Профільний комітет рекомендує Раді проголосувати за проєкт бюджету на 2021 рік у першому читанні

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік. Проєкт підтримали представники трьох фракцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у телеграмі.

Проєкт бюджету, спрямований Кабінетом Міністрів, підтримали члени комітету від "Слуги народу", "Євросолідарності" і "Батьківщини".

Тепер проєкт мають підтримати в першому читанні простою більшістю в 226 голосів.

Розгляд та голосування за бюджет у першому читанні заплановані на четвер, 5 листопада.

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