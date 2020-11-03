УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13317 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
3 481 37
Азербайджан (607) Вірменія (658) війна (56641) страта (40) ООН (2768) Нагірний Карабах (460) Бачелет Мішель (13)

Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у понеділок засудила обстріл районів проживання мирного населення в Нагірному Карабасі і вказала на те, що такі напади можуть бути розцінені як військові злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Атаки, які здійснюються у порушення принципів вибірковості та принципів співмірності, можуть бути зараховані до воєнних злочинів", - йдеться в заяві Бачелет.

Вона зазначила, що в ООН закликали сторони конфлікту "вжити всіх практично здійсненних заходів, щоб уникнути або принаймні мінімізувати втрати людських життів і руйнування цивільної інфраструктури".

"Замість цього будинки зруйновані, вулиці перетворені на руїни, а люди вимушені втікати й шукати притулку в підвальних приміщеннях", - заявила Бачелет.

Крім того, вона висловила глибоке занепокоєння у зв'язку з поширеними відеозаписами, на яких азербайджанські військові страчують двох узятих у полон вірменських солдатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян

"Хоча в соціальних мережах поширюють багато фейкових знімків, ретельні розслідування, проведені журналістськими організаціями, засвідчили, що на цих відео, ймовірно, зафіксовані азербайджанські військові, що свавільно стратили двох узятих у полон вірмен у військовій формі, і ця інформація викликає глибоке занепокоєння", - йдеться в заяві.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
А атаки на гражданские районы Азербайджана?? А мирные города Азербайджана...по которым скоты ары наносят ракетные удары???
показати весь коментар
03.11.2020 09:40
+23
Интересно, а атаки на гражданские районы в Сирии вкс рф могут быть причислены к военным преступлениям?
показати весь коментар
03.11.2020 09:47
+20
К путлеру у комиссара Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 5212 претензий нет, вестимо.
показати весь коментар
03.11.2020 09:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так там с обеих сторон обстрелы мирных жителей. А в какой войне их нет? Тетка почему то, видимо в силу личных причин видит обстрелы только одной стороной.
показати весь коментар
03.11.2020 09:39 Відповісти
А атаки на гражданские районы Азербайджана?? А мирные города Азербайджана...по которым скоты ары наносят ракетные удары???
показати весь коментар
03.11.2020 09:40 Відповісти
Грузия
Украина
Сирия
Ливия
...
показати весь коментар
03.11.2020 09:44 Відповісти
Карабах
Приднестровье
Ичкерия
показати весь коментар
03.11.2020 09:46 Відповісти
К путлеру у комиссара Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 5212 претензий нет, вестимо.
показати весь коментар
03.11.2020 09:42 Відповісти
А восток Украины и Крым вызывает глубокую обеспокоенность, или уже все прошло?
показати весь коментар
03.11.2020 09:42 Відповісти
Это старая простетутка-европа молчала когда бомбили мирные города в Азербайджане.еслибы Азербайджан бомбил города Шуша и Ханкенди то от этих городов нечего не осталса.на шот казненных армяшек.это фейк .это армяни сваих растрелливает.разгавор на "азербайджанском " )) или Я не умею говарит по Азербайджанский или этот армяшки ))) одни фейки
показати весь коментар
03.11.2020 09:45 Відповісти
Та ми таких "хахлів", що "розстрілюють мирних жителів Донбасу", на російських каналах теж набачилися... Вимовляє слова українські, а акцент такий, наче він за пеньки-колоди язиком чіпляється... Тут, на "Цензорі", теж таких "українців" вистачає... Пишуть коментарі російською, через Гугл перекладають, а ми тут, потім, сміємося з їх "украйонського язика"...
показати весь коментар
03.11.2020 09:57 Відповісти
Эрдоган слишком обнаглел в последнее время, Запад будет его наказывать. Сейчас он не кастрирован только потому что страна находится в НАТО.
показати весь коментар
03.11.2020 09:45 Відповісти
Только после наказания оккупационных войск Армении.
показати весь коментар
03.11.2020 14:58 Відповісти
насчёт двух этих армян почиканых думаю это фейк.
в остальном же тётка говорит верно,но почему то только через 30 лети не упоминает Ходжалы
показати весь коментар
03.11.2020 09:45 Відповісти
Интересно, а атаки на гражданские районы в Сирии вкс рф могут быть причислены к военным преступлениям?
показати весь коментар
03.11.2020 09:47 Відповісти
их же там тоже нет.
показати весь коментар
03.11.2020 11:34 Відповісти
А когда Азербайджанцев вырезали в 90-х это не преступления ,для военного трибунала 😡😡😡😡😡
показати весь коментар
03.11.2020 09:48 Відповісти
как отвечают на подобные замечания - "то другое".
показати весь коментар
03.11.2020 12:32 Відповісти
А ця курка нічого не хоче сказати про умисні ракетування мирних міст на території Азербайджану?
показати весь коментар
03.11.2020 09:50 Відповісти
когда русня Ичкерию утюжила, где были все эти эврокиссары????
показати весь коментар
03.11.2020 09:51 Відповісти
Яркое подтверждение тому, что мораль Запада - только ради собственного спокойствия.
Когда начнется у них - тоже будут призывать к хуманизьму?
Очень сомневаюсь...
показати весь коментар
03.11.2020 09:53 Відповісти
А де ж вона була, ця тьотка, коли кацапи "градами" зі своєї території по нашим х###рили?
показати весь коментар
03.11.2020 10:00 Відповісти
Комисар ООН может заткнуться. Ето результат 30-ти летних переговоров ООН и ОБСЕ. Азербайджан освободит свою землю и настанет реальный мир а не тот *мир* за который многие Западные чинуши получили Нобелевские премии мира. Если комисар ООН не хочет жертв то призывайте Рашку не поставлять армяшкам фосфорные боеприпасы и другое вооружение и вывести войска с чужой земли.
показати весь коментар
03.11.2020 10:01 Відповісти
Ест информация .армяни хотят бомбит нород Шуша с стороны армение а патом кричат Азербайджан бомбит "мирных оккупантов" .помнете бомбешку в Донетске ?русские бомбили город Украинскую а потом кричали ВСУ убивает мирных сепаров
показати весь коментар
03.11.2020 10:05 Відповісти
Нажаль, ствольна і реактивна артилерії не багатьох країн можуть працювати з точністю до метра. Іноді при обстрілах військових об'єктів трапляються відхилення. І тут важливо два аспекти: чи розміщав противник військові об'єкти в цивільних населених пунктах або беспосередньо біля них і чи допускав цивільних на військові об'єкти. В обох випадках вина лежить на стороні, яка таке допустила. Будь-який цивільний котрий знаходиться на військовому об'єкті (територія, будівля, технічний об'єкт чи транспортний засіб) цивільним не вважається. Також заборонено розміщення військових об'єктів в жилих масивах цивільних.
показати весь коментар
03.11.2020 10:06 Відповісти
А по Мариуполь можно было пуйлу палить? Норм, сьели
показати весь коментар
03.11.2020 10:06 Відповісти
А хтось заплатив "бачелет" щоб вона сказала, що не можна? Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 7846
Її просунули на цю посаду не для озвучення фактів, а для відпрацьовування "траншів".
показати весь коментар
03.11.2020 10:10 Відповісти
это палили мирные демонстранты с якутским прищуром.
показати весь коментар
03.11.2020 11:36 Відповісти
"бачелет" вже отримала транш від вірменської діаспори. Вони там таких "бачелетів" можуть купувати десятками. Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 6719
показати весь коментар
03.11.2020 10:09 Відповісти
Будут фиксировать как ары сами по себе стреляют, было дело было, самообстрел на данбабве называли)))
показати весь коментар
03.11.2020 10:12 Відповісти
Я так смотрю,эти так званые международные организации только вечно гавкают.В каком то мирке своем живут.Когда война,всегда будут жертвы.И точно так когда одна страна освобождает ее земли,окупированные 25 лет,то она имеет полное право применять оружие.
показати весь коментар
03.11.2020 10:14 Відповісти
ВОТ КАК КАЦАПЫ ВНЕДРИЛИСЬ В ООН - уже настроили эту Бачелет против Азербайджана
Алиев , разбуди своих дипломатов - у вас тоже есть что показать против армян
показати весь коментар
03.11.2020 10:18 Відповісти
Продажная шлюха комисарская,
Скоко ей кацапы заплатили ?
показати весь коментар
03.11.2020 10:20 Відповісти
Ну да! Поэтому нужно размещать военные объекты в гражданских деренях.
показати весь коментар
03.11.2020 10:44 Відповісти
Таке враження , що продажна оонівська шлюха вже взяла гроші від однієї з сторін , і тепер топить за окупантів і не бачить обстрілів по мирних селах Азербайджану . Йо бана су ка , 30 років соплі жувала за відкати , то жуй далі .
показати весь коментар
03.11.2020 10:57 Відповісти
Ось нарешті й мадам МНасраллі кацапи подарували в Криму да4у. Де ти курва була коли пашинян бив по мирняку в Азербайджані. Карабах-Азербайджан. Крим, Донбас, Кубань, Україна.
показати весь коментар
03.11.2020 10:58 Відповісти
да что вы можете? От вас только одни озабоченности и шума много. Если не можете оккупанта усмирить или прекратить с ним сотрудничать, то не мешайте отвоевывать свои территории.
показати весь коментар
03.11.2020 11:00 Відповісти
30 лет преступления в упор не видели, а теперь когда агрессору дали по рыжей нахальной морде - проснулись и закукарекали даже куры.
показати весь коментар
03.11.2020 14:25 Відповісти
Ну ок, причислят. Ну ок, привлечет Азербайджан на исполнение резолюции ООН пару козлов отпущения из состава армейских офицеров. Ну ок, выплатит определенным армянам компенсации. Освобождение Карабаха от армянской оккупации стоит этих жертв.
показати весь коментар
03.11.2020 15:32 Відповісти
 
 