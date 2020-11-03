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Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії

Убитий у Відні терорист був ісламістом, загалом під час теракту напередодні загинуло щонайменше три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МВС Австрії Карл Нехаммер."Учора ми пережили теракт, який влаштував мінімум один ісламістський терорист, ситуація, якої не було в Австрії протягом десятиліть", - сказав Нехаммер журналістам рано-вранці, пряму трансляцію виступу вів телеканал ORF.

Терориста напередодні застрелила поліція, на ньому був пояс з вибухівкою, він "симпатизував терористичному угрупованню "ІД", сказав Нехаммер.

За його словами, є "троє загиблих і 15 поранених". Це двоє чоловіків і одна жінка.

Квартиру вбитого терориста поліцейські відчинили за допомогою вибухівки.

Також дивіться: У центрі Відня невідомі розстріляли сімох осіб, - ЗМІ. ВIДЕО

За словами Нехаммера, очевидці події напередодні надали поліції понад 20 тисяч відеозаписів, поліція шукає можливого спільника нападника.

Стрілянина сталася в Відні в понеділок увечері неподалік площі Шведенплатц поблизу головної синагоги міста Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в ефірі телеканалу ORF підтвердив, що поліція розцінює подію як теракт.

За наявною інформацією, нападників було кілька, один із них застрелений. Нападники використовували довгоствольну вогнепальну зброю. Операція з затримання злочинців триває, в ній задіяна велика частина поліції міста і військові.

Повідомляється, що стрілянина сталася в шести точках у першому районі міста - Морцінплатц, Зальцгріс, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауернмаркт і Фляйшмаркт.

У МВС Австрії також повідомили, що розширили зону пошуку терористів, оскільки не відкидають, що їм вдалося залишити Відень.

Читайте: Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у Twitter висловив підтримку Австрії: "У цей важкий час Україна підтримує Австрію. Мої співчуття постраждалим під час жахливого теракту в Відні".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Теракт в Вене: три человека погибли, 15 ранены. Убитый террорист был исламистом, - глава МВД Австрии - Цензор.НЕТ 2360
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03.11.2020 08:14
+25
Если бы не христианский мир и европейские ценности, то в Азии, Африке и на Ближнем востоке до сих пор бы ездили на ослах, занимались сексом с маленькими девочками и вытирали жопу пальцем. Хотя... это и сейчас не редкость. Дикари - они такие.
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03.11.2020 08:46
+24
Цікаво лише одне - національність "ісламіста" і його місце проживання та громадянство, до прибуття в Європу...
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03.11.2020 08:11
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Пришел на работу и на редкость пока еще никто из коллег не вспомнил об этом случае! Обыденность?
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03.11.2020 09:30 Відповісти
Надо еще беженцев принять !!!! А то маловато как-то !!!!!
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03.11.2020 09:53 Відповісти
В Австрии сегодня проживает только официально около 500 тысяч турков, и еще столько же нелегально. Население Австрии менее 9 млн человек. И кто в австрийском доме хозяин? И есть у ли у хозяина "царь в голове"?
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03.11.2020 10:27 Відповісти
"Mehr mut für unser wiener ****" (с) Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 2467
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03.11.2020 12:15 Відповісти
Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 164
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03.11.2020 12:32 Відповісти
Я хорошо помню, как только стали в Вене раздаваться лозунги "Zu viel Fremdes tut niemandem gut" (Слишком много иностранного никому не приносит пользы), так сразу появилась загадочная женщина с интересным предложением, а потом видео встречи с ней на острове Ибица вышла на все ТВ каналы Австрии и Европы. Кому-то (уж не в Кремле ли?) была выгодна ситуация, когда Вена/Австрия (как и вся Европа) уже не принадлежит европейцам.
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03.11.2020 12:47 Відповісти
А як вони розрізняють ісламістів та не-ісламістів? Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 7592
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03.11.2020 10:01 Відповісти
До тех пор пока жители будут безоружными овцами (не способными защитиь себя и своих близких, а свою жизнь и безопасность доверять служивым палканам), до тех пор волки быдут перерезать ТУПЫМ И БЕЗЗАЩИТНЫМ БАРАНАМ горло!
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03.11.2020 10:02 Відповісти
Західний світ сам підписав собі вирок.З такими суіцидальними закидами,які пропагує Европа ми зникнемо з лиця Землі. Ось в Іспанії не припиняється потік «біженців». На Канарах жителі зазняли репортаж про те,як живеться нелегалам африканцям в готелі на повному пансіоні .Зазначу-готель-абитий тільки ними,платники податків,звичайні іспанці змушені оплачувати цим бєдним увесь сервіс.Всі поселенці готелю хлопці20-30 років,вдягнені в фірмовий спортивний одяг,з дорогими гаджетами, все новеньке. Готель «клуб холідей».Пересічні жителі ніяк не можуть зрозуміти ціль Сороса.Задають риторичні питання,обурюються.А потік мігрантів не кінчається.Европа здорово почорніла й покоричневіла. Бережіть свою країну від саранчі!
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03.11.2020 10:22 Відповісти
Потому сейчас несколько иначе смотрится нежелание властей Польши и Венгрии выполнять решение Евросоюза по организованному приему беженцев со всего мира. А вот Меркель, так думаю, будущие поколения проклянут за ее усилия по приему миллионов зверушек со всего мира и выплате им (годами!) пособий за счет немецкого налогоплательщика.
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03.11.2020 10:29 Відповісти
Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 6211
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03.11.2020 12:51 Відповісти
Пора европейцам увеличить квоту по приёму несчастных мусульман-беженцев.
А потом эти обиженные страдальцы будут истреблять своих благодетелей.
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03.11.2020 10:42 Відповісти
Пустили цих біженців зі Сходу... Австрія колись була спокійною та безпечною країною.
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03.11.2020 10:52 Відповісти
никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
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03.11.2020 11:12 Відповісти
Почему бы Кадырову и Эрдогану не отправить своих воинов ислама на защиту миллионов мусульман в СУАР в Китае? Они ж там гноятся в лагерях... Очко слабо?
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03.11.2020 11:19 Відповісти
Прокремлевский Совет Европы с его оголтелой политикой мультикультурности для приема раковых опухолей неассимилируемых чужеродцев - враг Европы! Большое "спасибо" Меркель!
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03.11.2020 11:28 Відповісти
https://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/1396696-vo-francii-satiricheskaya-gazeta-opublikovala-karikatury-na-muhammeda
***** 19 сентября 2012, 03:20

Были атакованы -
синагога - еврейские рестораны.
Зачем надо было трогать Пророка Мухаммеда в карикатурах.
Ведь во Франции уже было лет пять назад такое же с журналистами....
*****

Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 6405Charlie Hebdo вновь печатает карикатуры на пророка ... - DW """""7 карикатур разгромленного террористами журнала Charlie Hebdo

Трое мужчин в масках с автоматами и гранатометами в руках атаковали утром 7 января 2015 года редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo («Шарли Эбдо»).
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03.11.2020 11:37 Відповісти
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