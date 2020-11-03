У довгостроковому плані краще, напевно, боротися за людей, що живуть на окупованих територіях, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен наголошує на важливості боротьби за симпатії людей, які проживають на окупованих РФ територіях Криму і Донбасу і розвитку контактів, зокрема торгівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо питання торгівлі, поки що існує блокада. Згідно з рішенням українського уряду, не можна торгувати з окупованими територіями. Я розумію це, тому що знаю, скільки людей загинуло, захищаючи Україну. Не можна вирішувати щось без думки про тих, хто втратив родичів. Але в довгостроковому плані краще, напевно, боротися за серця та думки людей, які живуть на окупованих територіях, а це краще втілити, якщо є більше контактів, у тому числі через торгівлю, перетин лінії розмежування. Зараз цього майже не існує. На мою думку, це навіть є причиною, чому взагалі багато речей так повільно просувається", - сказала посол.

Фельдгузен зазначила, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі - це поки що тема для обговорення. "Я теж говорю з українськими політиками про цю ідею, деталей щодо неї так і немає. У понеділок у мене була одна зустріч, і стало більш ясно, що це буде не одна велика зона, а кластери різних галузей економіки через наявні там умови", - додала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Німеччини налагодить більш тісні контакти з мерами після місцевих виборів в Україні, - посол Фельдгузен

Посол наголосила, що вважає хорошою ідею дати можливість людям з непідконтрольних територій працювати в компаніях, які відкриють бізнес у вільній економічній зоні, якщо вони розташовані досить близько. Проте, за її словами, це буде можливо, лише якщо режим тиші триває і є стійким, надійним.

"Як на мене, ідея щось зробити, щоб і люди з непідконтрольних територій мали там робочі місця, хороша. Проте все залежить від припинення вогню. Без цього люди, напевно, просто бояться переходити лінію розмежування. Ця вільна економічна зона чи кластери зі спеціальними умовами для бізнесу стануть можливими, тільки якщо режим тиші триває і є стійким, надійним. Інакше бізнес туди не прийде", - вважає Фельдгузен.

Німецький посол зазначила, що говорити про міжнародні інвестиції у вільну економічну зону на Донбасі можна буде після того, як там функціонуватимуть українські малі та середні підприємства.

"Я думаю, що поки що йдеться про українські малі і середні підприємства, які на Донбасі існували і раніше та знають, чому вони хочуть повернутися. Якщо вони функціонуватимуть, ми зможемо говорити про міжнародні інвестиції", - пояснила вона.