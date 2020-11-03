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Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 2 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 3 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

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"Стійке перемир"я"...
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03.11.2020 07:19 Відповісти
На всьому неосяжному просторі
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть за зебільним планом Б повертати землю.
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03.11.2020 07:34 Відповісти
Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2165
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03.11.2020 07:39 Відповісти
Всього 2 рази? Значить добекались про вибори.
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03.11.2020 07:51 Відповісти
Виходить, що перемир*я зірвано і крапка. Але "Термос" добивається свого, бо він у своїй макітрі війну вже закінчив.
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03.11.2020 08:49 Відповісти
Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8450

...
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03.11.2020 11:05 Відповісти
 
 