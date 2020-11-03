Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
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За минулу добу, 2 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.
"Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 3 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
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