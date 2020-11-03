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17 нардепів "Слуги народу" на цей момент хворіють на COVID-19, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

17 нардепів

17 народних депутатів від фракції "Слуга народу" нині перебувають на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус.

Про це повідомила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не володію інформацією, яка ситуація в інших фракціях, але у нас зараз, на жаль, такий певний рекорд за одночасною кількістю хворих на COVID-19. Зараз у нас 17 народних депутатів на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус", - повідомила Кравчук.

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Автор: Наталя Джума
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всех их на работу согнать и маски отобрать
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03.11.2020 10:14 Відповісти
всіх на дороги лікуватись асфальтом( вони сказали що допомагає)
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03.11.2020 10:15 Відповісти
Боже! Забери их всех к себе. И об остальных подумай.
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03.11.2020 10:15 Відповісти
каким человеком надо быть , чтобы такое желать людям
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03.11.2020 10:53 Відповісти
прямо как сифилис в высшем европейском обществе времен 16-17 веков 17 нардепів "Слуги народу" на цей момент хворіють на COVID-19, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3726
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03.11.2020 10:58 Відповісти
 
 