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РФ штампує упереджені рішення "суду" проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ штампує упереджені рішення

Посольство США в Україні заявляє, що Росія переслідує кримську адвокатку Лілю Гемеджі через її успіхи в розкритті несправедливості в "кримінальних процесах" в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Через успіхи адвокатеси Гемеджі у викритті несправедливостей так званих "процесів" в окупованому Криму Росія штампує проти неї упереджені рішення кримського "суду", щоб відсторонити її. Юристи з прав людини в Криму повинні мати змогу виконувати свою надважливу роботу", - йдеться в повідомленні.

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Раніше російський "суд" виніс Гемеджі окрему ухвалу за нібито "багаторазове порушення регламенту судових засідань", пишуть Крим.Реалії.

Гемеджі вважає, що ця скарга - це форма тиску на неї як захисницю, яка активно відстоювала позицію свого підзахисного у "кримінальній справі". Вона представляла в "суді" інтереси кримського правозахисника і координатора громадського руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва, засудженого 16 вересня 2020 року на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала "проявом тиску на правозахисників" окрему ухвалу "Південного окружного військового суду" адвокатці Лілі Гемеджі.

РФ штампує упереджені рішення суду проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США 01

Автор: Наталя Джума
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Знакомая и закономерная история. роSSия и фальсификации, как сиамские близнецы и никто не спешит их разделять.
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03.11.2020 08:30 Відповісти
Сепаратисты! Переезжайте в Крым, а лучше, в ОРДЛО! Там вас всех ждут!
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03.11.2020 08:33 Відповісти
Украинские любители "рузкаго мира" не сепаратисты, а коллаборационисты. Или коллаборанты. Чмыри, помогающие врагу уничтожить Украину.
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03.11.2020 09:41 Відповісти
В нацистській Німеччині і то, до початку Другої світової, якоїсь "законності" дотримувалися... Георгія Димитрова побоялися засудить за "тероризм" (організацію підпалу рейхстагу). Росія йде "по бєспрєделу" - вже й нацистів "перепльовує"...
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03.11.2020 08:39 Відповісти
Людина життям ризикую.
Москалі такі - або куплять, або посадять, або вб'ють.
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03.11.2020 08:44 Відповісти
ризикує*
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03.11.2020 08:45 Відповісти
Лапті ненавидять всіх хто не такий як вони.
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03.11.2020 08:52 Відповісти
Это кто там в фэйсбуке пропищал? "Гарант"?
У США что, нет посольства в РФ? Или смелости хватает только квакать в интернете?
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03.11.2020 13:30 Відповісти
 
 