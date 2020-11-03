Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен
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Судова реформа в Україні є найнеобхіднішою для України, однак вона не проводиться і законопроєкт №3711 такою не є, зазначає посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
"На що я дійсно хочу звернути увагу, так це судова реформа. Разом з реформою децентралізації, місцевого самоврядування, це, на мій погляд, найважливіша в Україні реформа, яку ще навіть майже не було розпочато. Є Верховний Суд, і це добре, але він не може функціонувати окремо в системі, яка не функціонує", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Фельдгузен зазначила, що законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління" сам по собі реформою не є. "Це спроба вилікувати щось через вирок Конституційного Суду, щоб врешті-решт мати Вищу кваліфікаційну комісію суддів і заповнити дві тисячі вакансій суддів. Але треба зробити набагато більше. У голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрія Костіна, а також інших є ідеї, як можна це почати", - пояснила вона.
За словами посла, очевидно, що зміни до Конституції вже не будуть розглядатися нинішнім складом Верховної Ради, оскільки не буде конституційної більшості, яка б проголосувала за них.
"Вища Рада правосуддя - це конституційний орган, і це одна з проблем. Тобто змінити Конституцію - це вже неможливо. Однак мені здається, що вони почали думати, що можна зробити з усіх боків, щоб ця система функціонувала краще і щоб у людей почала з'являтися довіра. Адже іншою проблемою є те, що ніхто не має довіри до судової системи: ні населення, ні, до речі, політичні лідери", - додала Фельдгузен.
Посол Німеччини підкреслила, що президент України повинен підтримати проведення судової реформи, навіть якщо вона не завершиться до кінця його президентської каденції.
"Я б дуже хотіла, щоб ми всі, разом з міжнародними донорами, працювали, щоб врешті-решт ця реформа відбулася. Хоча мені здається, що до кінця каденції президента України Володимира Зеленського вона не завершиться. Однак президент сам повинен стояти за реформою і сказати: "Судова реформа - це наша мета", навіть якщо вона не завершиться до кінця терміну його президентства. Без політичної волі із самого верху вона навіть не може розпочатися. Зараз я багато з усіма говорю про це", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Вітаю з Днем Артилерії та Днем Інженерних військ Збройних Сил України!
Ти знаєш, інколи задумуюсь, що на Цензорі сидять не останні люди , яким не плювати на Україну, ми тут не любимо зєбілів, і їх зневажаємо в тому числі і за їх тупість, а ти уяви, що це кращі представники з них, а які в житті нас оточують- жах"
Так что галерка, это максимум на что вы можете расчитывать. Не останавливайся, действуй в том же стиле, в особенности перед выборами. Ты очень Пете "поможешь".
Олігарх: в **********, особливо в країнах пост-радянського простору - представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави[
Цифры не с потолка,это форбс.
Проблема в відповідальності за неправосудні рішення. А коли відповідальність залежить від нравіцца/не нравіцца президенту, то "реформуй" їх хоч до посиніння.
І справи мигом повідкривали, і ділянки в Криму знайшлись. А коли самі ж садили його на посаду нічого "не бачили" бо тоді судив "правильно"
Разом з портновим.
"Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является."
Источник: https://censor.net/ru/n3228701
Законопроект № 3711
Ініціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент України
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69228
Ось і результат. Рішення КС та ОАСК.
Шо она мелет, как это не начиналась. Пьётр Ликсеич удачно начал, не дали закончить.
Roshen выиграла суд против МЭРТ за красную ленту для упаковки тортов.
Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за корпорацией право интеллектуальной собственности на этот товарный знак.
Какой справедливый и беспристрастный суд
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Який гнусний наклеп! Ну не міг єкс- булавоносец так брутально брехати суспільству, що він вже реформував вищу ланку судійської систему, та обіцяв також у турборежімі покінчити з "мировими"суддями якщо йому за досягнення довірять ще раз кермо країни...За подібними висловами панночки явно проглядаються мордяка кремля...