 01:52 Відповісти
Какой нафиг?!
Лысые приматы скоро прикончат сами себя, ну максимум 3-5 тысяч лет и то это еще очень оптимистично
Европу будут населять разумные муравьи. Или термиты. Или пчелы - что-то из этой оперы
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03.11.2020 01:58 Відповісти
Гуглимо "Великий Фільтр".
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03.11.2020 02:22 Відповісти
100 баллов
« неграми» называть нельзя, а «белыми» - можно
Какая то дискриминация европейцев
И ещё ИЗ НАБОЛЕВШЕГО - мало европейцы налогов отдают , чтобы содержать вечно сидящих на скамеечках сирийских беженцев 😀😀😀( шутка как арабы сели на шею Европе )
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03.11.2020 02:23 Відповісти
не устану повторять. Сирийцы, значительной частью -это бывшие славяне рубежа новой эры, ушедшие из Европы на Ближний восток. Кста, ушли из территорий , в том числе, и словацких... Так шо, возвращение блудного сына никто не отменял. Тем более , шо с сирийцами мы - одинаковы гаплогруппою, правда с примесью и др. гаплогрупп-спутниц. А у гого их нет, покажите , я выкачу могарь.
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03.11.2020 02:39 Відповісти
А не ушли бы на ближний восток, ближний восток еще бы в начале новой эры уже сидел бы в европе. Так шо сирийцам Европа много должна.
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03.11.2020 02:42 Відповісти
Сирийцы - это бывшие киммерийцы в том числе...
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03.11.2020 02:48 Відповісти
Кому ещё шо Европа должна !? Вы уж не трактуйте тут хутинские мысли
Ещё раз советую посмотреть https://youtu.be/q1RRz9MXyD0
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03.11.2020 02:50 Відповісти
а при чем тут мокша (хутинская ) к киммерийцам и сирийцам., если то - монголоидо угро-финны. А то шо пыня пытается примазаться к слвяно-сирийце-киммерийцам, это не значит , шо мы должны отказаться от славянской истории.
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03.11.2020 02:58 Відповісти
Все , надо спать . А Вам советую посмотреть видео . Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы - Цензор.НЕТ 6833
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03.11.2020 03:02 Відповісти
на сон грядущий про Карла прочтите... Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы - Цензор.НЕТ 9094
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03.11.2020 03:05 Відповісти
Поки Ви спите, я п"ю каву і збираюся в "похід"... За вікном розвидняється, дощу нема, можна по лісу погулять...
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03.11.2020 07:15 Відповісти
Не вийшло... Поки збирався - дощ почався... Повернувся додому, поліз у морозилку, дістав пєльмені з рибою і грибами, відварив. Сиджу, їм, на дощ дивлюся... Мені ті гриби не так уже потрібні - більше було бажання по лісу погулять... Але не під дощем же... (Вчора від мене, через ланцюг з двох телефонів, пробували отримать консультацію по грибах... Ну, я "відморозився" - "Лікар по телефону діагноз не ставить...". Тим більше, гриби тільки описували - фото не було... Однак, порився в Інтернет, і знайшов його - рядовка синьоніжкова, хороший їстівний гриб. Однак, було пізно - поки товариш додзвонився до грибника, той пішов з того місця...
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03.11.2020 10:07 Відповісти
Шото Вы давно не заходили на автотему , а я откопала интересного блогера- повара. Зайдёте - расскажу 😀
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03.11.2020 10:10 Відповісти
Я там "софі", на днях, питання задав... Дасте відповідь - зайду... Я думав, "Автотема" "заглохла", яу і "Вєче"...
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03.11.2020 10:32 Відповісти
Карл, слышишь, ни у кого из славян нет кацапской гаплогруппы-спутницы NO (N-угрофиннская, O-монголоидная). Как и нет у кацапов чисто европейской гаплогруппы спутницы I2(трипольская). У всех остальных славян она есть, в том числе и у словаков.
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03.11.2020 03:03 Відповісти
Шамов, а звідки відома "трипільська гаплогрупа", якщо останків трипільців не існує? Трипільці своїх мертвих спалювали, а на черепках глиняних ДНК не зберігається...
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03.11.2020 03:38 Відповісти
Розвиваючи політику толерантності, вслід за введенням у вжиток, замість слова «негр», поняття «афроамериканець», в штатах США стали заборонять вживання слова «білий». Замість нього запропоновано вживання терміну «євроамериканець»…
Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
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03.11.2020 03:34 Відповісти
Пуйло в предверии выборов заделал теракт в одном из самых известных городов Европы.
Чтобы американцы взбодрились и голосовали за "сильную руку"...
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03.11.2020 02:39 Відповісти
Без сомнений - его рук дело . Это главный террорист мира
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03.11.2020 02:51 Відповісти
Те, що поки знайшла - що ніби-таки джихадисти. Але без підтверджень.
Добре озброєні, автоматична зброя, австрійці залучили армію на допомогу поліції.
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03.11.2020 05:14 Відповісти
Ведана, "джихадисти" - не національність, як і кацапи... Це ідеологія, що базується на принципі - "Ми такі білі і пухнасті, а нам, таким миролюбивим, не дають жить, як ми хочемо...".
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03.11.2020 07:24 Відповісти
Я в курсі. Дякую.
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03.11.2020 08:16 Відповісти
Чечено-кремлівська мафія пішла крушить весь світ...коронавірусу перестали лякаться...фінансово залежні від кремля банди зголоднілись за період карантину....поки не знищуть мафію кремля...будуть і надалі теракти...хоч би в себе там щось спровокували ...а то тільки дрища Рослякова (вибачте) знешкодили ледачі фсбешники.
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03.11.2020 05:24 Відповісти
Австрійська фрау потанцювала з уйлом...а він тепер її буде захищати терактами.
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03.11.2020 05:25 Відповісти
Бедная фрау развелась со скандалом, ее постоянно колотил "любвеобильный" муж.
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03.11.2020 05:43 Відповісти
Хай фрау готує вже білі тапки...кажуть чотири лицій (той що моль геть поганий)і готується до захоронення у кремлівської стіни (не в мавзолеї ж грузом номер 2).....хто з мафією поведеться той і собі набереться.
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07.11.2020 11:06 Відповісти
Хорошо высказалась по поводу чужаков одна наша соотечественница, с 90-х живущая в Австрии, показывая на венских "матрон" в черном турецкого происхождения: "Вы думаете, что это многодетныя мамы？ Нет, это матки, вынашивающие личинок, которые, когда вырастут, сожрут Европу и все ее достижения".
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03.11.2020 05:37 Відповісти
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы - Цензор.НЕТ 9300
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03.11.2020 06:39 Відповісти
Зато до безвиза попробуй получить визу Австрии для туризма напрямую куча бумажек преград и отказ поэтому все брали через польскую визу такое впечатление что мы опаснее арабов сирийцев которых принимают и дают статус беженца а еще и платят а для стран южной америки Колумбии, Бразилии, где убийства и преступность не сравнить с Европой вообще безвиз
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03.11.2020 07:38 Відповісти
Европа сошла с ума, это очевидно. Собрать со всего мира зверушек, не желающих ни учиться, ни работать и содержать их на деньги своих граждан... Не понимаю. Есть хороша книга "Исламизация Европы", там все подробно описано.
Жаль погибших... Но пока в Вене （и всей Европе）строят культовые сооружения для зверушек, пока платят пособия "беженцам", привычная нам культурная и цивилизованная Европа медленно исчезает.
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03.11.2020 07:48 Відповісти
Это кончится новым Гитлером и лагерями с печками.
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03.11.2020 07:53 Відповісти
Возможно, только печь избавит Европу от заразы, но это не точно.
Германия продолжает выплачивать миллиарды в качестве компенсаций за наследие фашизма.
Интересно, Меркель нравится та Германия со зверушками, в которую она ее превратила？ Или она по-прежнему думает, что "самая мирная религия" поможет зверушкам стать европейцами？ Ага, счас. Вена свежий пример.
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03.11.2020 08:11 Відповісти
так отож наши если и остаются нелегально то не убивают тех граждан страна которая их приютила за религию невиновных людей а наши пашут за копейки(в сравнении с европейцами) там, а арабы сирийцы сидят на пособии навязывают свою веру убивают мусорят итд
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03.11.2020 08:01 Відповісти
В Вене 700 евро на нос . Им просто выгодно размножаться
Семья в 5 человек - 3500 евро , и не работают
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03.11.2020 09:45 Відповісти
Ну децкий сад!
Вы не в курсе, что европейцы не желают размножаться?
Когда они вымрут - там по вашему будет пустыня?
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03.11.2020 11:40 Відповісти
 
 