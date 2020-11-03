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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12757) торгівля (390) Донбас (21733) Фельдгузен (108)

У довгостроковому плані краще, напевно, боротися за людей, що живуть на окупованих територіях, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У довгостроковому плані краще, напевно, боротися за людей, що живуть на окупованих територіях, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен наголошує на важливості боротьби за симпатії людей, які проживають на окупованих РФ територіях Криму і Донбасу і розвитку контактів, зокрема торгівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо питання торгівлі, поки що існує блокада. Згідно з рішенням українського уряду, не можна торгувати з окупованими територіями. Я розумію це, тому що знаю, скільки людей загинуло, захищаючи Україну. Не можна вирішувати щось без думки про тих, хто втратив родичів. Але в довгостроковому плані краще, напевно, боротися за серця та думки людей, які живуть на окупованих територіях, а це краще втілити, якщо є більше контактів, у тому числі через торгівлю, перетин лінії розмежування. Зараз цього майже не існує. На мою думку, це навіть є причиною, чому взагалі багато речей так повільно просувається", - сказала посол.

Фельдгузен зазначила, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі - це поки що тема для обговорення. "Я теж говорю з українськими політиками про цю ідею, деталей щодо неї так і немає. У понеділок у мене була одна зустріч, і стало більш ясно, що це буде не одна велика зона, а кластери різних галузей економіки через наявні там умови", - додала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Німеччини налагодить більш тісні контакти з мерами після місцевих виборів в Україні, - посол Фельдгузен

Посол наголосила, що вважає хорошою ідею дати можливість людям з непідконтрольних територій працювати в компаніях, які відкриють бізнес у вільній економічній зоні, якщо вони розташовані досить близько. Проте, за її словами, це буде можливо, лише якщо режим тиші триває і є стійким, надійним.

"Як на мене, ідея щось зробити, щоб і люди з непідконтрольних територій мали там робочі місця, хороша. Проте все залежить від припинення вогню. Без цього люди, напевно, просто бояться переходити лінію розмежування. Ця вільна економічна зона чи кластери зі спеціальними умовами для бізнесу стануть можливими, тільки якщо режим тиші триває і є стійким, надійним. Інакше бізнес туди не прийде", - вважає Фельдгузен.

Німецький посол зазначила, що говорити про міжнародні інвестиції у вільну економічну зону на Донбасі можна буде після того, як там функціонуватимуть українські малі та середні підприємства.

"Я думаю, що поки що йдеться про українські малі і середні підприємства, які на Донбасі існували і раніше та знають, чому вони хочуть повернутися. Якщо вони функціонуватимуть, ми зможемо говорити про міжнародні інвестиції", - пояснила вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Мля что за бред она несет? Никаких зон только зоні строгого и особо строгого режима для калаборантов!
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03.11.2020 10:13
+14
Пашла нах****. тварь. Лучше борись за симпатии исламистов в Германии и Франции а не убивайте их.
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03.11.2020 10:14
+10
Ето все равно что бороться за симпатии уголовников в тюрьме. Даунбас окупирван и там находится росийская армия. Какие к черту симпатии, если там все решает кремль а не холопы? Какая торговля и какие симпатии если даже ОБСЕ росийские боевики посылают нах. и не дают наблюдать что там творится. Еще одна прокремлевская кончерва вылезла и воняет как нам жить. Видать ***** пригрозило что после Франции на очереди Германия может получить теракты.
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03.11.2020 10:18
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Мля что за бред она несет? Никаких зон только зоні строгого и особо строгого режима для калаборантов!
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03.11.2020 10:13 Відповісти
Она пытается объяснить по-сути единственный цивилизованный способ вернуть этот Донбасс.

Ваш подход это концлагерь, насилие и вечная война.
К счастью упоротых, которые этого хотят в Украине относительно немного.
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03.11.2020 10:20 Відповісти
Ага Южная Корея вернула Северную! В долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за людей, живущих на оккупированных территориях, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2910 Нет есть только один способ это завоевать или Развал Лаптестана тогда Домвабве и Луганде деваться будет некуда как и Крыму! Пока существует Лаптестан мы никаким способом Луганду не вернем!
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03.11.2020 10:25 Відповісти
если бы Южная Корея смогла добиться нескольких концертов БТС в Северной и разрешения на ввоз туда жевачки-макдональдсов и джинсов - режим КНДР бы рухнул, как рухнул СССР.
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03.11.2020 10:27 Відповісти
Та шо ты гаваришь? Там воспитаны как в бывшем СССР.
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03.11.2020 10:32 Відповісти
Бред ты пишешь! Многие северокорейцы работают в Китае и Лаптестане! Вот Зенит арену они строили но революция от этого в Северной Корее не началась!
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03.11.2020 10:34 Відповісти
Розумієте, вже 30 років, як нібито розвалився "ссср". Жуйка разом з макдональдсами -- банальність щоденна. А в головах совків, особливо ктс*пів "ссср" так і залишається. І вони прагнуть назад. Я сумніваюся, що з комі-корейцями ми мали б иншу історію. Тут Німеччина вже більше 30-ти років все ще не може перетравити комі-Німеччину, їхню совковість. Подивіться на результати виборів, що різняться саме по лінії колишнього кордону.
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03.11.2020 11:24 Відповісти
Понятно. Ваше предложение - ничего не делать. Ждать пока рашка развалится.
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03.11.2020 10:30 Відповісти
Ну почему же? Можно вернуть, Одна страна вон более 30 лет надеялась и ждала, что "политико-дипломатическим способом" можно вернуть захваченное вооруженным способом. А потом плюнула на эту байду, и решила вернуть единственно возможным путем - вооруженной силой! И вернет!!!
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03.11.2020 11:12 Відповісти
Если бы был таким умным, ты бы знал, что свободная экономическая зона Донбасс УЖЕ БЫЛА. И вот её результат.
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03.11.2020 10:29 Відповісти
То може будеш туди свою зарплату віддавати щоб задобрити дАунбаский народ
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03.11.2020 10:37 Відповісти
как много тролятины ольгинской набежало. Все с лозунгами "а ани звали путина, бебебе!!"
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03.11.2020 10:22 Відповісти
Точно!
Пять миллионов ватных избирателей - это именно то, что нужно Украине в помощь ОПЗЖ!
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03.11.2020 10:30 Відповісти
Пашла нах****. тварь. Лучше борись за симпатии исламистов в Германии и Франции а не убивайте их.
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03.11.2020 10:14 Відповісти
Так они и так борятся им пособия выплачивают за счет добропорядочных бургеров! Но исламисты от этого добропорядочней не становятся! Исламисты и негры в силу воспитания уважают только силу как и впрочем и ватники уважают только силу!
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03.11.2020 10:16 Відповісти
пока что Германия справляется со своими проблемами гораздо лучше, чем Украина - со своими. Так что у них надо учиться, а не поучать.
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03.11.2020 10:27 Відповісти
Да? И где она стравляется? Там постоянные терракты несмотря на то что они платят дань!
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03.11.2020 10:30 Відповісти
Ізраіль справляється зі своїми проблемами найкраще. Вот в кого вчитись потрібно.
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03.11.2020 10:54 Відповісти
Це вони такі успішні, бо в оборонному плані покладаються на техаських рейнджерів.
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03.11.2020 11:25 Відповісти
По всей Украине должні быть одинаковые правила для ведения бизнесса!
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03.11.2020 10:14 Відповісти
И кто ж откроет бизнес в зоне прилета 152мм от лугандонского ИГИЛа?)
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03.11.2020 10:17 Відповісти
Порошенко , Ахмєтов , Пінчук , Фірташ ...
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03.11.2020 10:26 Відповісти
А Пороху это зачем? Да и Ахметов с пИнчуком и Фирташем не откроют. У них есть негативный опыт по которому всё отжали максимум они сделают там офис под управлением зип-председателя Фунта для ухода от налогов!
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03.11.2020 10:29 Відповісти
Ей стало жалко Путина. Турбины Сименса надо поставлять в Крым. Северный поток может накрыться медным тазом. Что-то надо делать.
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03.11.2020 10:17 Відповісти
Ето все равно что бороться за симпатии уголовников в тюрьме. Даунбас окупирван и там находится росийская армия. Какие к черту симпатии, если там все решает кремль а не холопы? Какая торговля и какие симпатии если даже ОБСЕ росийские боевики посылают нах. и не дают наблюдать что там творится. Еще одна прокремлевская кончерва вылезла и воняет как нам жить. Видать ***** пригрозило что после Франции на очереди Германия может получить теракты.
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03.11.2020 10:18 Відповісти
Если вы получите симпатии уголовников в тюрьме - вы сможете ими УПРАВЛЯТЬ.
Не вижу, чем это плохо.
Путин со своей стороны делает ВСЕ чтобы иметь симпатии населения на оккупированной территории и чтобы они ненавидели Украину и украинцев.
Давайте, помогайте ему в этом, если так хочется, чтобы по возвращении - жители Донбасса продолжали голосовать за рыгов.
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03.11.2020 10:24 Відповісти
Сралин уже пробовал получить симпатии уголовников. Даже для них АУЕ создал и фольклёр. Освободил воровскую верхушку от работ но всё это закончилось сучьей войной! Управлять уголовниками не получилось пришлось верхушку уголовников резать!
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03.11.2020 10:27 Відповісти
у Сталина, пока он был жив, отменно получалось решать все задачи, какие он перед собой ставил.
Информационные войны - самые гуманные и бескровные и самые эффективные по мощи.
Учитесь у таких гандонов как Сталины и Путины - не придется кровь проливать. СВОЮ кровь.
Как из детей рабочих и крестьян сделали пионеров? да очень просто. И нам надо сделать так же - детей лугандонцев с раннего возраста забирать в детсады и ездить по ушам проукраинской пропагандой. Обязательная продленка в школе. Как сделать так, чтоб родители отдавали туда своих детей? - есть прекрасное слово ХАЛЯВА.
бесплатные учебники ТОЛЬКО НА УКРАИНСКОМ
бесплатная еда - обеды, полдники (молоко-какао и булочка), можно даже ужины, чтобы дети не слушали вечерами какой ватный бред несут их родители
бесплатрые походы - музеи - песни патриотических песен
бесплатная минимальная одежда - футболки с трезубами. свитшоты, кеды кроссовки -
и ездить, ездить по ушам проукраинской попагандой.
самых активных - отдавать в пласт, самых агрессивных и тупых - в спортивные школы, как в Китае.
Поверьте, после 15 лет в детсадах-школах-универах - подросшие лугандонцы будут бОльшими патриотами Украины чем львовяне!
и стоит это не так дорого как кажется. Дешевле, чем судьи КС или тем более - война с РФ.
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03.11.2020 10:34 Відповісти
У Сралина образование 9-10ткласс и вузы были платные! Но Сралин не только пропагандой держал народ в узде но и террором!
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03.11.2020 10:36 Відповісти
При сралине сказал свово ополченец а не кораборант из Лугандона получил 10 колымских лагерей но не только ты но и все твои родственики! Кстати тебе бы тоже за твой пост дали бы 20 это как минимум а может быть и расстреляли!
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03.11.2020 10:40 Відповісти
Война с РФ обходится на порядок дешевле чем *мир* с РФ. Так что не свисти кацапская морда. При *мире* с РФ Украина потеряла миллионы украинцев и триллионы долларов, которые высасывались с Украины и шли на благополучие москвичей и на новые разработки росийского вооружения. Так что можешь рассказывать сказки что при РФ украинцам жилось хорошо. Я жил при росийской окупации в Украине, когда и своим детям и внукам не пожелаю такого пережить. Хочешь жить на Рашке- п***дуй туда и побыстрее и желательно в Магадан куда Жирик уже давно мечтает определить всех украинцев.
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03.11.2020 10:54 Відповісти
то что я написал выше - для людей, способных логически мыслить и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Не для идиотов и троллей. Вашего тролячьего образования даже не хватает на то, чтобы ответить мне в рамках заданных тезисов, т.к. вам таких методичек не отсыпано.
Максимум что есть в методичках - обозвать меня ваткой.
Было бы смешно если бы не 14 тысяч смертей украинцев на Донбассе. А потратить на пропаганду за Украину стоило бы несколько миллионов грн в год. Дешевле чем содержать судей КСУ.
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03.11.2020 11:07 Відповісти
Весь этот нехитрый и долгосрочный план мог бы сработать только при одном условии, полном контроле Украины над оккупированными территориями и слабом вмешательстве паРаши, что нереально.
По факту эта немецкая баба-одуванчик предлагает нам убрать границы, активно торговать и брататься с территориями находящимися под полным контролем паРаши и упоротых колаборантов, которые вооружают и пичкают местное быдло массированой антиукраинской пропагандой с утра до ночи. Любой шаг на встречу или уступка со стороны Украины будет преподноситься и восприниматься там как само собой разумеющееся (еще и возмущаться будут, чего это укры так медленно капитулируют) и единственная благодарность которую мы будем получать, это плевки и проклятия.
Прям представляю картину как толпы ватных бабок из Ордло набивают сумки халявной украинской жратвой, понося Украину на все лады. Как бесплатные украинские учебники если и берут, то только для того, чтобы ими печь затапливать или жопу подтирать. А на бесплатной одежде с украинской символикой появляются мини фирмочки по пришиву поверх украинской символики флагов дыныры, ********* или портретов *****, да и как иначе, ведь за украинскую символику можно на подвал не попасть или как минимум п#зды получить от "асвабадителей" и им сочувствующих.
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03.11.2020 14:14 Відповісти
Слышь мокшанин, на зоне ты получишь симпатию уголовников только в одном случае- если у тебя спереди не будет зубов а сзади хорошая дырка. То же самое с прокацапленой мразью. Они только силу понимают, а заигрывание воспринимают как слабость и руководство к нападению. С даунбаситами и крысчанами Украина уже заигрывала и ублажала 100 лет и что из етого вышло? И не нужно свистеть что Рашка или рыги ублажают даунбаситов и крысчан. Все что рыги и Рашка делают ето толкают свою пропаганду и ненависть к Украине и больше ничего. Вспомни как рыги п***ли даунбаситских шахтеров что кровь лилась по улицам. Вспомни как кацапы и ростовские кизяки пи***ли и уничтожали даунбаситов. И все равно даунбаситы голосуют и будут голосовать за Пидоросию. Потому что любят силу а не заигрывание гомосяцкое. Я знаю что я говорю потому что у меня есть родственники и в крыму и на даунбасе, которые мне рассказывают реальность а не ту х***ню которую нам рассказывают по телевизору. Например когда Парашенко поставлял окупантам 2 года електроенергию в крым то крысчаны хвалили ***** за ето а не Украину и даже не Парашенка, при етом издеваясь над проукраинскими крымчанами аргументы которых что в крыму не будет света без Украины лопнули.
Так что нужно бороться за благополучие украинцев проживающих в Украине а не в окупированных территориях. Чтобы даунбаское и крысянское быдло увидело реальную разницу кто и как живет и у кого морда в сметане а у кого в синяках. Быдло чуствует не мозгом а собственной шкурой где реально лучше живется а где плохо. И если даунбаситы будут жить лучше чем украинцы, НИКОГДА они не полюбят Украину и не захотят вернуться сюда. Так что иди ты нах. со своим Особым статусом и Свободной економической зоной для боевиков даунбаса.
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03.11.2020 10:48 Відповісти
тебе явно не приходилось общаться с уголовниками. Мне - приходилось.
Они идут туда, куда ведет их пастух. Украина самоустранилась от роли пастуха - и это стадо повел Путин. И да - они будут повторять ту же ахинею что и сейчас. не потому что у них такой "генетический код" - потому что их мозгами УПРАВЛЯЮТ.
И если не перехватить управление - а это вполне реально, нужно только минимальные усилия приложить - пастух поведет их так, что через ГОД максимум будут кричать "Слава Украине" и забивать табуретками всякого кто скажет хоть слово в пользу РФ.
Украинцы, вон, без всякой оккупации сделали президентом себе КЛОУНА, который во время войны играл на российских корпоративах буем по роялю - за несколько месяцев.
Учитесь у Путина информационным войнам.
Иначе жопа в Украине никогда не закончится.
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03.11.2020 11:11 Відповісти
И как же Украине перехватить управление, какие "минимальные усилия" нужно приложить, способные перебить тот массированный поток лживой антиукраинской пропаганды из паРаши, у которой, в отличии от Украины, огромный опыт по управлению и манипулированию быдлом, а так же финансовые ресурсы, которых нет у нас? Я уже молчу про десятки тысяч упоротых кацапских боевиков которые на оккупированных территориях давно прописались.
Выше все верно написали, подобное быдло уважает только силу. Даже успешность Украины большой роли не сыграет. Пример та же Германия, одна из самых развитых стран мира, но это не мешает всей местной вате топить за свою убогую рашку и обсирать Германию.
Как по мне единственный вариант, это помочь выехать всем более менее адекватным кто там еще остался, по максимуму обложить ордло всеми возможными способами, отрубить все, что можно, пенсии, соцвыплаты, товарооборот и тд., пусть полностью на содержании рашки висят, которая, как показали последние годы, готова им только сухари подкидывать, чтобы с голоду не дохли, взамен выдаивая их досуха. После чего просто готовиться и ждать, возможно несколько десятилетий, либо когда рашка ослабнет и увязнет в других конфликтах настолько, что станет возможно обратно отбить у нее наши территории на наших условиях, либо когда большая часть ватного быдла там передохнет или уедет от дикой нищеты и безнадеги и тогда уже оставшуюся кучку ваты, неспособную ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику Украины повлиять, уже можно будет обратно интегрировать, даже на компромиссных с паРашей условиях.
А пока этот троянский конь нам и даром не сдался, никакой пользы от них не будет, зато вреда столько, что не выгребем.
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03.11.2020 14:56 Відповісти
Совершенно правильно, прям в "яблочко" попал, Алекс! Бюргеры то поджимают, зима на носу, а СП-2 нема...
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03.11.2020 11:15 Відповісти
Психологи ви хрІнові.
Може краще було робити те, що робили півтора роки тому? Робити Україну заможнішою. До заможних тягнуться. Всі мріють жити в багатій, правовій державі. Чи не тому до вас ідуть люди?
А не ублажати тупорилого гопника, який сприймає турботу і допомогу за слабкість.
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03.11.2020 10:22 Відповісти
а ты сделай так, чтобы он воспринимал помощь как милость.
Учись этому у Путина. У него в плане ведения информационныъ войн есть чему поучиться.
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03.11.2020 10:25 Відповісти
З якого переляку я повинна, взагалі, передавати допомогу гопникам? Дбати про їх добробут.
Моя турбота- моя вільна, незалежна, заможна, правова Україна.
Хочуть провернутися, хай працюють. Женуть кацапів, відновлюють українські закони, відновлюють виробництво.
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03.11.2020 10:42 Відповісти
женщина, я не предлагал тебе им помогать. Я предлагал включить мозг. Но увы - если нечего включать, Украине пипец.
Уже Зеленский у вас - президент. просто глум какой-то.
давайте дальше не слушайте добрых советов. прямым ходом в Рашку и в жопу.
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03.11.2020 11:12 Відповісти
У нас любая "супер-особая" экономическая зона, тем более в Лугандоне, обернётся зарабатыванием и отмывом серых и чёрных денег, как Чечня в Раше в 90-е. Заработает кучка дельцов, а пипл как был в великорусском гавне, так и останется там же. Поэтому только экономическое удушение и перекладывание платы за весь этот цирк на плечи росналогоплатильщика. Кто хотел оттуда переехать, уже давно это сделал. Немного молодёжи нам оттуда не помешает, остальные пусть выживают в своей высокодуховной и "народной" реальности
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03.11.2020 10:22 Відповісти
За симпатии ватников бороться невозможно, поскольку это биороботы запрограммированные на любовь к Российскому государству и ненависть ко всем, на кого это государство покажет пальцем.
Можно создать ватникам райскую жизнь, дать все немыслимые блага. Они возьмут, плюнут в руку дающего и продолжат любить Российское государство, откуда сбежали.
Лучший пример - та самая Германия, где пять миллионов понаехавших русских стали армией вторжения Путина. Теперь они дружно голосуют за AfD и мечтают о возрождении в Германии нацистского режима, который бы вступил в союз с Россией против Запада.
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03.11.2020 10:24 Відповісти
почему же. За симпатии украинцев боролись и получили 73% ваты, проголосовавшей за мир с Путиным и "договориться где-то посередине".
так что не вижу разницы между ваткой на Востоке и в Центре и Юге Украины.
Мозг человека пластичен.
Доказано Путиным. и историей Украины, просравшей такой шанс...
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03.11.2020 10:37 Відповісти
Парашенка вас спасёт....., от нас!
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03.11.2020 10:45 Відповісти
За мир с Путиным не проголосовало 73% это ты манипулируешь!
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03.11.2020 10:47 Відповісти
Порохоботы это тоже биороботы. Работают на деньгах, дешевые и экономичные, но сильно тупят. Все таки робот есть робот, до живого человека ему далеко.
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03.11.2020 10:53 Відповісти
В том то и дело что за 5 лет правления Парашенка никто не боролся за симпатии украинцев. Наоборот, украинцев гнобили и грабили 5 лет, повысили тарифы в 10 раз и тд., а даунбаситам предоставляли все льготы и условия и освободили от налогов. Вот и результат. Даунбас и крым за 5 лет не вернулся в Украину, а наоборот много украинцев захотели таких же приференций как даунбаситы.
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03.11.2020 10:58 Відповісти
моя самая большая претензия к Порошенко - то что он насичто просрал информационную войну за мозги украинцев, в первую очередь - в тылу. То что я описал выше - проукраинская пропаганда с пеленок - не велась ни при нем ни при Зеле.
Потому у нас теперь президент - Зеленский, и победы над РФ нам не видеть, пока 73% населения будет мечтать о мире больше чем о победе.
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03.11.2020 11:14 Відповісти
Ну не нужно свистеть что у Парашенка была плохая пропаганда. Как раз его пропагантистская машина работала на полную мощь и деньги на пропаганду выделялись не малые. Только в жопу пускай он засунет свою пропаганду, если его язык толкает сладкие речи а его рука лезет в мой карман и вытряхивает все до копейки. Бешенные рост цен, тарифов, налогов, грабительские платежки и растаможка авто, введение ТО. Даже налог на посылки вырос в 2-3 раза. Зато олигофренам, сепарам и колаборантам всяческие поблажки и льготы за счет проукраинских украинцев. И при етом Петькина морда не слезала с екранов и рассказывала как нам хорошо становится с каждым днем... Знаешь каких усилий каждый вечер мне и миллионам других украинцев стоило чтобы не бросить в телевизор топор?
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03.11.2020 11:24 Відповісти
шо украинцы едут с "кравчучками" в ордло за преференциями ? У довгостроковому плані краще, напевно, боротися за людей, що живуть на окупованих територіях, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9317
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03.11.2020 11:16 Відповісти
В долгосрочной перспективе-арабы так и остались арабами в Германии. А на Донбассе вата так и подохнет ватой.
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03.11.2020 10:25 Відповісти
А бороться за живущих на не оккупированных территориях не нужно? И так сойдет?
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03.11.2020 10:29 Відповісти
нужно не то слово. Без всякого Путина ведут страну в Рашку...
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03.11.2020 11:05 Відповісти
То зробіть спочатку "вільну економічну зону" для мусульман в Германії , власним прикладом покажіть , як воно робиться .
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03.11.2020 10:30 Відповісти
Можно завоёвывать симпатии мудаков-соседей.
Но может лучше сделать стену и два отдельных входа?
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03.11.2020 10:33 Відповісти
Все немцы такие же болваны?
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03.11.2020 10:35 Відповісти
В долгосрочном плане, германии стоит подумать что делать с множащимися арабскими "беженцами" в своей стране, а не раздавать советы.
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03.11.2020 10:42 Відповісти
бороться за территорию нужно, а не за то что там населяет эту территорию.
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03.11.2020 10:54 Відповісти
Лучше, лучше... Лучше, чтобы эти люди (или нелюди) сами боролись за будущее в Украине. Сначала они изменили Украине, кровью доказав свою ненависть, бесчеловечность, а теперь за это зверье надо "бороться" жертвам их ненависти? Бред
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03.11.2020 10:55 Відповісти
Бороться нужно за свою землю, и пох.й что после ее деоккупации на историчекую родину съедут с этой земли пару миллионов любитей рюського мира.
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03.11.2020 11:01 Відповісти
к сожалению, не съедут. Как и 73% дебилов в Украине.
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03.11.2020 11:15 Відповісти
Довгостроковий план, це як приєднання Австрії до Німеччини 11-13 березня 1938 року, три дні. І як австрійці раділи.
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03.11.2020 11:05 Відповісти
в долгострочной перспективе - пусть сердца думают об Украине ,но когда сердца думают о "рашистском мире" нехер им мешать и думать и жить в этом мире.(купленные рашистом,продажные фрицы )
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03.11.2020 11:14 Відповісти
Ну , ті що там дотепер живуть , я думаю , вони вже ціннасті ніякої не мають для розвитку людства . Це вже майже москалі . Використаний матеріал .
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03.11.2020 11:15 Відповісти
типа украинцы капец умные. ага. Голосовали за человека, который предлагал договориться с путиным где-то посередине. пипец.
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03.11.2020 11:16 Відповісти
Ага, ага - Азейбаржан вже 30 років "бореться", но як показав досвіт - "байтакари" кращий агрумент ніж всякі осохєсє ... І говорильні 30 років - німота раптом всралась що їх уже не хто не приймає в серйоз ... І всі їхні говорільні шлють в сад ...
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03.11.2020 11:27 Відповісти
цензору (или засланным козачкам, затёршимся на цензоре) подплачивают чтобы они постили это гавно...
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03.11.2020 11:30 Відповісти
верно.
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03.11.2020 11:32 Відповісти
Позвольте, они ж там снова начнут кричать что "Донбасс кормит Украину", что им не нужны "нахлебники из Евросоюза". Кто-нибудь спрашивал нужна ли им та зона и вообще Украина?
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03.11.2020 11:33 Відповісти
Пущяй западные леваки борются с арабскими мигрантами, пока не поздно
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03.11.2020 12:13 Відповісти
Оооо, представитель немецкого автономного улуса Орды заблеял!!! Так, как немцы вылизывают яйца путину - так никто в мире не сможет.
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03.11.2020 12:19 Відповісти
слышь немка, ФРГ и ГДР торговали между собой? скажи, что и берлинской стены не было?
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03.11.2020 12:42 Відповісти
Набор бредовых левацких лозунгов. Сильно вы с ГДР торговали и культурно общались?
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03.11.2020 13:22 Відповісти
 
 