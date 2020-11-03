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бюджет (1204) Железняк Ярослав (390)

Профільний комітет рекомендує Раді проголосувати за проєкт бюджету на 2021 рік у першому читанні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік. Проєкт підтримали представники трьох фракцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у телеграмі.

Проєкт бюджету, спрямований Кабінетом Міністрів, підтримали члени комітету від "Слуги народу", "Євросолідарності" і "Батьківщини".

Тепер проєкт мають підтримати в першому читанні простою більшістю в 226 голосів.

Розгляд та голосування за бюджет у першому читанні заплановані на четвер, 5 листопада.

Також читайте: Про держбюджет на 2021 рік доведеться домовлятися. З огляду на досвід "ковідного фонду", буде непросто, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Наталя Джума
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Пункт первый - выцыганить бабло у МВФ Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении - Цензор.НЕТ 7941
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03.11.2020 01:48 Відповісти
путин на местные выборы дал куму медведчуку 2 млрд долларов,но витя их просрал
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03.11.2020 01:51 Відповісти
Комитет: группа лиц без определенных занятий. Казимеж Бартошевич

Комитет - группа лиц, каждое из которых ничего не способно сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Фред Аллен

Комитет - это группа ни к чему не способных людей, назначенных людьми, не расположенными к какой либо работе, чтобы делать нечто совершенно необязательное. Стюарт Харрол
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03.11.2020 01:56 Відповісти
в москве курс доллара 100.фирма Apple что то знает
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03.11.2020 02:00 Відповісти
комитет начальников штабов сша провел уникальную операцию в африке по освобождению фермера
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03.11.2020 02:04 Відповісти
Це означає, що частина слуг уродів, а також ЄС і БЮТ будуть проти розпуску парламенту. Можливо, лише проти негайного розпуску; а от в районі Нового року - то можливо, підтримають.
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03.11.2020 02:10 Відповісти
Надо так: Профильный комитет настойчиво рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении.

Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении - Цензор.НЕТ 5599
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03.11.2020 06:08 Відповісти
 
 