8608 87
Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом. Він повідомив, що напад у місті триває в ці хвилини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sueddeutsche Zeittung.
За словами міністра, в стрілянині в австрійській столиці брали участь кілька нападників, є багато постраждалих. Від травм помер поліцейський. Одного з підозрюваних у стрілянині у Відні затримано.
Нехаммер також закликав мешканців Відня не виходити на вулиці.
Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.11.2020 02:46
+13 Welt Schmerz
показати весь коментар03.11.2020 02:48
+12 Welt Schmerz
показати весь коментар03.11.2020 01:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«Хто без маскі, сразу в гроб.
А Вы смотрели фильм « повар вор»? Хорошо показана руцкая чеченская сербская мафия в Вене в современные дни
А беженцам платится по 700 евро помощи на человека ( семья из 4 - 2800 евро в месяц)
Украинцу надо там пахать 2 месяца , чтобы это заработать
Друг приехал из Брюсселя возмущаясь - арабов тьма. Они не адаптируются в европейскую ментальность
1. Ввести визовый режим со странами постсовка
2 Давать ВНЖ ( каждый год по новому ) при условии работы бизнеса и оплаты налогов не менее 3600 евро ( по курсу ) в год КАК ДЕЛАЮТ В СЛОВАКИИ .нахождение в стране не менее 9 месяцев
3. После 5 лет честного проживания в стране можно выдать ПМЖ
4. Через 10 лет честного проживания в стране можно выдать гражданство , при условии сдачи истории и языка
И ЭТО САМОЕ ЛОЯЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , бо в большинстве стран ЕС требования более драконовские .
1967 - London Street Scenes
Лысые приматы скоро прикончат сами себя, ну максимум 3-5 тысяч лет и то это еще очень оптимистично
Европу будут населять разумные муравьи. Или термиты. Или пчелы - что-то из этой оперы
« неграми» называть нельзя, а «белыми» - можно
Какая то дискриминация европейцев
И ещё ИЗ НАБОЛЕВШЕГО - мало европейцы налогов отдают , чтобы содержать вечно сидящих на скамеечках сирийских беженцев 😀😀😀( шутка как арабы сели на шею Европе )
Ещё раз советую посмотреть https://youtu.be/q1RRz9MXyD0
Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
Чтобы американцы взбодрились и голосовали за "сильную руку"...
Добре озброєні, автоматична зброя, австрійці залучили армію на допомогу поліції.
Жаль погибших... Но пока в Вене （и всей Европе）строят культовые сооружения для зверушек, пока платят пособия "беженцам", привычная нам культурная и цивилизованная Европа медленно исчезает.
Германия продолжает выплачивать миллиарды в качестве компенсаций за наследие фашизма.
Интересно, Меркель нравится та Германия со зверушками, в которую она ее превратила？ Или она по-прежнему думает, что "самая мирная религия" поможет зверушкам стать европейцами？ Ага, счас. Вена свежий пример.
Семья в 5 человек - 3500 евро , и не работают
Вы не в курсе, что европейцы не желают размножаться?
Когда они вымрут - там по вашему будет пустыня?