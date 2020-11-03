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Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 3 листопада в Києві на коронавірус захворіли 789 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 39 534 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 799 осіб, за минулу добу - 12. З початку епідемії одужали 12 924 пацієнти.

Станом на 3 листопада кількість активних хворих в Києві становить 30 471 особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 31 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 781.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 712 осіб. Загальна кількість інфікованих - 38 709. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 537 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 7 117 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 31 055.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 506 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 928 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 239 людей, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 7 552 пацієнти. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 9 137 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Интересная закономерность, чем выше у нас заболеваемость тем меньше люди носят маски. А я ещё удивлялся как могли выбрать зеленского.
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03.11.2020 09:29
+2
И много мёртвых лежат на улицах ? Крематории ещё справляются ?
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03.11.2020 09:18
+1
Закрийте школи хоч. Дітeй в транспоті купа - розносять заразу по родинах
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03.11.2020 09:22
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И много мёртвых лежат на улицах ? Крематории ещё справляются ?
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03.11.2020 09:18 Відповісти
Уже трёх зеленских похоронили... Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 789 случаев. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина - Цензор.НЕТ 8567
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03.11.2020 09:33 Відповісти
А вчера тут мне сказали что только двух.
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03.11.2020 09:59 Відповісти
Закрийте школи хоч. Дітeй в транспоті купа - розносять заразу по родинах
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03.11.2020 09:22 Відповісти
Діти і молоді люди переносять коронавірус в легкій формі, ніякого сенсу тримати 2 роки закритими школи немає
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03.11.2020 10:12 Відповісти
Интересная закономерность, чем выше у нас заболеваемость тем меньше люди носят маски. А я ещё удивлялся как могли выбрать зеленского.
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03.11.2020 09:29 Відповісти
Маски майже не допомагають
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03.11.2020 10:14 Відповісти
Меньше жрать надо, это во первых, а во вторых маску надо одевать на лицо, а не на жопу.
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03.11.2020 14:30 Відповісти
побил новый рекорд
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03.11.2020 09:44 Відповісти
Если пропал вкус и нюх следует одеть маску, завернуться в белую простынь и спокойно, не создавая паники, ползти на кладбище. Для уменьшения эпидемии и сокращения расходов.
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03.11.2020 09:55 Відповісти
Другий тур, я так розумію зірвуть пандемією, в зв'язку з падінням рейтину слуг.
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03.11.2020 10:03 Відповісти
Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина - Цензор.НЕТ 3158
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03.11.2020 11:23 Відповісти
 
 