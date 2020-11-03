Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 211 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 47 млн
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Станом на ранок 3 листопада у світі зареєстрували 472 997 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5712 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 47 326 715 випадків інфікування, з них 472 997 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 211 421 особа, з них 5712 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 34 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
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Макс Томин
показати весь коментар03.11.2020 08:02 Відповісти Мені подобається 0
Ярослав Викторович
показати весь коментар03.11.2020 08:44 Відповісти Мені подобається 0
aquarius580 .
показати весь коментар03.11.2020 09:30 Відповісти Мені подобається 0
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