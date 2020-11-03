За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків
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В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 411 093 осіб.
"За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401) нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19.
Також за останню добу
госпіталізовано – 1207 осіб;
летальних випадків – 157;
одужало – 5 100 осіб;
здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 34 818, методом ІФА — 26 018).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 411 093 особи;
одужало – 168 868 осіб;
летальних випадків – 7 532;
проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях", - повідомив Степанов.
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Кавычки видишь?
в Словакии за день протест. более 2 млн. = 25к. зараженных.
Че если и тут так? куда ты со своими "2 раза", кринж, то есть, крик то? в 52 раза больше тут - вот это ближе к действ.
А в то, что маски как-то сдерживают распространение ОРВИ, сейчас только законченные идиоты верят. Ткань для мелкодисперсной аэрозольной взвеси фильтром вообще не является, а запретить людям дышать пока не могут.
Тесты делает один на десять. Бесплатно - толпы народа, не каждый с плохим самочувствием выстоит очередь, а в частных не у всех есть 800-1800 гривен мазок сдать.
ведь за каждого больного на короновирус врачи получают доплаты даже не леча их а только спрашивая по телефону как самочуствие
Сметанат борщу@SmetanatBorschu 23 ч
Був у АТБ. Касири сидять з масками на бороді, робітники по залі ходять взагалі без масок.
В супермаркет без масок вже пускають. Подивіться на кількість вражених коронавірусом... А навесні касири сиділи не просто в масках, а в захисних прозорих екранах.
А вообще у нас страна непуганных идиотов.