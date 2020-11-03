Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист Пулатова оголосить вимоги про додаткове розслідування, на них відреагує обвинувачення

У Нідерландах поновлюються слухання у справі про збитий МН17 - очікується, що захист одного з обвинувачених вимагатиме додаткові розслідування, на які потім відреагує обвинувачення.

Як ідеться в повідомленні суду, поширеному напередодні, в графіку слухань блоку 3С заплановано, що з 3 по 5 листопада захист Олега Пулатова викладе заходи розслідування, які вони вимагають і на які має відреагувати обвинувачення. "Ймовірно, що відповідь обвинувачення буде почута на наступному тижні, з 9 по 13 листопада, проте поки не відомо, в який саме день це відбудеться. Це - питання, яке буде обговорюватися в суді", - наголошується в поясненні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ході попереднього засідання, яке відбулося 28 вересня, захист Пулатова, справа якого слухається одночасно зі справою трьох інших обвинувачених, вимагав більше часу для підготовки своєї позиції, оскільки через пандемію коронавірусу в нього не було можливості зустрітися зі своїм клієнтом у Росії.

Крім того, суд доручив слідчому судді з'ясувати, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист. Водночас адвокати не рекомендували йому приїжджати особисто з міркувань безпеки.

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Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених - трьох росіян - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка.

Раніше, в ході судового засідання, яке відбулося 26 червня, прокуратура надала нові записи прослуховування телефонних розмов обвинувачених, зокрема, Харченка, Дубинського і Стрєлкова, які підтверджують наявність у сепаратистів установки "Бук". Зокрема, після того, як був збитий МН17, Дубинський запитує Пулатова: "Скажи, а стріляв наш "Бук" чи ні?" На що Пулатов відповідає: "Бук збив Сушку після того, як Сушка збив Боїнг", а через кілька хвилин, Дубинський зателефонував Гіркіну з доповіддю про те, що Сушка збила Боїнг, а потім "наші вальнули Сушку Буком".

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Як повідомлося, 15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.