Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у понеділок засудила обстріл районів проживання мирного населення в Нагірному Карабасі і вказала на те, що такі напади можуть бути розцінені як військові злочини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Атаки, які здійснюються у порушення принципів вибірковості та принципів співмірності, можуть бути зараховані до воєнних злочинів", - йдеться в заяві Бачелет.
Вона зазначила, що в ООН закликали сторони конфлікту "вжити всіх практично здійсненних заходів, щоб уникнути або принаймні мінімізувати втрати людських життів і руйнування цивільної інфраструктури".
"Замість цього будинки зруйновані, вулиці перетворені на руїни, а люди вимушені втікати й шукати притулку в підвальних приміщеннях", - заявила Бачелет.
Крім того, вона висловила глибоке занепокоєння у зв'язку з поширеними відеозаписами, на яких азербайджанські військові страчують двох узятих у полон вірменських солдатів.
"Хоча в соціальних мережах поширюють багато фейкових знімків, ретельні розслідування, проведені журналістськими організаціями, засвідчили, що на цих відео, ймовірно, зафіксовані азербайджанські військові, що свавільно стратили двох узятих у полон вірмен у військовій формі, і ця інформація викликає глибоке занепокоєння", - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Украина
Сирия
Ливия
...
Приднестровье
Ичкерия
в остальном же тётка говорит верно,но почему то только через 30 лети не упоминает Ходжалы
Когда начнется у них - тоже будут призывать к хуманизьму?
Очень сомневаюсь...
Її просунули на цю посаду не для озвучення фактів, а для відпрацьовування "траншів".
Алиев , разбуди своих дипломатов - у вас тоже есть что показать против армян
Скоко ей кацапы заплатили ?