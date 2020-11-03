У довгостроковому плані краще, напевно, боротися за людей, що живуть на окупованих територіях, - посол Німеччини Фельдгузен
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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен наголошує на важливості боротьби за симпатії людей, які проживають на окупованих РФ територіях Криму і Донбасу і розвитку контактів, зокрема торгівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Щодо питання торгівлі, поки що існує блокада. Згідно з рішенням українського уряду, не можна торгувати з окупованими територіями. Я розумію це, тому що знаю, скільки людей загинуло, захищаючи Україну. Не можна вирішувати щось без думки про тих, хто втратив родичів. Але в довгостроковому плані краще, напевно, боротися за серця та думки людей, які живуть на окупованих територіях, а це краще втілити, якщо є більше контактів, у тому числі через торгівлю, перетин лінії розмежування. Зараз цього майже не існує. На мою думку, це навіть є причиною, чому взагалі багато речей так повільно просувається", - сказала посол.
Фельдгузен зазначила, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі - це поки що тема для обговорення. "Я теж говорю з українськими політиками про цю ідею, деталей щодо неї так і немає. У понеділок у мене була одна зустріч, і стало більш ясно, що це буде не одна велика зона, а кластери різних галузей економіки через наявні там умови", - додала дипломат.
Посол наголосила, що вважає хорошою ідею дати можливість людям з непідконтрольних територій працювати в компаніях, які відкриють бізнес у вільній економічній зоні, якщо вони розташовані досить близько. Проте, за її словами, це буде можливо, лише якщо режим тиші триває і є стійким, надійним.
"Як на мене, ідея щось зробити, щоб і люди з непідконтрольних територій мали там робочі місця, хороша. Проте все залежить від припинення вогню. Без цього люди, напевно, просто бояться переходити лінію розмежування. Ця вільна економічна зона чи кластери зі спеціальними умовами для бізнесу стануть можливими, тільки якщо режим тиші триває і є стійким, надійним. Інакше бізнес туди не прийде", - вважає Фельдгузен.
Німецький посол зазначила, що говорити про міжнародні інвестиції у вільну економічну зону на Донбасі можна буде після того, як там функціонуватимуть українські малі та середні підприємства.
"Я думаю, що поки що йдеться про українські малі і середні підприємства, які на Донбасі існували і раніше та знають, чому вони хочуть повернутися. Якщо вони функціонуватимуть, ми зможемо говорити про міжнародні інвестиції", - пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Ваш подход это концлагерь, насилие и вечная война.
К счастью упоротых, которые этого хотят в Украине относительно немного.
Пять миллионов ватных избирателей - это именно то, что нужно Украине в помощь ОПЗЖ!
Не вижу, чем это плохо.
Путин со своей стороны делает ВСЕ чтобы иметь симпатии населения на оккупированной территории и чтобы они ненавидели Украину и украинцев.
Давайте, помогайте ему в этом, если так хочется, чтобы по возвращении - жители Донбасса продолжали голосовать за рыгов.
Информационные войны - самые гуманные и бескровные и самые эффективные по мощи.
Учитесь у таких гандонов как Сталины и Путины - не придется кровь проливать. СВОЮ кровь.
Как из детей рабочих и крестьян сделали пионеров? да очень просто. И нам надо сделать так же - детей лугандонцев с раннего возраста забирать в детсады и ездить по ушам проукраинской пропагандой. Обязательная продленка в школе. Как сделать так, чтоб родители отдавали туда своих детей? - есть прекрасное слово ХАЛЯВА.
бесплатные учебники ТОЛЬКО НА УКРАИНСКОМ
бесплатная еда - обеды, полдники (молоко-какао и булочка), можно даже ужины, чтобы дети не слушали вечерами какой ватный бред несут их родители
бесплатрые походы - музеи - песни патриотических песен
бесплатная минимальная одежда - футболки с трезубами. свитшоты, кеды кроссовки -
и ездить, ездить по ушам проукраинской попагандой.
самых активных - отдавать в пласт, самых агрессивных и тупых - в спортивные школы, как в Китае.
Поверьте, после 15 лет в детсадах-школах-универах - подросшие лугандонцы будут бОльшими патриотами Украины чем львовяне!
и стоит это не так дорого как кажется. Дешевле, чем судьи КС или тем более - война с РФ.
Максимум что есть в методичках - обозвать меня ваткой.
Было бы смешно если бы не 14 тысяч смертей украинцев на Донбассе. А потратить на пропаганду за Украину стоило бы несколько миллионов грн в год. Дешевле чем содержать судей КСУ.
По факту эта немецкая баба-одуванчик предлагает нам убрать границы, активно торговать и брататься с территориями находящимися под полным контролем паРаши и упоротых колаборантов, которые вооружают и пичкают местное быдло массированой антиукраинской пропагандой с утра до ночи. Любой шаг на встречу или уступка со стороны Украины будет преподноситься и восприниматься там как само собой разумеющееся (еще и возмущаться будут, чего это укры так медленно капитулируют) и единственная благодарность которую мы будем получать, это плевки и проклятия.
Прям представляю картину как толпы ватных бабок из Ордло набивают сумки халявной украинской жратвой, понося Украину на все лады. Как бесплатные украинские учебники если и берут, то только для того, чтобы ими печь затапливать или жопу подтирать. А на бесплатной одежде с украинской символикой появляются мини фирмочки по пришиву поверх украинской символики флагов дыныры, ********* или портретов *****, да и как иначе, ведь за украинскую символику можно на подвал не попасть или как минимум п#зды получить от "асвабадителей" и им сочувствующих.
Так что нужно бороться за благополучие украинцев проживающих в Украине а не в окупированных территориях. Чтобы даунбаское и крысянское быдло увидело реальную разницу кто и как живет и у кого морда в сметане а у кого в синяках. Быдло чуствует не мозгом а собственной шкурой где реально лучше живется а где плохо. И если даунбаситы будут жить лучше чем украинцы, НИКОГДА они не полюбят Украину и не захотят вернуться сюда. Так что иди ты нах. со своим Особым статусом и Свободной економической зоной для боевиков даунбаса.
Они идут туда, куда ведет их пастух. Украина самоустранилась от роли пастуха - и это стадо повел Путин. И да - они будут повторять ту же ахинею что и сейчас. не потому что у них такой "генетический код" - потому что их мозгами УПРАВЛЯЮТ.
И если не перехватить управление - а это вполне реально, нужно только минимальные усилия приложить - пастух поведет их так, что через ГОД максимум будут кричать "Слава Украине" и забивать табуретками всякого кто скажет хоть слово в пользу РФ.
Украинцы, вон, без всякой оккупации сделали президентом себе КЛОУНА, который во время войны играл на российских корпоративах буем по роялю - за несколько месяцев.
Учитесь у Путина информационным войнам.
Иначе жопа в Украине никогда не закончится.
Выше все верно написали, подобное быдло уважает только силу. Даже успешность Украины большой роли не сыграет. Пример та же Германия, одна из самых развитых стран мира, но это не мешает всей местной вате топить за свою убогую рашку и обсирать Германию.
Как по мне единственный вариант, это помочь выехать всем более менее адекватным кто там еще остался, по максимуму обложить ордло всеми возможными способами, отрубить все, что можно, пенсии, соцвыплаты, товарооборот и тд., пусть полностью на содержании рашки висят, которая, как показали последние годы, готова им только сухари подкидывать, чтобы с голоду не дохли, взамен выдаивая их досуха. После чего просто готовиться и ждать, возможно несколько десятилетий, либо когда рашка ослабнет и увязнет в других конфликтах настолько, что станет возможно обратно отбить у нее наши территории на наших условиях, либо когда большая часть ватного быдла там передохнет или уедет от дикой нищеты и безнадеги и тогда уже оставшуюся кучку ваты, неспособную ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику Украины повлиять, уже можно будет обратно интегрировать, даже на компромиссных с паРашей условиях.
А пока этот троянский конь нам и даром не сдался, никакой пользы от них не будет, зато вреда столько, что не выгребем.
Може краще було робити те, що робили півтора роки тому? Робити Україну заможнішою. До заможних тягнуться. Всі мріють жити в багатій, правовій державі. Чи не тому до вас ідуть люди?
А не ублажати тупорилого гопника, який сприймає турботу і допомогу за слабкість.
Учись этому у Путина. У него в плане ведения информационныъ войн есть чему поучиться.
Моя турбота- моя вільна, незалежна, заможна, правова Україна.
Хочуть провернутися, хай працюють. Женуть кацапів, відновлюють українські закони, відновлюють виробництво.
Уже Зеленский у вас - президент. просто глум какой-то.
давайте дальше не слушайте добрых советов. прямым ходом в Рашку и в жопу.
Можно создать ватникам райскую жизнь, дать все немыслимые блага. Они возьмут, плюнут в руку дающего и продолжат любить Российское государство, откуда сбежали.
Лучший пример - та самая Германия, где пять миллионов понаехавших русских стали армией вторжения Путина. Теперь они дружно голосуют за AfD и мечтают о возрождении в Германии нацистского режима, который бы вступил в союз с Россией против Запада.
так что не вижу разницы между ваткой на Востоке и в Центре и Юге Украины.
Мозг человека пластичен.
Доказано Путиным. и историей Украины, просравшей такой шанс...
Потому у нас теперь президент - Зеленский, и победы над РФ нам не видеть, пока 73% населения будет мечтать о мире больше чем о победе.
Но может лучше сделать стену и два отдельных входа?