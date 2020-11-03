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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Посольство Німеччини налагодить більш тісні контакти з мерами після місцевих виборів в Україні, - посол Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство Німеччини налагодить більш тісні контакти з мерами після місцевих виборів в Україні, - посол Фельдгузен

Посольство Німеччини в Україні налагодить ще тісніші контакти з мерами українських міст після проведення місцевих виборів в Україні, оскільки в зв'язку з децентралізацією рішення з інвестицій, інвестиційних проєктів будуть ухвалюватися на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"У нас завжди були, а зараз будуть іще тісніші контакти з мерами, тому що через децентралізацію рішення щодо інвестицій, інвестиційних проектів ухвалюватимуть на місцях. Німецькі компанії зацікавлені більше інвестувати тут. До епідемії коронавірусу ми бачили, що з Німеччини надходило дедалі більше запитань щодо інвестицій, хоча зараз є невелике затишшя", - сказала посол.

Фельдгузен пояснила, що є досить багато німецьких компаній, які мають виробництво в Індії чи Китаї, але на початку локдауну вони бачили, як складно було отримати вироблені там товари, і вже розглядають Україну як можливе місце виробництва, наприклад, ліків, тому що в Україні є розвинений фармацевтичний сектор.

"Думаю, далі ми будемо ще більше в контакті з мерами, щоб розуміти, де є ідеальні умови для німецьких компаній. Тому посольство також стежитиме, як вони ставляться до правил гри. Наші компанії не хочуть нічого особливого, а тільки однакових правил гри для всіх. Ми будемо дивитися, чи ці мери несправедливо підтримують, наприклад, компанії друзів, чи справді найкращих претендентів на інвестиції. Я особисто хочу підвищувати рівень німецьких інвестицій, тому що це просто сумно, що в цьому плані майже нічого не було зроблено останніми роками", - зазначила Фельдгузен.

Також читайте: Ми сумніваємося чи може КС діяти відповідно до своїх конституційних завдань, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: Наталя Джума
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Тому, що з центральною владою контактувати якось непродуктивно. Нє?
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03.11.2020 09:59 Відповісти
да да, Зеленский плохой - они так и сказали
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03.11.2020 10:08 Відповісти
Тобі видніше. 😁 Ти напевне там за перекладача був.
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03.11.2020 11:35 Відповісти
Все правильно... Краще розмовлять і мать стосунки з людьми, що мають реальну владу на місцях і відповідають за свої слова і дії, ніж вислуховувать маячню "булавоносного наркомана" в Києві...
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03.11.2020 10:24 Відповісти
Згоден, тільки я б доповнив "мають реальну владу І МІЗКИ".
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03.11.2020 11:34 Відповісти
"Ті ж яйця, тільки "вид збоку"...".
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03.11.2020 11:36 Відповісти
ну с одним вы уж точно там наладили! он у вас из "Шарите" вылазить не хочет
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03.11.2020 10:01 Відповісти
И этим тоже земля надо, или просто чернозём?
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03.11.2020 10:07 Відповісти
 
 