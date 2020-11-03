Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії

Убитий у Відні терорист був ісламістом, загалом під час теракту напередодні загинуло щонайменше три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МВС Австрії Карл Нехаммер."Учора ми пережили теракт, який влаштував мінімум один ісламістський терорист, ситуація, якої не було в Австрії протягом десятиліть", - сказав Нехаммер журналістам рано-вранці, пряму трансляцію виступу вів телеканал ORF.

Терориста напередодні застрелила поліція, на ньому був пояс з вибухівкою, він "симпатизував терористичному угрупованню "ІД", сказав Нехаммер.

За його словами, є "троє загиблих і 15 поранених". Це двоє чоловіків і одна жінка.

Квартиру вбитого терориста поліцейські відчинили за допомогою вибухівки.

Також дивіться: У центрі Відня невідомі розстріляли сімох осіб, - ЗМІ. ВIДЕО

За словами Нехаммера, очевидці події напередодні надали поліції понад 20 тисяч відеозаписів, поліція шукає можливого спільника нападника.

Стрілянина сталася в Відні в понеділок увечері неподалік площі Шведенплатц поблизу головної синагоги міста Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в ефірі телеканалу ORF підтвердив, що поліція розцінює подію як теракт.

За наявною інформацією, нападників було кілька, один із них застрелений. Нападники використовували довгоствольну вогнепальну зброю. Операція з затримання злочинців триває, в ній задіяна велика частина поліції міста і військові.

Повідомляється, що стрілянина сталася в шести точках у першому районі міста - Морцінплатц, Зальцгріс, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауернмаркт і Фляйшмаркт.

У МВС Австрії також повідомили, що розширили зону пошуку терористів, оскільки не відкидають, що їм вдалося залишити Відень.

Читайте: Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у Twitter висловив підтримку Австрії: "У цей важкий час Україна підтримує Австрію. Мої співчуття постраждалим під час жахливого теракту в Відні".